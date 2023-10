Al-Aqsa imam among Palestinians on Israeli far-right Telegram hit list ‚Nazi Hunters‘ channel calls for Sheikh Ekrima Sabri to be killed, and names and locates dozens of others in Israel, West Bank and East Jerusalem

Scheich Ekrima Sabri hält seit den frühen 1970er Jahren Freitagspredigten in der Al-Aqsa-Moschee (AFP)

Der Kanal „Nazi-Jäger“ ruft zur Tötung von Scheich Ekrima Sabri auf und nennt Dutzende weiterer Personen in Israel, dem Westjordanland und Ostjerusalem

Israelisch-palästinensischer Krieg: Al-Aqsa-Imam unter Palästinensern auf rechtsextremer Telegram-Abschussliste

Von Lubna Masarwa in Jerusalem und Simon Hooper in London

13. Oktober 2023

Scheich Ekrima Sabri, der Imam der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee, ist einer von Dutzenden Palästinensern, deren Namen und Aufenthaltsorte in einem rechtsextremen israelischen Telegram-Kanal gepostet wurden, der zu ihrer Ermordung aufruft, wie Middle East Eye herausgefunden hat.

Der Kanal mit dem Namen Nazi Hunters 2023 beschreibt die Zielpersonen – oft begleitet von Fotos mit Fadenkreuzen über ihren Gesichtern – als „Nazis, die frei herumlaufen und noch nicht eliminiert wurden“.

Khaled Zabarqa, Leiter von Sabris Anwaltsteam, erklärte gegenüber MEE, Sabri sei sich der gegen ihn gerichteten Drohungen bewusst gewesen, die von „extremistischen jüdischen Gruppierungen, die von Elementen innerhalb der israelischen Regierung unterstützt werden“, angestachelt worden seien.

Sabri habe sich mit dem Königreich Jordanien, dem Hüter der heiligen Stätten in Jerusalem, und den arabischen Konsulaten in Jerusalem in Verbindung gesetzt, um sie über den Ernst der Lage zu informieren, so Zabarqa.

„Diese Aufwiegelung ist sowohl durchsichtig als auch gefährlich. Seit fast einem Jahr ist Scheich Ekrima ständigen Provokationen ausgesetzt, wobei diese jüdischen extremistischen Gruppen direkt zu seiner Ermordung aufrufen“, sagte er.

Zu den anderen im Telegram-Kanal genannten Personen gehören religiöse Führer, politische Persönlichkeiten, Journalisten, Beamte und Studentenaktivisten sowie angebliche Mitglieder der Hamas und palästinensische Kämpfer.

Mit Ausnahme von Sabri nennt das MEE die Namen der Personen nicht, da es um ihre Sicherheit geht.

Der hebräischsprachige Sender wurde am Montag eingerichtet, als der Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen nach dem tödlichen Angriff palästinensischer Kämpfer im Süden Israels am Samstag eskalierte. Er hat derzeit mehr als 3.500 Anhänger.

Sie fordert die Strafverfolgungsbehörden auf, die von ihr genannten Personen zu verhaften und zu verhören und sie vor Gericht zu stellen. Aber sie fügt hinzu: „Verschont sie nicht und habt kein Mitleid mit ihnen. Nazis werden nicht bemitleidet“.

Und er fordert die Nutzer auf, den Link zum Kanal zu teilen, damit andere sich anschließen können: „Wenn ihr viel teilt, erreicht es vielleicht die Nazis selbst und sie werden sich aus Angst umbringen.“

Viele der Genannten sind Frauen, darunter einige, die in der Verwaltung der Al-Aqsa-Moschee tätig sind. Einige auf der Liste sind von Israel wegen Straftaten wie Steinwürfen auf israelische Siedler verurteilt worden.

Der 85-jährige Sabri ist der ehemalige Obermufti von Jerusalem, der Vorsitzende des Obersten Islamischen Rates und einer der wichtigsten Imame der Al-Aqsa-Moschee. Er hält dort seit den frühen 1970er Jahren Freitagspredigten und wurde mehrfach von israelischen Streitkräften festgenommen.

Der Sender bezeichnet ihn als „Partner der Führer des Iran, der Hamas und der Hisbollah bei dem Plan, den Staat Israel zu vernichten“, und als „den wichtigsten Nazi in Jerusalem“.

Der Sender gibt die GPS-Koordinaten von Sabris Haus an und ruft dazu auf, es anzugreifen.

„Sabri ist eines der wichtigsten Ziele für die Eliminierung“, heißt es dort.

Screengrab

Der Telegramm-Kanal der Nazi-Jäger 2023 ruft dazu auf, prominente Palästinenser zu eliminieren (Screengrab)

Zabarqa erklärte gegenüber MEE, dass Gruppen, die den Tod prominenter Palästinenser fordern, im israelischen Parlament, in der Knesset und im israelischen Sicherheitsapparat immer mehr Einfluss haben.

„Alarmierenderweise ist die derzeitige Phase zu einer offenen Aufforderung zur Ermordung übergegangen, was eine gefährliche Wendung darstellt, die sich gegen einflussreiche Persönlichkeiten auf der palästinensischen Bühne, in der islamischen Welt und weltweit richtet“, sagte er.

„Uns fehlt der Schutz. Die israelischen Strafverfolgungsbehörden bieten uns und unseren palästinensischen Führern keine Sicherheit.“

Der Kanal ruft auch zu Anschlägen gegen bestimmte Orte wie Moscheen, Universitäten und Unternehmen auf. Am Dienstag veröffentlichte er die Koordinaten einer Moschee in der Stadt Nablus im Westjordanland und rief dazu auf, sie zu bombardieren.

Israelische Siedler greifen häufig Dörfer in der Nähe von Nablus an. Am Donnerstag töteten Siedler einen palästinensischen Mann und seinen Sohn in der Stadt Qusra, südlich der Stadt, als sie an der Beerdigung von vier Männern teilnahmen, die am Vortag von Siedlern getötet worden waren.

Viele Palästinenser in Israel und den besetzten Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem sind zunehmend besorgt über die wachsende Bedrohung durch rechtsextreme Gruppen, die durch die aufrührerische Rhetorik der israelischen Führung im Vorfeld eines erwarteten Bodenangriffs auf den Gazastreifen geschürt wird.

Bei israelischen Luftangriffen sind im Gazastreifen mindestens 1 800 Menschen getötet worden. In Israel wurden bei dem Angriff palästinensischer Kämpfer am Samstag mindestens 1 300 Menschen getötet.

Der Kanal gehört zu einer Reihe von Kanälen auf Telegram und anderen Messaging-Diensten, die Middle East Eye identifiziert hat und die derzeit offenbar zu Gewalt gegen Palästinenser aufstacheln.

MEE hat Telegram um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten. Übersetzt mit Deepl.com



