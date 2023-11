Will Israel observe the truce? Bloodshed has become all too familiar.

Viele Menschen werden wahrscheinlich Häuser besuchen, die während des Waffenstillstands schwer beschädigt wurden. Omar Ashtawy APA images

Wird Israel den Waffenstillstand einhalten?

Von Ghada Abed

Die elektronische Intifada

23. November 2023

In dem Haus, in dem ich wohne, herrschte Erleichterung, als die Nachricht von einem lang erwarteten Waffenstillstand – wenn auch nur vorübergehend – verkündet wurde.

Nach fast 50 Tagen Krieg, der ganze Gemeinden in Schutt und Asche gelegt hat, ist alles, was ein kleines bisschen Frieden bringt, willkommen.

Meine Geschwister und ihre Familien leben verstreut in verschiedenen Teilen des Gazastreifens: Deir al-Balah im Zentrum und Khan Younis und Rafah weiter südlich.

Meine Mutter hat allen gesagt, dass sie in den Stunden, bevor der Waffenstillstand tatsächlich in Kraft tritt, nicht nach draußen gehen sollen. Die israelischen Truppen sind dafür bekannt, dass sie kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe noch grausamer und brutaler werden.

Wenn sie nicht verlängert wird, wird die Waffenruhe nur vier Tage dauern.

Ich freue mich auf die Wiedervereinigung mit meiner Familie und bin gleichzeitig besorgt.

Ich kann nicht umhin, mir Sorgen über einen möglichen Bruch zu machen.

Während einer Großoffensive gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 verübte Israel ein Massaker in Rafah, als angeblich eine 72-stündige Waffenruhe in Kraft getreten war. Ich habe dieses Massaker noch in lebhafter Erinnerung.

Neben den emotionalen Sorgen belasten mich auch praktische Fragen.

Ich bin fest entschlossen, jemanden zu finden, der das Solarpanel auf unserem Haus reparieren kann.

Unser Haus in Deir al-Balah wurde während dieses schrecklichen Krieges bombardiert.

Bevor wir gezwungen wurden, es zu verlassen, waren wir nachts auf mobile Taschenlampen angewiesen. Da der Strom abgeschaltet war, ging ich von einem Nachbarn zum anderen, um mein Handy, meinen Laptop und meine Powerbank aufzuladen.

Es wird schwierig sein, Reparaturen durchzuführen. Die Treppe, die auf unser Dach führt, wurde beschädigt.

Ihre Reparatur wird mehr als vier Tage in Anspruch nehmen. Zuerst müssen wir die richtigen Materialien finden.

Ein schlechtes Gewissen

Ich fühle mich ein wenig schuldig, dass ich mich mit solchen praktischen Dingen beschäftige.

Viele Menschen werden die Zeit des Waffenstillstands damit verbringen, Familienmitglieder zu beerdigen. Andere werden nach Menschen suchen, die noch vermisst werden.

Ich habe gerade erfahren, dass im Osten Rafahs 13 Menschen auf einmal getötet wurden. Sie lebten ganz in der Nähe meiner Schwester.

Mein Neffe hat mir gesagt, dass 13 die erste Zahl ist. Es liegen noch einige Menschen unter den Trümmern.

Während des Waffenstillstands werden wir versuchen, etwas Ruhe zu finden. Wir brauchen dringend eine Pause von den Unruhen und den Verwüstungen, die durch die israelischen Luftangriffe verursacht wurden.

Wirkliche Ruhe werden wir wahrscheinlich nicht haben. Israels Drohnen werden wahrscheinlich weiterhin über unseren Köpfen fliegen.

Die Kinder haben Mühe zu begreifen, was geschieht.

Einer meiner Neffen fragte, ob die Menschen, die während dieses Krieges getötet wurden, irgendwie zurückkehren werden, sobald der Waffenstillstand beginnt. Die Antwort war ein düsteres „Nein“.

Der Waffenstillstand mag die unmittelbare Gewalt stoppen. Er wird die Menschen, die ihr Leben verloren haben, nicht zurückbringen.

Ein anderer Neffe fragte sich, ob es zu einer Eskalation der israelischen Angriffe kommen könnte. Meine Nichte forderte ihn auf, sich nicht mit solch düsteren Gedanken zu befassen, und riet ihm, solche Fragen nicht zu stellen.

„Haltet die Stimmung hoch“, sagte sie.

Unschuld unter Beschuss

Meine Schwester scrollte gerade durch ihren Instagram-Feed, als sie auf ein Video von Menschen stieß, die unter Trümmern gefangen waren. Es schien niemand da zu sein, der ihnen helfen konnte.

Sie zögerte, als ihr 13-jähriger Sohn sie bat, das Video zu sehen.

Er möchte Arzt werden und glaubt, dass er in seinem Beruf mit solchen Szenen konfrontiert werden wird. Doch meine Schwester lehnte ab und erklärte, sie wolle ihn nicht mit solch erschütternden Inhalten konfrontieren.

Trotz der Härte ihres Lebens sei es für ihre Kinder wichtig, ein gewisses Maß an Unschuld zu bewahren, auch wenn sie selbst das nicht könne.

Auf Facebook finden Sie Menschen, die im nördlichen Gazastreifen leben, die ihre Trauer darüber zum Ausdruck bringen, dass der Waffenstillstand ihnen nicht die Möglichkeit gibt, in ihre Häuser zurückzukehren.

Es gibt eine große Anzahl von Menschen aus dem Norden, die wegen Verletzungen behandelt werden müssen. Wer wird ihnen helfen?

Seit ich diesen Artikel schreibe, habe ich erfahren, dass der Waffenstillstand nicht vor Freitag in Kraft treten wird. Das ist ein Tag später als ursprünglich gemeldet.

Mein Vater rät uns jetzt dringend davon ab, in unser Haus zurückzukehren.

Meine Mutter hat mir gerade von weiteren Angriffen auf Rafah berichtet. Ein Luftangriff war so heftig, dass er einem Erdbeben ähnelte.

Es gibt auch neue Berichte über israelische Gräueltaten im nördlichen Gazastreifen.

Es überrascht mich nicht, dass der Waffenstillstand verschoben wurde und ein weiterer Tag des Blutvergießens bevorsteht, an das wir uns nur allzu sehr gewöhnt haben.

Ghada Abed ist Journalistin und lebt in Gaza.

Übersetzt mit Deepl.com

