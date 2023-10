Israel to identify Palestinian civilians as ‚terrorist partners‘ if they stay in north Gaza The Israeli army issues a new warning to Palestinians living in the northern part of the Gaza Strip



Das israelische Militär hat Flugblätter abgeworfen, in denen den Bewohnern mitgeteilt wird, dass sie als „Partner einer terroristischen Organisation“ identifiziert werden, wenn sie dem Befehl zur Zwangsumsiedlung nicht Folge leisten (Screenshot/X)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel identifiziert Zivilisten als „terroristische Partner“, wenn sie im nördlichen Gazastreifen bleiben

Von Nadda Osman

21. Oktober 2023

Das israelische Militär hat den Palästinensern im Gazastreifen mitgeteilt, dass sie als „Partner einer terroristischen Organisation“ identifiziert würden, wenn sie dem Befehl zur Zwangsumsiedlung in den Süden nicht Folge leisten würden.

Die drohenden Flugblätter, die am Samstag von Drohnen abgeworfen wurden, wurden abgeworfen, nachdem Israel 1,1 Millionen Einwohner im nördlichen Teil des Gazastreifens aufgefordert hatte, in den Süden zu ziehen, ohne Garantie auf Sicherheit oder Rückkehr.

Die Flugblätter sind an die Bewohner des Gazastreifens gerichtet und lauten: „Dringende Warnung! An die Bewohner des Gazastreifens: Ihre Anwesenheit nördlich des Wadi Gaza bringt Ihr Leben in Gefahr. Jeder, der sich entscheidet, nicht aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden des Gazastreifens zu evakuieren, kann als Partner einer terroristischen Organisation identifiziert werden.“

Israels Bombardierung und die Räumungsbefehle, die von einem UN-Experten als Verbrechen gegen die Menschlichkeit und eklatante Verletzung des humanitären Völkerrechts bezeichnet wurden, haben zur Zwangsvertreibung von Hunderttausenden von Palästinensern geführt. Viele weigern sich jedoch, ihre Häuser trotz der Bombendrohung zu verlassen.

Israels intensive Bombardierung des Gazastreifens in den letzten 15 Tagen hat mehr als 4.385 Menschen getötet, 70 Prozent davon sind Kinder, Frauen und ältere Menschen. Im gleichen Zeitraum wurden auch 1.400 Menschen in Israel getötet.

Die jüngste israelische Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem das Militär nach eigenen Angaben eine Bodeninvasion im Gazastreifen vorbereitet, während die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom in dem belagerten Streifen seit fast zwei Wochen vollständig unterbrochen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Israel Drohnen einsetzt, um Flugblätter abzuwerfen, in denen die Bewohner des Gazastreifens aufgefordert werden, ihre Häuser zu verlassen.

Israel hat Berichten zufolge weitere Flugblätter über dem nördlichen Gazastreifen abgeworfen:

Letzte Woche wurden im nördlichen Gazastreifen Flugblätter abgeworfen, in denen die Bürger gewarnt wurden, ihre Häuser im Norden zu verlassen und sich südlich des Wadi Gaza zu begeben.

„Gaza hat sich in ein Schlachtfeld verwandelt“, hieß es auf dem Flugblatt. „Zu Ihrer Sicherheit dürfen Sie bis auf weiteres nicht in Ihre Häuser zurückkehren“.

Privathäuser sind ein „legitimes Ziel

Am Samstag erklärte ein hochrangiger israelischer Beamter, dass sich die Definition des Begriffs „legitimes Ziel“ geändert habe und nun auch Privathäuser als legitimes Ziel gelten könnten.

Dem Beamten zufolge macht die zivile Infrastruktur, die seiner Meinung nach „von der Hamas genutzt“ wird, „ein Privathaus zu einem legitimen Ziel“.

„Jeder, der dieses Haus unterstützt, ist ein legitimes Ziel“, fügte er hinzu, wie israelische Medien berichteten.

Der Beamte räumte auch ein, dass die israelische Armee Häuser angegriffen hat, in denen Zivilisten unter angeblichen Hamas-Mitgliedern leben.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Euro-Med ist mehr als ein Viertel des Gebiets von Gaza-Stadt und des nördlichen Gazastreifens von den Zerstörungen betroffen, und 20 Prozent der Häuser dort sind nicht mehr bewohnbar.

Am stärksten betroffen ist das Viertel Beit Hanoun am Rande des nördlichen Gazastreifens, in dem rund 60 Prozent der Gebäude zerstört oder schwer beschädigt sind.

Der Menschenrechtsbeobachter weist darauf hin, dass diese Zahlen noch nicht endgültig sind und mit der Fortsetzung des israelischen Bombardements wahrscheinlich noch steigen werden.

Amnesty International hat mehrere ungesetzliche Angriffe Israels dokumentiert, darunter wahllose Bombardierungen, die zu zahlreichen Opfern geführt haben und nach Ansicht der Organisation als Kriegsverbrechen untersucht werden müssen.

Auch die UNO hat Israels Bombardierung ziviler Infrastruktur und den Beschuss dicht besiedelter Gebiete verurteilt. Übersetzt mit Deepl.com



