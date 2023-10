Gaza hospital bombing: ‚Every western politician has the blood of these children on their hands‘ Dr Ghassan Abu-Sittah, a plastic and reconstructive surgeon, calls the deadly attack on al-Ahli al-Arab Hospital in Gaza a ‚war crime‘ that the world saw coming

Blick auf Gegenstände in der Nähe des Al-Ahli Baptist Hospital, nachdem es am 18. Oktober 2023 in Gaza-Stadt getroffen wurde (Reuters)

Bombardierung eines Krankenhauses in Gaza: „Jeder westliche Politiker hat das Blut dieser Kinder an seinen Händen

Von Dr. Ghassan Abu-Sittah

18. Oktober 2023

Dr. Ghassan Abu-Sittah, ein Chirurg für plastische und rekonstruktive Chirurgie, bezeichnet den tödlichen Angriff auf das Al-Ahli al-Arab Krankenhaus in Gaza als „Kriegsverbrechen“, das die Welt kommen sah

Dies ist die Erklärung, die Dr. Abu-Sittah nach dem israelischen Bombenangriff auf das Baptistenkrankenhaus al-Ahli al-Arabi in Gaza am Dienstag abgab.

Mein Name ist Dr. Ghassan Abu-Sittah. Ich bin plastischer und rekonstruktiver Chirurg. Ich bin ein britisch-palästinensischer Freiwilliger von Ärzte ohne Grenzen.

Heute Morgen wurde ich auf Ersuchen der Verwaltung des al-Ahli-Krankenhauses vom Shifa-Krankenhaus ins al-Ahli-Krankenhaus verlegt, um bei der Behandlung einiger Verwundeter zu helfen, da die Zahl der Verwundeten die Zahl der Betten im Krankenhaus überstieg.

Wir hatten den ganzen Tag über operiert und beschlossen, dass ich zurückbleiben und im Krankenhaus schlafen würde, um die Patienten weiter zu behandeln.

Am Abend, nachdem wir eine der Operationen beendet hatten, hörten wir das Kreischen einer Rakete, gefolgt von einer gewaltigen Explosion. Infolge der Explosion stürzte ein Teil der Decke des Operationssaals ein.

Als ich mich zur Außenseite des Operationssaals und zur Notaufnahme bewegte, sahen wir die Leichen von Kindern aufgetürmt, sowohl tote (die sich nicht bewegten) als auch verletzte.

Aufgetürmte Leichen

Es gab mehrere Opfer, die amputiert worden waren. Ich kümmerte mich um einen Mann, dem das Bein am Oberschenkel abgesprengt worden war. Wir haben dann weiter versucht, die Patienten wiederzubeleben. Als der Krankenwagen eintraf, beschloss ich zu helfen, indem ich einen der Verwundeten, der ein Schrapnell im Hals hatte, in den Krankenwagen trug.

Als ich zum Krankenwagen ging, lagen überall Leichenteile herum, und im Hof des Krankenhauses stapelten sich die Leichen. Ich stieg dann in den Krankenwagen und begleitete den Patienten zurück zum Shifa-Krankenhaus.

Verfolgen Sie die Live-Berichterstattung von Middle East Eye mit den neuesten Informationen über den Krieg zwischen Israel und Palästina

Als ich heute Morgen ins al-Ahli-Krankenhaus fuhr, bemerkte ich, wie voll der Hof des Krankenhauses mit Familien war, die im Krankenhaus Zuflucht gesucht hatten, weil sie dachten, dass es ein sicherer Hafen sei. Genau diese Familien sind nun bei diesem Angriff entweder tot oder schwer verwundet worden.

Dies ist ein Kriegsverbrechen, das die Welt hatte kommen sehen. Israel hat die ganze Welt gewarnt, dass es palästinensische Krankenhäuser angreifen würde, und es hat genau das getan.

Jeder westliche Politiker, der erklärt hat, Israels Krieg gegen das palästinensische Volk bedingungslos zu unterstützen, hat das Blut dieser Kinder an seinen Händen.

Diese bedingungslose Unterstützung ist es, die zu diesem Massaker geführt hat. Die Straffreiheit, die Israel bei seinen westlichen Verbündeten zu genießen glaubt, hat zu diesem Massaker geführt.

Kein anderes Land hat das Gefühl, dass es ungestraft Krankenhäuser angreifen kann und damit davonkommt.

Was heute geschehen ist, ist ein Kriegsverbrechen, und wenn die Israelis wieder ungestraft davonkommen, werden weitere Kriegsverbrechen begangen und weitere Krankenhäuser angegriffen werden. Übersetzt mit Deepl.com

Dr. Ghassan Abu-Sittah ist ein britisch-palästinensischer außerordentlicher Professor für Chirurgie und ein Chirurg für plastische und rekonstruktive Chirurgie. Er hat als Kriegschirurg im Jemen, im Irak, in Syrien, im Südlibanon und während der fünf Kriege im Gazastreifen, einschließlich des jüngsten Angriffs, gearbeitet. Über seine Arbeit wurde in zahlreichen Zeitungen und Medien berichtet, darunter La Monde, The Independent, Telegraph, BBC und CNN.



