US-Außenminister Antony Blinken am 8. November 2023 (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Amerikas Feinde werden von Tag zu Tag zahlreicher

Von Nicolas J. S. Davies und Medea Benjamin

8. Dezember 2023

Selbst wenn ein regionaler Krieg vermieden werden kann, hat die Unterstützung der USA für Israel enormen Ärger und einen Imageschaden verursacht. Nur durch die Forderung nach einem dauerhaften Waffenstillstand können sie etwas Glaubwürdigkeit zurückgewinnen

Während US-Außenminister Antony Blinken hektisch durch den Nahen Osten reist, um zu verhindern, dass sich der israelische Konflikt im Gazastreifen zu einem regionalen Krieg ausweitet, haben die Vereinigten Staaten zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen, ein Marine-Expeditionskorps und 1.200 zusätzliche Soldaten zur „Abschreckung“ in den Nahen Osten entsandt.

Im Klartext: Die USA drohen damit, alle Streitkräfte anderer Länder der Region anzugreifen, die den Palästinensern zu Hilfe kommen, und versichern Israel, dass es im Gazastreifen weiterhin ungestraft morden kann.

Doch wenn Israel diesen völkermörderischen Krieg fortsetzt, könnten die Drohungen der USA andere Länder nicht davon abhalten, einzugreifen. Vom Libanon bis nach Syrien, Jemen, Irak und Iran sind die Möglichkeiten einer Ausweitung des Konflikts enorm.

Sogar Algerien erklärt sich bereit, für ein freies Palästina zu kämpfen, nachdem sein Parlament am 1. November einstimmig dafür gestimmt hat.

Die Regierungen des Nahen Ostens und ihre Bevölkerung sehen die USA bereits als Mitwisser des israelischen Massakers in Gaza. Jede direkte US-Militäraktion wird daher als Eskalation auf Seiten Israels gesehen und dürfte eher eine weitere Eskalation provozieren, als sie zu verhindern.

Die USA befinden sich bereits im Irak in dieser misslichen Lage. Trotz jahrelanger irakischer Forderungen nach einem Abzug der US-Streitkräfte verbleiben mindestens 2.500 amerikanische Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Asad in der westlichen Provinz Anbar, dem Luftwaffenstützpunkt Al-Harir nördlich von Erbil in Irakisch-Kurdistan und einem weiteren kleinen Stützpunkt am Flughafen von Erbil.

Außerdem beraten „mehrere hundert“ Nato-Soldaten, darunter auch Amerikaner, die irakischen Streitkräfte in der Nato-Mission Irak (NMI), die in der Nähe von Bagdad stationiert ist.

Neue Eskalation

Seit vielen Jahren befinden sich die US-Streitkräfte im Irak in einem Kleinkrieg gegen die Volksmobilisierungskräfte (PMF), die der Irak zur Bekämpfung der Gruppe Islamischer Staat (IS) gebildet hat und die hauptsächlich aus schiitischen Milizen bestehen.

Trotz ihrer Verbindungen zum Iran haben die bewaffneten Gruppen Kata’ib Hisbollah, Asa’ib Ahl al-Haq und andere PMF die iranischen Aufrufe zur Deeskalation der Angriffe auf die US-Streitkräfte oft ignoriert. Diese irakischen Gruppen respektieren den Anführer der iranischen Quds-Truppen, General Esmail Qaani, nicht so sehr wie General Qassem Soleimani, so dass die Ermordung Soleimanis durch die Vereinigten Staaten im Jahr 2020 die Fähigkeit Irans, die Milizen im Irak zu zügeln, weiter eingeschränkt hat.

Nach einem einjährigen Waffenstillstand zwischen den US-amerikanischen und irakischen Streitkräften hat der israelische Krieg gegen den Gazastreifen eine neue Eskalation des Konflikts sowohl im Irak als auch in Syrien ausgelöst.

Einige Milizen, die sich in Islamischer Widerstand im Irak umbenannt haben, begannen am 17. Oktober mit Angriffen auf US-Stützpunkte.

Nach 32 Angriffen auf amerikanische Stützpunkte im Irak, 34 weiteren in Syrien und drei US-Luftangriffen in Syrien führten die US-Streitkräfte am 21. November Luftangriffe auf zwei Stützpunkte der Kata’ib Hisbollah im Irak durch, einen in der Provinz Anbar und einen in Dschurf al-Nasr südlich von Bagdad, wobei mindestens neun Milizionäre getötet wurden.

Der irakische Regierungssprecher Bassem al-Awadi reagierte wütend auf die Luftangriffe.

„Wir verurteilen den Angriff auf Jurf al-Nasr, der ohne Wissen der Regierungsbehörden durchgeführt wurde, aufs Schärfste“, sagte Awadi.

„Diese Aktion ist eine eklatante Verletzung der Souveränität und ein Versuch, die Sicherheitslage zu destabilisieren… Der jüngste Vorfall stellt eine klare Verletzung der Mission der Koalition dar, Daesh (IS) auf irakischem Boden zu bekämpfen. Wir rufen alle Parteien auf, einseitige Aktionen zu vermeiden und die Souveränität des Irak zu respektieren.“

Wie von der irakischen Regierung befürchtet, reagierte der Islamische Widerstand im Irak auf die US-Luftangriffe mit zwei Angriffen auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Harir am 22. November und mehreren weiteren am 23. November.

Sie griffen den Luftwaffenstützpunkt Al-Asad mit mehreren Drohnen an, starteten einen weiteren Drohnenangriff auf den US-Stützpunkt am Flughafen von Erbil, und ihre Verbündeten in Syrien griffen zwei US-Stützpunkte jenseits der Grenze im Nordosten des Landes an.

Zunehmende Gewalt

Ohne einen Waffenstillstand im Gazastreifen oder einen vollständigen Rückzug der USA aus dem Irak und Syrien können die USA keine entscheidenden Maßnahmen ergreifen, um diese Angriffe zu stoppen. Das Ausmaß der Gewalt im Irak und in Syrien wird also wahrscheinlich weiter zunehmen, solange der Krieg im Gazastreifen andauert.

Eine weitere gewaltige und erfahrene militärische Kraft, die sich Israel und den Vereinigten Staaten entgegenstellt, ist die Houthi-Armee im Jemen. Am 14. November bat Abdul-Malik al-Houthi, der Führer der AnsarAllah-Regierung im Jemen, die Nachbarländer, seiner Armee einen Korridor durch ihr Territorium zu öffnen, damit sie im Gazastreifen gegen Israel kämpfen kann.

Der stellvertretende Informationsminister der Houthi, Nasreddin Amer, sagte gegenüber Newsweek, dass sie nicht zögern würden, sich dem Kampf gegen Israel anzuschließen, wenn sie einen Weg nach Palästina hätten.

„Wir haben Hunderttausende von Kämpfern, die mutig, zäh, ausgebildet und kampferfahren sind“, sagte Amer. „Sie sind sehr gläubig, und ihr Lebenstraum ist es, die Zionisten und die Amerikaner zu bekämpfen“.

Der Transport von Hunderttausenden jemenitischer Soldaten zum Kampf im Gazastreifen wäre nahezu unmöglich, es sei denn, Saudi-Arabien würde den Weg dafür frei machen. Das scheint höchst unwahrscheinlich, aber der Iran oder ein anderer Verbündeter könnte helfen, eine kleinere Zahl von Soldaten auf dem Luft- oder Seeweg in den Kampf zu schicken.

Der türkische Präsident Erdogan gehörte zu den ersten internationalen Staatsoberhäuptern, die den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen scharf verurteilten und ihn ausdrücklich als Völkermord bezeichneten.

Die Houthis führen seit vielen Jahren einen asymmetrischen Krieg gegen die von den Saudis angeführten Invasoren und haben Waffen und Taktiken entwickelt, die sie auch gegen Israel einsetzen könnten. Kurz nach al-Houthis Erklärung enterten jemenitische Streitkräfte im Roten Meer ein Schiff, das über Strohfirmen dem israelischen Milliardär Abraham Ungar gehört.

Das Schiff, das auf dem Weg von Istanbul nach Indien war, wurde in einem jemenitischen Hafen festgehalten.

Die Houthis haben auch eine Reihe von Drohnen und Raketen in Richtung Israel abgeschossen. Während viele Mitglieder des US-Kongresses versuchen, die Houthis einfach als Marionetten des Iran darzustellen, sind die Houthis in Wirklichkeit eine unabhängige, unberechenbare Kraft, die andere Akteure in der Region nicht kontrollieren können.

Selbst dem Nato-Verbündeten Türkei fällt es angesichts der breiten öffentlichen Unterstützung für Palästina schwer, unbeteiligt zu bleiben. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gehörte zu den ersten internationalen Staatsoberhäuptern, die den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen scharf verurteilten, ihn ausdrücklich als Massaker bezeichneten und sagten, dass er einem Völkermord gleichkomme.

Türkische zivilgesellschaftliche Gruppen führen eine Kampagne an, bei der humanitäre Hilfe auf Frachtschiffen nach Gaza geschickt wird, um eine mögliche Konfrontation wie im Jahr 2010 zu vermeiden, als die Israelis die Freiheitsflotte angriffen und 10 Menschen an Bord der Mavi Marmara töteten.

Alle Optionen auf dem Tisch

An der libanesischen Grenze haben sich Israel und die Hisbollah seit dem 7. Oktober täglich Schusswechsel geliefert, bei denen 97 Kämpfer und 15 Zivilisten im Libanon sowie neun Soldaten und drei Zivilisten in Israel getötet wurden. Etwa 46.000 libanesische Zivilisten und 65.000 Israelis wurden aus dem Grenzgebiet vertrieben.

Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant warnte am 11. November: „Was wir in Gaza tun, können wir auch in Beirut tun“. Premierminister Benjamin Netanjahu wiederholte die Drohung diese Woche.

Wie wird die Hisbollah reagieren, wenn Israel sein brutales Massaker im Gazastreifen nach der kurzen Pause wieder aufnimmt oder wenn Israel das Massaker auf das Westjordanland ausweitet, wo es seit dem 7. Oktober bereits mindestens 237 weitere Palästinenser getötet hat?

In einer Rede am 3. November verzichtete Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah darauf, Israel einen neuen Krieg zu erklären, warnte aber, dass „alle Optionen auf dem Tisch liegen“, falls Israel seinen Krieg gegen Gaza nicht beende.

Als Israel sich darauf vorbereitete, seine Bombardierungen am 23. November einzustellen, traf der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian in Katar zunächst mit Nasrallah und libanesischen Vertretern und anschließend mit Hamas-Führer Ismail Haniyeh zusammen.

In einer öffentlichen Erklärung sagte Amir-Abdollahian: „Die Fortsetzung des Waffenstillstands kann eine weitere Ausweitung des Krieges verhindern. Bei dem Treffen mit den Führern des Widerstands habe ich festgestellt, dass ein härteres und komplizierteres Szenario des Widerstands umgesetzt werden wird, wenn Israels Kriegsverbrechen und Völkermord weitergehen.“

Amir-Abdollahian warnte bereits am 16. Oktober, dass „die Führer des Widerstands nicht zulassen werden, dass das zionistische Regime in Gaza tut, was es will, und dann an andere Fronten des Widerstands geht“.

Mit anderen Worten: Wenn der Iran und seine Verbündeten glauben, dass Israel wirklich beabsichtigt, seinen Krieg gegen den Gazastreifen fortzusetzen, bis es die Hamas von der Macht entfernt hat, und dann seine Kriegsmaschinerie auf den Libanon oder seine anderen Nachbarn loszulassen, würden sie es vorziehen, jetzt einen breiteren Krieg zu führen und Israel zu zwingen, die Palästinenser, die Hisbollah und ihre Verbündeten gleichzeitig zu bekämpfen, anstatt zu warten, bis Israel sie einzeln angreift.

Wenige Verbündete

Tragischerweise hört das Weiße Haus nicht zu. Am nächsten Tag unterstützte Präsident Joe Biden weiterhin Israels Versprechen, die Zerstörung des Gazastreifens fortzusetzen, und erklärte, dass der Versuch, die Hamas zu eliminieren, „ein legitimes Ziel“ sei.

Amerikas bedingungslose Unterstützung Israels und die endlose Versorgung mit Waffen haben nur dazu geführt, dass Israel zu einer außer Kontrolle geratenen, völkermordenden und destabilisierenden Kraft im Herzen einer fragilen Region geworden ist, die durch jahrzehntelange US-Kriegsführung bereits zerrüttet und traumatisiert ist.

Das Ergebnis ist ein Land, das sich weigert, seine eigenen Grenzen oder die seiner Nachbarn anzuerkennen, und das jegliche Begrenzung seiner territorialen Ambitionen und Kriegsverbrechen ablehnt.

Sollte das Vorgehen Israels zu einem größeren Krieg führen, werden die USA nur wenige Verbündete haben, die bereit sind, in den Konflikt einzugreifen.

Selbst wenn ein regionaler Konflikt vermieden wird, hat die Unterstützung der USA für Israel ihrem Ansehen in der Region und darüber hinaus bereits enormen Schaden zugefügt, und eine direkte Beteiligung der USA an dem Krieg würde sie noch mehr isolieren und machtlos machen als ihre früheren Missgeschicke in Vietnam, Afghanistan und im Irak.

Die Vereinigten Staaten können dieses Schicksal noch abwenden, indem sie auf einem sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand und dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen bestehen.

Wenn Israel dem nicht zustimmt, müssen die USA diese Position mit einer sofortigen Aussetzung von Waffenlieferungen, Militärhilfe, israelischem Zugang zu US-Waffenlagern in Israel und diplomatischer Unterstützung für Israels Krieg gegen Palästina untermauern.

Die Priorität der US-Beamten muss darin bestehen, Israels Massaker zu stoppen, einen regionalen Krieg zu vermeiden und aus dem Weg zu gehen, damit andere Nationen dabei helfen können, eine echte Lösung für die Besetzung Palästinas auszuhandeln.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, ein Forscher für CODEPINK und der Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Übersetzt mit Deepl.com

