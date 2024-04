How Iran attacks exposed Israel’s weakness The weekend strikes showed that Israel needed others to defend it and is not free to choose how to strike back

Wie die Angriffe auf den Iran Israels Schwäche aufdeckten

Von David Hearst

15. April 2024

Die Angriffe vom Wochenende haben gezeigt, dass Israel auf andere angewiesen ist, um sich zu verteidigen, und dass es nicht frei entscheiden kann, wie es zurückschlagen will

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu wusste genau, was er tat, als er vor zwei Wochen den Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus anordnete, bei dem neben anderen Kommandeuren des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) auch der iranische Top-Soldat Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi getötet wurde.

Dieser Angriff ging weit über die bisherige Taktik hinaus, die Waffenlieferungen an die libanesische Hisbollah-Bewegung einzuschränken oder die vom Iran unterstützten Gruppen von der Nordgrenze des Landes zurückzudrängen.

Dies war ein Versuch, die iranische Führung in Syrien auszuschalten.

Nach sechs Monaten verläuft der Krieg in Gaza schlecht. Die israelischen Bodentruppen sehen sich mit einem hartnäckigen palästinensischen Widerstand konfrontiert, der angesichts des biblischen Ausmaßes der Zerstörung und des realen Leids der Bevölkerung keine Anzeichen für eine Kapitulation oder Flucht erkennen lässt.

Wenn überhaupt, hat sich die Stimmung unter den Hamas-Kämpfern verhärtet. Sie haben das Gefühl, dass sie das Schlimmste überstanden haben und nichts zu verlieren haben. Die Bevölkerung des Gazastreifens hat sich nicht gegen sie gewandt, und die Besetzung von Rafah, so behaupten sie, würde für sie keinen Unterschied machen. Sie verhöhnen Israel, das die Stärke der Hamas in Bataillonen zählt. Nach einem solchen Angriff hätten sie einen unbegrenzten Nachschub an Rekruten und Waffen.

Mehrere Botschaften

Während Israels Offensive im Gazastreifen ins Stocken gerät, wächst der Widerstand gegen Netanjahus Führung, und es besteht echter Druck, eine Vereinbarung zu treffen, die eine lebendige Rückgabe der Geiseln ermöglichen würde.

Die Differenzen mit seinem wichtigsten Unterstützer, US-Präsident Joe Biden, sind nun offen zutage getreten, und Netanjahu verliert in der Weltöffentlichkeit zunehmend an Ansehen. Israel ist unter Netanjahus Führung zu einem Pariastaat geworden.

Wieder einmal musste Israel das Opfer spielen, um den Mythos aufrechtzuerhalten, dass es um seine Existenz kämpft. Es gab keinen besseren Zeitpunkt für Netanjahu, den Spieler, die Würfel zu werfen und ein iranisches Konsulat anzugreifen, wohl wissend, was das bedeutet.

Auch die USA wussten, was Netanjahu tat, nämlich zu versuchen, Amerika mindestens zum dritten Mal in 14 Jahren in einen Angriff auf den Iran hineinzuziehen. Deshalb sagten die USA den Iranern direkt, dass sie nichts mit dem Angriff zu tun hätten und erst davon wüssten, wenn die Flugzeuge in der Luft seien.

Der Iran hat seine Zeit abgewartet. Er sah, was im Sicherheitsrat geschah, als eine von Russland verfasste Erklärung, in der der Angriff auf das Konsulat verurteilt wurde, von den USA, dem Vereinigten Königreich und Frankreich mit einem Veto belegt wurde. Daraufhin erklärte der Iran, er werde Israel nicht angreifen, wenn im Gazastreifen ein Waffenstillstand herrsche. Auch dies wurde ignoriert. Dann forderte jedes westliche Land den Iran auf, Israel nicht anzugreifen. Biden hatte nur einen Rat für den Iran: „Tun Sie es nicht“.

Als der Angriff dann erfolgte, war er sorgfältig choreografiert, um den USA, Israel und der arabischen Region eine Reihe von Botschaften zu übermitteln.

Teheran wollte einen Präzedenzfall schaffen, dass es Israel direkt treffen kann, ohne einen umfassenden Krieg auszulösen. Es wollte Israel mitteilen, dass es es treffen kann. Es wollte den USA zeigen, dass der Iran eine dauerhafte Macht am Golf ist und die Straße von Hormuz kontrolliert. Er wollte jedem arabischen Regime, das vor Israel kuscht, sagen, dass dasselbe auch mit ihnen geschehen kann.

Nur eine Handvoll Raketen erreichte ihr Ziel, aber jede Botschaft, die sie sendeten, wurde übermittelt. Der Angriff war somit ein strategischer Erfolg und ein Rückschlag für den Ruf Israels als oberster Tyrann im Lande.

Die Übermittlung dieser zahlreichen Botschaften begann damit, dass die iranischen Revolutionsgarden ein unter portugiesischer Flagge fahrendes Containerschiff, die MSC Aries, beschlagnahmten, das nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur (IRNA) von einem Unternehmen betrieben wird, dessen Vorsitzender der in Israel geborene Milliardär Eyal Ofer ist.

Anschließend ließ es Schwärme billiger Drohnen auf Israel los und teilte allen mit, sie hätten acht Stunden Zeit, sich vorzubereiten. Es kostete Israel mehr als 1 Milliarde Dollar, seine Luftabwehrsysteme zu aktivieren, sagte Brigadegeneral Reem Aminoach gegenüber Ynet News.

Die Botschaft an die USA ist eindringlich: Der Iran ist bereit, Israel mit ballistischen Raketen anzugreifen und dem Westen zu trotzen, einschließlich einer direkten Warnung an Biden

Das wird wahrscheinlich der kleinere Teil der Rechnung sein.

Es ist bekannt, dass mindestens vier Länder – die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Jordanien– Israel beim Abschuss der Drohnen geholfen haben. Ein fünftes Land war höchstwahrscheinlich Saudi-Arabien, da es auf der Flugroute vom Südirak nach Israel lag, und das sechste Land könnte Ägypten gewesen sein.

Es handelte sich um eine große Luftverteidigungsaktion, die, wie einige Ukrainer am Sonntag bitter bemerkten, von denselben Ländern nicht durchgeführt wird. Es könnte sicherlich nicht regelmäßig durchgeführt werden.

Im Gegenzug setzte der Iran 170 billige Drohnen ein, während 25 der 30 Marschflugkörper von Israel abgeschossen wurden. Sie waren der Lockvogel. Die Waffen waren die ballistischen Raketen, von denen einige wenige die israelische Abwehr durchdrangen und den Luftwaffenstützpunkt Nevatim im Süden Israels trafen.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte, diese Raketen hätten leichte strukturelle Schäden verursacht. Wir werden es nie erfahren, aber die Botschaft an Israel war, dass der Iran in der Lage ist, Israel anzugreifen und seine Ziele aus der Ferne zu treffen, ohne die Hisbollah, die Ansar Allah im Jemen oder seine Verbündeten im Irak einschalten zu müssen.

Die eingesetzten Waffen waren eine kostenlose Kostprobe seiner tatsächlichen Feuerkraft. Nach dem Angriff warnte der Iran die USA, dass ihre Stützpunkte auf der anderen Seite des Golfs und im gesamten Irak zur Zielscheibe werden würden, wenn Israel in gleicher Weise antwortet, wie es nach der Ermordung von Qassem Soleimani, dem Chef der Quds-Truppen im Jahr 2020 der Fall war.

Die Botschaft an die USA ist ebenso eindringlich: Der Iran ist bereit, Israel mit ballistischen Raketen anzugreifen und den Westen herauszufordern, einschließlich einer direkten Warnung an Biden. Das Gleiche könnte er gegen jeden Verbündeten der USA in der Golfregion tun. Der Iran will keinen Krieg, aber er ist in der Lage, zu reagieren.

Wenn er also keinen Krieg will, lautet die Botschaft an die USA, dass sie ihr eigensinniges, heranwachsendes Kind Israel zügeln müssen, das so lange von seinen Eltern verwöhnt wurde, dass es glaubt, es könne in der Region tun, was es will.

Außenpolitische Fehltritte

Netanjahu befindet sich nun in einem Dilemma. Er könnte sich dafür entscheiden, die extreme Rechte zu befriedigen und einen vernichtenden Gegenschlag gegen den Iran zu führen, doch hätte er dabei nicht die Hilfe der USA. Und wenn dies nicht geschieht, könnte der Luftraum zwischen Tel Aviv und Teheran für ihn etwas schwieriger zu navigieren sein.

Wenn Netanjahu den Iran angreift, wird sich sein wackeliges Verhältnis zu den USA noch weiter verschlechtern. Außerdem wird er einen Großangriff starten und dabei auf den Widerstand des Verteidigungs- und Sicherheitsapparats stoßen, der ihn 2010 von einem ähnlichen Vorhaben abgehalten hat.

Wenn er nichts unternimmt, sieht er noch schwächer aus, als er es ohnehin schon ist, und überlässt den Boden Benny Gantz, dem Oppositionsführer und Mitglied des Kriegskabinetts, der am Sonntag von einer diplomatischen Offensive gegen Teheran sprach – genau die gleiche Formel, die arabische Staaten jedes Mal anwandten, wenn sie von Israel eine vernichtende militärische Niederlage erlitten hatten.

Auch die USA müssen feststellen, dass zum fünften Mal in drei Jahrzehnten ein wichtiger Pfeiler ihrer Außenpolitik in ihren Händen zerbröckelt.

Die Entscheidung, die Taliban in Afghanistan zu stürzen, die Invasion im Irak, der Sturz von Libyens Muammar Gaddafi, der Versuch, Bashar al-Assad zu stürzen – all diese außenpolitischen Katastrophen werden nun durch eine fünfte getoppt: die Entscheidung, Israels Invasion in Gaza zu unterstützen.

Natürlich erkennt sie nur langsam das Ausmaß ihrer Fehleinschätzung, als sie Israel nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober bis zum Äußersten unterstützte. Aber sie brauchte auch Zeit, um das Ausmaß des Fehlers zu erkennen, den sie bei der Invasion des Irak beging.

Die Aussage von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin vor dem Kongress, die USA hätten keine Beweise dafür, dass Israel in Gaza einen Völkermord begangen habe, erinnerte unheimlich an Colin Powells UN-Rede, in der er sagte, er habe Beweise für Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen. Powells Rede im Jahr 2003 war ein entscheidender Moment für den Verlust der internationalen Glaubwürdigkeit der USA. Seitdem sinkt sie jedes Jahr schneller.

Powell bedauerte später seine Äußerungen. Austin ist im Nachhinein dazu bestimmt, das Gleiche zu tun.

Ein Höllenloch

Israel hat seine Unterstützer nun in ein Höllenloch geführt, in dem es keinen Frieden oder auch nur die Aussicht auf einen solchen gibt, keine Niederlage der Hamas, keine Aussicht auf eine Nachkriegsregierung, schwindende Abschreckung für alle anderen bewaffneten Gruppen in der Region und die Aussicht auf einen regionalen Krieg auf niedrigem Niveau an allen Grenzen Israels gleichzeitig.

Das vielleicht Dümmste, was israelische Sicherheitsquellen am Sonntag taten, war, sich öffentlich über die Zusammenarbeit mit der jordanischen Luftwaffe zu freuen, die ihnen half, die Drohnen und Marschflugkörper abzuschießen.

Israelische Quellen rühmten sich, dass Raketen in Richtung Jerusalem auf der jordanischen Seite des Jordantals und andere in der Nähe der syrischen Grenze abgefangen worden seien.

Die Botschaft, die Israel vermitteln wollte, war, dass es trotz des Anscheins Verbündete in der Region hat, die bereit sind, es zu verteidigen.

Aber das ist ein törichtes Spiel, wenn Israel eine kritisch schwache jordanische Monarchie bewahren will, die mit einer Flut von öffentlichen Meinungen kämpft, die die Grenze stürmen wollen.

Jordanien mag in der Vergangenheit doppelzüngig gewesen sein, und König Hussein hat seinem Zigarren rauchenden Freund, dem verstorbenen ehemaligen Premierminister Yitzhak Rabin, Informationen zukommen lassen.

Aber dies ist das erste Mal, dass die jordanische Armee, die noch immer ihren ursprünglichen Namen aus der Zeit der Befreiung vom Osmanischen Reich als „Arabische Armee“ trägt, tatsächlich in den Kampf gezogen ist, um Israels Grenzen zu schützen.

Dies ist ein großer Irrtum.

Während die jordanische Bevölkerung, sowohl die Palästinenser als auch die Bewohner des Ostjordanlandes, diese Raketen auf ihre Ziele bejubelten, schoss die jordanische Armee sie im Namen Israels ab.

Israel unterhält nur Beziehungen zu arabischen Führern, die sich über den Willen ihres Volkes hinwegsetzen und ihm ihre korrupte Regierung aufzwingen. Das Vorgehen Jordaniens am Samstag mag Israel kurzfristig helfen, langfristig bedeutet es jedoch Ärger an Israels längster Grenze.

Israel mag die Tatsache feiern, dass es echte Verbündete hat, aber damit untergräbt es auf fatale Weise die Legitimität seiner Freunde.

Der Iran hat seinen Standpunkt klar gemacht, und Israel ist dadurch geschwächt.

Es ist das erste Mal, dass es direkt vom Iran angegriffen wurde, der wie die Hamas den Eindruck erweckte, dass er nicht an einem Krieg interessiert sei. Es ist auch das erste Mal, dass Israel von Biden angewiesen wurde, nicht zurückzuschlagen. Nach einem solchen Angriff sieht es schlecht aus: Israel braucht andere, um sich zu verteidigen, und kann nicht frei entscheiden, wie es zurückschlagen will.

Der Angriff lässt seinen Beschützer, die USA, nach politischen Optionen Ausschau halten.

Im Moment sehen alle schlecht aus.

Dieser Artikel ist auf Französisch in der französischen Ausgabe von Middle East Eyeverfügbar .

David Hearst ist Mitbegründer und Chefredakteur von Middle East Eye. Er ist Kommentator und Redner in der Region und Analyst für Saudi-Arabien. Er war der führende Auslandsautor des Guardian und Korrespondent in Russland, Europa und Belfast. Zum Guardian kam er von The Scotsman, wo er als Bildungskorrespondent tätig war.

Übersetzt mit deepl.com

