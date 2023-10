On Gaza And Human Consciousness It gets harder and harder for the imperial propagandists to frame empire-targeted powers like Hamas as Evil Villains who are simply Evil because they are Evil. As our society gains a better and…

Über Gaza und das menschliche Bewusstsein

Von Caitlin Johnstone

–

26. Oktober 2023

Es wird für die imperialen Propagandisten immer schwieriger, gegen das Imperium gerichtete Kräfte wie die Hamas als böse Schurken darzustellen, die einfach nur böse sind, weil sie böse sind. Da unsere Gesellschaft ein immer besseres kollektives Verständnis von Psychologie und Trauma erlangt und weiß, warum Individuen tun, was sie tun, schlucken immer weniger Menschen solche infantilen propagandistischen Rahmenwerke. Wenn etwas Beängstigendes und Traumatisches passiert, beginnen immer mehr Menschen zu fragen: „Warum? Warum ist das passiert? Was waren die Vorläufer, die diese Menschen dazu gebracht haben, das zu tun, was sie getan haben?“

Wenn die Menschen anfangen, solche Fragen zu stellen, kommen Antworten ans Licht, die für die Informationsinteressen des westlichen Imperiums sehr unbequem sind. Oh, es stellt sich heraus, dass Israel ein missbräuchlicher Apartheidstaat und Gaza ein riesiges Konzentrationslager ist, in dem die Palästinenser der menschlichen Grundbedürfnisse beraubt werden. Oh, es stellt sich heraus, dass die NATO in der Nähe der russischen Grenze Kriegsmaschinerie in einer Art und Weise anhäufte, die die Vereinigten Staaten niemals in einer Million Jahren in der Nähe ihrer eigenen Grenzen erlauben würden. Oh, es stellt sich heraus, dass westliche Mächte mörderische Extremistengruppen in Syrien mit Waffen versorgen, um Assad zu stürzen und ein Marionettenregime in Damaskus zu errichten.

Immer mehr Menschen verstehen, dass niemand einfach nur böse ist, weil er böse ist; wenn er etwas Gewalttätiges und Beängstigendes tut, ist es eine sichere Wette, dass ihm etwas Gewalttätiges und Beängstigendes angetan wurde, entweder unmittelbar davor oder in seinen prägenden Jahren. Dieses wachsende Bewusstsein zeigt sich heute in populären Filmen und Serien mit dem Aufkommen von Anti-Helden und komplexen Bösewichten mit traumatischen Vergangenheiten, die man verstehen und mitfühlen kann. Die moderne Erzählkunst hat das Modell des tugendhaften Protagonisten und des schurkischen Antagonisten weitgehend aufgegeben, einfach weil das Publikum sich dessen nicht mehr bewusst ist. Es verliert sein Interesse und seine Aufmerksamkeit.

Und natürlich erstreckt sich dieses erweiterte Bewusstsein auch auf Israel. Einem Volk, das gerade ein unfassbares kollektives Trauma erlitten hatte, wurde gesagt, dass es im Heiligen Land einen Ort hat, den es sein eigen nennen kann und an dem es sich sicher fühlen kann, und dann sahen wir die Art von Gewalt und Missbrauch, die wir von einer hochgradig traumatisierten Bevölkerung erwarten würden, die plötzlich Macht über die einheimische Bevölkerung hatte, die zuvor dort lebte. Dieses Trauma ist in die Psyche der Palästinenser eingedrungen, die manchmal Dinge tun, die nur stark traumatisierte Menschen tun würden.

Und so geht es weiter und weiter.

In Wirklichkeit sind wir alle nur verlorene kleine Kinder, die in einer beängstigenden Welt, die wir nicht verstehen, von Schreck zu Schreck stolpern. Einige von uns sind besser darin, Selbstsicherheit vorzutäuschen als andere, aber in Wirklichkeit weiß keiner von uns, was es mit dieser großen, geheimnisvollen Welt auf sich hat, und wir tun nur das, was wir tun, weil wir von Kräften in uns selbst herumgepeitscht werden, die wir nicht wirklich sehen können und die uns in die Wiege gelegt wurden, als wir noch zu jung waren, um das Trauma zu verstehen, das uns widerfahren ist.

Das ist alles, was das wirklich ist. Es zeigt sich auf hässliche, entsetzliche Art und Weise, wie das, was wir gerade in Gaza sehen, aber im Grunde sind es nur verängstigte kleine Kinder, die in erwachsenen Körpern erstarrt sind und versuchen, in dieser wilden, chaotischen Welt das Gefühl zu haben, ein wenig Kontrolle zu haben, damit sie vielleicht nicht wieder verletzt und verängstigt werden.

Das zeigt sich auf dunkle Art und Weise und führt unsere Spezies auf dunkle, dunkle Pfade. Es könnte sogar dazu führen, dass wir alle eines Tages in einem nuklearen Holocaust getötet werden. Aber im Grunde genommen waren wir immer nur ein Haufen verängstigter kleiner Primaten, die von psychologischen Kräften, die wir uns nicht bewusst gemacht hatten, in einer Welt herumgeschleudert wurden, die unsere neu entwickelten Gehirne nicht begreifen konnten.

Ich weiß nicht, wohin uns unser seltsames Abenteuer führt oder was wir auf dem Rest unseres gemeinsamen, kurvenreichen Weges noch alles ertragen werden. Aber es scheint ein Licht zu leuchten, selbst inmitten all der Gewalt und der Schreie. Vielleicht wachen wir eines Tages auf und hören auf, nach diesen schrecklichen Mustern zu handeln. Vielleicht werden wir eines Tages aufwachen und eine gesunde Welt aufbauen.

Übersetzt mit Deepl.com

