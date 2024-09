Israel zielt auf internationales Recht ab, während es IStGH-Haftbefehle fürchtet – Mit Kristen Zornada Von Greg Stoker

https://www.mintpressnews.com/netanyahu-icc-warrant-kristen-zornada/288290/



Israel durch IStGH-Haftbefehle verunsichert

Von Greg Stoker

16. September 2024

In der vergangenen Woche haben israelische Regierungssprecher und Hasbara-Bemühungen auf Hochtouren gearbeitet und den Internationalen Gerichtshof (IGH) und den Völkermordfall Südafrikas gegen Israels Krieg gegen Gaza angegriffen.

Die Jerusalem Post, Israels größte englischsprachige Zeitung und die meistgelesene englischsprachige Nachrichten-Website des Landes, veröffentlichte eine Reihe unbegründeter und bizarrer Artikel. Einige dieser Artikel bestanden nur aus einer Überschrift und einem einzigen Satz.

Dies sind die einzigen Artikel, die über diese angebliche Verzögerung verfügbar sind, und sie enthalten keine Quellenangaben für ihre Behauptungen. Sie führen zwar „einen Mangel an Beweisen“ an, geben aber nicht an, woher diese Informationen stammen, und stellen auch keine relevanten Links zur Überprüfung zur Verfügung.

Heute Abend ist die australische Anwältin für humanitäres Völkerrecht Kristen Zornada erneut zu Gast in State of Play, um die Tatsache zu erörtern, dass es keine offizielle Einreichung oder einen Antrag auf Verschiebung der Frist vom 28. Oktober für Südafrika gibt, um dem Internationalen Gerichtshof Beweise für einen Völkermord vorzulegen.

Außerdem werden wir uns mit den Auswirkungen eines von Axios erhaltenen, als geheim eingestuften diplomatischen Telegramms befassen, aus dem hervorgeht, dass „Israel Mitglieder des Kongresses dazu drängt, Südafrika dazu zu drängen, seine rechtlichen Schritte vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) wegen des Krieges im Gazastreifen fallen zu lassen“.

Am Montag, dem 9. September, sandte das israelische Außenministerium ein als Verschlusssache eingestuftes Telegramm an die israelische Botschaft in Washington, D.C., und alle israelischen Konsulate in den USA bezüglich des Falls Südafrikas vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH).

„Wir bitten Sie, unverzüglich mit den Gesetzgebern auf Bundes- und Landesebene, mit Gouverneuren und jüdischen Organisationen zusammenzuarbeiten, um Druck auf Südafrika auszuüben, damit es seine Politik gegenüber Israel ändert und deutlich macht, dass die Fortsetzung seiner derzeitigen Aktionen wie die Unterstützung der Hamas und das Vorantreiben antiisraelischer Schritte vor internationalen Gerichten einen hohen Preis haben wird“, heißt es in dem Telegramm.

Israelische Diplomaten wurden angewiesen, Mitglieder des US-Kongresses dazu zu drängen, öffentliche Erklärungen abzugeben, in denen Südafrika und seine rechtlichen Schritte gegen Israel verurteilt werden, und mit der Aussetzung des US-Handels mit Südafrika zu drohen. Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass eine solche Maßnahme ergriffen wird. Als außenpolitische Priorität streben die Vereinigten Staaten eine enge Allianz mit Südafrika an, um dem wachsenden Einfluss Russlands und Chinas auf dem afrikanischen Kontinent entgegenzuwirken.

Dies unterstreicht die wachsende Verzweiflung Israels angesichts des zunehmenden rechtlichen Drucks. Obwohl die Regierung das Völkerrecht öffentlich ablehnt, ist sie nach wie vor zutiefst besorgt über die internationale Isolation und die Gefahr, zu einem Paria-Staat zu werden. In geringerem Maße teilen gewählte US-Beamte diese Bedenken. Insbesondere applaudierten die Senatoren am 5. Juni einer Initiative des Repräsentantenhauses, den Internationalen Strafgerichtshof zu sanktionieren, nachdem dieser Haftbefehle für Premierminister Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant beantragt hatte.

Wir unterstützen den Vorschlag des Repräsentantenhauses, denn ohne ein entschlossenes Vorgehen jetzt, so unsere Meinung, wird der IStGH irgendwann auch gegen US-Personal vorgehen.“

Begleiten Sie uns bei State of Play, wenn wir uns mit der verwirrenden und komplexen Rechtslage im Zusammenhang mit dem zunehmenden internationalen Druck auf Israel befassen. Wir werden die geheimen diplomatischen Bemühungen, den Rechtsstreit vor dem Internationalen Gerichtshof und die Bedeutung für Israels Stellung auf der Weltbühne untersuchen. Verpassen Sie diese wichtige Diskussion nicht.

Greg Stoker ist ein ehemaliger US-Army-Ranger mit Erfahrung in der Sammlung und Analyse menschlicher Informationen. Nach vier Kampfeinsätzen in Afghanistan studierte er Anthropologie und Internationale Beziehungen an der Columbia University. Derzeit ist er Militär- und geopolitischer Analyst und ein „Influencer“ in den sozialen Medien, obwohl er diesen Begriff hasst.

MintPress News ist ein äußerst unabhängiges Medienunternehmen. Sie können uns unterstützen, indem Sie Mitglied werden auf Patreon, uns bookmarken und auf die Whitelist setzen und unsere Social-Media-Kanäle abonnieren, einschließlich Twitch, YouTube, Twitter und Instagram.

Abonnieren Sie MintCast auf Spotify, Apple Podcasts und SoundCloud.

Schauen Sie sich auch die Videointerview-/Podcast-Serie des Rappers Lowkey an, The Watchdog.

Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International Lizenz lizenziert.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …