It is time to tax the rich… and their foundations Philanthropic endowments are designed to protect the financial interests of the 1 percent. They should be taxed.

Ein Fußgänger geht an der Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle, Washington, am 5. Mai 2021 vorbei [Datei: Reuters/Lindsey Wasson]

Philanthropische Stiftungen sind dazu da, die finanziellen Interessen des einen Prozent zu schützen. Sie sollten besteuert werden.

Es ist an der Zeit, die Reichen zu besteuern… und ihre Stiftungen

Von Lynn Murphy &

Alnoor Ladha

2. Januar 2024

Ein weiteres turbulentes Jahr liegt hinter uns, in dem Kriege und Katastrophen die Menschen auf der ganzen Welt heimgesucht haben. Diese Unglücke haben das Elend derjenigen noch vergrößert, die ohnehin schon unter extremer Ungleichheit, Klimachaos, Enteignung und Marginalisierung zu leiden haben.

Wie in der Vergangenheit war ein Teil der globalen Reaktion auf diese Krisen das „großzügige Geben“ verschiedener Philanthropen. So trafen sich ihre Vertreter zusammen mit Staatsoberhäuptern, CEOs, Prominenten, Königen und Regierungsvertretern zur jährlichen Generalversammlung der Vereinten Nationen im September und anschließend zur UN-Klimakonferenz (COP28) im November, um nach „Lösungen“ zu suchen. Viele von ihnen werden sich später im Januar unter demselben Deckmantel erneut zum Weltwirtschaftsforum in Davos treffen.

Doch jedes Jahr scheint sich im Ergebnis dieser Veranstaltungen nichts zu ändern. Das liegt zum Teil daran, dass die Art und Weise, wie die Eliten Probleme und Lösungen sehen, durch ihren Blick und ihre Weltsicht begrenzt ist, die die Krisen überhaupt erst verursachen und aufrechterhalten. Aber sie sind auch deshalb ineffektiv, weil das ihr Zweck ist: Sie sind so strukturiert, dass sie den Status quo aufrechterhalten und keine tiefgreifenden systemischen Veränderungen bewirken.

Der philanthropische Sektor wurde auch nicht geschaffen, um die Ursachen systemischer Probleme zu bekämpfen, sondern um private finanzielle Interessen zu schützen.

Es ist an der Zeit, dass die Welt dies erkennt. Je eher wir dies tun, desto eher können wir relevantere Wege finden, um die Philanthropie wirklich in die wichtige und schwierige Arbeit des echten sozialen Wandels einzubinden.

Wie die Reichen noch reicher werden

Wir alle wissen, dass die Reichen immer reicher werden und einen großen Prozentsatz des Vermögens auf dem gesamten Planeten kontrollieren. Laut Oxfams aktuellem Global Wealth Inequality Report haben die reichsten 1 Prozent seit 2020 fast zwei Drittel des gesamten neuen Reichtums erbeutet, fast doppelt so viel wie die unteren 99 Prozent der Menschheit.

Reiche Menschen zahlen praktisch keine Steuern (oft 3 Prozent oder weniger ihres Einkommens), und ihre Milliarden wachsen durch den Zinseszins einfach weiter. In den nächsten 20 Jahren wird der größte Teil dieses Reichtums zwischen den Familienmitgliedern der reichsten 1 Prozent verschoben werden. Allein in den USA werden schätzungsweise zwischen 36 Billionen und 70 Billionen Dollar an Vermögen von einer Generation auf die nächste übertragen.

Der Ruf nach einer Besteuerung der Reichen wird weltweit immer lauter, und er wird sich noch verstärken, wenn dieser massive Vermögenstransfer zwischen den Generationen stattfindet. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie die Reichen diesem Druck begegnen, ist die Philanthropie. Philanthropische Spenden werden gelobt und als eine Form des „Zurückgebens“ wahrgenommen.

Derzeit wird der Wert der Philanthropie weltweit auf 2,3 Billionen Dollar geschätzt, was etwa 2 Prozent des weltweiten BIP entspricht, wobei der größte Teil dieser Mittel in Stiftungen gehalten wird. Dies ist mehr als das jährliche BIP von Ländern wie Kanada und Brasilien.

Wenn Philanthropie von Natur aus gut ist und es mehr Philanthropie geben wird, was gibt es dann zu befürchten? Werfen wir einen Blick darauf, wie Philanthropie in der Praxis funktioniert.

In den USA beispielsweise ist ein Aspekt der Philanthropie die 5-Prozent-Ausschüttungsregel, die 1976 in das US-Steuerrecht aufgenommen wurde. Danach muss eine gemeinnützige Stiftung jährlich nur 5 Prozent ihres gesamten Stiftungsvermögens in Form von Zuschüssen oder programmbezogenen Investitionen ausschütten, um ihren Status als gemeinnützige Stiftung zu behalten.

In der Praxis hat sich diese Regel eher als Obergrenze für die Vergabe von Zuschüssen denn als Untergrenze erwiesen. Die anderen 95 Prozent des Stiftungskapitals werden als steuerfreie Anlagegelder behandelt, die die meisten Stiftungen kontinuierlich vermehren.

Lassen Sie uns dies weiter aufschlüsseln. Im Jahr 2020 lag die durchschnittliche Rendite für Stiftungsgelder bei 13,1 Prozent. Nehmen wir eine Stiftung mit 100 Mio. USD als Beispiel, so müsste sie im Laufe des Jahres nur 5 Mio. USD verschenken, aber ihr Stiftungsvermögen wäre auf 113 Mio. USD minus 5 Mio. USD angewachsen, so dass es am Jahresende 108 Mio. USD betragen würde. Im darauffolgenden Jahr würde aus diesem erweiterten Kuchen von 108 Mio. $ ein Betrag von 122 Mio. $ abzüglich der 5,4 Mio. $, die sie verschenken würde, also insgesamt etwa 117 Mio. $. Aus den 100 Mio. $ werden also in nur zwei Jahren 117 Mio. $, und sie wachsen weiter.

Diese Stiftungsgelder – oder besser gesagt unversteuertes Investitionskapital – fließen dann in die üblichen Motoren des extraktiven Kapitalismus: Aktienmärkte, Anleihen, Immobilien, Unternehmen für fossile Brennstoffe usw. Dies führt zu einer weiteren Anhäufung von Reichtum.

Während diese 5-Prozent-Regel in den USA ihren Anfang nahm, wurde sie in die ganze Welt exportiert und wird weiterhin als globales Modell für die Philanthropie propagiert: Die Stiftungsgelder wachsen weiter, während die Stiftungen den erforderlichen Mindestbetrag gewähren. Ihr Reichtum und ihre Macht wachsen, während sie die Zuwendungen an diejenigen weitergeben, die die harte Arbeit leisten.

Man muss kein Buchhalter oder Wirtschaftswissenschaftler sein, um die Auswirkungen dieses Modells zu verstehen. Nur ein Bruchteil der steuerbefreiten philanthropischen Gelder wird tatsächlich zur Lösung sozialer und ökologischer Probleme eingesetzt, während der größte Teil über die Rohstoffmärkte mit hohen laufenden Renditen in lebenszerstörende Aktivitäten reinvestiert wird.

Philanthropie als Umverteilung

In den meisten Ländern erhält jede Einzelperson oder jedes Unternehmen, das eine philanthropische Spende tätigt, eine direkte Steuervergünstigung für den gespendeten Betrag. Infolgedessen ist Philanthropie ein wichtiger Teil einer umfassenderen Strategie zur Steuerminimierung, die zu einer weiteren Konzentration von Vermögen führt.

In einem kürzlich erschienenen Untersuchungsbericht des Magazins The Nation wurde geschätzt, dass Bill Gates möglicherweise mehr Geld in Form von Steuervergünstigungen zurückerhalten hat, als er durch die Aktivitäten der Gates Foundation an philanthropischen Zuwendungen gegeben hat.

Ein weiteres Beispiel ist MacKenzie Scott, eine der größten philanthropischen Spenderinnen in den USA. In den letzten Jahren ist sie für den Umfang, die Art und die Geschwindigkeit ihrer Zuwendungen bekannt geworden. Laut Bloombergs Milliardärs-Index wuchs ihr Vermögen im Jahr 2023 weiter an, obwohl sie beträchtliche Mittel verschenkte.

Obwohl sie enorme Steuervorteile erhalten und nur einen Bruchteil ihres Vermögens in Form von Zuwendungen ausgeben, werden Philanthropen in unserer Gesellschaft als wohlwollende, großzügige und großherzige Menschen gefeiert.

Es ist an der Zeit, die Heldenverehrung von Philanthropen aufzugeben und über einfache Erklärungen zur Besteuerung der Reichen hinauszugehen. Wir müssen anfangen, Stiftungen zu besteuern.

Überlegen Sie, was eine Steuer auf diese massiven philanthropischen Stiftungen bewirken könnte. Demokratisch verwaltete Bürgerfonds, die mit den Erträgen aus der Besteuerung von Stiftungen eingerichtet werden, könnten zum Beispiel Milliarden von Dollar an Gemeinden an vorderster Front, an indigene Völker, an Klimaflüchtlinge und sogar an Ökos umverteilen, die am meisten unter der Ausbeutung von Ressourcen und Reichtum gelitten haben.

Dies kann der Ausgangspunkt für einen tiefgreifenden Strukturwandel in der Philanthropie sein. Was wir brauchen, ist nichts Geringeres als ein Wandel in der Weltanschauung, ein angemessener alternativer Ansatz, der auf einer lebenszentrierten Wirtschaft und dem echten Wunsch beruht, die globale Polykrise anzugehen.

Es ist an der Zeit, von Systemen, die individuelle und institutionelle Ansprüche schützen, zu solchen überzugehen, die auf einer Umverteilung des Wohlstands beruhen, um eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Lynn Murphy ist als strategische Beraterin für Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen auf der ganzen Welt tätig. Sie ist Co-Direktorin des Transition Resource Circle.

Alnoor Ladha ist ein Aktivist, Journalist, politischer Stratege und Organisator von Gemeinschaften. Er ist Co-Direktor des Transition Resource Circle.

Übersetzt mit Deepl.com



