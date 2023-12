For Netanyahu and his political allies, peace is more dangerous than war Israeli public opinion has turned against both Israel’s prime minister and Bezalel Smotrich, his main coalition partner on the extreme right. But they won’t give up on their dream of a new Nakba easily

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu trifft sich am 26. November 2023 mit Soldaten an einem unbekannten Ort in Gaza (AFP)

Die israelische Öffentlichkeit hat sich sowohl gegen den israelischen Premierminister als auch gegen Bezalel Smotrich, seinen wichtigsten Koalitionspartner von der extremen Rechten, gewandt. Aber sie werden ihren Traum von einer neuen Nakba nicht so schnell aufgeben

Israelisch-palästinensischer Krieg: Für Netanjahu und seine politischen Verbündeten ist der Frieden gefährlicher als der Krieg

Von Meron Rapoport

in Tel Aviv, Israel

5. Dezember 2023

Dies ist ein entscheidender Moment in Israels Krieg mit der Hamas. Es ist auch ein äußerst gefährlicher Moment für beide Seiten.

Die Wiederaufnahme der brutalen Bombardierung des südlichen Gazastreifens wurde durch das überwältigende Gefühl im Kriegskabinett, in den Medien und bei der Mehrheit der Israelis vorangetrieben, dass der Krieg weitergehen sollte, dass der Hamas ein letzter Schlag versetzt werden sollte.

Die israelische Öffentlichkeit will Rache, und sie hat immer noch nicht das Gefühl, dass sie sie bekommen hat.

Das Kriegskabinett, das vor die Wahl gestellt wurde, entweder den Austausch von Geiseln und Gefangenen fortzusetzen oder zur Bodenoffensive zurückzukehren, hat sich entschieden für den Krieg entschieden.

Auch wenn das Kriegskabinett noch weit davon entfernt ist, das anzuerkennen, was alle außerhalb Israels sagen, nämlich dass die Hamas nicht vollständig besiegt werden kann, so wächst doch die Erkenntnis in Israel, vielleicht sogar innerhalb der Armee und sicherlich unter den Kommentatoren, dass die Hamas noch lange nicht besiegt ist.

Alle Generäle, Stabschefs und Medienkommentatoren mussten ihre Behauptung, die Hamas habe die Kontrolle über den Norden des Gazastreifens verloren, zurücknehmen, nachdem sie gesehen hatten, wie sich die Hamas während der Waffenruhe frei in Gaza-Stadt bewegte und dort festgehaltene Geiseln freiließ.

Die Armee sehnt sich nach Wiedergutmachung für ihr massives Versagen beim Schutz ihrer Bürger im Süden Israels. Sie braucht dringend die Skalps der Hamas-Führer. Aber wenn sie sich nach Süden bewegt, begibt sie sich in ein völlig unbekanntes Gebiet.

Kein Rückzugsplan

Der erste Teil der Bodenoffensive war auf die Besetzung von Gaza-Stadt beschränkt. Dieser Teil ist noch lange nicht abgeschlossen, aber zumindest in der ersten Phase waren die Ziele der Armee mehr oder weniger klar.

Sie trieb die Bevölkerung in den Süden, um den Norden zu erobern. Jetzt ist ihr Ziel alles andere als klar.

Es scheint, dass die Armee das Schicksal der verbleibenden Geiseln nicht wirklich kennt. Sie weiß nicht, wie stark die Hamas ist und wie sehr sie ihre Stellungen während des siebentägigen Waffenstillstands verstärkt hat.

Sie wissen nicht, wie lange die USA Israel noch den Rücken stärken werden, indem sie ein Gebiet bombardieren, in dem der Großteil der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens zusammengepfercht ist.

In dem Maße, in dem sie die Bevölkerung in Richtung der Grenze drängen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ägypten die Grenze öffnet, um gegen Israels Willen Hilfsgüter und Lieferungen einzulassen.

Palästinenser trauern am 5. Dezember 2023 vor einem Krankenhaus in Khan Yuni im südlichen Gazastreifen um Angehörige, die durch israelische Bombardements ums Leben gekommen sind.

Die Palästinenser im Gaza-Streifen werden nicht vertrieben, aber Nachschub und sogar Waffen könnten von Ägypten aus in den Gaza-Streifen gelangen. Wenn Israel den Krieg wieder aufnimmt, hat es also keine kurzfristige Strategie, geschweige denn einen Plan für den Rückzug.

Innenpolitisch wird die Tatsache, dass 80 Geiseln sicher freigelassen wurden, zu wachsendem Druck seitens der Angehörigen der übrigen 134 Geiseln, sowohl Zivilisten als auch Soldaten, führen.

Nachdem der Waffenstillstand gescheitert war und Geiseln, die zurückkamen, berichteten, dass Israels Bombardierung ihr Leben in Gefahr brachte, wurde der Druck der Angehörigen nur noch größer.

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass Israel zwischen Kriegsperioden und Kampfpausen hin- und herpendelt, ohne in der Lage zu sein, beides zu beenden.

Israels meistgehasster Mann

Aber hier haben die Probleme von Premierminister Benjamin Netanjahu gerade erst begonnen. Heute ist er wahrscheinlich der am meisten gehasste Mann Israels.

Das Trauma vom 7. Oktober hat Netanjahus andauernden juristischen Problemen eine neue Dimension verliehen: Er ist der erste Ministerpräsident, der während seiner Amtszeit wegen Bestechung, Betrug und Untreue angeklagt wurde, und seine gescheiterte „Rechtsreform“ hat Hunderttausende Israelis dazu veranlasst, gegen ihn und seine rechtsgerichtete Regierung zu protestieren.

Überall in Tel Aviv sind Plakate von Netanjahu mit dem Abdruck einer blutigen Hand über seinem Gesicht aufgehängt worden.

Ihm wird vorgeworfen, den tödlichsten Tag in der Geschichte des Staates zu verantworten. Überall in Tel Aviv hängen Plakate von ihm mit dem Abdruck einer blutigen Hand auf seinem Gesicht.

Sobald die Kämpfe vorbei sind, so die allgemeine politische Weisheit, werden dies seine letzten Tage an der Macht sein, und jeder andere politische Akteur in Israel geht von dieser Annahme aus.

Netanjahu ist ein guter Schauspieler, er versucht so zu tun, als ob alles normal wäre. Aber politisch gesehen ist er ein toter Mann. Warum sollte dieser spezielle Truthahn für ein vorgezogenes Erntedankfest stimmen? Er hat ein persönliches Interesse daran, den Krieg so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Eine Wahlumfrage, die am 49. Tag des Krieges durchgeführt wurde, ergab einen Einbruch der Stimmen für die rechtsextreme Partei des religiösen Zionismus von Finanzminister Bezalel Smotrich.

Wenn morgen Wahlen stattfinden würden, würde sie die für den Einzug in die Knesset erforderliche Mindeststimmenzahl von 3,25 Prozent nicht erreichen. Das ist ein Rückgang gegenüber den 14 Sitzen, die sie gemeinsam mit Itamar Ben Gvirs Otzma Yehudit bei den Wahlen im November letzten Jahres gewonnen hat.

Das Rechtsbündnis, das damals 64 Sitze errang, würde auf 41 von 120 Sitzen abstürzen, während das Oppositionsbündnis „Change“, wenn es mit dem palästinensischen Hadash-Taal-Bündnis zusammengelegt würde, auf 79 Sitze käme.

Die Machtübernahme von Benny Gantz ist eine völlige Kehrtwende, denn seine Partei der Nationalen Einheit vervierfachte ihre Sitze von 12 auf 43.

Warum?

Der verfassungsrechtliche Putsch, den die Regierung Netanjuhu versuchte, indem sie den Gerichten ihre letzte Befugnis zur Kontrolle der Exekutive entzog, ist in den Köpfen der meisten Israelis bis zu einem gewissen Grad mit dem Trauma des Hamas-Anschlags verschmolzen.

Die Urheber des juristischen Staatsstreichs werden nun für die beschädigte Einheit Israels und infolgedessen auch für die beschädigte Sicherheit verantwortlich gemacht. Und das ist eine Sünde, die nicht leicht zu verzeihen ist.

Wir wissen jetzt, dass die israelische Armee nur zwei bis vier Bataillone entlang des Zauns zum Gazastreifen hatte, während 32 Bataillone im Westjordanland stationiert waren, hauptsächlich zum Schutz der Siedler.

Während Ben Gvir in den Umfragen immer noch gut dasteht und das gewalttätige Element der extremen Rechten repräsentiert, ist Smotrich weitaus gefährlicher. Er ist berechnend, ein akribischer Planer und ein echter Ideologe.

Aber für beide und für die gesamte religiös-messianische Rechte wäre ein Sturz der Regierung Netanjahu nach einem möglichen Waffenstillstand weit mehr als nur eine politische Niederlage.

Träume von einer neuen Nakba

Die religiöse Rechte hat jahrzehntelang auf einen groß angelegten Krieg gegen die Palästinenser gewartet, der es Israel ermöglichen würde, eine vergleichbare Zahl von Menschen zu vertreiben wie im Jahr 1948.

Sie wussten, dass sie ihren Traum von der vollen Souveränität vom Jordan bis zum Mittelmeer nicht verwirklichen konnten, ohne der palästinensischen Mehrheit einen entscheidenden demografischen Schlag zu versetzen.

Ja, der Geist von Ben Gvir und Smotrich ist tief in den israelischen Diskurs eingedrungen. Man denke nur an die Zahl der israelischen Likud-Politiker, die offen zu einer weiteren Nakba (Katastrophe) aufgerufen haben, ein Ereignis, das Israel jahrzehntelang geleugnet hat.

Aber wenn der Krieg ohne eine neue Nakba endet, wird ihr Traum unerfüllt bleiben, und das wissen sie. Ben Gvir sagte bereits: „Kein Krieg, keine Regierung.“

Ein dauerhafter Waffenstillstand würde das Ende der Regierung bedeuten. Es ist klar, dass die derzeitige Regierung ein Abkommen mit der Hamas nicht überleben würde.

Mit anderen Worten: Ein dauerhafter Waffenstillstand wäre das Ende der Regierung. Es ist klar, dass die derzeitige Regierung ein Abkommen mit der Hamas, bei dem alle palästinensischen Gefangenen im Austausch für alle Geiseln freigelassen würden, nicht überleben würde.

Kein israelischer Rechtsaußen und selbst der verletzte Stolz der Armee könnte ein Kriegsende verkraften, bei dem Mohammed Deif oder Yahya Sinwar siegessicher eine palästinensische Flagge schwenkend aus dem Tunnel kämen. Oder die Freilassung von Marwan Barghouti aus dem Gefängnis.

Was die derzeitige Regierung so gefährlich machte, war die Verbindung des säkularen rechten Flügels wie Netanjahu mit der extremen Ideologie von Smotrich.

Doch heute trauen sich die Urheber des gescheiterten legalen Staatsstreichs – Simcha Rothman, der Vorsitzende des Ausschusses für Verfassung, Recht und Justiz im Parlament aus Smotrichs Partei, und Justizminister Yariv Levin von Netanjahus Likud-Partei – nicht, ihr Gesicht zu zeigen, weil sie für die Zerstückelung des Staates verantwortlich gemacht werden.

Sie haben lange auf ihren Moment in der Geschichte gewartet. So leicht lassen sie sich ihren Lebenstraum nicht aus der Hand nehmen. Eine Rückkehr zu Gantz und das Gerede von einer Zwei-Staaten-Lösung? Nur über ihre Leichen und die von Tausenden von Palästinensern und Israelis.

Das bedeutet nicht, dass es am Ende nicht dazu kommen wird und dass der Krieg ewig weitergehen wird. Es erklärt nur, wie hoch der Einsatz für Netanjahu und seine Partner ist.

Und genau deshalb ist dieser Moment des Krieges so gefährlich.

Übersetzt mit Deepl.com



