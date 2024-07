https://www.palestinechronicle.com/israeli-delegation-not-welcome-french-mp-slams-israeli-participation-in-olympic-games/



Israelische Delegation nicht willkommen“ – Französischer Abgeordneter beanstandet israelische Teilnahme an den Olympischen Spielen

22. Juli 2024

Der französische Gesetzgeber Thomas Porter. (Foto: über Thomas Porter FB-Seite)

Von Mitarbeitern der Palästina-Chronik

„Die französische Diplomatie muss Druck auf das Internationale Olympische Komitee ausüben, damit die israelische Flagge und die israelische Hymne bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen werden, so wie dies für Russland geschehen ist.

Ein linker Abgeordneter des französischen Parlaments hat eine Kontroverse ausgelöst, als er sagte, die israelische Delegation sei bei den Olympischen Spielen in Paris nicht willkommen.

Thomas Portes von der Partei Unbeugsames Frankreich (LFI) sagte am Samstag auf einer Kundgebung zur Unterstützung Palästinas in der Stadt: „Ich bin hier, um zu sagen, dass die israelische Delegation in Paris nicht willkommen ist. Israelische Athleten sind bei den Olympischen Spielen in Paris nicht willkommen“.

Später sagte er der Tageszeitung Le Parisien: „Die französische Diplomatie muss Druck auf das Internationale Olympische Komitee ausüben, damit die israelische Flagge und die israelische Hymne bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen werden, so wie dies für Russland geschehen ist.“

Portes fügte hinzu: „Wir müssen dieser Doppelmoral ein Ende setzen.“

‚Verstärkte Sicherheit‘

Der französische Innenminister Gérald Darmanin sagte, die israelischen Athleten würden während der gesamten Veranstaltung von der Polizei verstärkt geschützt.

Er sagte, Portes habe „eine Zielscheibe auf den Rücken der israelischen Athleten gelegt“, berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Der Bürgermeister der südlichen Stadt Nizza, Christian Estrosi, forderte Berichten zufolge „ein Auflösungsverfahren“ gegen die LFI.

Laut Anadolu erklärte die Präsidentin und Anwältin der Europäischen Jüdischen Organisation, Muriel Ouaknine-Melki, gegenüber dem Fernsehsender Cnews, dass sie eine Klage gegen Portes wegen Aufstachelung zum Hass einreichen werde.

Doppelte Standards

Linke Gesetzgeber äußerten sich hingegen am Freitag zu Portes‘ Unterstützung.

„In Gaza findet immer noch ein Völkermord statt. Fast 40.000 Menschen sind tot„, sagte der Gesetzgeber Aurelien Le Coq auf X. “Die wenigen, die das anprangern und Sanktionen fordern, sind das Ziel der extremen Rechten. Unterstützt @Portes_Thomas.“

Er fügte hinzu: „Russische Sportler paradieren unter (einem) neutralen Banner. Warum nicht die Israelis?“

Ein anderer Abgeordneter, Jerome Legrave, nannte die Reaktion auf Portes‘ Erklärung „unerträglich“.

„Was mein Kollege und Genosse sagen und anprangern wollte, ist, dass, wenn es um Israel und seine Regierung geht, (den) Urheber des Massakers an einem ganzen Volk, die Regel mehr denn je ‚doppelte Standards‘ ist“, sagte er auf X.

„Die ganze Polemik gegen ihn hat in Wirklichkeit nur ein Ziel: zu versuchen, die Tatsache zu vertuschen und unsichtbar zu machen, dass seit mehr als neun Monaten ein Völkermord im Gange ist. Wie auch immer der Ausbruch aussehen mag, wir werden nicht schweigen und weiter dafür kämpfen, diese Barbarei zu beenden“, fügte er hinzu.

Verstöße gegen das Völkerrecht

Der Abgeordnete Aymeric Caron sagte: „Es wäre logisch gewesen, wenn das IOC die israelische Delegation in Paris genauso behandelt hätte wie die russischen und weißrussischen Athleten: mit dem neutralen Banner.“

Ein anderer Abgeordneter, Manuel Bompard, sagte: „Ich unterstütze Thomas Portes angesichts der Welle des Hasses, die er erfährt. Angesichts der wiederholten Verstöße der israelischen Regierung gegen internationales Recht ist es legitim zu fordern, dass ihre Athleten bei den Olympischen Spielen unter einem neutralen Banner antreten.“

Die LFI-Mitglieder haben ihre Unterstützung für Gaza und die palästinensische Sache zum Ausdruck gebracht, seit Israels militärischer Angriff auf den Gazastreifen im vergangenen Oktober begann.

Stéphane Séjourné, der französische Außenminister, sagte am Montag, dass die israelische Delegation „bei den Olympischen und Paralympischen Spielen willkommen ist. Frankreich wird die Sicherheit aller Delegationen gewährleisten“.

Aufruf an das IOC

Letzten Monat versammelten sich Hunderte von Demonstranten vor dem IOC-Hauptquartier in Lausanne, Schweiz, um zu fordern, dass Israel angesichts des anhaltenden völkermörderischen Angriffs auf den Gazastreifen von der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 ausgeschlossen wird.

Die Demonstranten wiesen darauf hin, dass das Komitee „nur ein paar Tage“ brauchte, um Russland und Weißrussland wegen des Krieges in der Ukraine, der am 24. Februar 2022 begann, von den Olympischen Spielen 2022 auszuschließen.

Athleten aus Russland und Weißrussland dürfen nach Angaben des Komitees als Neutrale an den diesjährigen Olympischen Spielen teilnehmen. Allerdings dürfen sie nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen und keine Flaggen, Embleme oder Hymnen verwenden.

Anhaltender Völkermord

Seit dem 7. Oktober führt Israel einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen, der derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden 38.893 Palästinenser getötet und 89.727 verwundet. Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen begraben sind.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutungsoperation am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

Palästinensischen und internationalen Organisationen zufolge handelt es sich bei der Mehrheit der Getöteten und Verwundeten um Frauen und Kinder.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, in deren Folge viele Palästinenser, vor allem Kinder, starben.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – was zum größten Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948 geworden ist.

Im weiteren Verlauf des Krieges begannen Hunderttausende von Palästinensern, auf der ständigen Suche nach Sicherheit vom Süden in das Zentrum des Gazastreifens zu ziehen.

(PC, Anadolu)

