Israelis mögen sich fragen, wer die wahren Geiselnehmer sind: Hamas oder Netanjahu-Regime? von Finian Cunningham

Die kriminelle Rücksichtslosigkeit von Netanjahu und seinem Regime wird sich rächen, schreibt Finian Cunningham.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und sein Kriegskabinett treiben eine begrenzte Bodeninvasion im Gazastreifen voran – obwohl dies die Katastrophe für Tausende von unschuldigen Menschenleben bedeuten würde, darunter über 200 israelische Geiseln.

Berichten zufolge hat die Regierung Biden versucht, das drastische Manöver zu verzögern, um mehr Zeit für Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln zu haben. Doch Netanjahu und sein Kabinett werden von ihrem ideologischen Fanatismus getrieben und müssen ihr Gesicht wahren.

Seit den Angriffen auf Israel durch militante Palästinenser der Hamas am 7. Oktober wartet die Welt auf eine viel gepriesene Bodeninvasion der israelischen Verteidigungsstreitkräfte in den Gazastreifen. Bei den Angriffen der Hamas wurden über 1.400 Israelis getötet. Schätzungsweise 230 Geiseln wurden von den Militanten zurück nach Gaza gebracht, wo sie an geheimen Orten festgehalten werden, vermutlich in einem Netz unterirdischer Tunnel.

Drei Wochen intensiver Luftangriffe auf das palästinensische Küstengebiet haben im Gazastreifen Tod und Zerstörung in noch nie dagewesenem Ausmaß verursacht. Mehr als 8.000 Menschen wurden getötet, wobei nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens 70 Prozent der Opfer Frauen, Kinder und ältere Menschen sind.

Die Notlage der Geiseln stellt Netanjahu vor ein Dilemma. Er versucht den Israelis zu versichern, dass die „zweite Phase“ des „Krieges gegen die Hamas“ – d. h. die Bodeninvasion – beide Ziele, den Sieg über die Hamas und die Rettung der Geiseln, erreichen wird.

Der israelische Staatschef und sein Kriegskabinett täuschen jedoch auf zynische Weise ihr Volk. Wenn die IDF ihre Bodenoffensive fortsetzen, werden die Geiseln höchstwahrscheinlich sterben.

Sprecher der Hamas haben bereits behauptet, dass 50 Geiseln bei den unerbittlichen Luftangriffen der letzten drei Wochen ums Leben gekommen sind. Die Hamas hat vier der Geiseln aus humanitären Gründen freigelassen.

Die zu erwartenden heftigen Feuergefechte in den Trümmern des Gazastreifens und im Tunnellabyrinth verheißen nichts Gutes für die sichere Rückkehr der übrigen Geiseln.

Aus diesem Grund fordern die Familien der Geiseln und viele Unterstützer in der israelischen Öffentlichkeit Netanjahu auf, die Bodenoperation aufzugeben und Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch aufzunehmen.

Hamas-Vertreter haben die Freilassung der Geiseln im Gegenzug für die Freiheit aller palästinensischen politischen Gefangenen angeboten, die von den Israelis festgehalten werden. Vor dem 7. Oktober haben die Israelis schätzungsweise 5.000 Palästinenser inhaftiert. Diese Zahl hat sich in den letzten drei Wochen aufgrund der repressiven Vergeltungspolitik des israelischen Staates drastisch erhöht. Hunderte von Palästinensern in den anderen Enklaven im besetzten Westjordanland wurden unter Anwendung von Notstandsmaßnahmen in Gewahrsam genommen.

Die israelischen Familien sind zunehmend verärgert über die Art und Weise, wie Netanjahu und seine Minister mit der Krise umgehen. Am Wochenende gab es Proteste vor dem Verteidigungsministerium in Tel Aviv. Ein Elternteil forderte: „Wir wollen sie [die Geiseln] heute alle wieder bei uns haben. Wir wollen, dass Sie, das Kabinett, die Regierung, sich vorstellen, dass dies Ihre Kinder sind“.

Viele Israelis haben darauf hingewiesen, dass Netanjahus Söhne, Yair und Avner, während des vom Kabinett erklärten so genannten Kriegszustands unerklärlicherweise nicht zum Militär einberufen wurden. Netanjahus ältester Sohn Yair (32) befindet sich seit April dieses Jahres auf einem längeren Urlaub in Miami.

Andere sind empört über die scheinbar gefühllose Haltung gegenüber den Familien. „Sie haben das Gefühl, dass sie zurückgelassen werden und sich niemand wirklich um sie kümmert“, sagte Miki Haimovitz, ein ehemaliger Gesetzgeber. „Niemand erklärt ihnen, was vor sich geht“, fügte er hinzu und wurde von Associated Press zitiert.

Ein weiterer Abgeordneter, Ofer Cassif, erklärte gegenüber der Strategic Culture Foundation, dass die Netanjahu-Regierung ihre repressiven Maßnahmen gegen jede Form der Opposition gegen ihre Militär- und Sicherheitspolitik verschärft.

Cassif zufolge werden in ganz Israel öffentliche Versammlungen von Gruppen verboten, die ein Ende der Gewalt und die Aufnahme von Verhandlungen fordern. Er sagt, die Verfolgung sei besonders scharf gegen Palästinenser, die auf israelischem Gebiet leben. Doch alle Bürger, auch Juden, die sich gegen den Krieg aussprechen, können als „Terroristen“ angeklagt werden.

In einer Erklärung sagte Cassif, ein Abgeordneter der Hadash-Partei im Parlament (Knesset): „Netanjahu und seine Schergen nutzen den Deckmantel des Krieges, um israelischen Bürgern, vor allem palästinensischen, das Kriegsrecht aufzuerlegen: Proteste sind verboten und können nun mit scharfer Munition beantwortet werden, Arbeiter und Studenten werden suspendiert und Dissidenten werden wegen Posts im sozialen Netzwerk verfolgt. Ich appelliere an die Welt: Die israelische Regierung zu unterstützen, bedeutet nicht, das israelische Volk zu unterstützen – es bedeutet, Faschismus, Tod und Diktatur zu unterstützen. Wenn Sie dem israelischen Volk in dieser schlimmen Zeit helfen wollen, dann unterstützen Sie die Friedensbewegung und nicht die Kriegstreiber, die einen Krieg gegen ihr eigenes Volk geführt haben.“

Trotz der Repressionen wächst die öffentliche Opposition gegen Netanjahu und seine Koalitionsregierung, der extreme Zionisten wie Finanzminister Bezalel Smotrich und Innenminister Itamar Ben-Gvir angehören.

Im vergangenen Jahr hat Netanjahu mit der so genannten Justizreform, die von der Öffentlichkeit als Griff nach diktatorischen Befugnissen empfunden wurde, die Massen gegen sich aufgebracht. Netanjahu hat sich einer gerichtlichen Verfolgung in mehreren Korruptionsfällen entzogen, indem er seine politische Amtszeit verlängert hat. Dies ist ihm gelungen, indem er einen Pakt mit Extremisten geschlossen hat, die seit langem die restlichen palästinensischen Gebiete im Gazastreifen und im Westjordanland vernichten wollen, um das zionistische Projekt der Schaffung von „Eretz Israel“ (Großisrael) zu verwirklichen.

Als am 7. Oktober die Hamas-Morde verübt wurden, stellten sich viele Israelis zunächst hinter Netanjahu und sein Kriegskabinett.

Doch trotz des repressiven Klimas in Israel stellen viele Menschen nun Fragen an Netanjahu und sein Regime. Wie war ein solches Sicherheitsversagen am 7. Oktober möglich? Netanjahu, der gerissene und schlüpfrige Charakter, der er ist, hat versucht, seine Militärs zum Sündenbock zu machen, nur damit diese auf ihn zurückschlagen.

In extremer Überkompensation des Versagens gehen Netanjahu und sein fanatisches Kabinett mit aller Macht in den Gazastreifen, um Stärke zu zeigen, ungeachtet des unschuldigen Leids und der zunehmenden Kriegsverbrechen. Allzu offensichtlich wird dabei auch das Schicksal der israelischen Geiseln außer Acht gelassen.

Die kriminelle Rücksichtslosigkeit von Netanjahu und seinem Regime wird sich rächen. Über die Hälfte der von der Hamas festgehaltenen Geiseln sind Ausländer, darunter auch amerikanische und britische Staatsbürger.

Tod und Zerstörung im Gazastreifen könnten sofort gestoppt werden, wenn Israel dem Aufruf der Vereinten Nationen zu einem sofortigen Waffenstillstand folgen würde. Doch auf teuflische Weise werden die Palästinenser, Israelis und die gesamte Region von einem psychopathischen Regime unter der Führung von Benjamin Netanjahu als Geiseln gehalten.