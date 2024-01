Ben Gvir orders prisons to ban meat for Palestinians detained over 7 October attacks Far-right national security minister accuses prison service head of acting ‚like the UN‘ by not changing menus

Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir spricht bei einer Kundgebung im illegalen Außenposten Eviatar im besetzten Westjordanland am 10. April 2023 (AFP/Gil Cohen Magen)

Rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit beschuldigt den Leiter der Gefängnisbehörde, sich wie die UN zu verhalten, weil er die Speisekarten nicht ändert

Israelisch-palästinensischer Krieg: Ben Gvir ordnet Fleischverbot für Palästinenser an, die wegen der Anschläge vom 7. Oktober inhaftiert sind

Von MEE-Mitarbeitern

1. Januar 2024

Israels rechtsextremer Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir, hat die Gefängnisdienste angewiesen, palästinensischen Gefangenen, die wegen angeblicher Beteiligung an den Anschlägen vom 7. Oktober inhaftiert sind, kein Fleisch zu geben, so ein Bericht in Ynet.

Dem Bericht zufolge erhalten die Gefangenen derzeit drei Mahlzeiten pro Tag und eine Mahlzeit auf Fleischbasis an vier Tagen in der Woche. Dazu gehören Hotdogs, Putenbrust oder Hähnchenschnitzel, heißt es weiter.

„Unsere Geiseln in Gaza leiden an Hunger. Wir haben Berichte über ein halbes Fladenbrot gehört, und hier erhalten die [7. Oktober] Gefangenen herzhafte Mahlzeiten. Aus meiner Sicht können sie das Minimum erhalten, zu dem wir verpflichtet sind“, sagte Ben Gvir.

In einer Erklärung des Büros des rechtsextremen Ministers hieß es, das Verhalten der scheidenden israelischen Gefängnisdirektorin Katy Perry habe „jede mögliche Grenze überschritten“.

„Schon vor dem Krieg ignorierte die Beauftragte für den Strafvollzug die Anweisungen des Ministers, die Bedingungen zu verschärfen und das Sommerlager für Sicherheitsgefangene zu beenden“, hieß es.

„Sie tut so, als ob sich der Staat Israel nicht im Krieg befände, als ob sie von den Vereinten Nationen käme, ohne Moral und Ethik. Es ist undenkbar, dass die Kommissarin ein All-inclusive-Menü für Hamas-Terroristen, die unsere Brüder ermordet, abgeschlachtet und entführt haben, sicherstellt, während unsere Geiseln ein Viertel eines Fladenbrotes pro Tag erhalten.“

Die Gefängnisverwaltung wies die Vorwürfe zurück und erklärte, sie habe „die Verpflegungsbedingungen für die Sicherheitsgefangenen auf das gesetzlich vorgeschriebene Minimum reduziert“, unter anderem durch eine Änderung der Essenspläne.

„Gleichzeitig wurde zu Beginn des Krieges mit den Schwertern des Eisens die Möglichkeit, Produkte aus der Kantine zu kaufen, ausgesetzt und alle elektrischen Produkte wurden aus dem Verkehr gezogen“, heißt es weiter.

Bei dem Überraschungsangriff der Hamas und anderer palästinensischer Gruppen auf südisraelische Gemeinden am 7. Oktober wurden rund 1.200 Menschen getötet.

Rund 240 Geiseln wurden in den belagerten Gazastreifen gebracht, von denen etwa die Hälfte während einer vorübergehenden Kampfpause vor einem Monat freigelassen wurde.

Seit dem 7. Oktober wurden durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens fast 22.000 Palästinenser getötet, darunter mindestens 8.500 Kinder.

