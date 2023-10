The West’s denial of Palestinian history and humanity is enabling genocide Western support for Zionism enables the narrative that what motivates the Palestinian desire for self-determination is irrational hatred, rather than the universal human desire to live freely

Ein Demonstrant hält ein Schild während einer von der Jüdischen Stimme für den Frieden veranstalteten Antikriegsdemonstration auf der National Mall in der Nähe des US-Kapitols in Washington, D.C. am 18. Oktober 2023 (Reuters)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Die Leugnung der palästinensischen Geschichte und Menschlichkeit durch den Westen ermöglicht einen Völkermord

Ussama Makdisi

27. Oktober 2023

Die westliche Unterstützung für den Zionismus ermöglicht das Narrativ, dass die Motivation für den palästinensischen Wunsch nach Selbstbestimmung irrationaler Hass ist und nicht der universelle menschliche Wunsch, frei zu leben

Die westliche Liebe zum Zionismus beruhte schon immer auf der Auslöschung der palästinensischen Geschichte und Menschlichkeit. In der gesamten westlichen Welt ging das offizielle und mediale Entsetzen über den beispiellosen Hamas-Angriff auf Israel in diesem Monat, bei dem schätzungsweise 1.300 Soldaten und Zivilisten getötet wurden, mit einer überwältigenden Unterstützung für Israels anhaltende Brutalität gegenüber dem Gazastreifen einher, bei der bisher über 22.000 Palästinenser, überwiegend Zivilisten, getötet und verwundet wurden.

Die jüngste Folge des Philo-Zionismus hat deutlicher als je zuvor die rücksichtslose Doppelmoral offenbart, die der Verbundenheit des Westens mit Israel zugrunde liegt: Während das jüdisch-israelische Leben und der Staat im heutigen Westen praktisch sakrosankt sind, wird das muslimische und christliche Leben der Palästinenser grundlegend abgewertet.

Im Schatten dieser Doppelmoral vollzieht sich vor unseren Augen ein versuchter Völkermord.

Der Philo-Zionismus stützt sich auf zwei Säulen. Dazu gehört die verallgemeinerte westliche Auffassung, dass die Gründung Israels eine gerechte und moralische Wiedergutmachung für die Geschichte des europäischen Antisemitismus ist, die im Holocaust gipfelte, sowie die konsequente rassistische Dämonisierung der Gegner Israels als nicht-westliche Barbaren eines besonderen antisemitischen Typs.

Die westliche Unterstützung Israels wurzelt in der Tat in der Leugnung der Palästinenser als ein Volk mit einer jahrhundertealten Geschichte und Kultur im Land Palästina.

Bleiben Sie informiert mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Die Balfour-Erklärung von 1917 bezog sich bekanntermaßen nicht direkt auf Palästinenser oder Araber, sondern verwies lediglich auf die Präsenz „nicht-jüdischer Gemeinschaften“, die im Vergleich zum „jüdischen Volk“, dessen nationale Bestrebungen die britische Regierung unterstützte, in ihrer historischen, moralischen und politischen Bedeutung verblassten.

Die Tatsache, dass die arabischen Palästinenser, sowohl Muslime als auch Christen, damals die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung Palästinas ausmachten, war für das jüdische und christliche zionistische Denken und Handeln ohne Bedeutung.

Siedler-koloniale zionistische Strukturen

Westliche Staatsmänner und europäische zionistische Führer, die im Gegensatz zu den weit entfernten palästinensischen Arabern uneingeschränkten Zugang zu den Hallen der westlichen Macht hatten, verwandelten diese Ausblendung in dauerhafte siedler-koloniale zionistische Strukturen im Mandatsgebiet Palästina zwischen 1920 und 1948.

Selbst als muslimische und christliche Palästinenser in den 1920er und 1930er Jahren gegen die philozionistische Kolonialarchitektur des Mandats protestierten, Petitionen einreichten und rebellierten, konnten sie die westliche Haltung nicht ändern, die systematisch die europäisch-jüdischen Zionisten gegenüber den einheimischen Palästinensern privilegierte.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye und erfahren Sie das Neueste über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust verstärkten europäische und amerikanische Politiker und Intellektuelle ihren Philo-Zionismus. Sie wussten sehr wohl, dass die Gründung eines jüdischen Staates im multireligiösen Palästina unweigerlich zur Enteignung und Vertreibung der einheimischen palästinensischen Mehrheit führen würde, der der größte Teil des Landes gehörte. Sie ermöglichten die Enteignung der Einheimischen.

Das rassistische koloniale Denken über die Entbehrlichkeit der „Eingeborenen“ ging einher mit dem zugrundeliegenden ideologischen Anspruch der Zionisten, dass Palästina aufgrund einer göttlichen Verheißung dem jüdischen Volk weit mehr gehöre als der einheimischen arabischen Bevölkerung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, so der Historiker Daniel Cohen, spiegelte eine neue Sympathie für Juden und das Judentum ein neues Moralempfinden in den europäischen Ländern wider. Dieser Philo-Semitismus wurde jedoch an seiner Liebe zum Zionismus gemessen.

Das „gute“ Israel provoziert niemals Gewalt; es „rächt“ sich lediglich an der plötzlichen und schockierenden Barbarei der Terroristen

Da Israel auf den Ruinen einer arabischen Gesellschaft gegründet wurde, ging die implizite Sühne für die westliche Verfolgung der europäischen Juden auf Kosten der Palästinenser. Das ist immer noch so.

Dieses unmoralische Kalkül prägt nach wie vor einen großen Teil des westlichen Diskurses über Israel. Das gesamte ethische Gebäude eines nach innen gerichteten, eurozentrischen westlichen Nachkriegshumanismus – seine Erinnerungsmuseen, sein Diskurs über Toleranz und Reflexion und seine obsessive Auseinandersetzung mit der eigenen antisemitischen Vergangenheit – ist letztlich auf dem Rücken der einheimischen Palästinenser errichtet, die aus ihrer Heimat und auch aus der Geschichte vertrieben wurden.

Die Palästinenser haben sich immer gegen diese tendenziöse Moral und ihre eigene ethische und politische Marginalisierung gewehrt. Doch der palästinensische Widerstand – einschließlich des „Terrorismus“ – wurde von den westlichen Mächten und den Mainstream-Medien stets dekontextualisiert und als irrational und unmoralisch dargestellt.

Das „gute“ Israel provoziert niemals Gewalt; es „rächt“ sich lediglich an der plötzlichen und schockierenden Barbarei der Terroristen. Ob säkular oder islamistisch, ob ziviler Protest oder bewaffneter Kampf – der palästinensische Widerstand wird sofort in ein vorurteilsbehaftetes Narrativ eingeordnet.

Im Zentrum der modernen Geschichte

Der jüdische Siedlerstaat Israel steht im Zentrum der modernen Geschichte, während die Palästinenser in den Hintergrund gedrängt werden – bestenfalls als unsichtbare Mündel des westlichen und internationalen Humanismus, schlimmstenfalls als „böse Terroristen“, die um jeden Preis besiegt werden müssen.

Für staatenlose und unterdrückte Palästinenser ist es äußerst schwierig, gehört zu werden, egal wie laut sie an die Tür des westlichen Bewusstseins klopfen.

Die grundlegenden Fakten ihrer einheimischen Geschichte und Gesellschaft, die durch den Kolonialismus auf den Kopf gestellt wurde, werden ignoriert. Ihre zutiefst pluralistische und ökumenische Kultur, die von Islam und Christentum geprägt ist, wird auf eine Karikatur des islamischen Fanatismus reduziert.

Demonstranten schwenken israelische Flaggen bei einer Kundgebung in Berlin am 22. Oktober 2023 (AFP)

All diese Verleugnung und Auslöschung ermöglicht die Behauptung, dass der palästinensische Wunsch nach Selbstbestimmung durch irrationalen Hass motiviert ist und nicht durch den grundlegenden, universellen menschlichen Wunsch, frei und in Würde zu leben.

Diese Darstellung des antikolonialen Widerstands der Palästinenser als Barbarei knüpft an eine viel ältere westliche koloniale Tradition an, die darin besteht, jede Form des Aufstands von Eingeborenen oder Sklaven gegen Unterdrückung zu dämonisieren. Die haitianischen Revolutionäre, die die französische Sklaverei abschafften, wurden als blutrünstige Wilde dargestellt. Das Gleiche galt für schwarze Sklaven in Nordamerika, die es wagten, sich aufzulehnen. Am bekanntesten ist der gewalttätige Sklavenaufstand von Nat Turner im Jahr 1831, der von den Sklavenhaltern in Virginia rücksichtslos niedergeschlagen wurde.

Der Völkermord an den indigenen Völkern Nordamerikas basierte auf der Entwertung ihres Lebens und ihrer Geschichte, bevor die US-Armee und die Milizen ihrer Bundesstaaten mit Gewehren, Bajonetten und Kanonen auf sie losgingen. Der massive indische Aufstand gegen den britischen Kolonialismus im Jahr 1857 wurde ebenfalls als Ausdruck des Aberglaubens und des angeborenen Fanatismus der „Orientalen“ gegen die britische imperiale Zivilisation dargestellt.

Und aus diesen Vorläufern des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die westliche Dämonisierung der großen antikolonialen Revolutionen des 20. Jahrhunderts. Ob Algerier, Kenianer, Südafrikaner, Syrer, Palästinenser, Iraker oder Vietnamesen – die Liste ist natürlich noch viel länger -, in jedem Fall war der ständige, allgegenwärtige Refrain im Westen das Entsetzen über die einheimische Wildheit, Barbarei und den Terrorismus.

Unter allen anderen unterdrückten Völkern, die sich im antikolonialen Kampf engagieren, haben die Palästinenser die zusätzliche Bürde, von dem archetypischen Opfer im modernen eurozentrischen westlichen Bewusstsein unterdrückt zu werden. Aus diesem Grund haben berühmte Linke der westlichen Welt zwar begonnen, mit den antikolonialen Kämpfen in Algerien zu sympathisieren, aber sie haben nur selten eine ähnliche Solidarität mit den Palästinensern zum Ausdruck gebracht. Einige, wie Jean-Paul Sartre, ließen sie schließlich ganz im Stich und stellten sich auf die Seite ihrer Unterdrücker.

Die Opfer der Opfer

In den Jahrzehnten nach dem Krieg von 1967 wurde im gesamten heutigen Westen systematisch eine Gedenkkultur geschaffen, die sich auf die schrecklichen Übel des Holocaust konzentriert. Diese Kultur hat das Gefühl gestärkt, dass in der gesamten Menschheitsgeschichte ein Volk mehr als jedes andere unter unauslöschlicher Verfolgung gelitten hat, bis es zur Gründung seines nationalistischen Staates kam, in dem jüdische „Pioniere“ die „Wüste zum Blühen“ brachten.

In einem solchen eurozentrischen moralischen Rahmen wird das Schicksal der kolonisierten Palästinenser im Grunde belanglos, wenn nicht gar irrelevant. Die zionistische Ideologie basiert darüber hinaus auf der Überzeugung, dass der Staat Israel das Schicksal des jüdischen Volkes repräsentiert, ja sogar verkörpert; Israel anzugreifen bedeutet daher, das jüdische Volk anzugreifen.

Die „Opfer der Opfer“ zu sein, wie Edward Said es formulierte, macht den palästinensischen antikolonialen Kampf fast zur Sisyphusarbeit. Dekontextualisiert und dehistorisiert, wird der palästinensische Widerstand gegen den jüdischen Staat als schreckliche Reinkarnation einer dämonischen antisemitischen Vergangenheit gesehen, gefühlt und empfunden.

Das Terrain, von dem aus die Palästinenser agieren, ist nicht mehr in ihrer eigenen Geschichte und ihren Erfahrungen verwurzelt, sondern ein eurozentrisches Drama, das der westlichen Öffentlichkeit vertraut ist.

Der Philo-Zionismus vertritt nun die Auffassung, dass „auf der Seite“ des kolonisierenden Staates Israel zu stehen, nicht bedeutet, Palästinenser zu hassen, sondern Juden zu lieben; auf der Seite der palästinensischen Befreiung zu stehen, bedeutet jedoch nicht, Palästinenser oder Menschlichkeit, Gerechtigkeit oder Freiheit zu lieben, sondern Juden zu hassen. Dies führt dazu, dass die Befreiung der Palästinenser mit Antisemitismus gleichgesetzt wird und die Solidarität mit den Palästinensern in Europa und den USA kriminalisiert wird.

Die schockierende Aussage von US-Präsident Joe Biden, der Hamas-Anschlag im Oktober sei „so folgenreich wie der Holocaust“, hat eine dunkle Bedeutung. Der allgegenwärtige Refrain, dass die Hamas „böse“ sei und dass der Angriff der Gruppe der schlimmste Angriff gegen Juden seit dem Holocaust gewesen sei, verwandelt den palästinensischen Kampf von einem antikolonialen in einen antisemitischen Kampf.

Damit wird das Terrain, auf dem die Palästinenser agieren, von einem Terrain, das in ihrer eigenen Geschichte und ihren eigenen Erfahrungen verwurzelt ist, auf ein eurozentrisches Drama verlagert, das der westlichen Öffentlichkeit vertraut ist und in dem die einzigen wichtigen Akteure böse Nazis, unschuldige jüdische Opfer und ihre amerikanischen und verbündeten Retter sind.

Christliche und jüdische Israel-Befürworter werden so in ihrer Überzeugung bestätigt, dass die Palästinenser sich nicht gegen einen kolonisierenden Staat wehren, der unter Zwang auf ihrem Land errichtet wurde – einem Staat, der ihr Leben zerstört, ihre Familien brutalisiert und sie jahrzehntelang ungestraft belagert, verbannt, schikaniert, eingeschüchtert, gedemütigt, eingekerkert und ermordet hat. Vielmehr töten Palästinenser Israelis einfach deshalb, weil sie Juden hassen.

Nur die totale Verleugnung der palästinensischen Geschichte und des Kontextes macht eine solche absurde Schlussfolgerung haltbar. Und sie macht den Völkermord wieder einmal möglich. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Ussama Makdisi ist Professor für Geschichte und Inhaber des Lehrstuhls des Kanzlers an der University of California Berkeley. Professor Makdisis jüngstes Buch Age of Coexistence: The Ecumenical Frame and the Making of the Modern Arab World wurde 2019 von der University of California Press veröffentlicht. Er ist auch der Autor von Faith Misplaced: the Broken Promise of U.S.-Arab Relations, 1820-2001 (Public Affairs, 2010). Zu seinen früheren Büchern gehören Artillery of Heaven: American Missionaries and the Failed Conversion of the Middle East (Cornell University Press, 2008), das 2008 mit dem Albert Hourani Book Award der Middle East Studies Association, 2009 mit dem John Hope Franklin Prize der American Studies Association und 2009 mit dem British-Kuwait Friendship Society Book Prize der British Society for Middle Eastern Studies ausgezeichnet wurde.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …