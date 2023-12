Israel-Palestine war: Israel investigating spike in short selling before 7 October attack Research by US law professors shows significant and unusual spike in short-selling of shares just before the attack

Händler arbeiten auf dem Parkett der New Yorker Börse (NYSE) am 20. Oktober (AFP)

Untersuchungen von US-Juraprofessoren zeigen einen erheblichen und ungewöhnlichen Anstieg der Leerverkäufe von Aktien kurz vor dem Anschlag



Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel untersucht Anstieg der Leerverkäufe vor dem Anschlag vom 7. Oktober

Von MEE-Mitarbeitern

5. Dezember 2023

Israel geht Behauptungen nach, wonach Investoren im Voraus gewusst haben könnten, dass die Hamas am 7. Oktober einen Angriff auf den Süden Israels plant.

Untersuchungen der Juraprofessoren Robert Jackson Jr. von der New York University und Joshua Mitts von der Columbia University ergaben, dass es im Vorfeld der Anschläge zu erheblichen Leerverkäufen von Aktien kam.

„Schon Tage vor dem Angriff schienen die Händler die bevorstehenden Ereignisse vorauszusehen“, schreiben die Forscher und verweisen auf die Leerverkäufe des MSCI Israel Exchange Traded Fund (ETF), die am 2. Oktober auf der Grundlage von Daten der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) „plötzlich und in erheblichem Umfang in die Höhe schnellten“.

„Und kurz vor dem Angriff nahmen die Leerverkäufe israelischer Wertpapiere an der Börse von Tel Aviv (TASE) dramatisch zu“, heißt es in einem 66-seitigen Bericht, wie Reuters berichtet.

Bei Leerverkäufen profitiert man von Wertpapieren, die man nicht besitzt. Wenn man davon überzeugt ist, dass die Aktien eines Unternehmens fallen werden, leiht man sie sich von jemandem, verkauft sie und kauft sie später zu einem niedrigeren Preis auf dem Markt. Der Gewinn besteht in der Differenz, nachdem man sie an den Kreditgeber zurückgegeben hat.

Den Forschern zufolge übertreffen die Leerverkäufe, die vor dem 7. Oktober getätigt wurden, bei weitem die Leerverkäufe, die in zahlreichen anderen Krisenzeiten getätigt wurden. Dazu gehören die Finanzkrise von 2008 und die Covid-19-Pandemie.

Die israelische Wertpapierbehörde erklärte gegenüber Reuters: „Die Angelegenheit ist der Behörde bekannt und wird von allen relevanten Parteien untersucht.“

Millionen in die Tasche stecken

„Obwohl wir keinen Gesamtanstieg der Leerverkäufe von israelischen Unternehmen an den US-Börsen feststellen konnten, haben wir kurz vor den Anschlägen einen starken und ungewöhnlichen Anstieg des Handels mit riskanten Short-Optionen auf diese Unternehmen festgestellt, die kurz nach den Anschlägen ausliefen“, so die Forscher.

„Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Händler, die über die bevorstehenden Anschläge informiert waren, von diesen tragischen Ereignissen profitierten, und in Übereinstimmung mit der bisherigen Literatur zeigen wir, dass diese Art von Handel in den Lücken der US-amerikanischen und internationalen Durchsetzung gesetzlicher Verbote des informierten Handels stattfindet.“

Einem Bericht in Haaretz zufolge untersuchten Jackson und sein Team Transaktionen in EIS, einem Börsenhandelsfonds, der israelische Aktien in New York verfolgt.

Der Bericht fügte hinzu, dass EIS eine Möglichkeit ist, auf israelische Aktien zu wetten, ohne welche zu kaufen, und die wichtigsten Indizes der Tel Aviver Börse abbildet, darunter große Unternehmen wie Elbit Systems, Israel Chemicals, Nice und Teva.

Am 2. Oktober waren die Transaktionen auf 227.000 Einheiten angestiegen, verglichen mit einigen Tausend an jedem anderen Tag.

Die Forscher stellten zwei große Transaktionen fest, bei denen am 2. Oktober geliehene Anteile von EIS verkauft wurden. Gemessen an den Volumina scheinen die Leerverkäufer Millionen von Dollar verdient zu haben.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …