Israel wirft Südafrika vor, wegen des Vorwurfs des Völkermordes im Gazastreifen ein Verfahren vor dem obersten UN-Gericht einzuleiten

29. Dezember 2023

Israel hat am Freitag Südafrika aufs Schärfste verurteilt, weil es beim Internationalen Gerichtshof (IGH) rechtliche Schritte eingeleitet hat, um seine Angriffe auf die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen wegen des Verdachts des Völkermordes im Gazastreifen zu untersuchen, berichtet die Agentur Anadolu.

In einer Erklärung bezeichnete das israelische Außenministerium den südafrikanischen Schritt als „Blutverleumdung“ gegen Israel in seinen Anträgen an den IGH.

„Südafrikas Behauptung entbehrt sowohl einer faktischen als auch einer rechtlichen Grundlage und stellt eine verabscheuungswürdige und verächtliche Ausnutzung des Gerichtshofs dar“, hieß es in der Erklärung.

Es beschuldigte Pretoria der Zusammenarbeit mit „einer terroristischen Organisation“ in Bezug auf die palästinensische Hamas-Gruppe, die es auch beschuldigte, „zur Zerstörung des Staates Israel aufzurufen“.

Das israelische Außenministerium erklärte, die israelische Armee sei „dem Völkerrecht verpflichtet und handele in Übereinstimmung mit diesem und richte ihre militärischen Anstrengungen ausschließlich“ gegen die Hamas und militärische Einrichtungen.

Die israelischen Angriffe haben den Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt. 60 % der Infrastruktur der Enklave sind beschädigt oder zerstört, und fast 2 Millionen Einwohner wurden angesichts des akuten Mangels an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten vertrieben.

Südafrika reichte am Freitag einen Antrag auf Einleitung eines Verfahrens gegen Israel vor dem IGH ein und ersuchte das Gericht, vorläufige Maßnahmen anzuordnen.

Der Antrag wurde „wegen angeblicher Verstöße Israels gegen seine Verpflichtungen aus der Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes an den Palästinensern im Gazastreifen“ gestellt, so der IGH in einer Pressemitteilung.

„Israel hat völkermörderische Handlungen gegen das palästinensische Volk im Gazastreifen begangen, begeht sie und läuft Gefahr, sie weiter zu begehen“, so das afrikanische Land.

