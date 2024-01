Could a divided Jewish base upend US Democrats‘ presidential hopes? Poll indicates President Joe Biden’s stance on Israel’s war in Gaza has divided Jewish voters along generational lines.



Dana Kornberg, in einem schwarzen Pullover mit der Aufschrift: „Soziologieprofessorin Dana Kornberg sagt, dass die Angst vor Donald Trump nicht ausreichen wird, um die Wähler der Demokraten zu motivieren, zur Wahl zu gehen [Stephen Starr/Al Jazeera].

Übersetzt mit Deepl.com

Wahlen

Eine Umfrage zeigt, dass Präsident Joe Bidens Haltung zu Israels Krieg in Gaza die jüdische Wählerschaft entlang der Generationsgrenzen gespalten hat.

Könnte eine gespaltene jüdische Basis die Hoffnungen der US-Demokraten auf die Präsidentschaft zunichte machen?

Von Stephen Starr

22 Jan 2024

Dearborn, Michigan – Dana Kornberg wuchs in einem jüdisch-amerikanischen Haushalt auf und war Anfang 20, als sie begann, die israelische Regierung zu kritisieren.

Es war 2006, und Kornberg bereiste Israel im Rahmen einer so genannten Birthright-Reise, einer Tradition für jüdische Teenager und junge Erwachsene.

Auf ihren Reisen sah sie israelische Bauarbeiter, die in Teilen des besetzten Westjordanlands, einem eingeschlossenen palästinensischen Gebiet, eine hohe Betonmauer errichteten. Sie hörte auch israelische Kommentare über Palästinenser, die ihr Unbehagen bereiteten: „Es wurde angedeutet, dass sie gefährlich seien.

Diese Erfahrungen machten sie besorgt über Israels Behandlung der Palästinenser – etwas, das in ihr Parallelen zur jüdischen Unterdrückung im Laufe der Geschichte hervorrief.

„Für mich war es entsetzlich“, sagte Kornberg, heute 41 Jahre alt und Assistenzprofessorin für Soziologie. „Welche Lehren haben wir aus dem gezogen, was unser Volk durchgemacht hat?“

Eine Frau mit Brille, schwarzer Strickjacke und Schal spricht bei einer pro-palästinensischen Kundgebung im Freien in ein Mikrofon. Sie hält eine Kopie ihrer Rede in den Händen.

Dana Kornberg spricht zu Demonstranten vor einem Bundesgebäude in Detroit, Michigan, im Oktober [Stephen Starr/Al Jazeera].

Jetzt, da Israels Krieg im Gazastreifen weiter wütet, setzen sich jüdische amerikanische Wähler wie Kornberg mit der Rolle der USA in diesem Konflikt auseinander – und damit, wie sich dies auf ihre Wahlpräferenzen bei den kommenden Präsidentschaftswahlen auswirken wird.

Jüdische Wähler in den USA gelten seit langem als verlässliche Wählergruppe der Demokraten: Das Pew Research Center bezeichnete sie als „eine der durchweg liberalsten und demokratischsten Gruppen in der US-Bevölkerung“.

Bei den letzten Präsidentschaftswahlen bezeichneten sich acht von 10 jüdischen Wählern als Demokraten. Doch die US-Politik gegenüber Israel und der Krieg im Gazastreifen haben die jüdischen Amerikaner sowie die breitere Basis der Demokraten gespalten, was zu Befürchtungen über eine schwache Wahlbeteiligung führte.

Einerseits hat Präsident Joe Biden weiterhin starke Unterstützung bei jüdischen Wählern gefunden, indem er Israel seine „felsenfeste und unerschütterliche“ Unterstützung zusagte, während es eine monatelange Militärkampagne in Gaza führt.

Diese Haltung hat jedoch einen Aufschrei bei progressiveren jüdischen Organisationen hervorgerufen, da die Zahl der Todesopfer in der palästinensischen Enklave auf über 25.200 gestiegen ist.

Die Frage des zunehmenden Antisemitismus in den USA hat auch jüdische Interessengruppen mobilisiert, bevor im November ein hart umkämpftes Rennen um das Weiße Haus erwartet wird.

Eine Umfrage von USA Today und der Suffolk University vom Januar ergab, dass Biden nur knapp von seinem Hauptrivalen, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump, getrennt ist. Biden erhielt in der Umfrage 37 Prozent der Stimmen, Trump dagegen 39.

Andere Umfragen haben gezeigt, dass die Außenpolitik für die Wähler in diesem Jahr ein wichtiges Thema ist, wobei die Mehrheit der Amerikaner einen Waffenstillstand im Gazastreifen unterstützt, den Biden nicht gefordert hat.

Kornberg, Mitglied der progressiven Organisation Jewish Voice for Peace (JVP), gehört zu denjenigen, die gegen Bidens Haltung zum Krieg im Gazastreifen protestieren, wo Experten der Vereinten Nationen vor der Gefahr eines Völkermords und einer Hungersnot gewarnt haben.

In den letzten Monaten ist Kornberg von Michigan nach Washington, DC, und Chicago gereist, um an Demonstrationen teilzunehmen, die einen Waffenstillstand fordern. Sie war eine von fast 100 Demonstranten, die im November verhaftet wurden, als sie das israelische Konsulat in Chicago blockierten.

Kornberg bezweifelte, dass Biden in der Lage sein würde, die jüdischen Wähler in den USA vor den Parlamentswahlen zu mobilisieren. Selbst die Aussicht auf eine zweite Trump-Präsidentschaft, warnte sie, könnte nicht ausreichen, um die demokratische Basis zu vereinen.

„Ich bin nicht davon überzeugt, dass die Angst vor Trump ausreichen wird, um die Wähler der Demokraten dazu zu bringen, zur Wahl zu gehen“, sagte Kornberg.

Sie kritisierte auch Bidens Äußerungen, in denen er die Zahl der palästinensischen Todesopfer herunterspielte und das weltweite jüdische Wohlergehen mit Israel in Verbindung brachte.

„Wenn Biden Dinge sagt wie: ‚Der einzige Ort, an dem sich Juden sicher fühlen können, ist Israel‘, ist das eine stark antisemitische Bemerkung, denn viele von uns haben das so verstanden, als ob jüdische Menschen in diesem Land nicht sicher sein sollten“, sagte sie über die USA.

Joe Biden steigt in einem langen, dunklen Wintermantel die Stufen der Air Force One hinab. Er salutiert, während er geht. Hinter ihm steht ein Angehöriger des Militärs oder ein anderes Mitglied seines Sicherheitsteams.

Präsident Joe Biden genießt die Unterstützung der Mehrheit der jüdischen Wähler, aber jüngere Wähler sind skeptischer, was seine Bilanz im Gazastreifen angeht [Manuel Balce Ceneta/AP Photo].

Aber die Frage, wie Israel wahrgenommen wird – und ob seine Aktionen im Gazastreifen gerechtfertigt sind – ist ein Thema, das die jüdischen Gemeinschaften in den USA entlang der Generationsgrenzen gespalten hat.

Eine Umfrage des Jewish Electorate Institute vom November ergab, dass Biden insgesamt eine starke jüdische Unterstützung genießt: Drei Viertel der Befragten billigten seinen Umgang mit dem israelischen Krieg in Gaza.

Diese Zahl sank jedoch, wenn junge jüdische Amerikaner isoliert betrachtet wurden.

Nur 53 Prozent der jüdischen Wähler im Alter von 18 bis 35 Jahren waren mit Bidens Haltung einverstanden, verglichen mit 82 Prozent in anderen Altersgruppen.

Dennoch stellten sich die Teilnehmer mit überwältigender Mehrheit hinter Biden. Schätzungsweise 68 Prozent gaben an, dass sie für den demokratischen Amtsinhaber stimmen würden, verglichen mit 22 Prozent für Trump und 11 Prozent, die unentschieden waren.

Halie Soifer, Geschäftsführerin des Jewish Democratic Council of America, einer pro-israelischen Interessengruppe, führte diese hohe Unterstützung auf gemeinsame Werte zurück.

„Die jüdischen Wähler unterstützen Präsident Biden mit überwältigender Mehrheit, weil er die Interessen und Werte der jüdischen Gemeinschaft vertritt, einschließlich – aber nicht nur – der Unterstützung Israels“, sagte Soifer gegenüber Al Jazeera.

Sie nannte auch „Abtreibung, Demokratie, Waffensicherheit, Klimawandel, Wirtschaft [und] Antisemitismus“ als „Schlüsselthemen, die die jüdische Wählerschaft antreiben“.

Soifer fügte jedoch hinzu, dass sie nach dem 7. Oktober, dem Tag, an dem die palästinensische Gruppe Hamas Angriffe auf den Süden Israels verübte, bei denen schätzungsweise 1.200 Menschen getötet wurden, ein erneutes Engagement der Partei feststellte.

„Jüdische Wähler identifizieren sich selbst mit einem Vorsprung von fast 50 Prozentpunkten als Demokraten und nicht als Republikaner. Dies hat sich nach dem 7. Oktober nur noch verfestigt“, erklärte Soifer.

Sie fügte hinzu, dass ihre Organisation nach dem Hamas-Anschlag ebenfalls einen Anstieg der Unterstützung verzeichnen konnte.

Progressive und antizionistische jüdisch-amerikanische Interessengruppen meldeten nach dem Beginn des Gaza-Krieges ebenfalls einen deutlichen Anstieg der Mitgliederzahlen.

„Seit dem 7. Oktober hat sich unsere Anhängerschaft und Basis nach fast allen Maßstäben verdoppelt oder mehr“, sagte Liv Kunins-Berkowitz von Jewish Voice for Peace.

„Wir haben jetzt über 1,8 Millionen Follower auf unseren Social-Media-Konten und über 720.000 Menschen, die die JVP als unsere Basis zählt. Sie tragen sich in unsere E-Mail-Liste ein und nehmen regelmäßig an den Kampagnen, Demonstrationen und Workshops der JVP teil.“

Demonstranten versammeln sich in Washington, D.C., um Chuck Schumer und andere führende Kongressabgeordnete bei einem Marsch für Israel sprechen zu sehen. Die Bühne für die Redner ist mit US- und israelischen Flaggen geschmückt, und die Zuhörer schwenken Schilder.

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der Führer der Minderheit im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und Senatorin Joni Ernst halten sich bei der Kundgebung des Marsches für Israel am 14. November 2023 an den Händen [Datei: Manuel Balce Ceneta/AP Photo].

Die jüdische Bevölkerung in den USA macht insgesamt etwa 7,5 Millionen Menschen aus, das sind etwa 2,4 Prozent der Gesamtbevölkerung der USA.

Und während sich der US-Kongress überwiegend aus Politikern zusammensetzt, die sich als Christen bezeichnen, stellen jüdische Politiker die Mehrheit der nichtchristlichen Beamten. Sie haben 33 gewählte Positionen im Kongress inne, was insgesamt sechs Prozent der verfügbaren Sitze ausmacht.

Einige dieser Politiker, darunter der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, nahmen am 14. November an einem Marsch für Israel teil. Zehntausende von Menschen versammelten sich in Washington, DC, zu diesem Marsch, bei dem Rufe wie „kein Waffenstillstand“ zu hören waren.

„Selbst in seinen dunkelsten Tagen haben die Vereinigten Staaten immer an der Seite Israels gestanden, und wir werden alles tun, damit sich das nie ändert“, sagte Schumer und unterstrich seine Worte mit erhobenen Fäusten, während die Menge jubelte.

Aber selbst unter den jüdischen Vertretern im Kongress gibt es Meinungsverschiedenheiten darüber, inwieweit die USA die rechtsextreme Regierung Israels unterstützen sollten.

Schumers Kollege, Senator Bernie Sanders, bezeichnete den Krieg im Gazastreifen kürzlich als „groß angelegte Zerstörung in einer fast beispiellosen Weise“.

Im Januar kritisierte Sanders die israelische Regierung für ihr „zutiefst rücksichtsloses und unmoralisches Verhalten“, ohne jedoch einen Waffenstillstand zu fordern, was bei seiner progressiven Basis auf Unverständnis stieß.

Stattdessen schlug er eine Resolution vor, mit der das US-Außenministerium aufgefordert werden sollte, offenzulegen, ob die US-Hilfe für Menschenrechtsverletzungen im Gazastreifen verwendet wurde. Dieser Vorschlag wurde jedoch letzte Woche im Senat abgelehnt.

Bernie Sanders, der ein blaues Hemd mit Kragen und eine rote Jacke trägt, zeigt mit einem Finger nach oben, während er bei einer Kundgebung in ein Mikrofon spricht.

US-Senator Bernie Sanders hat einen Antrag eingebracht, mit dem die Hilfe für Israel eingefroren werden soll, bis die US-Regierung die Menschenrechtslage des Landes bewertet hat [Rebecca Cook/Reuters].

Der Widerstand gegen Israel kann jedoch mit politischen Kosten verbunden sein. In den letzten Jahren haben große Pro-Israel-Gruppen wie das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) und die Democratic Majority for Israel Rekordsummen gegen demokratische Kandidaten ausgegeben, die sich nicht offen für Israel ausgesprochen haben.

Im Jahr 2022 beispielsweise gaben AIPAC und Democratic Majority for Israel mehr als 6 Millionen Dollar – eine noch nie dagewesene Summe – für eine offensive Werbekampagne gegen Donna Edwards, eine progressive Kandidatin für das US-Repräsentantenhaus, aus.

Edwards, die bereits von 2008 bis 2017 im Repräsentantenhaus saß, verlor schließlich ihr Rennen.

Die Soziologieprofessorin Kornberg befürchtet, dass progressive jüdische Stimmen wie die ihre bei der kommenden Wahl weitgehend ungehört bleiben könnten.

„Die Demokraten mauern, weil ihre Wähler mit überwältigender Mehrheit einen Waffenstillstand [in Gaza] fordern, und sie hören einfach nicht zu“, sagte sie.

„Warum sollen wir für Leute stimmen, die uns nicht vertreten?“

Quelle: Al Jazeera



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …