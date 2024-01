Wounded survivors of 7 October rave attack sue Israeli security forces Supernova musical festival attendees file $56m lawsuit against Israeli authorities, accusing them of ’negligence and gross oversight‘

Ein israelischer Soldat patrouilliert am 12. Oktober 2023 in der Nähe des Kibbuz Be’eri im Süden Israels, in der Nähe des Ortes, an dem Nachtschwärmer getötet wurden (AFP/Aris Messinis)

Besucher des Supernova-Musikfestivals verklagen israelische Behörden auf 56 Millionen Dollar und werfen ihnen „Fahrlässigkeit und grobes Versehen“ vor

Israelisch-palästinensischer Krieg: Überlebende des Rave-Angriffs vom 7. Oktober verklagen israelische Sicherheitskräfte

Von MEE-Mitarbeitern

2. Januar 2024

Eine Gruppe von verletzten Überlebenden des von der Hamas angeführten Angriffs auf ein Musikfestival am 7. Oktober in Südisrael verklagt die israelischen Sicherheitskräfte wegen angeblicher Fahrlässigkeit.

Zweiundvierzig Kläger, die an dem Supernova-Rave in der Nähe des belagerten Gazastreifens teilgenommen hatten, reichten am Montag bei einem Gericht in Tel Aviv eine Zivilklage über 56 Millionen Dollar gegen das israelische Militär, die Polizei, das Verteidigungsministerium und den Sicherheitsdienst Shin Bet ein.

Das Festival war einer von mehreren Orten, die vor drei Monaten von palästinensischen Kämpfern bei einem Angriff angegriffen wurden, bei dem etwa 1.140 Menschen, überwiegend Zivilisten, getötet wurden. Etwa 240 weitere wurden als Gefangene nach Gaza verschleppt.

„Die Hamas ermordete 364 Partygäste und entführte 40 in den Gazastreifen, von denen einige freigelassen wurden und andere noch vermisst werden. Viele wurden körperlich oder seelisch verletzt, darunter auch die Kläger“, heißt es in der Zivilklage.

„Ein einziger Anruf von IDF-Beamten an den für die Party verantwortlichen Kommandeur, die Party angesichts der zu erwartenden Gefahr sofort aufzulösen, hätte Leben gerettet und die körperlichen und seelischen Verletzungen von Hunderten von Partygästen, einschließlich der Kläger, verhindert“, heißt es in der Klageschrift weiter.

„Die Fahrlässigkeit und das grobe Versäumnis sind unfassbar“.

In der Klage wurden u.a. Ansprüche auf entgangene und zukünftige Einkünfte, Schmerzensgeld und medizinische Kosten geltend gemacht.

In der Klageschrift wurden Berichte zitiert, wonach hochrangige israelische Beamte ihre Besorgnis über das Fest zum Ausdruck gebracht und sich teilweise sogar dagegen ausgesprochen hätten.

„In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober wurden mindestens zwei IDF-Bewertungen aufgrund ungewöhnlicher Vorfälle an der Grenze zum Gazastreifen durchgeführt, eine gegen Mitternacht und eine weitere Bewertung kurz vor 3 Uhr morgens, einige Stunden vor dem Hamas-Angriff“, heißt es in der Klage.

Sie fügte hinzu, dass die Kläger schockiert darüber waren, dass trotz der Befürchtungen der Sicherheitsbeamten, palästinensische Kämpfer könnten einen Anschlag verüben, kein Befehl zur Auflösung der Veranstaltung gegeben wurde.

Minimale Polizeipräsenz

In der Klage heißt es weiter, dass die Sicherheitsvorkehrungen des israelischen Militärs für die Veranstaltung aufgrund des religiösen Feiertags Simchat Tora unzureichend waren. Nur 27 Polizeibeamte seien auf der Party stationiert gewesen, heißt es.

„Die Veranstaltung fand in geringer Entfernung von der Grenze des Streifens statt. Der Lärm der Party wurde von den Bewohnern des Gazastreifens gehört und die Feiernden waren ein leichtes Ziel für den Terroranschlag“, sagte Rechtsanwalt Shimon Buchbut, ein pensionierter Luftwaffenkommandant, der in der Klage zitiert wird.

Letzten Monat berichtete die New York Times, dass israelische Beamte den Schlachtplan der Hamas für den Angriff am 7. Oktober mehr als ein Jahr vor dem Ereignis erhalten, ihn aber als zu ehrgeizig abgetan hatten.

Die Beamten waren in den Besitz eines 40-seitigen Dokuments gelangt, das Israel „Jericho Wall“ nannte und in dem die Angriffspläne in allen Einzelheiten dargelegt waren.

Der Plan nannte kein Datum für den Angriff, enthielt aber „Einzelheiten über den Standort und die Größe der israelischen Streitkräfte, Kommunikationsknotenpunkte und andere sensible Informationen“.

Der Plan sah Raketenangriffe vor, um israelische Soldaten abzulenken, Drohnen zur Ausschaltung von Sicherheitsvorkehrungen einzusetzen und den israelischen Militärstützpunkt im Kibbuz Re’im, in dessen Nähe der Rave stattfand, zu stürmen.

In dem Bericht heißt es, ein Geheimdienstanalyst der israelischen Einheit 8200 habe im Juli gewarnt, dass die Hamas eine eintägige Übung durchgeführt habe, die den in Jericho Wall beschriebenen Plänen ähnelte.

Der Analyst sagte, dass die Übung den Abschuss eines israelischen Flugzeugs, die Übernahme eines Kibbuz und einer militärischen Ausbildungsstätte sowie die Tötung aller Kadetten beinhaltete.

Ein Militärbeamter in der israelischen Abteilung, die für die Eindämmung von Bedrohungen aus dem Gazastreifen zuständig ist, begrüßte Berichten zufolge die Analyse, bezeichnete sie jedoch als ein „völlig fantasievolles“ Szenario.

Seit Beginn des Krieges vor fast drei Monaten wurden fast 22.000 Palästinenser im Gazastreifen – zumeist Frauen und Kinder – durch israelischen Beschuss getötet.

Übersetzt mit Deepl.com



