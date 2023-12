How will the Middle East look after the Gaza war? The Gaza conflict will exacerbate the regional refugee crisis, amid shifting political dynamics and the declining relevance of formal state actors

Ein Mädchen steht am Eingang eines Zeltes, das Palästinenser in Khan Younis, Gaza, am 14. November 2023 zum Schutz vor israelischem Bombardement aufgeschlagen haben (AFP)

Israelisch-palästinensischer Krieg: Wie wird der Nahe Osten nach dem Gaza-Krieg aussehen?

Von Mohammad Abu Rumman

6. Dezember 2023

Der Gaza-Konflikt wird die regionale Flüchtlingskrise verschärfen, während sich die politische Dynamik verschiebt und die Bedeutung der offiziellen staatlichen Akteure abnimmt

Es ist nicht möglich, vollständig vorherzusagen, wie der Nahe Osten nach dem Gaza-Krieg aussehen wird, einem Konflikt, von dem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu versprochen hat, dass er die Region neu gestalten wird.

Wir wissen noch nicht, wie das politische Ergebnis des Krieges aussehen wird, auch wenn die katastrophalen Ausmaße immer deutlicher werden: Bisher wurden mehr als 16 000 Palästinenser getötet – überwiegend Frauen und Kinder. Etwa 1,8 Millionen Menschen wurden vertrieben, die Infrastruktur des Gazastreifens wurde zerstört.

Das „neue Gesicht“ des Nahen Ostens wird also durch eine große Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen gekennzeichnet sein, die die Auswirkungen der Nakba von 1948 noch verstärken und deren Nachkommen bereits in den Lagern von Gaza leben. Wir haben es mit einem Zustand der Generationenvertreibung zu tun.

Die Situation ist vergleichbar mit dem Syrienkrieg, der eine große Zahl von Flüchtlingen und Vertriebenen dazu gezwungen hat, in überfüllten Lagern unter unmenschlichen Bedingungen zu leben.

In der Tat wächst überall in der Region eine neue Generation heran. In Jordanien ist die Geburtenrate unter syrischen Flüchtlingen Berichten zufolge höher als die der Jordanier. In der Türkei, im Libanon, in Jordanien, im Irak und in Ägypten sind mehr als fünf Millionen syrische Flüchtlinge registriert, hinzu kommen Millionen von Binnenflüchtlingen aus Syrien. Viele von ihnen leben unter schwierigen Bedingungen und sind von extremer Armut betroffen.

Die wachsende Rolle nichtstaatlicher und halbstaatlicher Akteure spiegelt das klägliche Scheitern des Konzepts des arabischen Nationalstaats wider

Der Krieg im Jemen hat auch die Flüchtlingskrise verschärft, da rund 4,5 Millionen Menschen gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen. Dies geschieht, nachdem die Kriege im Irak und in Afghanistan in den letzten zwei Jahrzehnten zu eigenen Flüchtlingsströmen geführt haben.

Die Menschen, die heute aus dem Gazastreifen vertrieben werden, reihen sich nun in diese Liste ein. Der Krieg wird auch eine neue Generation psychologischer Ängste hervorbringen, da die Familien mit dem massiven Ausmaß von Tod und Verlust zurechtkommen müssen.

Eine instabile Generation

Die Dynamik der Vertreibung ist zwangsläufig mit der Dynamik von Radikalismus, Angst, Unsicherheit und Wut verbunden. Dies begünstigt die Rekrutierung unzufriedener Jugendlicher für Gruppen wie den Islamischen Staat. Wir haben es hier mit einer tickenden Zeitbombe zu tun, die durch eine marginalisierte und instabile Generation repräsentiert wird, die unter anormalen Bedingungen lebt.

Der „neue Nahe Osten“, der nach dem Gaza-Krieg entsteht, wird auch von der zunehmenden Rolle nichtstaatlicher und halbstaatlicher Akteure geprägt sein. Dieser Krieg hat die Bedeutung solcher Akteure gestärkt, vor allem der Hamas, die im Vereinigten Königreich und anderen Ländern als terroristische Organisation eingestuft wird. Auch die libanesische Hisbollah und die Houthis im Jemen haben an Profil gewonnen.

Nimmt man diese zu einer weiteren Gruppe von Akteuren außerhalb des Gaza-Krieges hinzu – wie Hayat Tahrir al-Sham in Idlib, Syrien, und die kurdisch dominierten Syrischen Demokratischen Kräfte -, so lässt sich ein relativer Rückgang des militärischen Gewichts formaler staatlicher Akteure im Kontext der regionalen Dynamik feststellen.

Die wachsende Rolle nichtstaatlicher und halbstaatlicher Akteure spiegelt das klägliche Scheitern des Konzepts des arabischen Nationalstaats wider. Sie bringt auch schlimme Konsequenzen mit sich, darunter die Rückkehr zu ethnischen, religiösen und sektiererischen Zugehörigkeiten und den Zerfall der Souveränität regionaler Staaten.

Darüber hinaus spiegelt sie einen Aufschwung der grenzüberschreitenden Beziehungen und eine Ausweitung des iranischen Einflusses (als Teil der „Achse des Widerstands“) wider. Auch die Art der regionalen Kriege hat sich verändert: Der Schwerpunkt liegt zunehmend auf urbaner Kriegsführung, Stellvertreterkriegen, psychologischer Kriegsführung, Propaganda und Desinformation.

Gleichzeitig führt der Gaza-Krieg zu einer neuen Diskussion über die strategische Bedeutung des Nahen Ostens in der internationalen Politik, und das in einer Zeit, in der die USA eine Politik des regionalen Rückzugs verfolgen und sich auf China und Russland konzentrieren. Der gegenwärtige Krieg veranlasst dazu, diese Politik zu überdenken.

Es wird immer deutlicher, dass der Wert und die Bedeutung des Nahen Ostens über wirtschaftliche und handelspolitische Erwägungen hinausgeht und sich auch auf die religiöse, symbolische und kulturelle Sphäre erstreckt, die die wichtigsten Länder der Region miteinander verbindet, vor allem, wenn es um die Palästinafrage geht.

Dies sind nur einige der ersten Auswirkungen auf die Region, doch mit der Zeit und der Entwicklung eines klareren Bildes von den Ergebnissen des Gaza-Krieges werden sich sicherlich weitere ergeben.

Mohammad Abu Rumman ist außerordentlicher Professor für Politik an der Universität von Jordanien und akademischer Berater am Institut für Politik und Gesellschaft.

Übersetzt mit Deepl.com



