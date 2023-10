Israelisch-palästinensischer Krieg: Überlebende des israelischen Krankenhausangriffs beschreiben „entsetzlich surreale“ Szenen Von Aseel Mousa, Ahmed Dremly und Maha Hussaini

Palestinian survivors of Israel’s hospital attack describe ‚horrifying surreal‘ scenes The explosion at al-Ahli Arab hospital has ‚brought Gaza’s health system to its knees‘, one doctor tells Middle East Eye

Von Aseel Mousa, Ahmed Dremly und Maha Hussaini

in Gaza-Streifen, besetztes Palästina

18. Oktober 2023

Ein Arzt des arabischen Krankenhauses al-Ahli in Gaza hat die „surrealen“ und „entsetzlichen“ Szenen beschrieben, die er nach einem israelischen Luftangriff erlebte, bei dem gestern Abend mindestens 471 Palästinenser getötet wurden.

„Die Brutalität und die Art der Verletzungen, die wir sahen, waren etwas, das wir noch nie zuvor bei einem Angriff auf den Gazastreifen erlebt hatten“, sagte Mohammed Gniem gegenüber Middle East Eye, nachdem eine israelische Bombe das Krankenhaus zerrissen und die Leichen der Toten und Verwundeten hinterlassen hatte.

„Es ist so surreal, dass es ein Traum gewesen sein könnte. Selbst im Kino würde man eine solche Szene nicht drehen, wenn man sie schrecklich darstellen wollte“, sagte Gniem.

„Wir können immer noch nicht glauben, dass das, was passiert ist, Realität ist. Es ist ein Krankenhaus! Geschützt durch das humanitäre Völkerrecht. Jeder Vertriebene, der sich dorthin begibt, jeder Mitarbeiter des medizinischen Sektors, sollte dort geschützt sein.“

Das Massaker ist das größte Einzelopfer in dem andauernden Konflikt, bei dem mindestens 3.000 Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland und 1.400 Menschen in Israel getötet wurden. Die israelische Belagerung und die Luftangriffe auf den Gazastreifen werden seit dem 7. Oktober fortgesetzt, nachdem ein Überraschungsangriff der Hamas auf Israel erfolgt war.

Tausende von vertriebenen Palästinensern suchten in den Innenhöfen des al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt Zuflucht und wähnten sich dort in Sicherheit. Viele von ihnen sind nun tot oder schwer verwundet.

Ein Zeuge des Angriffs, der einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt wohnt, sagte gegenüber MEE: „Der Klang der Explosion war so intensiv und erschreckend. Es fühlte sich an, als wäre es hier in meinem Haus“.

Al-Ahli Krankenhaus

Ein Mann steht mit Leichensäcken auf der Ladefläche eines Lastwagens im Al-Ahli al-Arab Krankenhaus (MEE/Muhammad Zanon)

Der Anwohner sagte, er sei vor zwei Tagen im Krankenhaus gewesen und habe dort „eine große Anzahl von Menschen gesehen, entweder Patienten oder solche, die ihre Häuser evakuieren mussten und im Krankenhaus untergekommen sind. Der Hof war voll von Menschen. Das Geräusch der Explosion war der Wahnsinn“.

„Ich habe noch nie so etwas gesehen wie das, was ich gestern Abend gesehen habe“, sagte Amr Abu Nada, ein Journalist aus dem belagerten Gazastreifen, gegenüber MEE. „Es war das abscheulichste Massaker. Die meisten der getöteten Kinder wurden in die Luft gesprengt. Ich wurde ohnmächtig, als ich Fotos machte, so schrecklich war es.“

Abu Nada sagte, das medizinische Personal des al-Shifa-Krankenhauses habe die Journalisten gebeten, das dortige Medienzelt zu räumen, um Platz für die in al-Ahli Getöteten zu haben.

„Es war schrecklich, vor allem für die Eltern, die unter den Toten nach ihren Kindern suchten“, sagte er. „Am schmerzlichsten war ein Patient, der in al-Shifa verletzt worden war und ins al-Ahli Krankenhaus gebracht wurde, wo er getötet wurde.“

Ein Augenzeuge, der nicht namentlich genannt werden möchte, sagte gegenüber MEE, dass Israel „in den ersten Tagen des Angriffs damit gedroht hat, das Krankenhaus zu bombardieren, aber wir hätten nie gedacht, dass sie es tatsächlich tun würden“.

„Die Explosion war massiv und unerwartet. Es gab nicht einmal eine Vorwarnung“, so der Augenzeuge.

„Die Bomben fielen in die Höfe des Krankenhauses, wo Hunderte von Familien vor den Bombenangriffen Schutz suchten. Sie dachten, das Krankenhaus wäre ein sicherer Ort“.

Gesundheitssystem „in die Knie gezwungen

Gniem sagte, das Massaker habe das Gesundheitssystem des Gazastreifens erschüttert.

„Vor dem Massaker war unser Krankenhaus bereits am Rande des Abgrunds. In den Zimmern befanden sich Menschen, die sich von früheren Massakern erholt hatten, und jeder Korridor war mit Vertriebenen gefüllt, die einen sicheren Ort suchten“, sagte der Arzt.

„Das Massaker hat jedoch unser Gesundheitssystem in die Knie gezwungen. Wir hingen bereits am seidenen Faden: die medizinischen Vorräte waren aufgebraucht, der Treibstoff ging zur Neige, und ein Stromausfall ließ uns ohne Elektrizität und Sauerstoff zurück. Und das war, bevor uns die Folgen des Massakers getroffen haben.“

„Versuchen Sie sich ein Krankenhaus vorzustellen, das bereits voll ausgelastet ist“, sagte Gniem. „Dann kommt noch ein Zustrom von 500 Verletzten und Verstorbenen hinzu. Was wir sahen, war herzzerreißend. Die Art der Verletzungen war wirklich entsetzlich. Die Kinder, die hier ankamen, sahen aus wie Bruchstücke, wie Körperteile“, sagte er gegenüber MEE.

Al-Ahli Krankenhaus im Inneren

Eine Szene aus dem Inneren des al-Ahli al-Arab Krankenhauses nach der Explosion in der Nacht des 17. Oktober (MEE/Muhammad Zanon)

Der Arzt sagte, er habe gesehen, wie die Bäuche von Kindern aufgerissen wurden, „ihre Überreste kamen aus ihren Körpern heraus. All diese Verletzungen traten auf, während das Personal erschöpft und das Krankenhaus überfüllt war.

„In einer ohnehin schon überlasteten Einrichtung musste unser Personal die Verletzten auf dem nackten Boden behandeln, wo immer es möglich war, mit den spärlichen Vorräten, die wir noch hatten“, so Gniem. Übersetzt mit Deepl.com



