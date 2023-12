Reclaiming the slogan ‚from the river to the sea‘ Palestinians have been unfairly maligned for chanting these words, while Zionists continue their unlawful quest for territorial expansion

Demonstranten in Berlin bekunden ihre Unterstützung für die Palästinenser am 4. November 2023 (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Rückgewinnung des Slogans „vom Fluss bis zum Meer„

Von Hamid Dabashi

2. Dezember 2023

Die Palästinenser werden zu Unrecht verleumdet, weil sie diese Worte skandieren, während die Zionisten ihr unrechtmäßiges Streben nach territorialer Expansion fortsetzen

Seit dem Beginn von Israels jüngster Runde des vom Westen unterstützten schrittweisen Völkermords am palästinensischen Volk haben ahnungslose Amerikaner eine neue Redewendung gelernt: „Vom Fluss zum Meer“.

Bei ihren legendären Kenntnissen der Weltgeographie muss man ihnen verzeihen, dass sie etwas verwirrt sind, auf welchen Fluss (Jordan) oder welches Meer (Mittelmeer) sie sich beziehen und was es mit dem ganzen Trubel auf sich hat.

Wir alle sollten den führenden zionistischen Propagandaorganen in den westlichen Medien dankbar sein, dass sie ihr Publikum auf diese Begriffe aufmerksam gemacht haben.

Alles, was wir jetzt tun müssen, ist, ihre Verdrehungen der relevanten Fakten rückgängig zu machen.

In diesem kurzen Satz kämpfen drei radikal unterschiedliche Bedeutungen um Aufmerksamkeit. An erster Stelle steht die Tatsache, dass die euro-amerikanische Siedlerkolonie Israel ihre Version von „vom Fluss bis zum Meer“ in Palästina bereits praktiziert.

Die zweite Bedeutung ist der trotzige Slogan der Palästinenser gegen den groß angelegten Raub ihres Heimatlandes, und die dritte ist die visionäre Art und Weise, in der palästinensische Intellektuelle wie Edward Said den Satz großzügig umgedeutet haben.

Schauen wir uns diese drei unterschiedlichen Bedeutungen einmal genauer an.

Da die Zahl der im Gaza-Krieg getöteten Palästinenser in die Höhe geschnellt ist – inzwischen sind es mehr als 15.000 – hielt der Kolumnist der New York Times, Bret Stephens, den Moment für günstig, um Folgendes zu schreiben: „Antisemitismus ist der Hass, der seinen eigenen Namen nicht kennt … Viele von denen, die sich selbst als Antizionisten bezeichnen oder ‚vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein‘ skandieren, würden vehement abstreiten, dass sie sich antisemitisch verhalten.“

Was Stephens, die Zeitung, bei der er angestellt ist, und die gesamte zionistische Propagandamaschine nicht erwähnen, ist die Tatsache, dass die eifrigsten Verfechter von „vom Fluss bis zum Meer“ die Israelis sind, nicht die Palästinenser und ihre weltweiten Unterstützer.

Regionale Vorherrschaft

Der geplante und praktizierte Raubüberfall, der als „Groß-Israel“ bezeichnet wird – der Name, der dem Ziel Tel Avivs gegeben wurde, den Palästinensern und anderen Ländern der Region mehr Land zu stehlen – wird mit dem Slogan „vom Fluss bis zum Meer“ umschrieben.

Juden auf der ganzen Welt mögen diesen Satz als Verweis auf ihr „historisches Heimatland“ verstehen, doch nach der erweiterten Logik des britischen Kolonialismus, der dieses Unglück geschaffen hat, und des amerikanischen Imperialismus, der ihn nun aufrechterhält, ist Israel zu einem militärischen Stützpunkt für die westliche regionale Vorherrschaft geworden.

Die Palästinenser hingegen verwenden den Satz „vom Fluss bis zum Meer“ in umgekehrter Weise, nämlich als Aufforderung, ihr gestohlenes Heimatland zurückzufordern. Sie haben den bewaffneten Raub ihrer Heimat zu einem Motto für ihre nationale Befreiungsbewegung und ihren antikolonialen Kampf gemacht.

Eine dritte, heute kaum noch vorstellbare Lesart des Satzes ist eingebettet in die Idee einer Einstaatenlösung, wie sie der verstorbene Said, das moralische Gewissen der palästinensischen Befreiung schlechthin, vertrat.

In einem Essay aus dem Jahr 1999 beschrieb Said diese Idee auf einfache und elegante Weise: „Der Anfang besteht darin, etwas zu entwickeln, was sowohl in der israelischen als auch in der palästinensischen Realität heute völlig fehlt: die Idee und die Praxis der Staatsbürgerschaft, nicht der ethnischen oder rassischen Gemeinschaft, als wichtigstes Mittel für das Zusammenleben. In einem modernen Staat sind alle seine Mitglieder Bürger aufgrund ihrer Anwesenheit und der gemeinsamen Wahrnehmung von Rechten und Pflichten. Die Staatsbürgerschaft berechtigt daher einen israelischen Juden und einen palästinensischen Araber zu den gleichen Privilegien und Ressourcen.“

Von Tel Aviv bis New York fehlt den Zionisten jedes vernünftige Argument für das anhaltende Abschlachten der Palästinenser

Diese gnädige, großzügige, verzeihende und ganz und gar praktische Lösung, die den Zionisten völlig entgangen ist, verwandelt die Vorstellung „vom Fluss bis zum Meer“ in ein Heimatland für Juden und Palästinenser – weit entfernt von dem gierigen Landraub, den die Israelis betreiben.

Während ich diese Kolumne schreibe, sind die Israelis mit ihrem systematischen Bestreben beschäftigt, die Palästinenser aus ihrer Heimat zu vertreiben, während Propagandisten im Westen die Palästinenser weiterhin beschuldigen, verleumden und skandalisieren, weil sie lediglich versuchen, einen Slogan einzufordern.

Von Tel Aviv bis New York fehlt den Zionisten jedes vernünftige Argument für das anhaltende Abschlachten der Palästinenser. Es ist kein Zufall, dass die israelischen Streitkräfte vor allem Kinder ins Visier genommen haben, um die Zukunft Palästinas zu töten.

Aber für jedes getötete palästinensische Kind werden mehrere andere auftauchen, um ihr Heimatland vom Fluss bis zum Meer zurückzufordern – ein Heimatland, in dem eines Tages Juden, Christen, Muslime und andere in Frieden leben können, wenn der Albtraum des Zionismus hinter ihnen liegt.

Hamid Dabashi ist Hagop Kevorkian Professor für Iranistik und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Columbia University in New York, wo er Vergleichende Literaturwissenschaft, Weltkino und Postkoloniale Theorie unterrichtet. Zu seinen jüngsten Büchern gehören The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022); The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021); Reversing the Colonial Gaze: Persische Reisende im Ausland (2020) und Der Kaiser ist nackt: Über den unvermeidlichen Niedergang des Nationalstaats (2020). Seine Bücher und Essays sind in viele Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …