US-Außenminister Antony Blinken trifft am 17. Oktober 2023 nach einem nächtlichen Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu einer Pressekonferenz in Tel Aviv ein (AFP)

Josh Paul sagt der HuffPost: „Ich konnte nichts bewegen und bin zurückgetreten“.

US-Außenminister Antony Blinken kommt am 17. Oktober 2023 nach einem nächtlichen Treffen mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu zu einer Pressekonferenz in Tel Aviv.

Israelisch-palästinensischer Krieg: Hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums tritt wegen Bidens Vorgehen in Gaza zurück

Von MEE-Mitarbeitern

19. Oktober 2023

Ein hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums hat am Mittwochabend seinen Rücktritt erklärt und sich dabei auf die Vorgehensweise der Regierung Biden im israelisch-palästinensischen Konflikt berufen.

„Der Angriff der Hamas auf Israel war nicht nur eine Ungeheuerlichkeit, sondern eine Ungeheuerlichkeit von Ungeheuerlichkeiten“, sagte Josh Paul in einem Brief, der von Brian Finucane, einem leitenden Berater der Crisis Group, auf X veröffentlicht wurde.

„Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Reaktion Israels und damit die amerikanische Unterstützung sowohl für diese Reaktion als auch für den Status quo der Besatzung nur zu mehr und tieferem Leid sowohl für das israelische als auch für das palästinensische Volk führen wird – und nicht im langfristigen amerikanischen Interesse ist.“

Paul arbeitete mehr als 10 Jahre im Büro für politisch-militärische Angelegenheiten des Außenministeriums, das für die Genehmigung von Waffenlieferungen an andere Länder zuständig ist.

In einem Interview mit der Huffington Post sagte Paul, dass „ich zurückgetreten bin, weil ich nichts bewegen konnte“.

Biden hat deutlich gemacht, dass er Israel bei seinem Vorgehen gegen bewaffnete palästinensische Gruppen im Gazastreifen, die am 7. Oktober einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet haben, uneingeschränkt unterstützen wird.

Der Krieg hat bisher mehr als 3.500 Palästinenser, darunter mehr als 1.000 Kinder und 1.000 Frauen, und mehr als 1.400 Israelis das Leben gekostet.

Biden stellte sich auch unmissverständlich hinter die unbewiesene israelische Version der Ereignisse um die Explosion, die am Dienstag das al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza traf. Der Vorfall war der bisher verheerendste Einzelangriff in diesem Krieg, der mindestens 471 palästinensische Zivilisten das Leben kostete.

Der Anschlag führte zu einer beispiellosen Wut in der muslimischen Welt und veranlasste Jordanien, das Gipfeltreffen in Amman abzusagen, bei dem führende Vertreter Palästinas, Jordaniens, Ägyptens und der USA zusammenkommen sollten – das wohl wichtigste diplomatische Ereignis von Bidens Besuch im Nahen Osten.

Die Zeitung Huffington Post hatte zuvor berichtet, dass mehrere Biden-Beamte, die Washington zur Zurückhaltung bei den israelischen Bombenangriffen auf Gaza ermuntern wollen, Angst haben, sich zu äußern.

Und Middle East Eye berichtete letzte Woche, dass die Formulierung des Weißen Hauses in Bezug auf die Forderung nach einem Waffenstillstand eine abschreckende Botschaft an fortschrittliche Gesetzgeber und Antikriegsaktivisten sendet.

Die Biden-Administration arbeitet derzeit an einem umfangreichen Gesetzentwurf zur Auslandshilfe, der 10 Mrd. Dollar für Israel vorsieht. Neben dem Hilfspaket haben die USA auch zwei Flugzeugträger-Kampfgruppen ins östliche Mittelmeer entsandt und 2.000 amerikanische Soldaten zur Unterstützung Israels bereit gestellt, das sich auf eine Bodeninvasion in Gaza vorbereitet.

„Ich kann nicht für eine Reihe wichtiger politischer Entscheidungen arbeiten, einschließlich der Lieferung von mehr Waffen an eine Seite des Konflikts, die ich für kurzsichtig, zerstörerisch und ungerecht halte und die im Widerspruch zu den Werten stehen, für die wir öffentlich eintreten“, so Paul in seinem Brief weiter.

Der HuffPost sagte er, er habe Glück gehabt, dass er beurlaubt war, bevor er die Entscheidung traf: „Wäre ich das nicht gewesen, wäre ich eher gefeuert worden, als dass ich die Zeit gehabt hätte, darüber nachzudenken und zurückzutreten.“

Der Rücktritt erinnert an ähnliche Entscheidungen mehrerer US-Beamter, die aus Protest gegen die amerikanische Invasion im Irak im Jahr 2003 zurücktraten. Übersetzt mit Deepl.com

