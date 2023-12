https://www.palestinechronicle.com/the-mystery-of-the-israeli-helicopters-resistance-roundup-day-64/

Hubschrauber der Einheit 669 MEDEAVC. (Foto: Nehemia Gershuni-Aylho www.ngphoto.biz, über Wikimedia Commons)

Das Rätsel der israelischen Hubschrauber: Zusammenfassung des Widerstands – DAY 64

9. Dezember 2023

Das Mysterium der israelischen Hubschrauber: Widerstands-Rundschau – TAG 64

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Während das israelische Militär weiterhin behauptet, die Verluste im Gazastreifen seien minimal, vermitteln die Militärhubschrauber der Rettungseinheit 669 ein anderes Bild.

Heute sind mehrere Videos aufgetaucht, die zeigen, wie Hubschrauber dieser Einheit in großer Zahl in verschiedene Gebiete des Gazastreifens starten und zurückkehren.

Es ist unklar, welche Krankenhäuser die meisten verwundeten israelischen Soldaten aufgenommen haben, aber das Sorouqa-Krankenhaus in Beersheba (Bir al Sabaa) hat Berichten zufolge viele israelische Soldaten aufgenommen.

Diejenigen, die in diesem Krankenhaus ankamen, das relativ weit vom Schlachtfeld im Gazastreifen entfernt liegt, sind in der Regel schwer verwundet, wie Israels eigene Medien berichten.

Der Grund für die ungewöhnlich rege Bewegung der Hubschrauber ist jedoch in Erklärungen palästinensischer Widerstandsbewegungen zu finden.

Der Palestine Chronicle hat eine große Zahl kurzer Erklärungen aller kämpfenden Widerstandsgruppen im Gazastreifen, aber auch im Libanon untersucht.

Dies ist das, was sie berichtet haben.

(Anm. d. Red.: Der Palestine Chronicle hat den folgenden Text nicht redigiert, der in chronologischer Reihenfolge dargestellt ist, wobei ältere Erklärungen oben stehen.

Al-Qassam: Kämpfe an allen Fronten

„Al-Qassam-Brigaden beschossen einen zionistischen Merkava-Panzer in der östlichen Achse der Stadt Khan Yunis mit einer Yassin-105-Granate.

„Die Al-Qassam-Brigaden beschießen feindliche Kommandoräume in der südlichen Achse von Gaza-Stadt mit schwerkalibrigen Mörsergranaten.

„Die Al-Qassam-Brigaden zerstören mit Mörsergranaten feindliche Truppenansammlungen, die in die Achse nördlich der Stadt Khan Yunis eindringen.

„Die Al-Qassam-Brigaden bombardierten den Kibbuz Magen mit einem Raketenhagel.

„Zwei israelische Spezialeinheiten gerieten im Viertel Sheikh Radwan und in der Gegend von Al-Karama im Gazastreifen in einen Hinterhalt.

„Unseren Kämpfern gelang es, die Mitglieder der beiden Truppen auszuschalten und sich von dem Ort zurückzuziehen.

„Erneut beschießen die Al-Qassam-Brigaden Ansammlungen von feindlichen Kräften, die in die Achse nördlich der Stadt Khan Yunis eindringen, mit Mörsergranaten.

„Seit heute Morgen liefern sich unsere Kämpfer heftige Gefechte aus nächster Nähe mit den feindlichen Kräften, die westlich des Lagers Jabaliya im nördlichen Gazastreifen eindringen.

„Erneut beschießen die Al-Qassam-Brigaden Ansammlungen feindlicher Kräfte, die in die nördliche Achse der Stadt Khan Yunis eindringen, mit schwerkalibrigen Mörsergranaten.

„Erneut beschießen die Al-Qassam-Brigaden die Siedlung Magen mit einem Raketenhagel.

„Die Al-Qassam-Brigaden bombardieren den Militärstützpunkt Re’im mit einem Raketenhagel.

„Al-Qassam-Kämpfern gelingt es, im Norden von Khan Yunis einen zionistischen Truppentransporter mit einem Shuath-Sprengsatz zu zerstören, so dass er in Brand gerät.

„Al-Qassam-Kämpfern gelang es, 4 zionistische Militärfahrzeuge mit Yassin-105-Granaten östlich des Viertels Al-Zaytoun in Gaza-Stadt zu beschießen.

„Al-Qassam-Kämpfern gelang es, östlich des Viertels Al-Zaytoun in Gaza-Stadt ein Gebäude, in dem sich mehrere Besatzungssoldaten verbarrikadiert hatten, mit vier Sprengsätzen in die Luft zu jagen, wobei es Tote und Verletzte gab.

„Al-Qassam-Brigaden beschießen einen zionistischen Merkava-Panzer in der nördlichen Khan Yunis-Achse mit einer Yassin-105-Granate.

„Nachdem sie die Position der Besatzungssoldaten im Inneren des Panzers überwacht hatten, gelang es den Al-Qassam-Kämpfern, eine Schule, in der sich Dutzende von Besatzungssoldaten verbarrikadiert hatten, mit einer Sprengfalle zu versehen und in die Luft zu jagen, wobei sie östlich des Viertels Al-Zaytoun in Gaza-Stadt getötet oder verwundet wurden.“

Al-Quds-Brigaden: ‚Tandem‘ bei der Arbeit

„Wir haben feindliche Ansammlungen rund um das Kulturzentrum in der Vormarschachse östlich von Khan Yunis mit einer Reihe von Mörsergranaten beschossen.

„Wir haben mit zwei Tandem-Granaten ein zionistisches Militärfahrzeug beschossen, in dem sich einige Soldaten versteckt hielten, und wir haben direkte und bestätigte Treffer auf sie in der Sheikh-Radwan-Achse, westlich von Gaza, erzielt.

„Unsere Kämpfer konnten eine zionistische Einheit, die sich in einem Haus östlich von Khan Yunis verschanzt hatte, töten und verwunden, nachdem sie mit entsprechenden Waffen auf sie eingeschlagen und sie mit Panzerfäusten beschossen hatten.

„Wir haben feindliche Ansammlungen am Hügel 83 Al-Kurd und in der Al-Jiyeh-Straße in der Vormarschachse nordöstlich von Khan Yunis mit 107mm-Raketen beschossen.

„Wir haben militärische Ansammlungen um das Kulturzentrum, die Al-Zillal-Moschee und das Al-Farahin-Gebiet in der Vormarschachse östlich von Khan Yunis mit Raketen und Mörsergranaten beschossen.

„Unseren Kämpfern gelang es, einen zionistischen Panzer mit einer Thaqib-Sprengladung zu zerstören und drei Panzer mit Tandemgranaten im Stadtteil Shejaiya im Osten von Gaza zu beschießen.

„Wir haben mit Tandem- und Panzerfäusten zwei Militärfahrzeuge in der Vormarschachse von Beit Hanoun beschossen.

„Unsere Kämpfer konnten zwei Militärfahrzeuge und einen zionistischen Bulldozer mit Tandemgranaten im Viertel Al-Zaytoun im Osten von Gaza beschießen.

Abu Ali Mustafa Brigaden: Heftige Gefechte

„Wir sind in heftige Kämpfe mit den Besatzungstruppen am Rande des Lagers Jabaliya im nördlichen Gazastreifen verwickelt“.

Mujahideen-Brigaden: Gefechte in Sheikh Radwan

„Unsere Kämpfer der Khan Yunis Brigade haben einen zionistischen Merkava-Panzer nordöstlich von Khan Yunis in der Gegend von Al-Qarara mit einer Panzerabwehrrakete beschossen und ihn direkt getroffen, so dass er explodierte.

„Im Rahmen der Al-Aqsa-Flutschlacht liefern sich unsere Kämpfer weiterhin epische Gefechte mit den feindlichen zionistischen Soldaten mit verschiedenen Waffen in der Vormarschachse östlich von Khan Yunis, und sie haben den Reihen der eindringenden zionistischen Kräfte einige Verluste zugefügt.

„Im Rahmen des Kampfes um die Al-Aqsa-Flut lieferten sich unsere Kämpfer der Brigade in Gaza-Stadt heftige Gefechte mit den eindringenden feindlichen zionistischen Fahrzeugen, Soldaten und Kräften, die in den Gebieten Shejaiya und Sheikh Radwan vorrückten, wobei sie eine Vielzahl von geeigneten Waffen einsetzten. Unsere Kämpfer bestätigen, dass sie direkte und bestätigte Treffer gegen die Reihen der zionistischen feindlichen Kräfte und ihre eindringenden Fahrzeuge erzielt haben.“

Al-Aqsa-Märtyrer-Brigaden: Der Krieg in Khan Yunis

„Unsere Kämpfer haben einen Panzer und einen gepanzerten Mannschaftswagen mit Panzerabwehrgranaten beschossen, was zu ihrer Zerstörung auf der Achse (Sheikh Radwan-Klinik) führte, was einen erzwungenen Rückzug der Besatzungsfahrzeuge zur Folge hatte und ein weiteres Vordringen ihrer Kräfte verhinderte.

„Unsere Kämpfer führen weiterhin heftige Kämpfe auf der Sheikh-Radwan-Achse mit allen Arten von Waffen.

„Die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden bombardieren die feindlichen Kräfte, die sich in der nördlichen Achse der Stadt Khan Yunis versammeln, mit Mörsergranaten schweren Kalibers.“

Hisbollah: Beschuss an allen Fronten

„Wir haben heute um 12:15 Uhr eine Ansammlung von Soldaten der Besatzungsarmee in der Nähe von Metulla mit geeigneten Waffen angegriffen und einen Volltreffer erzielt.

„Wir haben am Samstag, den 12.9.2023, um 14.55 Uhr eine Ansammlung von Soldaten des Feindes in der Nähe des Ortes Ramia mit geeigneten Waffen beschossen und einen Volltreffer erzielt.

„Wir haben am Samstag, dem 12.9.2023, um 14.55 Uhr, den Standort Al-Samaqah in den besetzten libanesischen Shebaa-Farmen ins Visier genommen. Sie nahmen auch die in der Nähe befindlichen feindlichen Soldaten mit geeigneten Raketenwaffen unter Beschuss und erzielten Volltreffer.

„Wir haben am Samstag, dem 12.9.2023, um 15.30 Uhr den Standort Baghdadi mit geeigneten Waffen angegriffen und direkte Treffer erzielt.

„Wir haben den Standort Ruwaisat Al-Assi am Samstag, den 12.9.2023, um 15.35 Uhr mit geeigneten Waffen beschossen und direkte Treffer erzielt.

„Wir haben am Samstag, den 12.9.2023, um 15.35 Uhr das Hauptquartier der 91. Division in der Branit-Kaserne mit Raketen beschossen und direkte Treffer erzielt.

„Wir haben den Marinestützpunkt Naqoura mit geeigneten Waffen beschossen und einen Volltreffer erzielt.

„Am Samstag, dem 9.12.2023, um 16.50 Uhr haben wir den Standort Hamra mit geeigneten Waffen ins Visier genommen und einen Volltreffer erzielt.

„Wir haben den Standort Birket Risha mit geeigneten Waffen ins Visier genommen und einen Volltreffer erzielt.

„Wir haben eine Ansammlung von feindlichen Soldaten in der Nähe der Stätte Jal al-Alam mit geeigneten Waffen beschossen und direkte Verluste erlitten.“

(The Palestine Chronicle)

