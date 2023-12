Palestinians in Bethlehem cancel Christmas celebrations amid Gaza devastation Decorations, parades and usual shows of festivities will not go ahead this year as Christians mourn those killed in Gaza

Pastor Munther Isaac trägt Erde zu einer Installation bei, die eine Figur zeigt, die das Jesuskind symbolisiert, das inmitten der Trümmer in einer Grotte vor Weihnachten in der evangelisch-lutherischen Kirche liegt (Reuters)

Dekorationen, Paraden und die üblichen Festveranstaltungen werden dieses Jahr nicht stattfinden, da die Christen um die im Gazastreifen getöteten Menschen trauern

Israelisch-palästinensischer Krieg: Palästinenser sagen Weihnachtsfeiern inmitten der Verwüstung des Gazastreifens ab

Von Nadda Osman

10. Dezember 2023

Im Gazastreifen, im besetzten Westjordanland und in Israel ist die typische Weihnachtszeit eher düster.

Dieses Jahr gibt es keine Weihnachtsbeleuchtung in Bethlehem, keine festlichen Paraden in Jerusalem und keine aufwendigen Dekorationen in Israel.

Im Gazastreifen trauern die Palästinenser um mehr als 17 000 Menschen, die bei israelischen Bombenangriffen getötet wurden. Leichen werden unter den Trümmern hervorgeholt, während die Menschen inmitten der weitreichenden Zerstörung weiter nach ihren Angehörigen suchen.

Der Krieg, der am 7. Oktober begonnen hat, fällt in eine Zeit, in der sich die Christen normalerweise auf die Festtage vorbereiten würden.

Doch zum ersten Mal seit Beginn der modernen Weihnachtsfeiern werden der Geburtsort Jesu und der Baum auf dem Krippenplatz in Bethlehem nicht geschmückt.

Christliche Führungspersönlichkeiten und städtische Behörden haben beschlossen, alle öffentlichen Feierlichkeiten abzusagen, mit der Begründung, dies sei „nicht angemessen“.

Die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem haben die Christen aufgefordert, von „unnötig festlichen“ Weihnachtsaktivitäten abzusehen. Auch die katholischen Kirchen in Galiläa haben darum gebeten.

Der Vorsitzende des Rates der lokalen evangelischen Kirchen im Heiligen Land, Munir Kakish, sagte, die Entscheidung sei aufgrund der Tausenden von Toten und im Gebet für den Frieden“ gefallen. Er fügte hinzu, dass „wir nur traditionelle Gottesdienste und Andachten über die Bedeutung von Weihnachten abhalten werden“.

Keine Feiern während des Völkermordes

Auch die in der Diaspora lebenden palästinensischen Christen sind von der anhaltenden Aggression gegen den Gazastreifen betroffen und begehen das Weihnachtsfest in ihrer Trauer auf eine etwas gedämpftere Weise.

Ryan al-Natour, ein palästinensischer Christ aus Australien, sagte, er halte es für notwendig, die Feierlichkeiten im besetzten Palästina abzusagen.

„Ich halte das für notwendig, weil es abscheulich wäre, mitten in einem Völkermord zu feiern“, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Ich kann nicht mit gutem Gewissen dieses Fest feiern, während Palästinenser, sowohl Christen als auch Muslime, in großer Zahl ausgelöscht werden“.

– Ryan al-Natour, palästinensischer Christ

„Jedes Mal, wenn ich an sie [die palästinensischen Christen in Gaza] denke, fühle ich mich als Diaspora-Palästinenser so schrecklich schuldig.

„Ich weiß, dass sie ausgehungert und unerbittlich bombardiert werden. Ich bezweifle, dass die Feier unseres Herrn und Erlösers für sie Priorität hat, wenn sie gerade von einem rassistischen Apartheid-Kolonialstaat gefoltert werden, der sich ihrer Auslöschung verschrieben hat“, fügte er hinzu.

Al-Natour sagt, dass die christliche Gemeinschaft in Gaza versucht, das Beste für sie zu tun, obwohl sie in ihren Häusern und auf ihrem Land bleiben möchte.

Doch für ihn wird Weihnachten in diesem Jahr ganz anders verlaufen.

„Ich kann nicht mit gutem Gewissen dieses Fest feiern, während Palästinenser, Christen und Muslime, in großer Zahl vernichtet werden“, fügte er hinzu.

Weltweite Stimmung

Andere palästinensische Christen auf der ganzen Welt haben die gleiche Meinung vertreten.

Ein in Kalifornien lebender palästinensischer Christ sagte gegenüber Middle East Eye: „Wir stellen dieses Jahr keine Lichter auf, es gibt nichts zu feiern.“

Susan Muaddi Darraj, eine in Philadelphia lebende palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin, sagte, sie sei nicht überrascht, dass die Weihnachtsfeiern abgesagt worden seien.

„Unsere Gemeinde ist in Trauer“, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

„Wir sind schockiert über die Gräueltaten, die an unschuldigen Zivilisten begangen werden. Die palästinensischen Christen sind Teil dieser Gemeinschaft, und der Verzicht auf die Feierlichkeiten ist ein wichtiges Zeichen unserer Trauer und unseres Respekts für die Seelen, die auferstanden sind“, fügte sie hinzu.

Auch sie sagt, dass sie keine Dekoration aufstellen wird.

„Es wird keine Feiertage geben, wenn es darum geht, für eine gerechte Lösung für Palästina zu arbeiten.

Darraj sagt, dass diese Zeit für die in der Diaspora lebenden Palästinenser besonders schwierig sei.

„Wir erleben eine tiefe, schmerzhafte Welle der Schuldgefühle der Überlebenden, zusätzlich zu dem Wissen, dass das Leben der Palästinenser von unseren Regierungen einfach nicht wertgeschätzt wird.“

Jesus in den Trümmern

In Bethlehem wurde eine Kirche in Solidarität mit den in Gaza Getöteten mit Trümmern statt mit einem Weihnachtsbaum geschmückt.

„Während in Gaza ein Völkermord an unserem Volk verübt wird, können wir die Geburt Jesu Christi dieses Jahr in keiner Weise feiern. Uns ist nicht nach Feiern zumute“, sagte der Pastor der evangelisch-lutherischen Weihnachtskirche in Bethlehem, Munzir Ishak, gegenüber der Agentur Anadolu.

Die aufgetürmten Trümmer, in deren Mitte ein Jesuskind liegt, stehen für die Zerstörung im Gazastreifen und die mehr als 7.000 Kinder, die seit dem 7. Oktober getötet worden sind. Um den Trümmerhaufen herum wurden Kerzen und christliche Figuren aufgestellt.

In unseren Häusern können wir feiern, aber in unseren Herzen leiden wir“.

– Ibrahim Dabbour, Rat der Kirchenleiter in Jordanien

„Wir wollten den Kirchen in aller Welt sagen: ‚Leider ist Weihnachten in Palästina so. Ob Christen oder Muslime, dies ist die Situation, die wir in Palästina erleben. Wir sind einem völkermordenden Krieg ausgesetzt, der sich gegen alle Palästinenser richtet.

„Wenn wir an die Geburt des Christuskindes denken, denken wir leider auch an die Babys, die im Gazastreifen brutal getötet werden“, fügte Ishak hinzu.

Jordanien, das eine der größten palästinensischen Flüchtlingsgemeinschaften beherbergt, kündigte ebenfalls an, dass es auf die üblichen fröhlichen Weihnachtsfeiern verzichten wird.

Am 2. November erklärte der jordanische Rat der Kirchenführer, dass die Weihnachtsfeiern ausfallen würden.

Normalerweise sind zu dieser Jahreszeit viele Plätze, Einkaufszentren und Bäume mit Dekorationen und Lichtern geschmückt. Dieses Jahr wird es jedoch keine Weihnachtsmärkte, Pfadfinderparaden oder öffentliche Baumbeleuchtungen geben.

Ibrahim Dabbour, der Generalsekretär des Rates der Kirchenführer und griechisch-orthodoxer Priester, sagte, dass die Gottesdienste weiterhin stattfinden werden.

„In unseren Häusern können wir feiern, aber in unseren Herzen leiden wir“, sagte er.

Der jordanische Rat der Kirchenführer sagte außerdem zu, die gesammelten Spenden zur Unterstützung der Menschen in Gaza einzusetzen.

„Die Ankündigung war gar nicht nötig“, sagte Imad Mayyah, Präsident des Jordanischen Evangelischen Rates (JEC). „Kein Jordanier hat etwas zu feiern.“

