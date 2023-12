Israel drops leaflets in Gaza with Quran verse on ‚floods overtaking wrongdoers‘ The verse from the story of Noah was dropped on Khan Younis, leading to speculation that Israel is planning to flood Gaza’s tunnel networks

Ein Flugblatt mit dem Logo des israelischen Militärs wurde am 6. Dezember 2023 in Khan Younis im südlichen Gazastreifen abgeworfen (X)



Der Vers aus der Geschichte Noahs wurde über Khan Younis abgeworfen, was zu Spekulationen führte, dass Israel plant, die Tunnelnetze des Gazastreifens zu fluten

Israelisch-palästinensischer Krieg: Israel wirft in Gaza Flugblätter mit Koranvers ab und warnt vor „Flut

Von Rayhan Uddin

7. Dezember 2023

Das israelische Militär hat am Mittwoch über dem südlichen Gazastreifen Flugblätter abgeworfen, auf denen ein Koranvers vor der „Überschwemmung, die die Übeltäter ereilt“ warnt.

Videoaufnahmen aus der Stadt Khan Younis zeigten, wie israelische Kampfflugzeuge Tausende von Papierschnipseln vom Himmel abwarfen.

Auf ihnen war ein Vers aus dem Koran abgedruckt, der lautet: „Die Flut hat sie überrollt, während sie in ihrem Unrecht verharrten“.

Der Text, der neben einem Davidstern und dem Logo der israelischen Armee erschien, bezieht sich auf die Geschichte des Propheten Nuh, der in der Bibel als Noah bekannt ist. In beiden heiligen Texten bestraft Gott Übeltäter mit einer Flut, die die ganze Welt bedeckt.

Diese Verwendung des Korans durch die Israelis hat sowohl die Palästinenser im Gazastreifen als auch Muslime in anderen Teilen der Welt verärgert.

Um Shadi Abu el-Tarabeesh, der aus dem nördlichen Gazastreifen vertrieben wurde, hielt das Flugblatt in eine Kamera und sagte: „[Israel] sind die Übeltäter, nicht wir. Sie sind diejenigen, die Zivilisten, unschuldigen Bürgern und wehrlosen Kindern Schaden zufügen.

„Wir haben keine Waffen, wir sind keine Terroristen, und wir tun nichts Böses“, fügte sie hinzu. „Was ist der Zweck dieser Worte?“

In den sozialen Medien wurde spekuliert, ob der Hinweis auf die Überflutung eine Anspielung auf Israels Plan sei, die Tunnelnetze im Gazastreifen mit großen Mengen Meerwasser zu fluten.

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Israel im November die Montage von mindestens fünf großen Meerwasserpumpen eine Meile nördlich des Flüchtlingslagers al-Shati im nördlichen Gazastreifen abgeschlossen.

Die Pumpen können Wasser aus dem Mittelmeer entnehmen und Tausende von Kubikmetern pro Stunde transportieren, was Israel in die Lage versetzen würde, das Tunnelnetz des Gazastreifens innerhalb weniger Wochen zu überfluten, heißt es in dem Bericht.

US-Beamte erklärten, Washington sei über die Pläne informiert und wäge die Durchführbarkeit, die Umweltauswirkungen und den militärischen Wert einer Ausschaltung des Tunnelnetzes ab.

Analysten haben davor gewarnt, dass die Flutung der Tunnel negative Auswirkungen auf den Boden des Gazastreifens haben und die humanitäre Krise der Palästinenser verschärfen würde.

Israel hat noch nicht entschieden, ob es den Plan weiterverfolgen wird.

Middle East Eye hat sich an das israelische Militär gewandt, um die Gründe für den Abwurf von Flugblättern in Khan Younis zu erfahren, hatte aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Frühere Verwendung des Korans

Es ist nicht das erste Mal, dass sich israelische Offizielle auf den Koran berufen, um ihre Aktionen während eines Angriffs auf den Gazastreifen zu rechtfertigen.

Während der Bombardierung des Gazastreifens im Mai 2021 veröffentlichte Israels offizielles arabischsprachiges Konto auf X, ehemals Twitter, Verse aus dem Kapitel (oder der Sure), das als „der Elefant“ bekannt ist, neben einem Foto einer Rauchwolke, die nach einem israelischen Luftangriff aus einem Gebäude aufsteigt.

In der islamischen Überlieferung beschreibt die Sure al-Fil (der Elefant) eine uralte, vorislamische Episode in Arabien, in der eine aus Kriegselefanten bestehende Armee auf die heilige Stadt Mekka marschiert, nur um von Vogelschwärmen besiegt zu werden, die Steine auf die vorrückende Armee werfen.

In einem Folgeposting im selben Twitter-Thread heißt es: „Dies ist eine Erinnerung an Gottes Fähigkeit, diejenigen zu unterstützen, die rechtschaffen sind, und die Falschheit zu besiegen, vor allem, da die Hamas der Arm des Iran ist, der versucht, die Region zu entflammen. Die IDF nimmt terroristische Ziele der Hamas in Gaza ins Visier“.

Offensichtlich verglich sich das israelische Militär mit den Vögeln, die in der koranischen Erzählung Mekka vor den Kriegselefanten retteten, was in diesem Fall auf die Hamas anspielte.

Seit Beginn des Krieges vor zwei Monaten wurden mehr als 16.000 Palästinenser in Gaza durch israelische Angriffe getötet. Die meisten der Toten sind Frauen und Kinder.

Die Bombardierung folgte auf den Angriff der Hamas auf südisraelische Gemeinden am 7. Oktober, bei dem rund 1.200 Israelis getötet wurden.

Die israelischen Streitkräfte haben seit Montagabend einen verheerenden Angriff auf Khan Younis gestartet, wobei ihre Panzer zum ersten Mal seit Beginn des Krieges in das Gebiet eindrangen.

Israel hat die Palästinenser in der Stadt angewiesen, in andere Teile des südlichen Gazastreifens umzuziehen, aber die UNO hat gewarnt, dass es für die Palästinenser in der belagerten Enklave nirgendwo sicher ist.

