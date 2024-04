Israeli army opens fire on thousands attempting to return home to north Gaza After letting a limited number of women, children, and elderly back into northern Gaza, the Israeli army opened fire on thousands of refugees who attempted to do the same.

Intisar Madhoum weint, nachdem sie an der Rückkehr in ihr Haus im nördlichen Gazastreifen gehindert wurde. „Ich möchte zurückkehren. Selbst wenn mein Haus nur noch ein Trümmerhaufen ist, werde ich daneben wohnen, bis wir es wieder aufgebaut haben. Wir müssen nach Hause zurückkehren“, sagt sie gegenüber Mondoweiss. (Foto: Osama Kahlout)

Israelische Armee eröffnet das Feuer auf Tausende, die versuchen, in den nördlichen Gazastreifen zurückzukehren

Von Tareq S. Hajjaj

15. April 2024

Nachdem die israelische Armee eine begrenzte Anzahl von Frauen, Kindern und älteren Menschen in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren ließ, eröffnete sie das Feuer auf Tausende von Flüchtlingen, die dies ebenfalls versuchten.

Am Sonntag, dem 14. April, verließen im Morgengrauen Tausende von Familien den südlichen Gazastreifen und strömten in den zentralen Gazastreifen. Sie zogen durch die Gebiete von Deir al-Balah und das Flüchtlingslager Nuseirat mit der Absicht, sich weiter nach Norden durchzuschlagen. Sie waren auf dem Weg nach Hause.

Auf dem Rücken trugen sie das, was von ihren Habseligkeiten übrig geblieben war, und zogen in mehreren Wellen die Küstenstraße von Gaza entlang. Mitten auf der Straße steht ein junger Mann, Muhammad Sakher, 21, in der Menge. Er schreit in die Kamera und erzählt, dass er an der Vertreibung und dem Krieg erstickt ist und nur noch in seine Heimat im Norden des Gazastreifens zurückkehren möchte.

„Gibt es jemanden, der mit uns fühlt? Kann sich jemand unserer erbarmen und uns helfen?“, sagt er entrüstet zu Mondoweiss. „Wir wollen einfach nur in unsere Häuser zurückkehren. Wir sind Zivilisten, wir haben nichts mit den Kämpfen zu tun.“

Die Menschenmenge um ihn herum setzt sich in Bewegung und marschiert langsam und mit einer Mischung aus Angst und Hoffnung. Doch kurz bevor sie sich dem israelischen Kontrollpunkt in der al-Rashid-Straße im Westen des Gazastreifens nähern, fliegen die ersten Kugeln, gefolgt von Panzergranaten und Drohnenbomben.

Im Laufe des Tages hatten Dutzende von Familien ihren Verwandten im Süden telefonisch bestätigt, dass sie in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren und in ihre alten Wohnviertel zurückkehren konnten. Die Nachricht von der erfolgreichen ersten Rückkehrwelle verbreitete sich schnell unter den vertriebenen Familien, die sofort ihre Sachen packten und sich auf den Weg nach Norden machten. Kurze Zeit später rannten dieselben Menschenmassen in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren, wobei ihnen die Kugeln um die Ohren flogen.

Vertriebene Palästinenser versuchen, in den nördlichen Gazastreifen zu ihren Häusern zurückzukehren, im Zentrum des Gazastreifens, 14. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Wir wollen zurück, auch wenn unsere Häuser nur noch ein Haufen Schutt sind

Die israelische Armee hatte zuvor bestimmte Familien im zentralen Gazastreifen aufgerufen und ihnen befohlen, am Sonntagmorgen in den Norden zurückzukehren. Es handelte sich um die erste Welle von Rückkehrern, die ihre Vertriebenenlager verließen und den Norden erreichen konnten, bevor sie ihre Verwandten anriefen und ihnen berichteten, was geschehen war.

Als Tausende andere versuchten, dasselbe zu tun, schoss die israelische Armee auf sie. Sie hatten keine Einladung erhalten.

Über die Zahl der Familien, denen es gelungen ist, die Grenze früher zu überqueren, oder über die Zahl der Menschen, die bei der zweiten Welle getötet oder verletzt wurden, liegen noch keine Angaben vor. Berichte aus dem Norden bestätigen jedoch, dass es sich bei den meisten Familien, die ankamen, um Frauen, Kinder und ältere Menschen handelte. Männer waren nicht durchgelassen worden.

Vertriebene Palästinenser versuchen, in den nördlichen Gazastreifen zu ihren Häusern zurückzukehren, im Zentrum des Gazastreifens, 14. April 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Intisar Madhoun, eine der vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser, die Deir al-Balah verließen und sich den späteren Rückkehrerwellen anschlossen, war gezwungen, auf der Flucht vor dem israelischen Feuer nach Süden zurückzukehren. Atemlos erzählt sie Mondoweiss, dass sie sich nicht einmal mehr auf den Beinen halten kann, die Angst steht ihr ins Gesicht geschrieben. Während sie auf der al-Rashid-Straße steht und spricht, hört der Schießlärm nicht auf.

„Ich will zurück in mein Haus im Norden, wir sind seit sieben Monaten vertrieben“, sagt sie. „Wir können nicht länger unter diesen Bedingungen leben. Jeder Tag ist schlimmer als der Tag zuvor. Wie lange wird das noch so bleiben? Wir sterben vor aller Augen, und niemand kann uns helfen.“

Intisar ist eine Mutter von sechs Kindern. Ihre Familie lebt in einem Zelt in Deir al-Balah im Zentrum des Gazastreifens. Im November letzten Jahres war sie aus ihrer Nachbarschaft im Gebiet al-Zaytoun östlich von Gaza-Stadt geflohen. Später erreichte sie die Nachricht, dass ihr Haus bombardiert worden war. Sie will trotzdem zurückkehren.

„Was auch immer uns im Norden in meinem alten Viertel erwartet, ist besser, als obdachlos zu sein“, sagte sie gegenüber Mondoweiss. „Ich möchte zurückgehen. Selbst wenn mein Haus nur noch ein Trümmerhaufen ist, werde ich daneben wohnen, bis wir es wieder aufgebaut haben. Wir müssen nach Hause zurückkehren.“

Tareq S. Hajjaj

Tareq S. Hajjaj ist der Gaza-Korrespondent von Mondoweiss und Mitglied des palästinensischen Schriftstellerverbandes. Er studierte Englische Literatur an der Al-Azhar-Universität in Gaza. Seine journalistische Laufbahn begann er 2015 als Nachrichtenschreiber und Übersetzer für die Lokalzeitung Donia al-Watan. Er hat für Elbadi, Middle East Eye und Al Monitor berichtet. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @Tareqshajjaj.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …