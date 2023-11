‚Israelis Against Apartheid‘ demand ICC take action to protect Palestinians from genocide We, Israelis Against Apartheid, a group of Israeli Jews for decolonization, representing more than 1,500 concerned citizens, call on the ICC to take accelerated action against escalating Israeli war crimes, and the genocide of the Palestinian people.

Israelis gegen Apartheid“ fordern den ICC auf, Maßnahmen zum Schutz der Palästinenser vor Völkermord zu ergreifen

Wir, Israelis Against Apartheid, eine Gruppe israelischer Juden für Entkolonialisierung, die mehr als 1.500 besorgte Bürger vertritt, fordern den Internationalen Strafgerichtshof auf, beschleunigte Maßnahmen gegen die eskalierenden israelischen Kriegsverbrechen und den Völkermord am palästinensischen Volk zu ergreifen.

Von Israelis gegen Apartheid

6. November 2023

Angehörige von Palästinensern, die bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen sind, verrichten das Trauergebet um die Leichen aus der Leichenhalle des Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhauses in Deir Al-Balah, Gaza, am 06. November 2023. (Foto: Omar Al-Dirawi/APA Images)

Anmerkung der Redaktion: Mitglieder der 1500 Mitglieder zählenden Gruppe Israelis Against Apartheid schickten am 2. November 2023 den folgenden Brief an Karim A. A. Khan, Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, und forderten ein sofortiges internationales Eingreifen, um das Massaker in Gaza zu beenden.

2.November.2023

An Karim A. A. Khan, Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs,

Wir, Israelis gegen Apartheid, eine Gruppe israelischer Juden für Entkolonialisierung, die mehr als 1.500 besorgte Bürger vertritt, fordern den Internationalen Strafgerichtshof auf, beschleunigte Maßnahmen gegen die eskalierenden israelischen Kriegsverbrechen und den Völkermord am palästinensischen Volk zu ergreifen. Für die Sicherheit und die Zukunft in der Region müssen alle Elemente des internationalen Rechts durchgesetzt werden und Kriegsverbrechen sollten untersucht werden. Wir wissen Ihre tiefe Besorgnis um das Leben von Palästinensern, Israelis und anderen Menschen zu schätzen und fühlen uns durch Ihre Entschlossenheit ermutigt, eine gründliche Untersuchung der anhaltenden Verstöße gegen das Völkerrecht durchzuführen.

Als israelische antikoloniale Aktivisten schließen wir uns seit Jahrzehnten den Stimmen der Palästinenser an und warnen vor dem gefährlichen Vorgehen des israelischen Staates und fordern wiederholt ein internationales Eingreifen.

Die anhaltende Straflosigkeit hat die Voraussetzungen für die Konsolidierung des israelischen Apartheidregimes geschaffen, das auf ethnische Säuberung und Völkermord an der einheimischen palästinensischen Bevölkerung aus ist. Die akute Verschlechterung der grundlegenden Lebensbedingungen, die wir jetzt erleben, hätte vermieden werden können, wenn Israel nicht ständig Straffreiheit für seine andauernden Verbrechen gewährt worden wäre.

Wir sind dankbar für Ihre Erklärungen vom 29. Oktober, in denen Sie darauf hinweisen, dass die Behinderung von Hilfslieferungen an den Gazastreifen ein Verbrechen im Sinne der Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofs sein kann und dass Israel „ohne weitere Verzögerung erkennbare Anstrengungen unternehmen muss, um sicherzustellen, dass die Zivilbevölkerung Grundnahrungsmittel, Wasser und Medikamente erhält“. Die sofortige Lieferung von Hilfsgütern an die Bewohner des Gazastreifens ist unerlässlich, um von Menschen verursachte Gräueltaten wie Hunger und Durst unter der besetzten palästinensischen Bevölkerung zu verhindern.

Im April 2018, nach der systematischen Tötung von unbewaffneten Demonstranten während des Großen Marsches der Rückkehr, warnte Ihre Vorgängerin, Fatou Bendousa: „Gewalt gegen Zivilisten könnte in einer Situation wie der in Gaza Verbrechen gemäß dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs darstellen.“ Wir bitten Sie inständig, die Verantwortung Ihres Amtes für die Ausstellung von Haftbefehlen bekannt zu geben und die Verantwortlichen für diese kriminellen Handlungen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die derzeitige Eskalation nach dem Hamas-Angriff auf Israel und dem Überfall bewaffneter palästinensischer Gruppen am 7. Oktober 2023, bei dem über tausend Israelis getötet und über zweihundert als Geiseln genommen wurden, hat zu einem Anstieg der Gewalt und der vom Staat Israel begangenen Kriegsverbrechen geführt. Wir halten es für entscheidend, dass das Tempo der Ermittlungen entsprechend beschleunigt wird. Wir begrüßen Ihre Erklärung, dass die zum Schutz der Zivilbevölkerung eingerichteten Institutionen diese möglichen Verbrechen untersuchen müssen, und erwarten von Ihnen, dass Sie ebenso schnell handeln wie im Fall der Ukraine, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan und unschuldige Leben gerettet werden.

Wir sind äußerst besorgt über die Aufrufe der israelischen Institutionen zum Völkermord, die laut und deutlich in hebräischer Sprache geäußert werden, und glauben, dass sie ernsthaft in Betracht gezogen werden sollten, da Tausende, wenn nicht Millionen von Leben auf dem Spiel stehen. Am 29. Oktober 2023 gab Binyamin Netanyahu eine öffentliche Erklärung ab, in der er das palästinensische Volk als „Amalek“ bezeichnete und die Bibel zitierte: „Alles, was Amalek hat, soll er vernichten und nicht verschonen, sondern Mann und Weib und Kind töten…“.

Israelische Militärangehörige und Journalisten rufen nun offen zu ethnischer Säuberung und Völkermord auf. Es ist offensichtlich, dass Israel das Leben der Zivilbevölkerung im Gazastreifen missachtet und ihnen befiehlt, große Gebiete zu evakuieren, obwohl es im Gazastreifen keinen sicheren Ort gibt, an den die Menschen fliehen könnten. Sie sollten auch nicht gezwungen werden, ihre Häuser zu verlassen: Im Gegenteil, die UN-Resolution 194 verspricht ihnen das Recht, in ihre ursprünglichen Häuser zurückzukehren, die sich im heutigen Staat Israel befinden.

Wir bedauern zutiefst, dass Sie trotz der Einleitung einer Untersuchung und der anschließenden Entscheidung der Vorverfahrenskammer I aus dem Jahr 2021, dass der Gerichtshof seine strafrechtliche Zuständigkeit für die Situation in Palästina ausüben kann, bisher keine konkreten Maßnahmen ergriffen haben, um die tragische Entwicklung der Ereignisse in unserer Region zu stoppen und Israel zur Verantwortung zu ziehen.

Palästinensische, internationale und israelische Organisationen haben Ihr Büro mehrfach aufgefordert, Maßnahmen gegen die systematischen Verletzungen des Völkerrechts, die andauernden Kriegsverbrechen und die weit verbreitete Missachtung der elementarsten Menschenrechte des palästinensischen Volkes zu ergreifen.

Die israelischen Kriegsverbrechen sind systematisch und andauernd und sie nehmen zu. Seit Jahren werden Ihrem Büro eindeutige, gut dokumentierte Beweise dafür vorgelegt. Wir fordern Sie dringend auf, sofortige und konkrete Maßnahmen zu ergreifen.

Im Hinblick auf die Verschärfung der Gewalt und mit dem Ziel, so viele Menschenleben wie möglich zu retten, bitten wir Sie dringend um:

Erlassen Sie sofortige Haftbefehle gegen führende israelische Politiker und Sicherheitskräfte, die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen;

Beschleunigen Sie Ihre Ermittlungen zu den laufenden Verbrechen, die in diesem Moment vom Staat Israel, seinen Streitkräften und bewaffneten israelischen Bürgern unter militärischem Schutz begangen werden; und

eine geprüfte und ausgewogene Plattform für angebliche Verbrechen zu sein, die sich aus der gegenwärtigen Situation ergeben, anstatt auf unbestätigte und ungeprüfte Behauptungen zu verweisen.

Anhang: Aufrufe zum Völkermord/Rechtfertigung von Völkermord

Einige Beispiele für Beweise, dass israelische Beamte zum Völkermord aufgerufen haben:

Am Freitag, den 13. Oktober, sagte der israelische Präsident Isaac Herzog, dass alle Bürger des Gazastreifens für den Angriff der Hamas auf Israel verantwortlich seien und dass es keine unschuldigen Zivilisten in Gaza gebe. Eine Zusammenstellung solcher Aufrufe von israelischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens finden Sie hier.

Am Mittwoch, den 25. Oktober, sagte der Bürgermeister von Sderot, der ehemalige MK (Nr. 3 in Naftali Bennetts Partei) Alon Davidi: „Jeder Bewohner des Gazastreifens ist ISIS. Sie müssen alle getroffen werden. … Ich habe kein Mitleid mit ihnen. Diejenigen, die dort leben, zwei Millionen Menschen, sind Nazis. Es ist ein Gebiet von Nazis und ISIS, das die Hamas und den Dschihad voll unterstützt, und soweit es mich betrifft, ist jeder Bewohner des Gazastreifens Hamas und ISIS, und wir müssen sie zur Verantwortung ziehen.“ Davidi weist darauf hin, dass dieses Gefühl von allen Bewohnern des Südens, mit denen er spricht, geteilt wird: „Die Menschen wollen und sagen klar: entweder wir – oder sie.“

Der frühere israelische Ministerpräsident Moshe Feiglin forderte die vollständige Zerstörung des Gazastreifens, wie in Hiroshima (ohne Atomwaffen)

Der ehemalige israelische UN-Botschafter Dan Gillerman nannte die Palästinenser „schreckliche, unmenschliche Tiere“.

Ein Think-Tank der israelischen Regierung hat kürzlich einen Plan für die vollständige ethnische Säuberung des Gazastreifens vorgelegt.

Personen des öffentlichen Lebens oder Organisationen :

Eyal Golan, ein beliebter israelischer Sänger, wiederholte im israelischen Fernsehen die Charakterisierung der Menschen in Gaza als „menschliche Tiere“ und fügte hinzu: „Wir müssen Gaza auslöschen: „Wir müssen Gaza auslöschen und dürfen keinen einzigen Menschen dort am Leben lassen.“

Eine von einer rechtsgerichteten Bewegung in den sozialen Medien verbreitete Anzeige mit der Überschrift: „This time we win – End Gaza“ nennt ihre Ziele für den Gazastreifen: „Plätten, Besetzen, Besiedeln“.

Ein „Ethik-Kodex“, der von der rechten israelischen „Menschenrechtsorganisation“ „Btsalmo“ an Zivilisten und Soldaten verteilt wird, ruft zum Völkermord auf:

„Ethikkodex für die Armee Israels“:

Ich bin bereit, meine Seele zu opfern, um das jüdische Volk zu retten.

Der Feind sollte eliminiert und nicht neutralisiert werden.

Eine Bevölkerung, die den Terror unterstützt, ist der Feind.

Ein Befehl, das Leben von Zivilisten oder Soldaten zu riskieren, um den Feind zu schützen, ist offenkundig illegal.

Die Ausrottung des Bösen ist ein moralisches Gebot und dient dem Wohl der Menschheit. Ich werde meine Feinde verfolgen und sie erreichen und nicht vor ihrem Untergang umkehren“.

Gezeichnet: Israelis gegen Apartheid.

