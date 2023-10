Israel-Palestine war live: Israeli strike hits Gaza church sheltering families At least 1,500 Palestinian children killed in 13 days of Israeli shelling

Israelisch-palästinensischer Krieg live: Große Proteste in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit

Der Grenzübergang Rafah bleibt geschlossen und blockiert den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza

20. Oktober 2023

Wichtigste Punkte

Israel beschließt Schließung von Al Jazeera

UN: „Einschränkungen“ für Hilfslieferungen nach Gaza

Israel tötet über 2.400 Palästinenser in 13 Tagen

Einen Tag nach der Razzia im Flüchtlingslager Nour Shams im besetzten Westjordanland zog die israelische Armee ihre Fahrzeuge zurück und hinterließ Tod und Zerstörung.

Die israelischen Streitkräfte töteten 13 Palästinenser, darunter fünf Kinder unter 15 Jahren.

„Sie haben uns in einen Raum gepfercht und uns dort 13 Stunden lang ohne Strom und Wasser festgehalten“, sagte Taqwa al-Qarawi, deren Ehemann bei der Razzia verhaftet wurde, gegenüber MEE.

„Die Kinder schrien jedes Mal, wenn sie Schüsse hörten. Die Situation war verrückt und erschreckend.“

Den vollständigen Bericht von Fayha Shalash aus dem Westjordanland lesen Sie unten.

Lesen Sie mehr: Armeeangriff auf Lager im Westjordanland hinterlässt Tod und Zerstörung

nour shams überfall auf flüchtlingslager

Ein bewaffneter Palästinenser geht inmitten der Trümmer eines Gebäudes, das bei einer Razzia israelischer Truppen im Flüchtlingslager Nour Shams im besetzten Westjordanland beschädigt wurde, am 20. Oktober 2023 (AFP)

Breaking: Pro-Palästina-Protest bricht auf dem Tahrir-Platz in Kairo aus

vor 1 Stunde

Am Freitag kam es auf dem Tahrir-Platz in Kairo zu einem Massenprotest, der die Öffnung des Rafah-Übergangs forderte, um Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen, während die israelischen Angriffe auf die belagerte palästinensische Enklave andauern.

Quellen berichteten Middle East Eye, dass Tausende von Menschen die Sicherheitsbarrieren durchbrachen, um auf den ikonischen Platz zu gelangen, den Geburtsort der ägyptischen Revolution von 2011.

Einige Menschen skandierten regierungsfeindliche Slogans und forderten die arabischen Armeen auf, die israelische Bombardierung des Gazastreifens zu beenden.

Mehr dazu später…

Von Tunesien bis Malaysia: Pro-Palästina-Proteste in der muslimischen Welt

vor 1 Stunde

Nach dem Freitagsgebet kam es in vielen mehrheitlich muslimischen Ländern zu Massenprotesten zur Unterstützung Palästinas und zur Verurteilung Israels, von Tunesien bis Malaysia.

Aus der Türkei, Ägypten, Jordanien, dem Libanon, Syrien, Katar, Irak, Jemen und anderen Ländern wurden Kundgebungen gemeldet, in einigen Ländern sogar in mehr als einer Stadt.

Übersetzung: Eine massive öffentliche Demonstration in der Al-Azhar-Moschee zur Unterstützung von Palästina und Gaza.

Übersetzung: Massendemonstration in der libanesischen Stadt Saida

Aktuelle Zahl der palästinensischen Todesopfer: Mehr als 4.200 Tote, 14.500 Verletzte

vor 2 Stunden

Das israelische Militär hat seit Beginn des Konflikts am 7. Oktober mehr als 4.200 Palästinenser getötet, so die jüngste Bilanz.

Die folgenden Zahlen beziehen sich auf den Stand vom 20. Oktober um 11:30 Uhr (GMT) und stammen vom palästinensischen Gesundheitsministerium.

Gaza

Getötet: Mehr als 4.137 (1.524+ Kinder, 1.032+ Frauen)

Verwundet: 13,162

Westjordanland und Ostjerusalem

Getötet: 81 (23 Kinder, eine Frau)

Verwundet: Mindestens 1.400

Proteste in ganz Ägypten aus Solidarität mit Palästina

vor 2 Stunden

Hunderte von Menschen haben sich in ganz Ägypten an Solidaritätskundgebungen mit Palästina beteiligt und Slogans skandiert, in denen sie die „arabischen Armeen“ angesichts der israelischen Angriffe im Gazastreifen zum Handeln aufforderten.

Die Proteste brachen nach den Freitagsgebeten in Moscheen in Kairo und Alexandria aus, darunter auch in der Al-Azhar-Moschee, einer der angesehensten religiösen Einrichtungen der sunnitischen muslimischen Welt.

Bei einigen Protesten skandierten die Demonstranten: „Wir werden dich nicht verlassen, Palästina, wir sind die Jugend von 25“, in Anspielung auf die ägyptische Revolution vom 25. Januar 2011.

Bei anderen Protesten wurden Slogans geäußert, die beteuerten, dass es sich um echte Proteste handelte und nicht um eine Inszenierung der Regierung, wie einige in den sozialen Medien behaupteten.

Meinung: Wie US-Medien die Barbarei Israels gegen die Palästinenser legitimieren

vor 2 Stunden

Meinung von Gregory Shupak: In den Leitartikeln führender liberaler US-Zeitungen wurde der unerbittliche Massenterror Israels gegen die Palästinenser in letzter Zeit immer wieder als legitim dargestellt.

Die Medien haben Israels Angriff auf den Gazastreifen und die Finanzierung dieses Angriffs durch die USA gutgeheißen und gleichzeitig diejenigen kritisiert, die auch nur leicht abweichende Ansichten vertreten.

Amerikanische Publikationen haben Israels Gewalt wiederholt eine Tugendhaftigkeit verliehen, selbst wenn sie Menschen niedermäht.

Lesen Sie mehr: Wie US-Medien Israels Barbarei gegen die Palästinenser legitimieren

Palästinensische Frauen reagieren vor der griechisch-orthodoxen St. Porphyrius-Kirche in Gaza-Stadt, die durch einen israelischen Angriff beschädigt wurde und in der Palästinenser Schutz suchen, am 20. Oktober 2023 (Reuters)

Palästinensische Frauen reagieren vor der griechisch-orthodoxen St. Porphyrius-Kirche, in der Palästinenser Zuflucht suchen und die durch einen israelischen Angriff am 20. Oktober 2023 in Gaza-Stadt beschädigt wurde (Reuters)

Israelische Streitkräfte verbieten Tausenden das Beten in der Al-Aqsa-Moschee

vor 2 Stunden

Israelische Streitkräfte haben im besetzten Ostjerusalem Tausende von Palästinensern daran gehindert, das Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt zu verrichten, wie lokale Medien berichten.

Nur 5.000 Menschen, meist ältere Menschen und Frauen, durften in der Moschee beten. Normalerweise nehmen zwischen 50.000 und 100.000 Menschen am wöchentlichen Freitagsgebet teil.

Lokale Medien berichteten, dass viele derjenigen, die am Betreten der Moschee gehindert wurden, in großen Gruppen auf den Straßen vor den Toren der Altstadt und in anderen Vierteln der Stadt beteten.

Von palästinensischen Medien gefilmte Aufnahmen zeigen, dass schwer bewaffnete israelische Streitkräfte die Gläubigen in den Straßen Jerusalems bedrängten und versuchten, sie zu vertreiben.

Übersetzung: Anlässlich der Freitagsgebete unterdrückten [israelische] Besatzungstruppen Gläubige und versuchten, sie an der Verrichtung ihrer Gebete im Viertel Ras al-Amoud im besetzten Jerusalem zu hindern.

Kundgebungen in ganz Jordanien: Behörden verbieten Proteste an der Grenze

vor 2 Stunden

Tausende Jordanier gingen am Freitag im ganzen Land auf die Straße und riefen dazu auf, an die Grenze zum besetzten Westjordanland zu marschieren.

Massenkundgebungen wurden aus der Hauptstadt Amman sowie aus Irbid, Aqaba, Kerak und anderen Städten gemeldet.

Das Innenministerium erklärte am Donnerstagabend, dass Proteste, die zur Grenze im Jordantal marschieren, verboten sind.

Die Entscheidung kam zu einem Zeitpunkt, als viele Menschen in Jordanien weiterhin dazu aufriefen, aus Solidarität mit den Palästinensern an die Grenze zum Westjordanland zu marschieren.

Übersetzung: Fortsetzung der Märsche in Jordanien in der Nähe der Grenze zum besetzten Palästina zur Unterstützung des Gazastreifens.

UN-Chef: „Beschränkungen“ für Hilfslieferungen nach Gaza

vor 2 Stunden

Die UNO befasst sich mit den „Einschränkungen“, die den Hilfslieferungen nach Gaza auferlegt werden, sagte Generalsekretär Antonio Guterres.

In einer Rede auf der ägyptischen Seite des Rafah-Übergangs zwischen dem Gazastreifen und Ägypten sagte Guterres am Freitag, dass die Hilfslieferungen so schnell wie möglich ankommen müssten.

„Wir arbeiten aktiv mit allen Parteien zusammen, um diese Beschränkungen zu klären, damit die Lastwagen dorthin gebracht werden können, wo sie gebraucht werden. Wir brauchen diese Lastwagen so schnell wie möglich“, sagte Guterres.

„Wir haben hier zwei Millionen Menschen, die enormes Leid erfahren. Es gibt kein Wasser, keine Lebensmittel, keine Medikamente, keinen Treibstoff. Gaza braucht alles, um zu überleben.“

Mehrere Länder und Hilfsorganisationen schicken seit Tagen Frachtflugzeuge und Lastwagen zum Grenzübergang, aber bisher durfte noch niemand einreisen. Israel hat den Grenzübergang seit dem 7. Oktober mindestens viermal bombardiert, sowohl auf der ägyptischen als auch auf der palästinensischen Seite.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besucht am 20. Oktober 2023 den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gaza-Streifen (Reuters)

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, besucht am 20. Oktober 2023 den Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen (Reuters)

Israelische Behörden beschließen Schließung von Al Jazeera

vor 3 Stunden

Israel bereitet die Schließung des Senders Al Jazeera wegen dessen Berichterstattung über den anhaltenden Konflikt im Gazastreifen vor, von der es behauptet, dass sie die Hamas unterstützt.

Der in Katar ansässige Sender ist der größte arabischsprachige Nachrichtensender, der im Fernsehen und online über die Lage im Gazastreifen, in Israel und in den anderen besetzten palästinensischen Gebieten berichtet.

Am Freitag berichteten mehrere israelische Medien, darunter i24 News und die Times of Israel, dass die israelische Regierung eine „Notverordnung“ erlassen habe, nach der Sender, die sich gegen die „Sicherheit des Staates“ richten, geschlossen werden können.

Die Times of Israel zitierte den israelischen Kommunikationsminister Shlomo Karhi mit den Worten, Israel befinde sich „zu Lande, in der Luft, zur See und an der Front der öffentlichen Diplomatie“ im Krieg.

Bevor das Verbot des Netzwerks in Kraft tritt, muss es vom israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant genehmigt werden, von dem erwartet wird, dass er die Verordnung unterzeichnet.

Das Verbot ist zwar als zeitlich begrenzt gedacht, kann aber in Abständen von 30 Tagen verlängert werden.

Das Vorgehen gegen Al Jazeera erfolgt inmitten eines breiteren Vorgehens gegen oppositionelle Meinungen in Israel.

Lesen Sie mehr: Israelische Behörden „beschließen“ Schließung von Al Jazeera

Der Hauptsitz von Al Jazeera in Doha (Dateibild)

Der Hauptsitz von Al Jazeera in Doha (Dateibild)

In Jordanien wollen junge Demonstranten „Palästina befreien

vor 3 Stunden

Am Mittwochabend, 2 km von der israelischen Botschaft in der jordanischen Hauptstadt entfernt, hielt Ali Abu Musameh ein Schild mit der Aufschrift „Das Paradies ist näher als der Sinai“.

Ali, 26, und junge Demonstranten wie er sagen, dass sie bereit sind, für die Verteidigung der Palästinenser gegen die israelische Besatzung zu sterben. Sie wünschen sich, dass die jordanische Regierung die Grenzen zu Palästina öffnet und „ihnen erlaubt, dort zu kämpfen“.

Die Demonstranten fordern die Ausweisung des israelischen Botschafters und die Aufhebung des Friedensvertrags mit Israel von 1994 sowie des Abkommens über den Kauf von Erdgas aus Israel, das Jordanien 2016 unterzeichnet hat.

Alis Familie stammt aus Beerscheba im historischen Palästina, das heute zu Südisrael gehört. Sie wurden 1948 während der Gründung Israels von zionistischen Milizen gewaltsam aus diesem Gebiet vertrieben und nach Jordanien umgesiedelt.

„Heute stelle ich mich der Besatzung und ihren Massakern entgegen. Wir wollen, dass die jordanische Regierung uns erlaubt, diese Botschaft zu entfernen und die Beziehungen zu den Besatzern abzubrechen“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

„Wir dürfen nicht tatenlos zusehen.“

Ali ist Buchhalter in einer Molkereifirma. Er hat keine Verbindung zu einer politischen Bewegung.

Lesen Sie mehr: Junge Demonstranten in Jordanien wollen „Palästina befreien

Jordanier versammeln sich vor der König-Abdullah-Moschee in Amman, Jordanien, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza zu bekunden, 17. Oktober 2023 (Reuters)

Jordanier versammeln sich vor der König-Abdullah-Moschee, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza auszudrücken, in Amman, Jordanien, 17. Oktober 2023 (Reuters)

Feuergefecht in israelischer Stadt nahe der libanesischen Grenze gemeldet

vor 3 Stunden

In der nordisraelischen Stadt Margaliot nahe der Grenze zum Libanon ist es zu einem Schusswechsel gekommen, wie die israelische Armee mitteilte.

Die Armee teilte mit, sie prüfe das Gebiet, nannte aber keine weiteren Einzelheiten.

Al Jazeera berichtete, dass die israelischen Streitkräfte Artillerie in Richtung des libanesischen Dorfes Kfarchouba abfeuerten, während der Schusswechsel gemeldet wurde.

Israelische Bombardierung einer Kirche im Gazastreifen fordert 16 Tote

vor 3 Stunden

Mindestens 16 vertriebene Palästinenser, die in einer Kirche im Gazastreifen Zuflucht gesucht hatten, wurden bei einem israelischen Bombenangriff in dem Gebiet getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag mit.

Eine Messe für die Opfer soll um 10:00 GMT stattfinden.

Instagram entschuldigt sich für die Einfügung des Wortes „Terrorist“ bei einigen pro-palästinensischen Profilen

vor 4 Stunden

Meta hat sich entschuldigt, nachdem seine automatische Übersetzungsfunktion das Wort „Terrorist“ in die Biografien einiger pro-palästinensischer Instagram-Nutzer eingefügt hat.

404 Media berichtete, dass die Wörter „Palästinenser“ und „Alhamdulillah“ (was „Lob sei Gott“ bedeutet) so übersetzt wurden, dass sie „Palästinensische Terroristen kämpfen für ihre Freiheit“ bedeuten.

Das Problem wurde inzwischen von Meta behoben, die den Satz nun automatisch in „Gott sei Dank“ übersetzt.

„Wir haben ein Problem behoben, das kurzzeitig zu unpassenden arabischen Übersetzungen in einigen unserer Produkte führte. Wir entschuldigen uns aufrichtig dafür, dass dies passiert ist“, sagte ein Sprecher.

Umfrage: 65 Prozent der Israelis unterstützen Bodenoffensive in Gaza

vor 4 Stunden

Eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen wird laut einer Umfrage der Zeitung Maariv von 65 Prozent der israelischen Bevölkerung unterstützt.

Einundzwanzig Prozent der Israelis lehnen eine Bodenoffensive ab. Lesen Sie hier, was Israel bei der letzten Bodeninvasion im Gazastreifen im Jahr 2014 gelernt hat.

51 Prozent der Befragten wünschen sich eine groß angelegte Operation an der Nordfront zum Libanon, während 30 Prozent eine begrenzte Operation bevorzugen.

Achtzig Prozent der Israelis sind der Meinung, dass Premierminister Benjamin Netanjahu die Verantwortung für die Versäumnisse übernehmen sollte, die zum Angriff der Hamas auf israelische Gemeinden am 7. Oktober geführt haben.

