Der Hauptsitz von Al Jazeera in Doha (Dateibild)

Beamte haben den Sender beschuldigt, die Hamas mit seiner Berichterstattung über die anhaltenden Bombardierungen des Gazastreifens zu „unterstützen

Israelisch-palästinensischer Krieg: Behörden beschließen Schließung von Al Jazeera, berichten israelische Medien

Von MEE-Mitarbeitern

20. Oktober 2023

Israel beendet die Schließung von Al Jazeera wegen der Berichterstattung über den Gaza-Konflikt, die nach Ansicht Israels die Hamas unterstützt.

Der in Katar ansässige Sender ist der größte arabischsprachige Nachrichtensender, der im Fernsehen und online über die Lage im Gazastreifen, in Israel und in den anderen besetzten palästinensischen Gebieten berichtet.

Am Freitag berichteten mehrere israelische Medien, darunter i24 News und die Times of Israel, dass die israelische Regierung eine „Notverordnung“ erlassen habe, nach der Sender, die sich gegen die „Sicherheit des Staates“ richten, geschlossen werden können.

Die Times of Israel zitierte den israelischen Kommunikationsminister Shlomo Karhi mit den Worten, Israel befinde sich „zu Lande, in der Luft, zur See und an der Front der öffentlichen Diplomatie“ im Krieg.

Bevor das Verbot des Netzwerks in Kraft tritt, muss es von Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant genehmigt werden, der die Verordnung voraussichtlich unterzeichnen wird.

Das Verbot ist zwar als vorübergehend angekündigt, kann aber in Abständen von 30 Tagen verlängert werden.

Das Vorgehen gegen Al Jazeera erfolgt im Rahmen eines breiteren Vorgehens gegen abweichende Meinungen in Israel.

Breiteres Durchgreifen gegen Andersdenkende

Karhi hat außerdem vorgeschlagen, alle Journalisten, einschließlich Israelis, ins Visier zu nehmen, die als „schädlich für die nationale Moral“ gelten.

Bei Journalisten und anderen Bürgern könnten Hausdurchsuchungen stattfinden, ihr Eigentum beschlagnahmt und sie könnten für Äußerungen, die die Regierung für unerwünscht hält, verhaftet werden.

Eine Bürgerwehr rechtsextremer Israelis griff den Journalisten Israel Frey an, nachdem er sich mit den im Gazastreifen bombardierten Palästinensern solidarisch erklärt hatte, und zwang ihn und seine Familie, sich zu verstecken.

Auf internationaler Ebene haben israelische Vertreter der öffentlichen Diplomatie Medien verurteilt, die ihre Nachrichten von „terroristischen Organisationen“ beziehen.

Al Jazeera unterhält eine umfangreiche Operation im Gazastreifen, die wahrscheinlich weiterhin aus dem belagerten Gebiet senden wird.

Der Sender hat eine frostige Beziehung zu Israel, obwohl er als einer der ersten in der Region israelische Persönlichkeiten interviewt.

Im Jahr 2022 wurde die palästinensisch-amerikanische Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh während einer Reportage in Jenin von einem israelischen Soldaten erschossen.

Zuletzt verurteilte der Sender Israel für einen Raketenangriff auf eine Gruppe von Journalisten im Libanon, zu der auch seine eigenen Reporter gehörten.

„Israel hat wieder einmal versucht, die Medien zum Schweigen zu bringen, indem es Journalisten ins Visier nahm. Die israelischen Streitkräfte feuerten eine Lenkrakete auf eine Gruppe von Al Jazeera-Mitarbeitern im Südlibanon ab, wobei zwei von ihnen verletzt und ein Reuters-Journalist getötet wurde“, so der Sender in einer Erklärung.

Middle East Eye bat Al Jazeera um eine Stellungnahme zu der geplanten Schließung seines Standorts in Israel, doch bis zum Redaktionsschluss hatte der Sender nicht geantwortet. Übersetzt mit Deepl.com

