Israeli propagandist behind Hamas ‚mass rape‘ narrative exposed as grifter, fraud – The Grayzone Cochav Elkayam-Levy, the Israeli lawyer at the center of the campaign accusing Hamas of systematic sexual violence on October 7, now stands accused by Israeli media of scamming donors and spreading misinformation. The allegations appeared just days after Elkayam-Levy received the prestigious Israel Prize.

Israelische Propagandistin hinter Hamas-„Massenvergewaltigungs“-Narrativ als Betrügerin entlarvt

The Grayzone

– 25. März 2024

Cochav Elkayam-Levy, die israelische Anwältin, die im Mittelpunkt der Kampagne stand, die der Hamas systematische sexuelle Gewalt am 7. Oktober vorwarf, wird nun von israelischen Medien beschuldigt, Spender zu betrügen und Fehlinformationen zu verbreiten. Die Anschuldigungen tauchten nur wenige Tage nach der Verleihung des renommierten Israel-Preises an Elkayam-Levy auf.

Als Gründerin der so genannten Zivilen Kommission für die Verbrechen der Hamas gegen Frauen und Kinder am 7. Oktober war die israelische Anwältin Cochav Elkayam-Levy eine wichtige Quelle für westliche Medienorganisationen, die das Narrativ verbreiteten, dass militante Palästinenser bei ihren Angriffen auf Israel massiv und systematisch sexuelle Übergriffe verübten.

Elkayam-Levy spielte die Hauptrolle in einem faktisch fragwürdigen CNN-Special zu diesem Thema, das von dem eifrigen Pro-Israel-Moderator Jake Tapper moderiert wurde, der sie als „Expertin für Menschenrechtsfragen, die ein ziviles Komitee zur Dokumentation von Beweisen organisiert hat“ bezeichnete. Haaretz stellte Elkayam-Levy in einem Artikel vor, der irreführend behauptete, dass ihre Arbeit „ein erschreckendes Bild zeigt, das keinen Raum für Zweifel lässt“: Am 7. Oktober haben Hamas-Terroristen systematisch Vergewaltigungen und sexuellen Missbrauch begangen.“

Am 6. Dezember 2023 waren dann Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses und die Assistentin des Präsidenten und Direktorin des Gender Policy Council, Jennifer Klein, Gastgeberin von Elkayam-Levy in Washington, um „über ihre Arbeit zu hören, die darin besteht, Zeugenaussagen zu sammeln und Beweise für die Ereignisse des 7. Oktobers zu dokumentieren und eine umfassende Bilanz der von der Hamas begangenen geschlechtsspezifischen Gewalt zu erstellen.“

Jetzt hat die Anwältin für ihre Öffentlichkeitsarbeit den Israel-Preis erhalten, die höchste Auszeichnung, die ein israelischer Bürger von seiner Regierung erhalten kann. „Wir müssen uns der Leugnung und der zunehmenden Flut von Antisemitismus entgegenstellen“, erklärte sie am 21. März in einer Erklärung, in der sie den Preis entgegennahm.

Doch drei Tage später veröffentlichte Israels größte Zeitung YNet ein vernichtendes Exposé, in dem Elkayam-Levy beschuldigt wurde, Großspender, darunter ein Mitglied der Regierung Biden, abgezockt zu haben, gefälschte Geschichten über Gräueltaten der Hamas zu verbreiten und ihr Versprechen, am 7. Oktober einen großen Bericht über sexuelle Gewalt zu veröffentlichen, nicht eingehalten zu haben.

„Die Leute haben sich von ihr distanziert, weil ihre Recherchen ungenau sind“, sagte ein israelischer Regierungsvertreter gegenüber YNet. „Schließlich geht es darum, dass sie uns beschuldigen wollen, Fake News zu verbreiten, und ihre Methodik war weder gut noch genau.“

Die Regierungsbeamten waren besonders verärgert darüber, dass Elkayam-Levy diskreditierte Behauptungen verbreitete, ein Hamas-Kämpfer habe einer schwangeren Frau einen Fötus herausgeschnitten, bevor er sie vergewaltigt habe – eine Lüge, die zuerst von dem bestätigten Betrüger Yossi Landau von der skandalumwitterten Organisation ZAKA verbreitet wurde. „Die Geschichte über die schwangere Frau, der der Bauch aufgeschnitten wurde, hat sich als unwahr erwiesen, und sie hat sie in der internationalen Presse verbreitet“, beschwerte sich der Beamte gegenüber YNet. „Das ist kein Scherz. Nach und nach begannen die Fachleute, sich von ihr zu distanzieren, weil sie unzuverlässig ist.“

Elkayam-Levy entfremdete die israelische Regierung noch mehr, indem sie ihre „Zivilkommission“ aus einem Ein-Frau-Betrieb namens Deborah-Institut machte und so den Eindruck erweckte, sie würde Tel Aviv in offizieller Funktion vertreten. „Am Anfang war sie wirklich sehr aktiv, was sehr nett war“, so eine Quelle gegenüber YNet. „Dann fing sie an, sich eine zivile Kommission zu nennen. Die Leute waren verwirrt, Mitglieder des Kongresses wandten sich an Leute, die mit Israel zusammenarbeiten und fragten, was das sei – ‚Israel hat eine Kommission aufgebaut?‘ Es ist ein verwirrender Name. Und zu der Frage, ob es so etwas überhaupt gibt? Gibt es ein solches Gremium? Die Antwort lautet: Nein. Es ist die Körperschaft. Sie ist die Zivilkommission.“

Durch ihr Deborah-Institut hat Elkayam-Levy Millionen von Dollar gesammelt. Doch wenn man den Regierungsquellen, die mit YNet sprachen, Glauben schenken darf, hat sie wohlhabende amerikanisch-jüdische Spender wie Rahm Emanuel, derzeit Botschafter der Biden-Regierung in Japan, betrogen und das Geld auf ihr persönliches Bankkonto geleitet.

Laut YNet bat Elkayam-Levy um 8 Millionen Dollar, um ihre „Zivilkommission“ ins Leben zu rufen, wobei sie 1,5 Millionen Dollar für „Management und Verwaltung“ verlangte. „Rahm Emanuel, der US-Botschafter in Japan, spendete ihr Geld, sie nahm Spenden von vielen Leuten an und begann, um Geld für Vorträge zu bitten“, beschwerte sich der israelische Beamte.

Nach mehr als fünfmonatigen Recherchen hat die öffentlichkeitshungrige Anwältin jedoch nichts Substanzielles vorzuweisen, das ihre massiven Spendeneinnahmen rechtfertigen würde. Der „Gräuelbericht“, den Elkayam-Levy ihren Unterstützern versprochen hatte und der eindeutige Beweise für die systematische sexuelle Gewalt der Hamas am 7. Oktober liefern sollte, ist noch immer nicht eingetroffen.

In der Zwischenzeit hat sie Berichten zufolge versucht, einen Besuch der UN-Sonderbeauftragten für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, in Israel zu behindern. Deren Bericht wurde schließlich von Israel als „Beweis“ für Sexualverbrechen durch die Hamas angepriesen, obwohl Patten selbst zugab, dass er keine Beweise enthielt und kein Untersuchungsmandat der UNO vorlag.

Ich wurde erstmals auf Elkayam-Levys Vorliebe für die Verdrehung von Tatsachen aufmerksam, als sie am 11. November 2023 einen Vortrag vor der Maimonides Society der Harvard University hielt. Dort präsentierte sie Bilder von im Kampf getöteten kurdischen Kämpferinnen als jüdische israelische Frauen, die von militanten Hamas-Kämpfern auf dem Nova Electronic Music Festival am 7. Oktober getötet und vergewaltigt worden waren.

Nachdem ich ihre eklatante Unwahrheit aufgedeckt hatte, weigerte sich Elkayam-Levy, ihre Behauptung zu korrigieren und bedankte sich stattdessen auf Twitter/X dafür, dass ich ihre Arbeit gefördert hatte.

Elkayam-Levys Sturz in Ungnade kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die New York Times einen Bericht veröffentlicht, der weitere Zweifel an dem bereits diskreditierten Artikel vom 28. Dezember 2023 aufkommen lässt, in dem die Hamas am 7. Oktober „systematische sexuelle Gewalt“ behauptet. Dem Bericht der Times vom 25. März zufolge hat ein israelischer Sanitäter, der sich als „G“ (richtiger Name: Guy Melamed) ausgab, die Zeitung belogen, als er behauptete, die Leichen von Mädchen im Kibbuz Beeri in einem unbekleideten Zustand gefunden zu haben, der eindeutig auf eine Vergewaltigung hindeutet. „Aufnahmen eines israelischen Soldaten, der sich am 7. Oktober in Beeri aufhielt, zeigen die Leichen von drei weiblichen Opfern, die vollständig bekleidet sind und keine offensichtlichen Anzeichen von sexueller Gewalt aufweisen“, so die Times.

