Karim Khan vom ICC stellt Israelis in den Mittelpunkt der Palästina-Ermittlungen

Maureen Clare Murphy

Rechte und Verantwortlichkeit

6. Dezember 2023

Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, hat am Sonntag einen unangekündigten Besuch in Israel und dem besetzten Westjordanland abgeschlossen.

Anstatt die Hoffnung auf Gerechtigkeit für die Palästinenser vor dem Internationalen Strafgerichtshof zu stärken, gibt Khans Reise jedoch eher Anlass zur Sorge, dass er den Völkermord in Gaza nicht verhindern kann.

Das palästinensische Nationale BDS-Komitee (BNC) warf Khan im vergangenen Monat vor, er sei mitschuldig am Völkermord in Gaza, weil er es versäumt habe, Haftbefehle auszustellen oder auch nur Erklärungen abzugeben, die darauf abzielten, die Begehung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verhindern.

Der BNC, der eine Bewegung steuert, die ein breites Spektrum der palästinensischen Gesellschaft repräsentiert, forderte alle Staaten, insbesondere die Regierungen der Afrikanischen Union, auf, während der Versammlung der Vertragsstaaten des Römischen Statuts, die derzeit in New York City stattfindet, auf die Entlassung Khans zu drängen“.

Fünf IStGH-Mitgliedsstaaten – Bangladesch, Bolivien, die Komoren, Dschibuti und Südafrika – hatten Mitte November den Ankläger des Gerichtshofs mit der Situation in Palästina befasst, woraufhin Khan bestätigte, dass sein Büro „derzeit eine Untersuchung durchführt“.

Trotz seines Beharrens darauf, dass die Ermittlungen in Palästina weiterhin Priorität haben, werden Khans Besuch und andere jüngste Erklärungen nur die Wahrnehmung des IStGH als Werkzeug imperialistischer Mächte verstärken.

Khan hat es nicht nur versäumt, Israels Vernichtungsfeldzug in Gaza als Völkermord zu bezeichnen, er scheint sich auch weitgehend auf das Verhalten der Hamas und anderer nichtstaatlicher Akteure zu konzentrieren.

Am 30. November gab der IStGH bekannt, dass Khan „auf Wunsch und Einladung von Überlebenden und Familien der Opfer der Angriffe vom 7. Oktober Israel besucht“.

Wie drei prominente palästinensische Menschenrechtsgruppen feststellten, wurde diese Ankündigung von einem Foto begleitet, auf dem Khan in Ostjerusalem steht, das von Israel völkerrechtswidrig annektiert wurde:

Die israelische Zeitung Haaretz berichtete, dass die israelische Regierung, die den Ermittlungen des IStGH in Palästina ablehnend gegenübersteht und dessen Zuständigkeit nicht anerkennt, Khans Besuch zuließ, weil er von den Familien der im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen initiiert wurde.

Israelischen Medien zufolge traf sich Khan im vergangenen Monat in Den Haag mit Familienmitgliedern der Gefangenen und ihren Anwälten. Wenn er während seines Besuchs in Israel mit israelischen Regierungsvertretern zusammentraf, wurde dies nicht bekannt gegeben.

Khans Bereitschaft, sich mit israelischen Opfern zu treffen, steht in krassem Gegensatz zu der kalten Schulter, die er den palästinensischen Opfern und ihren Vertretern gezeigt hat.

Seit Khan im Juni 2021 seine neunjährige Amtszeit als Chefankläger des IStGH angetreten hat, haben palästinensische Menschenrechtsgruppen den britischen Anwalt zu einem Treffen mit Opfern und ihren Vertretern eingeladen – ohne Erfolg.

Letztes Jahr um diese Zeit drängten rund 200 Organisationen aus Palästina und der ganzen Welt Khan, israelische Verbrechen nicht nur zu untersuchen, sondern sie auch abzuschrecken, indem er Israel vor ihrer Illegalität warnt.

Die Gruppen wiesen auch auf Khans Schweigen zu Israels „Terrorermittlungen“ gegen prominente palästinensische Gruppen der Zivilgesellschaft hin, die dem Gericht Beweise und konstruktives Engagement geliefert hatten.

Lackmustest für Palästina

Khans Vorgehen gefährdet nicht nur die Integrität der Palästina-Untersuchung des IStGH, sondern auch den Ruf und die Zukunft der Institution selbst.

Die Palästina-Untersuchung, die im März 2021 von Khans Vorgängerin Fatou Bensouda eingeleitet wurde, gilt weithin als Lackmustest für die ramponierte Glaubwürdigkeit des Gerichtshofs.

Wie die Völkerrechtler Valentina Azarova und Triestino Mariniello 2017 feststellten, braucht der IStGH Palästina noch mehr als Palästina den IStGH.

Doch wie Hasmik Egian und Mouin Rabbani in einem Meinungsbeitrag zur Frage, ob Khan „für seinen Zweck geeignet“ ist, feststellen, hat die „beispiellose Politisierung“ des Gerichts durch den Ankläger dessen Glaubwürdigkeit „erheblich ausgehöhlt“, während er stattdessen „ernsthafte Schritte unternehmen sollte, um seine schwindende Legitimität anzugehen.“

Trotz all seiner Unzulänglichkeiten ist das #ICC ein Versuch, ein Minimum an Gerechtigkeit in einer Welt zu schaffen, die so sehr danach lechzt.

Leider ist #KarimKhan dabei, die letzten Fetzen der Legitimität einer Institution zu zerstören, die seit ihrer Gründung auf wackeligen Beinen steht ☹️ https://t.co/ZDhlkyxzQJ

– Owiso Owiso 3. Dezember 2023

Wie die beiden Autoren anmerken, erklärte Khan zu Beginn seiner Amtszeit, dass er nur solche Fälle vorrangig behandeln werde, die vom UN-Sicherheitsrat an das Gericht verwiesen werden, in dem die USA Israel mit ihrem Vetorecht schützen.

Mit dieser Erklärung wollte Khan offenbar „Washington und seinen Verbündeten versichern, dass die Palästina- und Afghanistan-Akten zusammen mit einigen anderen Untersuchungen in seinem Aktenschrank verstauben würden“, schreiben Egian und Rabbani.

„Es war der seltene Fall, dass ein hochrangiger internationaler Beamter gleich zu Beginn seiner Amtszeit öffentlich seine Pflichtvergessenheit ankündigte“.

Khan brach das Versprechen, nur vom Sicherheitsrat an den Gerichtshof verwiesene Fälle vorrangig zu behandeln, als er weniger als eine Woche nach der russischen Invasion in der Ukraine eine Untersuchung einleitete. Seitdem hat Khan ein Länderbüro in der Ukraine eröffnet, Ermittler in das Land entsandt und Anfang des Jahres Haftbefehle gegen Wladimir Putin und seinen Beauftragten für Kinderrechte erlassen – während er zu Palästina eisernes Schweigen bewahrt.

Khans Eifer bei der Verfolgung angeblicher russischer Kriegsverbrechen hat bei vielen in der US-Regierung Unterstützung gefunden. Washington ist kein Vertragsstaat des Römischen Statuts und hat eine turbulente und meist kriegerische Beziehung zum IStGH, wobei die Trump-Regierung sogar Sanktionen gegen Khans Vorgänger verhängte.

Kurz nach Beginn seiner neunjährigen Amtszeit als Chefankläger im Juni 2021 gab Khan bekannt, dass er beschlossen habe, die Ermittlungen gegen die amerikanischen Streitkräfte „zurückzustellen“ und sich stattdessen auf die neuen Machthaber Afghanistans und den rivalisierenden Islamischen Staat in der Provinz Khorasan zu konzentrieren, wie Al Jazeera damals berichtete.

Khan wurde von Großbritannien für seinen Posten nominiert, als Boris Johnson noch Premierminister war. Johnson versicherte einer israelischen Lobbygruppe im April 2021, dass Khans Ernennung „der Reform dienen wird“, und fügte hinzu, dass „wir die Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina durch den IStGH ablehnen“.

Khans Rücksichtnahme auf mächtige Staaten trage zum „vom Westen geschaffenen Klima der Straflosigkeit“ bei, so Shawan Jabarin, Generaldirektor der palästinensischen Menschenrechtsgruppe Al-Haq, und Ahmed Abofoul, internationaler Anwalt und Beauftragter der Organisation.

Jabarin und Abofoul fügen hinzu, dass die letzten Monate bewiesen haben, dass mächtige Staaten „das Recht als politisches Werkzeug, als Zauberstab, behandeln, mit dem sie ihre Feinde leidenschaftlich beschimpfen können, sich aber skandalöserweise weigern, es gegen ihre Verbündeten einzusetzen und andere daran zu hindern“.

Mouin Rabbani erinnert sich an die Worte eines europäischen Diplomaten, als Palästina dem IStGH beitrat: „Wir wollen nicht, dass die Palästinenser uns in eine Lage bringen, in der wir zwischen unserer Verpflichtung gegenüber dem Völkerrecht und unserer Verpflichtung gegenüber Israel wählen müssen.“

„Mit anderen Worten“, fügt Rabbani hinzu, „sie wollten nicht den faulen Kern ihrer auf Regeln basierenden internationalen Ordnung offenlegen, in der die Regeln nur für alle anderen gelten.“

Ungeachtet des manipulierten Charakters der Durchsetzung des internationalen Rechts sieht Israel den IStGH immer noch als Bedrohung an. Die Tatsache, dass es dem Chefankläger die Einreise in das Land gestattet hat, ist eine Überraschung und vielleicht auch ein Warnsignal.

Israel verweigert routinemäßig UN-Beamten und anderen Menschenrechtsermittlern die Einreise und weigert sich, das Visum für Lynn Hastings, den obersten UN-Beamten für humanitäre Hilfe im Westjordanland und im Gazastreifen, zu verlängern. Der Staat verweigerte offenbar auch Volker Türk, dem UN-Menschenrechtsbeauftragten, während seines fünftägigen Besuchs in der Region Anfang November die Einreise.

Zu Beginn dieses Besuchs erklärte das Büro von Türk, er habe „Zugang zu Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich des Westjordanlands und des Gazastreifens“ gesucht, wo seit dem 7. Oktober mindestens 130 UN-Mitarbeiter getötet wurden.

Türk verließ die Region, ohne diese Gebiete, die alle unter israelischer Kontrolle stehen, besucht zu haben.

Was auch immer der Grund sein mag, es ist bezeichnend, dass Israel Khan die Einreise gestattet hat, während es so vielen anderen, die mit der Untersuchung seiner Verbrechen beauftragt sind, den Zugang verweigert hat.

Khan besucht die Kibbuzim, aber nicht Gaza

Während Khans Besuch, der mit dem Zusammenbruch einer einwöchigen Pause der Feindseligkeiten zusammenfiel, schlachtete das israelische Militär Hunderte von palästinensischen Zivilisten in Gaza ab.

Khan besuchte die am 7. Oktober angegriffenen Kibbuzim, aber nicht den Gazastreifen – er war seit Beginn seiner Amtszeit im Juni letzten Jahres noch nie in diesem Gebiet. Im vergangenen Monat besuchte Khan die ägyptische Seite des Grenzübergangs Rafah, bevor er eine Pressekonferenz gab, auf der er keine Fragen von Reportern in Kairo beantwortete.

Der IStGH-Ankläger gab keine Erklärung dafür ab, warum er den Gazastreifen von seiner Reiseroute ausließ. Er sagte jedoch am Sonntag, dass er „mit Menschen gesprochen hat, die ihre Familien … in den Trümmern von Gaza verloren haben“.

Während seines Besuchs in #Israel besuchte #ICC-Ankläger Karim Khan die Schauplätze der Angriffe vom 7. Oktober, darunter Kibbutz Be'eri, Kibbutz Kfar Azza & das Gelände des Nova Music Festivals.

– Int'l Criminal Court December 3, 2023

Im Westjordanland traf er sich offenbar nur mit einer Handvoll Opfer in den Büros der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, was einige zu der Frage veranlasste, ob Israel seine Reiseroute diktierte oder ihn anderweitig daran hinderte, sich frei mit palästinensischen Opfern und deren Familien zu treffen.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen weigerten sich, Khan während seines Besuchs zu treffen, weil er israelischen Opfern gegenüber voreingenommen sei, nachdem er seit langem bestehende palästinensische Beschwerden ignoriert hatte.

„Ich denke, die Art und Weise, wie dieser Besuch gehandhabt wurde, zeigt, dass Herr Khan seine Arbeit nicht auf unabhängige und professionelle Weise erledigt“, sagte Ammar Al-Dwaik, Direktor der Unabhängigen Kommission für Menschenrechte, gegenüber Reuters.

„Während dieser Mission“, so Khan, „hatte ich eine einfache Botschaft: Mein Büro ist hier, um sicherzustellen, dass der Schutz des Gesetzes von allen wahrgenommen wird.“

An diesem Gefühl des Schutzes mangelt es den Palästinensern im Gazastreifen, die unter apokalyptischer Gewalt und Belagerung zu leiden haben. Und Khans „einfache Botschaft“ ist bei den Verfechtern der palästinensischen Rechte nicht gut angekommen.

Abofoul – der internationale Anwalt von Al-Haq – sagte, Khans „empörende“ Erklärung, die zum Abschluss seines Besuchs veröffentlicht wurde, „offenbart ein verzerrtes Verständnis der Grundprinzipien des Römischen Statuts“.

Das Römische Statut ist der vor 25 Jahren von den Staaten angenommene Vertrag, mit dem der Internationale Strafgerichtshof eingerichtet wurde.

Khans Erklärung vom Sonntag offenbart ebenfalls ein verzerrtes Verständnis des siedler-kolonialen Kontextes für das, was er „die Situation in Palästina“ nennt.

Das Gleiche gilt für seinen jüngsten platten Meinungsartikel im Guardian, in dem er die eigentlichen Ursachen der Krise in Palästina verschleiert, indem er von einer „Pandemie der Unmenschlichkeit“ und einem „Versagen, dem Leben aller Menschen Wert beizumessen“ spricht.

Die siedlungskoloniale Natur der ungerechten Situation in Palästina wurde von Khans Vorgängerin Bensouda in ihrer Schlussfolgerung einer langen Voruntersuchung detailliert dargelegt, in der sie Untersuchungen von Kriegsverbrechen sowohl durch Israel als auch durch bewaffnete palästinensische Gruppen, einschließlich der Hamas, empfahl.

Im Gegensatz dazu bezieht sich Khan in seiner Erklärung auf die „Hamas und andere Terrororganisationen“ und erwähnt mit keinem Wort die militärische Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens durch Israel.

Abofoul sagte, das Römische Statut erkenne „Terrorismus“ nicht als Verbrechen an und „rechtlich gesehen hat dieser Begriff keinen Platz beim IStGH“.

Das Etikett „Terrorist“ wurde in der Vergangenheit verwendet, um den Kampf kolonisierter Völker um Selbstbestimmung wie den in Palästina zu delegitimieren, so Abofoul, und fügte hinzu, dass „Khan diesen Begriff schon einmal verwendet hat, und zwar bei der höchst umstrittenen Entscheidung, die Verbrechen des US-Personals in Afghanistan zu „entpriorisieren“.

In der Zwischenzeit sind für Khan israelische Zivilisten „unschuldig“, aber palästinensische Zivilisten erhalten keine solche Unterscheidung, was nach dem Kriegsrecht, das den Schutzstatus von Zivilisten allgemein anerkennt, bedeutungslos ist.

Palästinensische Kinder – von denen seit dem 7. Oktober Tausende bei israelischen Angriffen getötet wurden – fanden in Khans Erklärung zum Abschluss seines Besuchs keine Erwähnung.

Khans selektive Empörung

Obwohl seine Mission laut Gericht „nicht investigativer Natur“ war, sagte Khan, dass er in den am 7. Oktober angegriffenen Kibbuzim im Gazastreifen sowie am Ort des Nova-Musikfestivals „Zeugen von kalkulierter Grausamkeit“ geworden sei.

„Die Angriffe gegen unschuldige israelische Zivilisten am 7. Oktober stellen einige der schwersten internationalen Verbrechen dar, die das Gewissen der Menschheit erschüttern, Verbrechen, gegen die der IStGH gegründet wurde“, erklärte Khan.

„Bei meinem Treffen mit den Familien der Opfer dieser Angriffe“, fügte Khan hinzu, „war meine Botschaft klar: Wir sind bereit, im Rahmen unserer laufenden Arbeit mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“

Khan gab den israelischen Opfern im Gazastreifen und im Westjordanland kein derartiges eindringliches Versprechen, und er machte keine Angaben zu den spezifischen Verbrechen, denen sie ausgesetzt waren, oder zu den Tätern.

1/2 Schließlich gibt der Ankläger zu, dass es palästinensische Opfer gibt. Doch er „vergisst" zu erwähnen, „welche Opfer". Erdbeben? Naturkatastrophe oder schwerste Verbrechen? Er vergisst auch zu erwähnen, „wer" für solche Verbrechen verantwortlich sein soll. #GazaGenozid

– Triestino Mariniello December 3, 2023

Der Staatsanwalt sagte stattdessen, dass Israels Reaktion auf die Angriffe vom 7. Oktober den Gesetzen des bewaffneten Konflikts unterliege „und das israelische Militär kennt das Gesetz, das angewendet werden muss.“

Er verwies auf Israels seit langem diskreditierte Selbstuntersuchungsmechanismen und erklärte, dass „Israel über ausgebildete Juristen verfügt, die die Kommandeure beraten, sowie über ein robustes System, das die Einhaltung des humanitären Völkerrechts gewährleisten soll.“

Khan fügte hinzu, dass „glaubwürdige Anschuldigungen von Verbrechen während des aktuellen Konflikts Gegenstand einer rechtzeitigen, unabhängigen Prüfung und Untersuchung sein sollten“.

Der IStGH respektiert die internen Ermittlungen eines Landes, sofern es sie gibt, nach dem Grundsatz der Komplementarität, der besagt, dass „die Staaten die erste Verantwortung und das Recht haben, internationale Verbrechen zu verfolgen“.

Die Komplementarität wird wahrscheinlich ein wichtiger Knackpunkt für die Ermittlungen des Gerichts in Palästina sein, und Israels Schein-Selbstermittlungen könnten von Khan als Vorwand benutzt werden, um Kriegsverbrecherverfahren gegen israelisches Personal einzustellen.

Der Ankläger des #ICC betont, dass Israel „über ein robustes System verfügt, das die Einhaltung des humanitären Völkerrechts gewährleisten soll". Das gleiche System in den Worten der UN-Untersuchungskommission (2015): „Die Kommission ist besorgt über eine Reihe von verfahrenstechnischen, strukturellen und inhaltlichen Unzulänglichkeiten

Unzulänglichkeiten pic.twitter.com/OJN4AFMlIr

– Triestino Mariniello December 4, 2023

In seiner Erklärung wiederholte Khan auch seine früheren Aussagen, dass die Zivilbevölkerung im Gazastreifen sofortigen Zugang zu humanitärer Hilfe haben müsse, und betonte seine „tiefe Besorgnis“ über die Zunahme von Siedlerangriffen auf Palästinenser im Westjordanland.

Der Staatsanwalt äußerte sich nicht zur Illegalität der Siedlungen, gegen die er bei seinem Amtsantritt Haftbefehle hätte erlassen können.

Bei seinen Besuchen in Israel und Palästina erwähnt der Ankläger die Siedlungen nie als Kriegsverbrechen. Er berichtet über die Gewalt der Siedler, aber er ist sehr vorsichtig, wenn es darum geht, die Politik des Staates nicht zu erwähnen.

– Triestino Mariniello December 4, 2023

Ja. Aber wenn er nicht über die staatliche Politik dahinter spricht, sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht. Es gibt so viele Beweise für diese Politik. Schauen Sie sich unter anderem die Arbeit von @alhaq_org über viele Jahre an, einschließlich der ICC-Mitteilungen. #Israel #Kriegsverbrechen #Vergleiche

– chantal melonì December 4, 2023

Israel erkennt die territoriale Zuständigkeit des Gerichtshofs im Westjordanland und im Gazastreifen nicht an. Eine Vorverfahrenskammer hat jedoch festgestellt, dass der Staat Palästina, der dem Römischen Statut beigetreten ist, dem Gericht die Ausübung der territorialen Zuständigkeit in diesen Gebieten erlaubt.

Da die Angriffe vom 7. Oktober von der Hamas im Gazastreifen verübt wurden, ist das Gericht laut Khan auch für mutmaßliche Kriegsverbrechen zuständig, die in Israel begangen wurden.

„Meine Botschaft war klar: Es handelt sich um eine aktive Untersuchung“, sagte Khan in einem am Sonntag in Ramallah aufgenommenen Video über die palästinensische Untersuchung. „Es ist eine Untersuchung, die für mein Büro Priorität hat.“

Khan sagte, er habe „noch einmal betont, dass humanitäre Hilfe in Gaza schnell und in großem Umfang zugelassen werden muss“.

Er fügte hinzu: „Ich habe ganz klar gesagt, dass es jetzt an der Zeit ist, das Gesetz einzuhalten, es ist schon spät, aber wenn Israel jetzt nicht nachkommt, sollte es sich später nicht beschweren.“

Rechtzeitigkeit gilt auch für Khans Pflichten.

Wie Egian und Rabbani schreiben, „wird der Schaden, der durch Khans absichtliche Trägheit entstanden ist, durch die Weigerung hochrangiger internationaler Beamter, einschließlich des UN-Generalsekretärs, Israels Gemetzel in Gaza als Kriegsverbrechen zu bezeichnen, noch verschlimmert“.

„Stattdessen warten sie auf das Urteil des Gerichts oder eines anderen Rechtsorgans in dieser Angelegenheit“, fügen Egian und Rabbani hinzu.

„Diese Ablenkung erspart ihnen die politischen Konsequenzen, wenn sie das israelische Verhalten anprangern, indem sie sich hinter Khans Büro verstecken, da sie wissen, dass er zu diesem Thema öffentlich nichts zu sagen hat.“

Egian und Rabbani kommen zu dem Schluss, dass Khans Anbiederung an die Macht ihn „ungeeignet gemacht hat, das Gericht weiterhin zu leiten“.

Aber das erklärt wahrscheinlich, warum der kamerabegeisterte Anwalt überhaupt gewählt wurde.

Übersetzt mit Deepl.com



