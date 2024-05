Israeli attacks newly displace one-fifth of Gaza’s population Fuel shortages threaten health services and „drive a rise in infectious diseases,“ UN says.

Das Flüchtlingslager Al-Maghazi im Zentrum des Gazastreifens nach einem israelischen Luftangriff am 11. Mai. Omar Ashtawy APA-Bilder

Israelische Angriffe vertreiben erneut ein Fünftel der Bevölkerung des Gazastreifens

Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

14. Mai 2024

Israel hat die Palästinenser im abgeriegelten Gazastreifen in den letzten Tagen mit den bisher schwersten Angriffen konfrontiert. Die Gewalt löste eine neue Welle der Massenflucht unter einer bereits erschöpften und traumatisierten Bevölkerung aus.

Rund ein Fünftel der 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens wurden nach Angaben der UNO in der vergangenen Woche – erneut – vertrieben.

Unterdessen bedroht die Treibstoffknappheit die Gesundheitsversorgung und führt zu einem Anstieg von Infektionskrankheiten“, da der Zugang zu sanitären Einrichtungen eingeschränkt ist, so die UN.

Die Wohltätigkeitsorganisation Oxfam teilte am Montag mit, dass die israelischen Angriffe seit Oktober Schäden in Höhe von mindestens 210 Millionen Dollar an der Wasser- und Abwasserinfrastruktur des Gazastreifens verursacht haben“.

Die Gefahr von Epidemien steige, da der Einmarsch in Rafah den „tödlichen Cocktail aus Überfüllung, Abwasser und Hunger“ verstärke, so Oxfam weiter.

„Oxfam-Mitarbeiter in Gaza haben von Haufen menschlicher Abfälle und Flüssen aus Abwasser auf den Straßen berichtet, zwischen denen die Menschen hindurchspringen müssen“, so die Hilfsorganisation. „Sie berichteten auch von Menschen, die schmutziges Wasser trinken müssen, und von Kindern, die von Insekten gestochen werden, die in den Abwässern herumschwirren.“

Grenzübergänge bleiben geschlossen

Der Grenzübergang Rafah blieb am Montag geschlossen, und es gibt keinen „sicheren und logistisch praktikablen Zugang zum Grenzübergang Kerem Shalom“, so die UN. Diese beiden Grenzübergänge waren das Zentrum der dringend benötigten humanitären Maßnahmen im Gazastreifen und wurden letzte Woche von Israel geschlossen.

Das israelische Militär behauptete, dass Hilfsgüter am Donnerstag über den Erez-Kontrollpunkt und am Sonntag über den Zikim-Kontrollpunkt in den nördlichen Gazastreifen gelangten und dass 266.000 Liter Treibstoff, ebenfalls am Sonntag, über Kerem Shalom in den Gazastreifen gelangten.

„Obwohl in den letzten zwei Tagen einige Treibstoff- und Lebensmittellieferungen in den Gazastreifen gelangt sind, ist die Versorgung mit Hilfsgütern weiterhin unzureichend“, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten am Montag.

„Die vorherrschenden Bedingungen könnten die ohnehin schon katastrophale Hungersnot der Bevölkerung noch verschlimmern“, fügte das UN-Büro hinzu und wies darauf hin, dass die Bemühungen zur Stabilisierung der Ernährungslage in Rafah aufgrund der israelischen Evakuierungsbefehle und der militärischen Eskalation zunichte gemacht wurden“.

Zwischen dem 9. und 13. Mai wurden im Gazastreifen fast 200 Palästinenser getötet, womit sich die Zahl der seit dem 7. Oktober in dem Gebiet getöteten Palästinenser auf mehr als 35.000 erhöht hat. Oktober mehr als 35.000 Palästinenser getötet wurden. Weitere 78.800 wurden verletzt und etwa 10.000 Menschen werden vermisst, auch unter den Trümmern, so die örtlichen Behörden in Gaza.

Zwischen dem 10. und 13. Mai wurden fünf israelische Soldaten im Gazastreifen getötet. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der israelischen Bodenoffensive Ende Oktober im Gazastreifen oder entlang der Grenze getöteten Soldaten auf 272.

In den letzten Tagen wurden heftige Kämpfe um Gaza-Stadt gemeldet.

Am Freitag erklärte die Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor, dass Israels willkürliche Tötungen“ im südöstlichen Stadtteil Zaytoun, einem der am dichtesten besiedelten Gebiete in Gaza, darauf abzielten, die Bewohner zu vertreiben und Gaza-Stadt zu zerstören.

Israelische Quadrocopter-Drohnen beschossen und töteten Zivilisten in Zaytoun, und das Militär griff Vertriebene an, die in einer Schule in der Gegend Zuflucht gesucht hatten, was zu zahlreichen Opfern führte“, so Euro-Med Monitor.

Die Gruppe erklärte, Israel weite seine so genannten Pufferzonen aus, „um seine militärische Position auf der Netzarim-Achse zu stärken“, über die es die Bewegungen der Palästinenser zwischen dem nördlichen und südlichen Gazastreifen kontrolliert.

Israel bombardiert Jabaliya

Am Sonntag rollten israelische Panzer wieder in den nördlichen Gazastreifen ein, den das israelische Militär bereits in Schutt und Asche gelegt hat und von dem es im Januar behauptete, die Hamas-Kampftruppen in diesem Gebiet zerschlagen zu haben.

Israel hatte am Samstag die Evakuierung der Menschen in den nördlichen Gaza-Gebieten Jabaliya und dem dazugehörigen Flüchtlingslager sowie Beit Lahiya angeordnet.

Ein palästinensischer Überlebender sagte, dass die Leichen von mehr als 40 Frauen und Kindern aus einem Wohnhaus geborgen wurden, das bei einem israelischen Luftangriff in Beit Lahiya dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Hände der Kinder seien noch ineinander verschränkt gewesen, als man ihre Leichen aus den Trümmern gezogen habe, sagte der Mann gegenüber Al Jazeera.

Palästinenser in der Region berichteten von mehr als 100 Luftangriffen in Jabaliya am Wochenende.

„Wir dachten, die ersten Tage [des Krieges] seien die schlimmsten, dann dachten wir, der Hunger sei das Schlimmste, aber diese Bombardierung ist wie nichts, was wir je gesehen haben“, sagte Hossam Shabat, ein Journalist im nördlichen Gazastreifen, am Sonntag.

Am Montag belagerten israelische Streitkräfte nach Angaben des Palästinensischen Zentrums für Menschenrechte UNRWA-Schulen östlich des Flüchtlingslagers Jabaliya. Tausende von Menschen hatten in den Schulen, die von der UN-Agentur für Palästinaflüchtlinge verwaltet werden, Schutz gesucht, nachdem sie aus anderen Gebieten im nördlichen Gazastreifen vertrieben worden waren.

Israelische Panzer feuerten vor den Toren der Schulen Artilleriegranaten ab und israelische Quadcopter-Drohnen schossen auf jeden, der sich bewegte“, so die Menschenrechtsgruppe.

„Die Vertriebenen wurden gezwungen, die Schulen unter schwerem Beschuss zu verlassen, und eine Reihe von ihnen wurde verhaftet.

Mindestens 20 Palästinenser wurden in dem Gebiet getötet, und mehrere Menschen sollen unter den Trümmern eines Hauses eingeschlossen sein, das bei den Luftangriffen in Jabaliya getroffen wurde.

Die Palästinensische Rothalbmond-Gesellschaft veröffentlichte ein Video, das Ali Khalil, einen ihrer freiwilligen Sanitäter, zeigt, wie er vor Trauer zusammenbricht, nachdem die Leichen seiner Enkelkinder in eine der medizinischen Einrichtungen der humanitären Gruppe in Jabaliya gebracht wurden:

Der freiwillige Sanitäter Ali Khalil ist schockiert über das Martyrium seiner Enkelkinder, während er in der PRCS-Sanitätsstation in Jabalia, Nord-Gaza, arbeitete. Ali hat zwei Söhne, die im Sanitätsteam des Roten Halbmondes PRCS arbeiten.

Gruß an die Helden des Roten Halbmonds, die das Martyrium betrauern… pic.twitter.com/eNknjWx7q9

– PRCS (@PalestineRCS) May 13, 2024

Die Qassam-Brigaden, der bewaffnete Flügel der Hamas, erklärten am Sonntag, ihre Kämpfer seien in Zaytoun in der Nähe von Gaza-Stadt auf feindliche Kräfte gestoßen, hätten östlich des Flüchtlingslagers Jabaliya im nördlichen Gazastreifen Merkava-Panzer getroffen und aus dem Gebiet von Jabaliya Raketen in Richtung Israel abgefeuert.

Rafah

Die Qassam-Brigaden erklärten außerdem, sie hätten israelische Bodentruppen in der Nähe des Grenzübergangs Rafah im südlichen Gazastreifen angegriffen. Nachdem Israel in der vergangenen Woche die Kontrolle über den Grenzübergang Rafah übernommen hatte, der vor dem gegenwärtigen Krieg die wichtigste Ein- und Ausreisemöglichkeit für Menschen in den und aus dem Gazastreifen war, hat es ihn in einen Militärstützpunkt verwandelt:

نشر حساب غير رسمي لأحد كتائب الجيش الإسرائيلي صوراً تظهر تحول الجانب الفلسطيني من #معبر_رفح البري إلى قاعدة عسكرية لكتيبة ناحال 932.

بينما على الجانب المصري، قال اثنين من السائقين العاملين في نقل المساعدات إلي قطاع غزة لمؤسسة سيناء، أن كميات كبيرة من المواد الغذائية داخل… pic.twitter.com/hw7bUXsoGI

– Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) May 12, 2024

Die ägyptische Gruppe Sinai for Human Rights berichtete, dass Lastwagenfahrer, die Hilfsgüter transportierten, berichteten, dass große Mengen von Lebensmitteln verdorben seien, während sie im südlichen Gazastreifen auf das Entladen warteten.

Die israelischen Behörden erklärten, dass die am Freitagabend aus Rafah abgefeuerten Raketen in Bir al-Saba, der kosmopolitischen Wüstenstadt, die 1948 von ihren palästinensischen Einwohnern befreit wurde und heute unter dem hebräischen Namen Beersheva bekannt ist, gelandet sind.

Israel hatte in der vergangenen Woche die Evakuierung der Stadtteile im Osten Rafahs angeordnet, und nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) waren bis Montag rund 360.000 Palästinenser aus dem Gebiet geflohen.

Viele Palästinenser in Rafah, die aus anderen Gebieten des Gazastreifens vertrieben wurden, haben jedoch keine Möglichkeit, das Gebiet zu verlassen, und haben nun keinen Zugang zu medizinischer Versorgung und humanitärer Hilfe.

Philippe Lazzarini, der Direktor des UNRWA, sagte, dass die meisten Menschen im Gazastreifen „mehrfach umgezogen sind: im Durchschnitt einmal im Monat“, auf der verzweifelten Suche nach „Sicherheit, die sie nie gefunden haben“.

Balakrishnan Rajagopal, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf angemessenen Wohnraum, sagte: „In über 30 Jahren, in denen ich mich mit von Vertreibung betroffenen Gemeinschaften beschäftigt habe, habe ich noch nie eine so schockierende Gräueltat gesehen.“

Sowohl israelische als auch US-Beamte haben die Offensive in Rafah als eine eher begrenzte Operation bezeichnet. Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte erklärte jedoch am Sonntag, es handele sich um einen groß angelegten Militärangriff“.

Nach Angaben der Gruppe sind seit Beginn der israelischen Bodenoffensive in Rafah vor sieben Tagen mindestens 116 Palästinenser, darunter 22 Frauen und 38 Kinder, getötet worden. Andere seien verschwunden, so PCHR.

Die Gruppe fügte hinzu, dass Israel seine wahllosen Angriffe in Gebieten, die nicht zur Evakuierung aufgefordert worden waren, verstärkt habe, wobei mehr als 50 Palästinenser im mittleren Teil des Gazastreifens getötet wurden, darunter ein Arzt und sein Sohn.

⚠️Israel getötet heute Zahnarzt Youssef Mohammad Qazaa’t und sein Vater, der bekannte Kinderarzt in Gaza, Mohammad Qazaa’t, und Jamal Abu Kuwaik, der Direktor des @UNDP-Hauptquartiers, zusätzlich zu Dutzenden von Zivilisten und Kindern. pic.twitter.com/4ddxOPOlf9

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 11, 2024

„Israel setzt seine völkermörderische Militärkampagne gegen das palästinensische Volk in Gaza unvermindert fort“, so PCHR.

„Wir bekräftigen unsere Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand. Dieser Völkermord muss jetzt enden.“

UN-Mitarbeiter getötet

Ein 53-jähriger Mitarbeiter des UNRWA wurde am Montag bei einem israelischen Luftangriff in Deir al-Balah, im Zentrum des Gazastreifens, getötet, nachdem er aus Rafah geflohen war.

Mit seinem Tod steigt die Zahl der seit dem 7. Oktober in Gaza getöteten UNRWA-Mitarbeiter auf 189.

Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Vereinten Nationen wurde getötet und ein weiterer schwer verletzt, als sein UN-Fahrzeug am Montagmorgen auf dem Weg zum European Gaza Hospital in der Nähe von Khan Younis, nördlich von Rafah, unter Beschuss geriet.

Das medizinische Personal des kuwaitischen Krankenhauses in Rafah erhielt einen israelischen Evakuierungsbefehl, berichtete die britische Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians am Montag.

„Es war eines der letzten verbliebenen Krankenhäuser in Rafah und verfügte nur über etwa 16 Betten für die mehr als eine Million Menschen, die in dem Gebiet Schutz suchen“, so MAP.

„Wenn das Krankenhaus außer Betrieb gesetzt wird, könnte dies den vollständigen Zusammenbruch des begrenzten Gesundheitssystems in Rafah bedeuten.

Die Wohltätigkeitsorganisation fügte hinzu, dass dem European Gaza Hospital der Treibstoff ausgegangen sei, nachdem Israel die Grenzübergänge im südlichen Gazastreifen geschlossen und Anfang Oktober die Stromzufuhr in das Gebiet unterbrochen hatte.

Die Schließung des Grenzübergangs Rafah „bedeutet weiterhin, dass Patienten nicht medizinisch evakuiert werden können“, so Medical Aid for Palestinians. „Wir gehen davon aus, dass dies zu weiteren unnötigen Todesfällen von Patienten führen wird, da sie keinen Zugang zu einer angemessenen Behandlung im Gazastreifen haben.“

Volker Turk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, erklärte am Montag, dass die Evakuierungsbefehle in Rafah nicht mit den vom Internationalen Gerichtshof angeordneten rechtsverbindlichen vorläufigen Maßnahmen in Einklang zu bringen seien.

Zu diesen Maßnahmen gehörte die Forderung, dass Israel die ungehinderte Lieferung humanitärer Hilfe und grundlegender Dienstleistungen im Gazastreifen sicherstellen muss.

Am Freitag erklärte Turk, er bedauere „alle feindseligen Handlungen, die den Zugang und die Verteilung der dringend benötigten humanitären Hilfe in den Gazastreifen gefährden“.

„Die wenigen Landübergänge nach Gaza dienen als Lebensadern für die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten, Treibstoff und anderen lebensnotwendigen Gütern, die die verzweifelte und verängstigte Bevölkerung erreichen müssen“, fügte er hinzu.

Am Montag kursierten in den sozialen Medien Videos, die Israelis im Westjordanland zeigten, wie sie die Ladung eines Hilfstransporters, der nach Gaza unterwegs war, zerstörten:

Israelische Aktivisten des rechten Flügels blockierten heute Hilfstransporter, die auf dem Weg nach Gaza waren, am Tarqumiya-Übergang im Westjordanland pic.twitter.com/fUd3ywuDbr

– Barak Ravid (@BarakRavid) May 13, 2024

„Dies geschah stundenlang in Anwesenheit von israelischen Streitkräften, die nicht eingriffen“, so die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem.

B’Tselem fügte hinzu, dass „dies gegen die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs verstößt“.

Übersetzt mit deepl.com



