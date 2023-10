https://www.middleeastmonitor.com/20231026-israelis-should-look-in-the-mirror-when-accusing-people-of-being-terror-apologists/

Premierminister Benjamin Netanjahu trifft sich am 18. Oktober 2023 in Jerusalem mit Soldaten, die in der Nähe des Gazastreifens stationiert sind. [Avi Ohayon (GPO) – Anadolu Agency]

Israelis sollten in den Spiegel schauen, wenn sie Menschen beschuldigen, „Terror-Apologeten“ zu sein

von Ramona Wadi

walzerscent

26. Oktober 2023

Israel erwartet die absolute Kontrolle über die Darstellung der UN. Der Generalsekretär der internationalen Organisation, Antonio Guterres, wird von israelischen Diplomaten und Politikern zum Rücktritt aufgefordert und der Unterstützung des Terrors beschuldigt. Sein Vergehen? Er hat lediglich darauf hingewiesen, dass die Hamas-Operation Al-Aqsa-Flut „nicht in einem Vakuum stattgefunden hat“. Wenn man bedenkt, dass die UNO mehr tun sollte, als allgemeine grundlegende Fakten über Israels koloniale Gewalt gegen die Palästinenser seit 1948 zu nennen, ist das das Mindeste, was er tun musste.

Die geringste Abweichung von der üblichen Betonung des angeblichen Selbstverteidigungsrechts Israels durch Guterres – das der Legitimität des antikolonialen Widerstands gegen koloniale Dominanz und Besatzung widerspricht – reichte jedoch aus, um einen unverhältnismäßigen Angriff gegen den UN-Chef auszulösen.

„Der UN-Generalsekretär, der Verständnis für die Massenmordkampagne an Kindern, Frauen und alten Menschen zeigt, ist nicht geeignet, die UN zu führen. Ich fordere ihn zum sofortigen Rücktritt auf“, schrieb der israelische Botschafter bei der UNO, Gilad Erdan, auf X.com.

Der israelische Außenminister Eli Cohen sagte ein Treffen mit Guterres ab und erklärte: „Es gibt keinen Platz für einen unparteiischen Ansatz“ und bekräftigte die israelische Darstellung, die Hamas auslöschen zu wollen. Auch Knessetmitglied Benny Gantz meldete sich auf X.com zu Wort und erklärte: „Die Zeiten, in denen der Generalsekretär der Vereinten Nationen den Terror gutheißt, sind vorbei. Das Abschlachten unschuldiger Zivilisten ist durch nichts zu rechtfertigen. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf die richtige Seite der Geschichte zu stellen oder von ihr verurteilt zu werden. Terror-Apologeten können nicht im Namen der Welt sprechen“.

Würden israelische Politiker ihre Äußerungen nur an sich selbst richten, würde die Welt von ihrer Klarheit profitieren. Sie müssen in den Spiegel schauen, wenn sie solche Behauptungen aufstellen. Wenn Erdan und Gantz vom Massenmord an der Zivilbevölkerung sprechen, können sie sich auch auf Israels anhaltende ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes seit der Nakba 1948 beziehen. Gantz hat also Recht, wenn er sagt, dass „Terror-Apologeten nicht im Namen der Welt sprechen können“. Das sollte er nicht, und das sollte auch kein anderer Israeli; warum sollte ein Staat, der auf dem Terrorismus gegründet und aufgebaut wurde, die internationale Erzählung kontrollieren?

Guterres ist nur ein Beispiel dafür, wie schwach die internationale diplomatische Unterstützung für Palästina ist. Wenn führende Politiker die koloniale Gewalt und den Terror Israels verteidigen, reichen keine Erklärungen über die Kämpfe der Palästinenser unter humanitären Gesichtspunkten mehr aus. Terror ist stärker als humanitäre Hilfe: Erstere hat in diesem Fall politische Komplizen, letztere ausländische Geber, die ebenfalls Komplizen des Terrors sind. An beiden Enden herrscht das überholte Zwei-Staaten-Paradigma mit kolonialer Diplomatie und Vorherrschaft. Guterres hätte genauso gut von einem Merkblatt ablesen können, als er erklärte, warum die Hamas nach 75 Jahren militärischer Besetzung durch den Apartheidstaat Israel Vergeltung übt. Und Faktenblätter haben noch nie etwas an der Darstellung geändert, die Israel so stark kontrolliert hat.

Im Juli dieses Jahres, als Israel das Flüchtlingslager Dschenin angriff, sagte Guterres: „Ich glaube nicht, dass es realistisch ist zu glauben, dass wir eine militärische Truppe schicken können“, um die Palästinenser zu schützen. Und warum? Weil Israel nicht zustimmen würde. Eine Institution, in der ehemalige Kolonialmächte Selektivität über Menschenrechte stellen, wird natürlich Israels Massaker an palästinensischen Zivilisten schützen. Guterres ist ein Apologet des kolonialen Terrors, und er ist nicht allein. Israel hat sich eine weltweite Nische der Unterstützung für seine Terroraktionen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung geschaffen. Die Hamas ist nur ein Teil der Komponente, über die Israel spricht, und Israel erhält Unterstützung für dieses Narrativ, weil die internationale Gemeinschaft mit ihrem Plan gescheitert ist, eine selbstgefällige palästinensische Führung durch demokratische Wahlen im Jahr 2006 zu sichern, die von der Islamischen Widerstandsbewegung gewonnen wurden.

Die internationale Gemeinschaft hat immer wieder eingegriffen, um Israels Terror zu unterstützen. Um die Wahrheit zu sagen, wäre Israel nicht in der Lage, eine einzige klare, unbestreitbare Erklärung von Guterres zu finden, die Israels koloniale Gewalt gegen die Palästinenser unmissverständlich als das bezeichnet, was sie ist. Hätte Israel nicht damit begonnen, der Welt zu zeigen, wie die Nakba von 1948 durchgeführt wurde, hätte die Erklärung von Guterres keine solche Reaktion hervorgerufen. Der koloniale Besatzungsstaat wird diplomatisch sein Gesicht wahren, weil die internationale Komplizenschaft unangefochten blieb, aber er kann seine groteske Zurschaustellung ethnischer Säuberung nicht rückgängig machen. Übersetzt mit Deepl.com



