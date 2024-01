‚Operation Al-Aqsa Flood‘ Day 87: As millions around the world rally for peace, an Israeli minister calls for ethnic cleansing As the world ushered in 2024 and demonstrators across the world called for a ceasefire, Israeli Finance Minister Bezalel Smotrich called for more than two million Palestinians to be forcibly displaced from Gaza.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu und Finanzminister Bezalel Smotrich treffen am 23. Februar 2023 im Büro des Premierministers in Jerusalem zu einer Kabinettssitzung über den Staatshaushalt ein. (Foto: Alex Kolomoisky/POOL)

Während die Welt das Jahr 2024 einläutete und Demonstranten auf der ganzen Welt einen Waffenstillstand forderten, rief der israelische Finanzminister Bezalel Smotrich dazu auf, mehr als zwei Millionen Palästinenser gewaltsam aus dem Gazastreifen zu vertreiben.

Operation Al-Aqsa-Flut“ Tag 87: Während Millionen auf der ganzen Welt für Frieden demonstrieren, ruft ein israelischer Minister zu ethnischer Säuberung auf

Von Mondoweiss

Palästina-Büro 1. Januar 2024

Todesopfer:

21.978 Tote* und mindestens 56.697 Verletzte im Gaza-Streifen.

Mindestens 316 getötete Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.

*Diese Zahl wurde vom Gesundheitsministerium des Gazastreifens am 1. Januar bestätigt. Aufgrund des Zusammenbruchs der Kommunikationsnetze im Gazastreifen ist das Gesundheitsministerium in Gaza seit Mitte November nicht mehr in der Lage, die Zahl der Toten regelmäßig und genau zu aktualisieren. Einige Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer eher bei 30.000 liegt, wenn man die mutmaßlichen Toten berücksichtigt.

Wichtige Entwicklungen

Die Palästinenser begannen das Jahr 2024 mit Demonstrationen im besetzten Westjordanland, bei denen ein Ende des israelischen Gemetzels im Gazastreifen gefordert wurde, und Tausende in aller Welt schlossen sich dem Ruf nach einem Waffenstillstand an, als die Uhr 12 schlug.

Während einige Länder die Silvesterfeiern absagten, fanden in anderen Ländern wie der Türkei Massenversammlungen aus Solidarität mit Palästina statt. Aktivisten in den USA riefen zu einer nationalen Aktionswoche auf.

In den letzten Stunden des Jahres 2023 setzten die israelischen Streitkräfte ihre Bombardierung des Gazastreifens fort und töteten innerhalb von 24 Stunden 156 Palästinenser.

Unterdessen feuerten bewaffnete palästinensische Gruppen um Mitternacht ein Sperrfeuer von Raketen auf Tel Aviv und Umgebung ab, „als Antwort auf die Massaker an Zivilisten“.

Der rechtsextreme israelische Minister Bezalel Smotrich fordert, dass mehr als 90 Prozent der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens nach dem Krieg zwangsumgesiedelt werden, während der ehemalige britische Premierminister Tony Blair Berichte dementiert, wonach er als Vermittler bei der Abschiebung von Palästinensern in westliche Länder fungieren soll.

Unterdessen beschwert sich der israelische Siedlerkollege und Minister Itamar Ben-Gvir darüber, dass der israelische Gefängnisdienst, der bereits beschuldigt wird, palästinensische Gefangene zu schlagen, zu foltern und zu misshandeln, seine Anweisung, Gefangene, die angeblich an der Operation Al-Aqsa-Flut beteiligt waren, auszuhungern, nicht befolgt hat.

Die israelische Armee zieht in einer angeblichen strategischen Entscheidung fünf Brigaden aus dem Kampf im Gazastreifen ab, da der Krieg nach Angaben von Armeeoffizieren noch bis ins Jahr 2024 andauern könnte.

Israelische Medien berichten, dass israelische Beamte sehr besorgt sind, dass der IGH Tel Aviv des Völkermordes für schuldig befinden könnte.

Die israelische Armee nimmt über Nacht mindestens 32 Palästinenser im besetzten Westjordanland fest.

Die US-Marine tötet 10 Ansar-Allah-Kämpfer im Roten Meer, während der Iran ein Kriegsschiff in das wichtige Seegebiet schickt.

In einem feierlichen neuen Jahr rufen die Menschen auf der ganzen Welt zum Frieden auf

Von Neuseeland bis Hawaii beteiligten sich Demonstranten an der Countdown2Ceasefire-Kampagne für einen Waffenstillstand im Gazastreifen und riefen weltweit zum Frieden auf.

Eine Reihe von Ländern sagte die Silvesterfeiern aus Solidarität mit den Palästinensern ab oder reduzierte sie auf ein Minimum, da auch fast drei Monate nach dem 7. Oktober noch immer Bomben auf den Gazastreifen fallen.

Tausende Palästinenser gingen in Ramallah im besetzten Westjordanland auf die Straße, hielten Transparente mit den Namen Tausender von den israelischen Streitkräften im Gazastreifen Getöteter in die Höhe und riefen zur nationalen Einheit auf.

In Beirut demonstrierten die Demonstranten am Sonntagabend zur Unterstützung der Palästinenser und des Südlibanons, der seit Monaten unter israelischem Granatenbeschuss und weißem Phosphor steht. In der türkischen Stadt Istanbul strömten am Montagmorgen zahlreiche Menschen aus Solidarität mit Palästina auf die Straße.

Eine Reihe von Menschenrechtsgruppen in den Vereinigten Staaten hat am 1. Januar eine landesweite Aktionswoche gestartet, in der sie „ein neues Jahr ohne israelischen Völkermord in Gaza“ fordern.

In seiner traditionellen Neujahrsansprache rief Papst Franziskus zum Gebet für die Menschen auf, die unter dem Krieg leiden, einschließlich der Palästinenser. „Mögen diejenigen, die an diesen Konflikten beteiligt sind, auf die Stimme ihres Gewissens hören“, sagte er.

Die Palästinensische Autonomiebehörde beendete das Jahr mit der Feststellung, dass es „keinen Frieden und keine Stabilität ohne ein vollständiges Ende der israelischen Besatzung“ des Westjordanlands, Ostjerusalems und des Gazastreifens geben könne.

Der Al Jazeera-Korrespondent in Gaza, Wael Dahdouh, dessen Frau, Kinder und Kollegen von israelischen Streitkräften getötet und er selbst verletzt wurde, rief dazu auf, dass die Palästinenser in Gaza im Jahr 2024 ihr Leben wieder aufbauen können.

„Ich weiß nicht, was man in solchen Momenten sagen kann, da wir kurz davor stehen, das Jahr 2023 abzuschließen – dieses Jahr mit all seinen Tragödien, Schrecken und schweren Lasten auf den Schultern des palästinensischen Volkes“, sagte er in einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde. „Bei solchen Anlässen zögert man zu sprechen, aber trotz allem müssen wir unsere Wünsche aussprechen, damit dieses Jahr ein Jahr des Guten und des Segens wird, ein Jahr der Sicherheit und der Geborgenheit, ein Jahr des Friedens und der Ruhe, ein Jahr der Würde und des Sieges.“

Ein bei israelischen Luftangriffen verletzter Palästinenser wird am 31. Dezember 2023 in Deir El-Balah, Gaza, in das Al-Aqsa-Krankenhaus gebracht. (Foto: Ali Hamad /APA Images)

Ein bei israelischen Luftangriffen verletzter Palästinenser wird am 31. Dezember 2023 in Deir El-Balah, Gaza, in das Al-Aqsa-Krankenhaus gebracht. (Foto: Ali Hamad /APA Images)

Keine Atempause für Gaza

Die israelischen Luftangriffe wurden zwischen Sonntag und Montag unvermindert fortgesetzt und bedeuteten keine Pause in der Gewalt in Gaza.

Die Nachrichtenagentur WAFA berichtete, dass die tödlichen israelischen Angriffe am Sonntag Gaza-Stadt, das Flüchtlingslager al-Maghazi, das Flüchtlingslager Nuseirat, Deir al-Balah, Rafah, Khan Younis und Abasan al-Kabira trafen.

Unterdessen berichtete Al Jazeera am Montag, dass die israelischen Streitkräfte in der Nacht das Flüchtlingslager al-Bureij und Deir al-Balah schwer bombardiert haben, unter anderem mit Fassbomben

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens meldete am Montagmittag, dass bei israelischen Angriffen innerhalb von 24 Stunden 156 Palästinenser getötet und 246 weitere verwundet wurden, wodurch sich die Zahl der offiziellen Todesopfer auf 21.978 erhöhte.

Bewaffnete palästinensische Gruppen berichteten unterdessen von Kämpfen mit israelischen Bodentruppen in den Gebieten Gaza-Stadt, Shujaiyya, Khan Younis, al-Shati, Bureij und Beit Lahia. Die israelische Armee behauptete am Montag, den Hamas-Befehlshaber Adil Mismah getötet zu haben, der die Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober angeführt haben soll. Die Hamas hat diese Nachricht bisher weder bestätigt noch dementiert.

Bewaffnete palästinensische Gruppen feuerten um Mitternacht ein Sperrfeuer von Raketen auf den Gazastreifen, Tel Aviv und seine Umgebung ab, „als Reaktion auf die Massaker an Zivilisten“. Es gab keine Berichte über Verletzte.

Die Zeltlager der vertriebenen Palästinenser sind in Rafah im südlichen Gazastreifen nahe der Grenze zu Ägypten nach Sonnenuntergang am 31. Dezember 2023 abgebildet. (Foto: Bashar Taleb/APA Images)

Die Zeltlager der vertriebenen Palästinenser sind in Rafah im südlichen Gazastreifen nahe der Grenze zu Ägypten nach Sonnenuntergang am 31. Dezember 2023 zu sehen. (Foto: Bashar Taleb/APA Images)

Israelischer Minister ruft zur ethnischen Säuberung von zwei Millionen Palästinensern in Gaza auf

In Israel endete das Jahr 2023 mit gemischten Botschaften über die angeblichen Fortschritte des Militärs auf dem Schlachtfeld. Der Armeesprecher Daniel Hagari erklärte am Sonntag, Israel bereite sich auf einen „Krieg während des gesamten Jahres“ vor, und bezeichnete die Entscheidung, fünf Brigaden aus dem Kampfeinsatz abzuziehen, als „taktische Entscheidung“ zur Truppenverwaltung.

Unterdessen berichteten israelische Medien, dass bisher 30 israelische Soldaten durch Beschuss oder Unfälle im Gazastreifen ums Leben gekommen seien, was 18 Prozent der gemeldeten militärischen Todesfälle seit Beginn der Bodeninvasion entspricht. Beobachter gehen davon aus, dass die Zahl der Todesopfer unter den israelischen Soldaten weitaus höher sein könnte als die offizielle Zahl von 170.

In der Zwischenzeit hat sich die israelische Armee gegen die von einem israelischen Minister vorgebrachten Anschuldigungen verteidigt, wonach Piloten der Luftwaffe aus „Gewissensgründen“ die Unterstützung der Bodentruppen in Gaza verweigern würden.

Israelische Soldaten haben sich inzwischen über die nationale Medienberichterstattung beschwert. In einem Brief eines Reservisten der Armee, der von der Jerusalem Post veröffentlicht wurde, hieß es, dass die kritische Berichterstattung „den Geist des [israelischen] Volkes schwächt, die Hamas stärkt und den Preis dieses Krieges in die Höhe treibt“ und gleichzeitig die angeblichen Siege am Boden falsch darstellt.

Zu den Beweisen für solche israelischen Erfolge, so schrieb der Reservist, gehörten „unendliche Betonhaufen in instabilen Haufen, gemischt mit den Skeletten zerquetschter Autos aus Panzern, zertrümmerten Solaranlagen, in Trümmern verstreuten Haushaltsgegenständen, kein Gebiet, in das in den kommenden Jahren jemand zurückkehren könnte“ – unbestreitbare Zeichen für Israels wahllose Zerstörung des Gazastreifens, aber kein eindeutiger Hinweis auf einen Sieg im Kampf gegen die Hamas und andere palästinensische Gruppen.

ABC News berichtete am Sonntag, dass die USA den Flugzeugträger USS Gerald R. Ford in den kommenden Tagen aus dem östlichen Mittelmeer abziehen werden, wo er seit dem 7. Oktober stationiert war.

Die zweideutigen Nachrichten an der militärischen Front haben Israel nicht davon abgehalten, die ethnische Säuberung des Gazastreifens weiter voranzutreiben. So tauchten Berichte auf, wonach der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, der im Irak-Krieg eine große und heftig kritisierte Rolle gespielt hat, eine Vermittlerrolle bei den Bemühungen um die Umsiedlung palästinensischer Flüchtlinge in westliche Länder übernehmen soll. Blair hat derartige Berichte dementiert, während die Palästinensische Autonomiebehörde erklärte, sie hoffe, „dass Tony Blair nicht an diesem Verbrechen beteiligt ist, das in den Rahmen der Pläne der israelischen Regierung zur Intensivierung des Völkermords und der Zwangsvertreibung der Palästinenser fällt“.

Der rechtsextreme Siedler und israelische Finanzminister Bezalel Smotrich rief am Sonntag dazu auf, die überwiegende Mehrheit der Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben, wobei nur 200.000 – weniger als 10 Prozent der derzeitigen Bevölkerung von 2,3 Millionen – bleiben sollten.

„Der Aufruf des extremistischen Ministers Smotrich an seine Nazi-Regierung, zwei Millionen Palästinenser zu vertreiben und nur etwa zweihunderttausend im Gazastreifen zu belassen und das Land des Gazastreifens in Parks und Erholungsgebiete für die Zionisten zu verwandeln, ist eine eklatante Missachtung und ein Kriegsverbrechen, das mit einer verbrecherischen Aggression einhergeht, wie es sie in der Neuzeit noch nie gegeben hat“, erklärte die Hamas in einer Erklärung. „Unser Volk hat sein Wort gesprochen und wird allen Versuchen, es von seinem Land und seinen Häusern zu vertreiben, standhaft und unerschütterlich entgegentreten, bis zur Befreiung und Rückkehr.“

Ein anderer extremistischer Siedlerkollege, der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, beschwerte sich unterdessen am Montag darüber, dass der Leiter des israelischen Gefängnisdienstes sich geweigert habe, seine Anweisung zu befolgen, palästinensische Gefangene auszuhungern, die angeblich an der Operation Al-Aqsa-Flut am 7. Oktober beteiligt waren.

Israel hat seit dem 7. Oktober Tausende von Palästinensern inhaftiert, darunter viele Arbeiter aus dem Gazastreifen und Palästinenser aus dem Westjordanland, und die meisten von ihnen zu Verwaltungshaft verurteilt, d. h. zu einer Inhaftierung ohne Anklage oder Prozess. Palästinenser, die seither freigelassen wurden, haben berichtet, dass sie schweren Schlägen, Folter und Entbehrungen ausgesetzt waren.

Inmitten dieser Aufrufe zu ethnischen Säuberungen und Menschenrechtsverletzungen hat die Entscheidung Südafrikas von letzter Woche, Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes zu verklagen, Berichten zufolge israelische Beamte verunsichert. Haaretz berichtet, dass israelische Staatsbeamte die Befürchtung geäußert haben, dass „die reale Gefahr besteht, dass das Gericht eine einstweilige Verfügung erlassen wird, in der Israel aufgefordert wird, den Beschuss einzustellen, wobei es feststellt, dass Israel an die Entscheidung des Gerichts gebunden ist“.

Spannungen im Westjordanland und am Roten Meer nehmen zu

Im besetzten Westjordanland kam es zwischen Sonntag und Montag zu weiteren Razzien der israelischen Armee, bei denen die israelischen Streitkräfte mindestens 32 Palästinenser in den besetzten Gebieten festnahmen, berichtete die Nachrichtenagentur WAFA, darunter zwei Jugendliche in Salfit. Seit dem 7. Oktober wurden 4.910 Palästinenser festgenommen, fast so viele wie vor diesem Datum insgesamt in israelischen Gefängnissen inhaftiert waren.

Israelische Streitkräfte erschossen und verletzten einen Palästinenser bei einer Razzia in Bani Naim in der Nähe von Hebron, ein weiterer wurde Berichten zufolge in der Nähe der illegalen israelischen Siedlung Maale Adumim erschossen.

In den Flüchtlingslagern Tulkarem und Beit Iba im Gouvernement Nablus kam es zu Zusammenstößen zwischen israelischen Streitkräften und Anwohnern, während palästinensische Widerstandsgruppen mehrere Schießereien an israelischen Kontrollpunkten und Siedlungen im besetzten Westjordanland für sich reklamierten. Die israelischen Medien berichteten über keinen dieser Vorfälle.

Unterdessen setzten bewaffnete Gruppen in der Region ihre Angriffe zur Unterstützung des palästinensischen Widerstands fort. Die Hisbollah-Bewegung im Libanon meldete eine Reihe von Raketenangriffen in Nordisrael und auf die besetzten Shebaa-Farmen, und die Gruppe Islamischer Widerstand im Irak erklärte, sie habe US-Militärstützpunkte angegriffen und auf die besetzten Golanhöhen geschossen.

Die US-Marine schoss am Sonntag im Roten Meer Anti-Schiffs-Raketen und drei kleine Boote mit mutmaßlichen Ansar-Allah-Kämpfern aus dem Jemen ab und tötete dabei Berichten zufolge 10 Kämpfer. Ansar-Allah-Rebellen (gemeinhin als „Houthi“ bezeichnet) haben in den letzten Monaten zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen eine Reihe von Frachtschiffen im Roten Meer angegriffen und damit eine der wichtigsten wirtschaftlichen Seerouten der Welt unterbrochen. Iranische Medien erklärten am Montag, Teheran habe ein Kriegsschiff ins Rote Meer entsandt, was eine mögliche Eskalation an der Seefront bedeuten würde.

„Die militärischen Bewegungen im Roten Meer zum Schutz israelischer Schiffe werden den Jemen nicht daran hindern, seine religiöse, ethische und humanitäre Pflicht zur Unterstützung und Hilfe für die Unterdrückten in Palästina und Gaza zu erfüllen“, erklärte die Ansar-Allah-Bewegung in einer Erklärung.

Übersetzt mit Deepl.com

