Israel-Palestine war: Middle East Eye loses contact with Gaza-based reporters MEE has been unable to reach Maha Hussaini and Mohammed al-Hajjar after Israel told Palestinians in northern Gaza they had just 24 hours to flee

Israelisch-palästinensischer Krieg: Middle East Eye verliert Kontakt zu Reportern in Gaza

MEE war nicht in der Lage, Maha Hussaini und Mohammed al-Hajjar zu erreichen, nachdem Israel den Palästinensern im nördlichen Gazastreifen mitgeteilt hatte, sie hätten nur 24 Stunden Zeit zu fliehen

Von MEE-Mitarbeitern

13. Oktober 2023 21:25 BST | Letzte Aktualisierung: vor 18 Minuten 56 Sekunden

Middle East Eye hat am Freitag den Kontakt zu seinen in Gaza lebenden Journalisten Maha Hussaini und Mohammed al-Hajjar verloren, nachdem das israelische Militär mehr als einer Million Palästinensern mitgeteilt hatte, dass sie nur 24 Stunden Zeit hätten, um in den südlichen Teil der belagerten Enklave umzuziehen.

Der letzte Kontakt von MEE mit Maha Hussaini, die mit dem Martin-Adler-Preis 2020 für Journalismus ausgezeichnet wurde und diesen Monat in der Kategorie Lokalreporter bei den Kurt-Schork-Preisen für internationalen Journalismus in die Endrunde kam, war um 03:40 Uhr GMT.

Am Donnerstag veröffentlichte Hussaini ein Video, von dem sie befürchtete, dass es ihr „letztes Video“ sein könnte, und sagte, sie habe den Kontakt zu mindestens neun Journalistenkollegen verloren, von denen einige entweder über die Ereignisse vor Ort berichteten oder zum Zeitpunkt des israelischen Luftangriffs in ihren Häusern waren.

„In Gaza kann alles und jeder zur Zielscheibe werden“, sagte sie.

„Nachdem Israel die beiden wichtigsten Telekommunikationsunternehmen im Gazastreifen angegriffen und bombardiert hat, sind die Internetdienste unterbrochen worden.

„Während ganze Familien ausgelöscht und ganze Wohnhäuser zerstört werden, sorgt Israel dafür, dass die Opfer keinen Zugang zum Internet haben und auch von der Welt völlig abgeschnitten sind.“

Seit Israel den beispiellosen Befehl erteilt hat, warnen die Vereinten Nationen davor, dass die Aufforderung an so viele Menschen, in Massen zu fliehen, katastrophale Folgen haben könnte.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens gab am Freitag bekannt, dass etwa 1.800 Menschen in dem Gebiet getötet wurden – mehr als die Hälfte von ihnen waren unter 18 Jahre alt oder Frauen.

Wie MEE den ganzen Freitag über berichtete, sah man Tausende von Menschen in überfüllten Minibussen, in Autos, Eselskarren und zu Fuß aus ihren Häusern fliehen, während sie mit Treibstoffmangel und zerstörten Straßen zu kämpfen hatten.

Viele Palästinenser zögerten jedoch zu gehen, da sie befürchteten, in dem winzigen Gebiet, das unter ständigem Beschuss durch israelische Luftangriffe steht, nirgendwo sicher zu sein.

Das letzte Gespräch, das MEE mit Hajjar führte, war um 13:00 Uhr GMT, als der zweifache Familienvater sagte, dass etwa 70 Mitglieder seiner Großfamilie versuchten, Gaza-Stadt zu verlassen. Hajjar sagte, er sei sich nicht sicher, ob es ihnen gelingen würde, die Stadt mit nur zwei Autos zu verlassen.

Da ein Großteil der Stadt in Schutt und Asche liegt, sind viele Straßen unpassierbar.

„Am Morgen erhielt ich den israelischen Befehl, die Stadt zu verlassen, aber ich weiß nicht, ob ich dort oder hier bei meiner Familie sterben soll“, sagte Hajjar.

„Wir sind verzweifelt. Die USA haben sehr schnell gehandelt, um Israel Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben niemanden. Es bleibt uns nichts anderes übrig als sabr (Geduld) und dua (Bittgebet zu Gott).“

Der Gazastreifen ist von der Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten abgeschnitten und hat einen totalen Stromausfall erlitten, nachdem Kämpfer aus dem belagerten Gazastreifen einen mehrstufigen Angriff auf den Süden Israels gestartet hatten, bei dem mindestens 1 300 Menschen getötet und mindestens 100 Israelis gefangen genommen wurden.

„Maha und Mohammed standen bei der Berichterstattung von MEE über den Gazastreifen an vorderster Front“, sagte David Hearst, der Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye.

„Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet und beten, dass sie und ihre Familien diese wahrhaft apokalyptischen Zeiten überstehen, die von den westlichen Führern sogar unterstützt werden. Das Gemetzel, das die Palästinenser im Gazastreifen erleiden, ist kaum zu glauben.

„Dank der Berichterstattung von Maha und Mohammed kann niemand behaupten, er hätte es nicht gewusst.“ Übersetzt mit Deepl.com



