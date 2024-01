Israel’s war on Gaza silences its historic mosques With over 300 mosques damaged, a void is felt across Gaza as the soul-stirring call to prayer is absent

Die Sonne geht hinter dem Minarett einer Moschee in Rafah im südlichen Gazastreifen am 29. Dezember 2023 unter (AFP)

Mehr als 300 Moscheen wurden beschädigt, eine Leere ist überall zu spüren



Israels Krieg gegen Gaza bringt seine historischen Moscheen zum Schweigen

Von Ruwaida Amer

in Gaza, besetztes Palästina

1. Januar 2024

In einer Reihe von gezielten Angriffen während der andauernden Bombardierung des Gazastreifens hat die israelische Armee Dutzende von Moscheen zerstört, darunter auch die berühmte Al-Omari-Moschee, die für ihre historische und archäologische Bedeutung bekannt ist.

Die Palästinenser im Gazastreifen und in der Diaspora beklagen den Verlust einer Moschee mit einem einzigartigen Erbe.

Seit dem 7. Oktober haben die israelischen Streitkräfte mehr als 300 Moscheen und drei Kirchen ganz oder teilweise zerstört. Infolgedessen herrscht in den betroffenen Vierteln während der Gebetszeiten eine große Leere, und es fehlt der ergreifende Gebetsruf, der einst in der ganzen Stadt widerhallte.

„Wir hören den Gebetsruf in unserem Viertel nicht mehr, weil der östliche Teil der Stadt, einschließlich der Moscheen, vollständig zerstört wurde“, sagte Khaled Abu Jame, ein 25-jähriger Bewohner der südlichen Stadt Khan Younis.

„Die Bewohner hier folgen jetzt dem Gebetsruf über ihre Telefone. Dieser Krieg ist anders als alles, was wir bisher erlebt haben. Moscheen, ein Symbol unseres Glaubens, wurden wahllos angegriffen“.

Mit Blick auf die Erinnerungen, die mit der Al-Omari-Moschee verbunden sind, betonte Jame ihre zentrale Rolle im täglichen Leben.

„Wir haben schöne Erinnerungen an die Moschee. Wir haben dort täglich gebetet, das Ramadan- und das Festtagsgebet verrichtet, den Koran gelesen und uns als Freunde getroffen“, sagte er gegenüber MEE.

Herz der Gemeinschaft

Jame wies darauf hin, dass Moscheen seit ihrer Kindheit tief in ihr Leben eingewoben sind. Der Gebetsruf weckt sie am Morgen, und die Moschee ist ein Orientierungspunkt für alle, die ihr Zuhause suchen, erklärte er.

Sie ist mehr als nur ein Gebäude, sie stellt „das Herz der Gemeinschaft“ dar.

Jame betonte, dass der Wiederaufbau ihres Viertels eng mit dem Wiederaufbau der Moscheen verbunden ist, da diese Orte nicht zweitrangig sind, sondern die wichtigste Grundlage ihres Lebens darstellen.

Die Große Omari-Moschee wurde während der Herrschaft des Kalifen Omar bin al-Khattab errichtet. Einst ein römischer Tempel und später eine Kirche, wurde sie nach der islamischen Eroberung zur größten Moschee. Sie befindet sich in der Altstadt von Gaza in der Nähe des Palästina-Platzes und erstreckt sich über 4 100 m² mit einem Innenhof von 1 190 m², in dem über 3 000 Gläubige Platz finden.

Palästinenser mit ihren Habseligkeiten gehen am 24. November 2023 an einer zerstörten Moschee in Gaza-Stadt im nördlichen Gazastreifen vorbei (AFP)

„Ich hätte nie gedacht, dass dieser Krieg Moscheen zerstören würde“, beklagt der aus Gaza stammende Saeed Labad. Der 45-Jährige lebt heute in der Türkei, aber seine Familie wohnt in der Nähe der Al-Omari-Moschee in Shujaiyya, Gaza-Stadt.

„Ich habe dort jedes Gebet besucht. Es ist ein geschätzter alter Ort, den meine Kinder lieben. Ich frage mich, warum sie zerstört wurde; stellt die Moschee eine Bedrohung für die Besatzer dar?“

Er fügte hinzu, dass Dutzende anderer Moscheen, wie die Al-Hasayna in der Nähe des Hafens von Gaza, ebenfalls zerstört wurden.

„Diese Moscheen bergen unsere Erinnerungen, besonders während des Ramadan. Dieser Krieg hat alles ausgelöscht. Ich hoffe, dass der Gazastreifen nach dem Krieg wieder aufgebaut wird, damit ich diese schönen Momente wieder erleben und diese Orte mit meiner Familie wieder besuchen kann.“

Die ständigen Angriffe auf Moscheen im Gazastreifen haben viele Palästinenser zu der Überzeugung gebracht, dass sie selbst während der Gebete nicht sicher sind. Trotz dieser Angst weigern sich zahlreiche Palästinenser, die Moscheen nicht mehr zu besuchen, da sie sich den Angriffen widersetzen.

„Ich werde nicht zögern, in die Moschee zu gehen. Wenn ich dort sterbe, ist das ein schönes Ende für mein Leben“, versichert Khaled Islim, 30, aus Khan Younis.

„Moscheen stellen keine Gefahr dar. Wir werden sie wieder aufbauen und inmitten der Trümmer den Gebetsruf erheben. Die Szenen mit dem zerrissenen und verbrannten Koran unter den Trümmern sind schmerzhaft und spiegeln die Ungerechtigkeit wider, der Gaza ausgesetzt ist“.

Das Ministerium für Tourismus und Altertümer verurteilte die Zerstörung der Omari-Moschee als Teil des israelischen Plans zur Auslöschung des palästinensischen Erbes.

Die Zerstörung verstoße gegen internationale Verträge, darunter die Haager Konvention von 1907, die Vierte Genfer Konvention von 1949 und die UNESCO-Konventionen zum Schutz von Kulturgütern, hieß es.

Das Ministerium verwies auf die historischen Wurzeln der Moschee, die auf ein byzantinisches Kloster aus dem fünften Jahrhundert n. Chr. zurückgehen. Es betrachtete die Zerstörung als ein „Verbrechen gegen das kulturelle Erbe des palästinensischen Volkes“, das seine Verbundenheit mit dem Land symbolisiere.

Das Ministerium wies auf weitere israelische Vergehen hin, darunter die Zerstörung archäologischer Stätten wie des alten Hafens von Gaza, der Porphyrius-Kirche, der Jabalia-Moschee sowie zahlreicher historischer Gebäude und Museen. Es appellierte an die UNESCO und die internationale Gemeinschaft, Israel zu zwingen, „seine Aggression gegen das palästinensische Volk und sein Erbe einzustellen“, und bekräftigte, dass solche Handlungen „das palästinensische Volk in seinem Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit“ nicht aufhalten würden.

