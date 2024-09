https://www.middleeastmonitor.com/20240917-russia-gaza-is-worlds-biggest-international-problem/



Russland: Gaza ist das „größte internationale Problem“ der Welt

17. September 2024

Der russische Außenminister Sergej Lawrow am 6. März 2024 in Moskau, Russland. [Sefa Karacan – Anadolu Agency]

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, dass Gaza derzeit das „größte internationale Problem“ sei, und forderte ein sofortiges Ende des Blutvergießens, wie die Anadolu Agency berichtete.

In einer Pressekonferenz, die gestern mit seinem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdel Aaty in Moskau stattfand, sprach Lawrow über den verheerenden israelischen Krieg gegen Gaza. Er bekräftigte Russlands Unterstützung für alle Schritte, die darauf abzielen, die Gewalt so schnell wie möglich zu beenden.

Lawrow drückte auch Russlands Unterstützung für Maßnahmen zur Schaffung eines dauerhaften Friedens in Gaza aus. Er wies darauf hin, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zwar Initiativen zur Lösung der Krise vorschlage, diese Bemühungen jedoch von den USA behindert würden.

Russland und Ägypten hätten im Sicherheitsrat zusammengearbeitet, um einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen, fügte er hinzu und warnte davor, die Lage in Gaza auf UN-Ebene zu vernachlässigen, da sie derzeit das „größte internationale Problem“ darstelle.

