What ‚tunnels‘ and ‚hostages‘ mean in Gaza I grew up in Gaza where tunnels provided essentials Israel banned and hostages were the Palestinians it imprisoned.

Eine palästinensische Mutter hält ihren Sohn im Arm, während sie an einem Wohnhaus vorbeigeht, das über Nacht durch einen israelischen Luftangriff in Sheikh Radwan in Gaza-Stadt zerstört wurde, 10. Juli 2014 [Mit freundlicher Genehmigung von Eman Mohammed]

Ich bin im Gazastreifen aufgewachsen, wo Tunnel uns mit Lebensmitteln versorgten, die Israel verboten hatte, und Geiseln die Palästinenser waren, die es zu Unrecht inhaftierte.

Was „Tunnel“ und „Geiseln“ in Gaza bedeuten

Von Eman Mohammed

3. Dezember 2023

Ich habe die meiste Zeit meines Lebens auf einem Stück Land verbracht, das nicht viel größer ist als Manhattan und von einem massiven Stacheldrahtzaun umgeben ist. Die meiste Zeit über hatte ich das Gefühl, dass wir, die Bewohner des Gazastreifens, die einzigen Menschen waren, die bemerkten, dass wir in einem Freiluftgefängnis lebten.

Ich schlug eine Laufbahn als Fotojournalistin ein, um das Leben in Gaza zu dokumentieren und zu versuchen, dem Rest der Welt die Notlage und die unverwüstlichen Menschen dort näher zu bringen. In Zeiten relativer Ruhe konzentrierte ich mich auf inspirierende und aufmunternde Geschichten. Und in Zeiten der Gewalt und des Todes versuchte ich, die Folgen zu dokumentieren – den Schmerz und die Narben, die bleiben, wenn die Bomben nicht mehr fallen und die Welt wieder das Interesse verliert.

Ich bin nicht mehr in Gaza, aber als Palästinenserin, der aus diesem winzigen, umzäunten Streifen stammt, wurde ich in den letzten Wochen von einer Flut anklagender Nachrichten nicht verschont. Mein Posteingang wurde mit Nachrichten überschwemmt, in denen nach der Hamas gefragt wurde. Sie zielen nicht darauf ab, die Hamas zu verstehen oder zu begreifen, warum sie getan hat, was sie am 7. Oktober getan hat. Vielmehr wollen sie, dass ich mich für ihre Taten verantworte.

Es spielt keine Rolle, dass ich in sechs Wochen 50 Kollegen verloren habe oder dass meine Nachbarn und ihre Familien bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden, nachdem sie auf Anweisung Israels in den Süden geflohen waren.

Es spielt keine Rolle, dass ich jeden Tag um das Leben meiner Familie fürchte, die in Gaza geblieben ist, und dass ich jedes Mal, wenn ich versuche, sie anzurufen, eine kleine Panikattacke bekomme, wenn sie nicht antwortet.

Die erste Frage war immer, ob ich die Hamas verdamme. Es hat sich angefühlt, als würde man mich auffordern, um Sympathie zu werben.

Jeden Tag höre ich die Worte „Tunnel“ und „Geiseln“ in Medienberichten oder Gesprächen, in denen eine „terroristische Organisation“ verurteilt wird.

Aber diese Worte haben für mich eine ganz andere Bedeutung.

Für mich und die Palästinenser im Gazastreifen sind die Tunnel so etwas wie eine wichtige Infrastruktur geworden. Im Jahr 2007 verhängte Israel eine lähmende Belagerung über den Gazastreifen, und als Besatzungsmacht konnte es vollständig kontrollieren, was über die Grenzübergänge, einschließlich des Grenzübergangs zu Ägypten in Rafah, einreisen durfte.

In den vergangenen 16 Jahren haben die israelischen Behörden willkürlich beschlossen, die Einfuhr bestimmter Waren in den Gazastreifen zu verbieten, um so eine weitere Form der kollektiven Bestrafung der Bevölkerung zu erreichen. Im Jahr 2009 beschlossen sie beispielsweise, dass keine Nudeln nach Gaza eingeführt werden dürfen. Ja, Nudeln.

Also gruben die Palästinenser Tunnel, um Nudeln und andere lebenswichtige Güter einzuschmuggeln, die Israel willkürlich verbieten würde.

Lebensmittel, Medikamente und Treibstoff gelangten über die sogenannte „Metro“ ins Land, die wahrscheinlich mehr Haltestellen hatte als das U-Bahn-System von Washington, D.C., und die, so wage ich zu behaupten, ein wenig sicherer war.

Als meine erste Tochter 2011 geboren wurde, brauchte ich für sie Kolik-Babynahrung für das Alter von 0 bis 3 Monaten, die in den örtlichen Geschäften nicht erhältlich war. Ich war erleichtert, als ich einige Packungen ergattern konnte – mit freundlicher Genehmigung der „Metro“.

Die Tunnel wurden zu einer solchen Konstante in unserem Leben, dass wir manchmal scherzhaft sagten, wir würden durch sie hindurch Kentucky Fried Chicken bestellen, da dies als ein „Luxus“ angesehen wurde, den wir in Gaza nicht hatten.

Baraa Azam liegt vor den Trümmern seines Hauses, nachdem ein israelischer Luftangriff das Wohnhaus im Zeitoun-Viertel in Gaza-Stadt im Jahr 2012 dem Erdboden gleichgemacht hat [Mit freundlicher Genehmigung von Eman Mohammed]

Aber es gab Dinge, die uns durch die Belagerung vorenthalten wurden und die die Tunnel nicht bieten konnten.

Dazu gehörte eine angemessene Versorgung mit Trinkwasser. Wir konnten oft nicht duschen, wann wir wollten, weil das Wasser rationiert war. Deshalb versuchten wir, die Badewanne immer voll zu halten, um nicht gezwungen zu sein, Meerwasser zu benutzen, wenn das Wasser knapp wurde.

Elektrizität war ein weiterer Luxus, der uns oft vorenthalten wurde. Im Durchschnitt hatten wir nur 4-6 Stunden pro Tag Zugang zu Strom.

Bewegungsfreiheit war ein weiteres „Privileg“, zu dem die Tunnel nicht beitrugen. Reisen in den und aus dem Gazastreifen waren für die meisten Menschen nicht möglich, schon lange bevor es die Hamas gab.

Als ich 17 war, wollten wir die Familie meiner Mutter in Ägypten besuchen. Wir warteten drei Tage lang am Grenzübergang Rafah, bevor wir ausreisen durften. Als unser Taxifahrer durch die Schranken fuhr, eröffneten die israelischen Soldaten plötzlich das Feuer. Der Fahrer drehte sich entsetzt um und rief ihnen zu, sie sollten aufhören.

Später erfuhren wir, dass sie gerade Mittagspause hatten und nicht gestört werden wollten, obwohl sie uns hätten passieren lassen müssen. So wurden unsere Sommerpläne einfach so gestrichen.

„Geiseln“ ist ein weiteres Wort, das in meinem Kopf eine andere Bedeutung hat.

Viele fordern jetzt die Freilassung aller israelischen Geiseln, bevor ein Waffenstillstand überhaupt in Betracht gezogen werden kann. Dem stimme ich von ganzem Herzen zu: Alle zivilen Geiseln sollten bedingungslos zurückgeführt werden. Dies muss aber auch für palästinensische Geiseln gelten.

Mehr als 2.000 Palästinenser werden derzeit ohne Anklage auf unbestimmte Zeit in „Verwaltungshaft“ in israelischen Gefängnissen festgehalten. Viele von ihnen sind Kinder, einige erst 12 Jahre alt.

Diejenigen, die tatsächlich angeklagt wurden, werden vor einem Militärgericht angeklagt, bei dem die Verurteilungsquote oft über 95 Prozent liegt, was darauf hindeutet, dass die Gefangenen wahrscheinlich nicht einmal die Möglichkeit haben, ein ordnungsgemäßes Verfahren zu erhalten oder „geheime Beweise“ gegen sie zu prüfen.

Israel ist das einzige Land der Welt, das Kinder regelmäßig vor einem Militärgericht anklagt. Das häufigste Vergehen? Steinewerfen. Diese „Gefangenen“ sind Kinder, die von einer Besatzungsarmee gefangen gehalten werden, die sie plötzlich und brutal aus ihren Familien gerissen hat.

Leider bringt niemand ihre Namen und Gesichter auf Plakaten in New York City oder London an. Wenn Menschen ohne Anklage inhaftiert sind und keinen Zugang zu einem ordentlichen Verfahren haben, sind sie genau das: Geiseln.

Ich wurde Fotojournalistin in Gaza, weil ich es für wichtig hielt, die Realität des Lebens dort zu dokumentieren, die Realität, die die meisten nicht sehen.

Und obwohl ich nicht mehr dort lebe, würde ich meine Pflicht als Journalistin und schon gar nicht als Palästinenserin nicht erfüllen, wenn ich nicht versuchen würde, Ihnen zu erzählen, was unsere Realität war, lange bevor die Palästinenser am 7. Oktober den Stacheldrahtzaun durchbrachen.

Eman Mohammed ist eine preisgekrönte palästinensisch-amerikanische Fotojournalistin und Senior TED Fellow, die derzeit in Washington, DC lebt.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …