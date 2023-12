https://www.middleeastmonitor.com/20231208-is-it-anti-semitic-to-acknowledge-that-arabs-are-semites-too/



Menschen, darunter eine junge Frau, die ein Schild mit der Aufschrift „Antizionismus ist kein Antisemitismus“ hält, skandieren Slogans und tragen palästinensische Flaggen, als sie während eines Protestmarsches „Freiheit für Palästina“, der am 04. November 2023 in Berlin, Deutschland, Tausende von Teilnehmern anzog, am Potsdamer Platz ankommen. (Sean Gallup/Getty Images)

Ist es „antisemitisch“, anzuerkennen, dass Araber auch Semiten sind?

Von Omar Ahmed

8. Dezember 2023

Wie bei jedem der fast jährlich stattfindenden israelischen Kriege gegen die Palästinenser im Gazastreifen greifen die Bemühungen, Proteste und Meinungsverschiedenheiten gegen die Gräueltaten des Besatzungsstaates zu unterbinden, häufig darauf zurück, diese Opposition als „Antisemitismus“ zu bezeichnen. Dies stehe im Einklang mit den Leitlinien der „nicht rechtsverbindlichen Arbeitsdefinition“ der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von 2016 zu diesem Begriff: „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass auf Juden äußern kann. Rhetorische und physische Erscheinungsformen des Antisemitismus richten sich gegen jüdische und nichtjüdische Personen und/oder deren Eigentum, gegen jüdische Gemeinschaftseinrichtungen und religiöse Einrichtungen“.

Um die Verwirrung der Definition zu überwinden, haben Hunderte von Akademikern und Fachleuten 2019 die Jerusalemer Erklärung verfasst, die besagt, dass „evidenzbasierte Kritik“ an Israel legitim ist, während es nicht antisemitisch ist, sich gegen „seine Politik und Praktiken“ zu wenden, einschließlich derer in Gaza und dem besetzten Westjordanland.

Der derzeitige Krieg gegen den Gazastreifen hat sich jedoch als beispiellos erwiesen, sowohl in Bezug auf sein verheerendes, völkermörderisches Ausmaß als auch in Bezug auf seine weltweiten Auswirkungen. Die pro-palästinensische Solidarität und der Aktivismus haben weltweit zugenommen, und das Bewusstsein für die Sache und die Unterdrückung durch Israel hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, auch unter jungen amerikanischen Juden.

Infolgedessen wurden die Propagandakampagnen verstärkt, die darauf abzielen, jede Kritik an Israel und dem Zionismus als antisemitisch zu bezeichnen. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat inmitten einer fehlgeschlagenen und weitgehend diskreditierten PR-Bemühung sogar Antisemitismus angedeutet, weil die vom israelischen Establishment vorgebrachten Vergewaltigungsvorwürfe auf begründete Skepsis stießen.

In den USA, die den Völkermord im Gazastreifen in erster Linie unterstützen und fördern, hat das Repräsentantenhaus eine Maßnahme verabschiedet, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt, um gegen den „drastischen Anstieg des Antisemitismus in den Vereinigten Staaten und in der ganzen Welt“ vorzugehen.

Die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley, die versprochen hat, die offizielle bundesstaatliche Definition von Antisemitismus neu zu definieren, um Antizionismus einzuschließen, sagte am Mittwoch in einer unbegründeten Behauptung, dass Menschen, die TikTok schauen, alle 30 Minuten „17 Prozent antisemitischer und pro-Hamas sind“.

Dennoch ist es bezeichnend, dass sich der Antisemitismus, wie andere Begriffe auch, weiterentwickeln kann. Wenn eine neue Definition auftaucht und bestehen bleibt, sollte sie aufgenommen werden“, hieß es letztes Jahr in einem Artikel im Telegraph über die Kontroversen um die Neudefinition von Geschlecht in Wörterbüchern.

Ist es daher nicht an der Zeit, dass der Begriff Antisemitismus aktualisiert wird, um eine genauere Definition zu erhalten, die alle semitischen Völker einschließt?

„Wie wir gesehen haben, war ‚Antisemitismus‘ ein erfundener Begriff, dessen Bedeutung sich im Laufe der Zeit geändert hat“, schreibt David Feldman über die Geschichte des Begriffs.

Der Begriff „Semiten“ hat seine Wurzeln in der Philologie des 19. Jahrhunderts, einer Zeit, in der sich die Wissenschaftler zunehmend für die Klassifizierung und den Vergleich von Sprachen interessierten. Eine der Schlüsselfiguren auf diesem Gebiet war August Ludwig von Schloezer, ein deutscher Historiker und Philologe, der den Begriff „semitisch“ im späten 18.

Jahrhunderts den Begriff „semitisch“ einführte, der sich auf eine Sprachfamilie bezog, zu der Arabisch, Hebräisch, Aramäisch, Akkadisch und andere Sprachen gehören. Der Begriff „Semite“ selbst leitet sich von Sem ab, einem der Söhne des Propheten Noah, und wurde verwendet, um die Nachkommen Sems zu bezeichnen, zu denen insbesondere der Prophet Abraham gehört, von dem sowohl Juden als auch Araber abstammen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Arabisch die am weitesten verbreitete semitische Sprache ist und die Araber die größte semitische Bevölkerungsgruppe darstellen, scheint es vernünftig, sie in eine wörtliche Auslegung des Begriffs „antisemitisch“ einzubeziehen, oder?

Was die Bezugnahme auf Juden betrifft, so gibt es alternative Begriffe wie „Judenhass“ oder „Judenfeindlichkeit“. Wenn dies der Fall sein sollte, dann sollte ein spezifischer Begriff für den Hass auf Araber verwendet werden. Bis dahin sollte sich der Begriff Antisemitismus entweder auf alle semitischen Gruppen beziehen oder es sollten angemessenere und zeitgemäßere Formulierungen gewählt werden.

In der Encyclopaedia Britannica heißt es zum Thema „Antisemitismus“: „Obwohl der Begriff heute weit verbreitet ist, ist er eine falsche Bezeichnung, da er eine Diskriminierung aller Semiten impliziert. Araber und andere Völker sind ebenfalls Semiten, und doch sind sie nicht die Zielscheibe des Antisemitismus, wie er üblicherweise verstanden wird“.

Der Begriff „ist als Bezeichnung für die antijüdischen Vorurteile, Äußerungen oder Handlungen von Arabern oder anderen Semiten besonders unpassend“, heißt es in der Erklärung.

Der Text erscheint nicht im neuesten Eintrag auf der Website. Dies könnte auf den Widerstand der Campaign Against Antisemitism zurückzuführen sein, die im vergangenen Jahr bemängelte, dass die Enzyklopädie den Begriff Antisemitismus falsch schreibt, indem sie den Bindestrich weglässt, und der Enzyklopädie vorwarf, „einen etymologischen Fehler zu begehen“.

„Das Ergebnis ist die antisemitische Behauptung, dass ‚Semiten‘ keine Juden hassen können. Dies ist ignorant und gefährlich, und wir werden an die Encyclopedia Britannica schreiben, um diesen Fehler dringend zu korrigieren“, sagte ein Sprecher der Organisation.

Damals beschrieb die Jerusalem Post den Online-Eintrag als „keinen alternativen Begriff für Vorurteile von Arabern und semitischen Menschen gegen Juden“.

Derzeit definiert die Online-Oxford-Referenz „Antisemitismus“ wie folgt: „Feindseligkeit gegenüber und Diskriminierung von Juden (obwohl es auch andere semitische Völker gibt, insbesondere die Araber, wird Antisemitismus nur für Vorurteile gegenüber Juden verwendet)“, obwohl die Zeit zeigen wird, ob diese Seite auch überarbeitet wird, ironischerweise, um nicht als „antisemitisch“ beschuldigt zu werden.

Die Frage, ob Araber als Semiten anerkannt werden, hat erhebliche Konsequenzen, und es überrascht nicht, dass neben dem Propagandakrieg, der im Zusammenhang mit Israels Krieg gegen den Gazastreifen geführt wird, ein breiteres öffentliches Interesse und Neugierde zu einer erneuten Debatte über dieses Thema geführt haben.

Ebenso wie palästinensische Widerstandsgruppen oder andere Araber im Allgemeinen des Antisemitismus beschuldigt wurden, könnte man auch argumentieren, dass der Völkermord im Gazastreifen ebenfalls antisemitisch ist, wenn Araber zu Recht unter diese Definition fallen.

Noch komplizierter wird es, wenn antizionistische, orthodoxe Juden das israelische Establishment und die Sicherheitskräfte wegen Razzien in ihren Gemeinden und Synagogen des Antisemitismus beschuldigen. Darüber hinaus geriet der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas im September unter Beschuss, weil er nicht nur antijüdische Äußerungen machte, sondern auch behauptete, die einzigen Juden, die „Semiten“ seien, seien die aus dem Nahen Osten stammenden Mizrachis und Sepharden.

Darüber hinaus kann der übermäßige Gebrauch und die falsche Anwendung von Etiketten und Vorwürfen des „Antisemitismus“ die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs, nämlich Judenhass, verwässern. Dies gilt insbesondere, wenn der Begriff als Waffe eingesetzt oder missbraucht wird. Im vergangenen Jahr äußerte sich der Vorsitzende der Anti-Defamation League, Jonathan Greenblatt, in einem Fernsehinterview mit PBS über die Zunahme des Antisemitismus in den USA und im Westen: „Die Rechte beschuldigt die Linke, gegen den jüdischen Staat zu sein und daher irgendwie antisemitisch. Die Linke beschuldigt die Rechte, durch und durch voreingenommen und daher antisemitisch zu sein. Und der Begriff verliert fast an Bedeutung, wenn beide Seiten ihn in einer Weise gegeneinander verwenden, in der Verschwörungen und wilde Anschuldigungen zur Schau gestellt werden, die Bewaffnung des Antisemitismus.“

Hinzu kommt, dass eine jüngere Generation von Juden im Westen den Zionismus weniger unterstützt, was dazu führt, dass sie Kritik an Israel als etwas anderes als Antisemitismus betrachten.

Bevor wir überhaupt ernsthafte Schritte zur Überarbeitung eines politisch aufgeladenen und sensiblen Begriffs in Erwägung ziehen können und bevor Araber als Semiten anerkannt werden können, müssen sie aufhören, entmenschlicht zu werden. Dies geschieht sowohl durch den Besatzungsstaat als auch durch seine westlichen Verbündeten, die seine anhaltenden ethnischen Säuberungen und seine Versuche, eine weitere Nakba herbeizuführen, rechtfertigen und decken.

