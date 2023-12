Israel considers ‚flooding Gaza tunnels‘ with seawater US officials informed of Israeli plans to flood network of tunnels as seawater pumps installed north of besieged enclave, says Wall Street Journal report

Dieses von der israelischen Armee am 3. Dezember 2023 veröffentlichte Handout-Bild zeigt Soldaten, die an einem Strand im nördlichen Gazastreifen Stellung beziehen (AFP/Israelische Armee)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel erwägt „Flutung der Gaza-Tunnel“ mit Meerwasser

US-Beamte über israelische Pläne informiert, das Tunnelnetz zu fluten, wenn Meerwasserpumpen nördlich der belagerten Enklave installiert werden, so ein Bericht des Wall Street Journal

Von MEE-Mitarbeitern

5. Dezember 2023

Laut einem Bericht des Wall Street Journal vom Montag, der sich auf einen US-Beamten beruft, erwägt Israel den Plan, ein von der Hamas im Gazastreifen genutztes Tunnelnetz mit Meerwasser zu fluten.

Im November soll Israel die Montage von mindestens fünf großen Meerwasserpumpen eine Meile nördlich des Flüchtlingslagers al-Shati im nördlichen Gazastreifen abgeschlossen haben.

Die Pumpen können Wasser aus dem Mittelmeer entnehmen und Tausende von Kubikmetern pro Stunde befördern, so dass das Tunnelnetz innerhalb weniger Wochen geflutet werden könnte, heißt es in dem Bericht.

Ein US-Beamter sagte dem Wall Street Journal, Israel habe Washington im vergangenen Monat über die Pläne informiert, worauf die Reaktion „gemischt“ gewesen sei.

Washington habe die Durchführbarkeit der Flutung der Tunnel, die Auswirkungen auf die Umwelt und den militärischen Wert der Ausschaltung des Tunnelnetzes abgewogen, hieß es.

Die Überflutung der Tunnel könnte sich negativ auf den Boden des Gazastreifens auswirken und die humanitäre Krise der Palästinenser in der Enklave verschärfen, so die in dem Bericht zitierten Analysten.

Israel hat noch nicht entschieden, ob es den Plan weiterverfolgen wird.

Eine Person, die mit dem Plan vertraut ist, sagte, dass die wochenlange Flutung der Tunnel sowohl Hamas-Kämpfer als auch potenzielle israelische Gefangene in die Lage versetzen könnte, aus den Tunneln herauszukommen.

In der vergangenen Woche berichteten israelische Gefangene, die von der Hamas freigelassen wurden, über ihre Gefangenschaft in Gaza. Einige der Gefangenen verbrachten ihre gesamte Zeit in unterirdischen Tunneln, während andere sich in Verstecken aufhielten.

Ein israelischer Militärvertreter äußerte sich nicht direkt zu den Plänen, sagte aber dem Wall Street Journal, dass Israel „auf verschiedene Weise und mit unterschiedlichen militärischen und technischen Mitteln versucht, die Terrorkapazitäten der Hamas zu zerschlagen“.

Middle East Eye konnte die Details des Berichts nicht unabhängig verifizieren.

Seit Beginn des Krieges vor neun Wochen wurden mehr als 15.000 Palästinenser im Gazastreifen durch israelische Angriffe getötet, die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder.

Die Bombardierung folgte auf den Angriff der Hamas auf südisraelische Gemeinden am 7. Oktober, bei dem rund 1.200 Israelis getötet wurden.

Ein einwöchiger vorübergehender Waffenstillstand, der den in der belagerten Enklave eingeschlossenen Menschen eine kurze Atempause verschafft hatte, fand am Freitag ein abruptes und tödliches Ende. Hunderte von Palästinensern sind seitdem im Gazastreifen getötet worden.

Übersetzt mit Deepl.com



