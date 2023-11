Gaza workers stripped naked, tortured by Israel Conditions of detention were „extremely dire,“ rights group says.

Ein palästinensischer Arbeiter mit einem Verband, der seine blutende Stirn bedeckt, und ein anderer Arbeiter mit einem blauen Nummernschild an seinem Knöchel, nachdem sie durch einen israelischen Militärkontrollpunkt zurück nach Gaza gekommen sind. Ahmed Zakot ZUMA Presse

Nackte Arbeiter in Gaza werden von Israel gefoltert

Tamara Nassar

Rights and Accountability

6 November 2023

6 November 2023

Ein Mann sitzt mit einem Verband über der blutenden Stirn an der Wand, während ein anderer Mann neben ihm steht

Israel verhaftete und folterte palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen, die sich zum Zeitpunkt der Ereignisse vom 7. Oktober rechtmäßig im Land aufhielten.

Tausende von Arbeitern, die im Gazastreifen leben, hatten eine Genehmigung, in Israel zu arbeiten, als die von der Hamas geführte Operation in Israels südlichen Siedlungen an jenem Oktobermorgen begann.

Die israelischen Behörden verhafteten Arbeiter, die sich bereits in Israel aufhielten, und hielten sie in mindestens zwei Einrichtungen fest. Die Haftbedingungen waren nach Angaben der israelischen Menschenrechtsgruppe Gisha „extrem schlimm“.

Viele der Arbeiter wurden Anfang November freigelassen und gezwungen, für 31 Tage in den Gazastreifen zurückzukehren, der von Israel unablässig bombardiert wird und in dem täglich Massaker verübt werden, bei denen ganze Familien ausgelöscht werden.

Während der gesamten Zeit ihrer Gefangenschaft waren die Arbeiter laut Gisha „von der Welt abgeschnitten“ und durften sich nicht rechtlich vertreten lassen.

„An einem bestimmten Punkt sagte ein Offizier den Gefangenen, dass sie festgehalten würden, weil sich israelische Geiseln in Gaza befänden und dass, solange sich die israelischen Geiseln in Gaza befänden, keine Aussicht auf die Freilassung der Arbeiter bestünde“, so die in Israel ansässigen Menschenrechtsgruppen in einer Erklärung.

Gisha sagte, sie habe Grund zu der Annahme, dass die Arbeiter unter „unmenschlichen Bedingungen“ festgehalten würden.

Die Arbeiter berichteten, wie die israelischen Behörden sie physisch und psychisch misshandelten und ihnen sogar blaue Markierungen mit Identifikationsnummern an Hand- und Fußgelenken anbrachten.

Die Ähnlichkeit mit Häftlingen in Nazi-Konzentrationslagern wurde von Twitter-Nutzern erkannt, die Bilder von Tätowierungen mit Nummern veröffentlichten.

Nach der Wiedereinreise in den Gazastreifen über Kerem Shalom – einen israelischen Militärkontrollpunkt und Grenzübergang für Waren – berichteten die Arbeiter Journalisten, dass sie von den israelischen Behörden gefoltert, geschlagen, gedemütigt und verhört worden seien.

„Niemand hat uns Gnade gezeigt. Die Armee hat uns gegenüber keine Gnade gezeigt, keine israelische Behörde hat Gnade walten lassen“, sagte ein Arbeiter den Medien.

Der Kontrollpunkt Kerem Shalom ist der einzige Ort, an dem Israel Waren in den und aus dem Gazastreifen zulässt, aber er wird im Allgemeinen nicht für die Ein- oder Ausreise von Menschen genutzt. Israel hat den Kontrollpunkt geschlossen, um die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens seit Beginn seiner Angriffe auf den Streifen zu bestrafen.

Der Arbeiter, der von der Nachrichtenagentur nicht identifiziert wurde, betete für die Sicherheit und das Wohlergehen der Ehefrauen und Kinder der Arbeiter.

„Sie ließen uns nicht arbeiten, nahmen unser Geld, unsere Kleidung und zogen uns die Schuhe aus“, so der Arbeiter weiter.

„Sie haben uns nichts gelassen“, fügte er hinzu.

„Sie ließen uns nackt zurück, drei Tage lang wurde ich gefoltert, während ich völlig nackt war“, fügte der Arbeiter hinzu.

„So traten sie uns auf den Kopf, schlugen, schlugen und traten uns, und noch heute habe ich Schmerzen von ihren Schlägen, Brüchen und Folterungen.“

Der Arbeiter sagte, es sei sein Arbeitgeber gewesen, der ihn an die israelischen Behörden ausgeliefert habe.

Ein Arbeiter erzählte den Medien, dass die israelischen Behörden ihn verhörten, um Informationen über die Hamas und das unterirdische Tunnelnetz in Gaza zu erhalten.

Er fügte hinzu, dass die israelischen Vernehmungsbeamten elektrische Stühle gegen die Arbeiter einsetzten.

Während der Wochen, in denen die Arbeiter vermisst wurden, hatten in Israel ansässige Menschenrechtsgruppen einzelne Anfragen, eine Petition und einen Brief an die israelischen Behörden gerichtet und sie aufgefordert, „die Namen und den Aufenthaltsort aller Bewohner des Gazastreifens offenzulegen“.

Gisha und HaMoked, eine weitere israelische Menschenrechtsgruppe, hatten am 2. November eine zweite Petition beim Obersten Gerichtshof Israels eingereicht.

Itamar Ben-Gvir, Israels Minister für nationale Sicherheit, hatte angeordnet, palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen gemäß einem Gesetz aus dem Jahr 2002 als „ungesetzliche Kämpfer“ zu betrachten, berichtete die palästinensische Gefangenenrechtsgruppe Addameer am 19. Oktober.

Israel habe angeordnet, dass palästinensische Arbeiter aus dem Gazastreifen in einem neu errichteten Militärlager in der Nähe der Stadt Beerscheba im Süden Israels unter Anwendung eines Artikels dieses Gesetzes festgehalten werden, so Addameer weiter.

Vor den Ereignissen vom 7. Oktober hatten mehr als 18.000 Palästinenser in Gaza eine Arbeitserlaubnis für Israel. Viele von ihnen befanden sich in Israel, als die von der Hamas geführte Operation an jenem Morgen begann, aber die genaue Zahl ist nach Angaben von Menschenrechtsgruppen unbekannt.

Arbeiter, die in Israel festsaßen, fürchteten um ihr Leben, und einige versuchten, im besetzten Westjordanland Schutz zu suchen.

Am 10. Oktober widerrief COGAT, der bürokratische Arm der israelischen Militärbesatzung, alle Genehmigungen, die für Palästinenser aus dem Gazastreifen ausgestellt worden waren. Die Genehmigungen werden nicht wieder erteilt, wie COGAT betonte.

Aufgrund dieser Maßnahme wurden Arbeiter aus dem Gazastreifen in Israel als „illegale Ausländer“ eingestuft, obwohl sie rechtmäßig eingereist waren.

„Einige wurden in Israel gewaltsam festgehalten, andere an Kontrollpunkten auf dem Weg ins Westjordanland und einige sogar in Gebieten des Westjordanlandes, die von der Palästinensischen Autonomiebehörde kontrolliert werden“, so die Menschenrechtsgruppen.

Die israelischen Behörden beschlossen, die Arbeiter am 2. November in den Gazastreifen zurückzuschicken, um „jeglichen Kontakt zum Gazastreifen abzubrechen“, so das Büro des israelischen Premierministers.

„Es wird keine palästinensischen Arbeiter aus dem Gazastreifen mehr geben, und die Arbeiter, die sich am Tag des Kriegsausbruchs in Israel befanden, werden nach Gaza zurückgeschickt.“

Mit der Aufhebung aller Arbeitsgenehmigungen für palästinensische Arbeiter im Gazastreifen hat Israel offenbar zu einer Form der Kollektivbestrafung gegriffen.

Es ist nicht klar, ob alle Arbeiter bereits freigelassen wurden, sagte Gisha. Nach dem Verständnis der Gruppe ist die Rückkehr einiger Arbeiter nach Gaza eine teilweise Umsetzung der Entscheidung der israelischen Behörden.





