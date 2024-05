Israeli settler violence is a source of Palestinian elimination Settlers are being allowed to attack aid convoys and decimate relief efforts with occupation police forces becoming silent bystanders watching as aid is looted in broad daylight.

Israelische Siedlergewalt ist eine Quelle der Beseitigung von Palästinensern

Hamzah Rifaat Hamzah Rifaat

Quelle: Al Mayadeen Englisch

17. Mai 2024

Siedlern wird erlaubt, Hilfskonvois anzugreifen und Hilfsmaßnahmen zu dezimieren, während die Besatzungspolizei schweigend zuschaut, wie Hilfsgüter am helllichten Tag geplündert werden.

Im jüngsten Beispiel für moralischen Bankrott haben zionistische Siedler das UNRWA-Hauptquartier in Al Quds im besetzten Westjordanland in Brand gesetzt. Die bigotten Brandstifter warfen brennbare Materialien auf Teile des äußeren Platzes des Gebäudes, das sich in dem überwiegend palästinensischen Viertel Sheikh Jarrah befindet. Dies ist bereits der dritte Angriff auf das UNRWA-Hauptquartier und veranlasste den Generalkommissar der Organisation, Phillippe Lazzarini, die Einrichtung zu schließen, bis die Besatzungstruppen ihre Sicherheit gewährleisten. Diese Angriffe von Siedlern zeigen jedoch eine andere Dimension von „Israels“ andauerndem Völkermord, die alarmierend und verabscheuungswürdig ist und eine größere Berichterstattung verdient.

Es handelt sich dabei um israelische Siedler, die von der rechtsextremen, rassistischen, faschistischen und totalitären Regierung von Benjamin Netanjahu freie Hand erhalten haben und die sie als Waffe für die Ausrottung der Palästinenser einsetzen. Seit dem 7. Oktober lässt das Besatzungsregime die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser und ihre Sympathisanten ungestraft zu. Die Siedler, die bereits für ihre Rücksichtslosigkeit und die illegale Tötung einer belagerten Bevölkerung berüchtigt waren, sind nun in ihren mörderischen Tendenzen und Neigungen noch deutlicher zu erkennen. Solche Tendenzen waren bereits während des Aufflammens der palästinensischen Proteste gegen die Besatzung im Jahr 2021 zu beobachten, als die arabischen Bewohner des Viertels Sheikh Jarrah gegen die bevorstehende Entscheidung des Obersten Gerichtshofs des zionistischen Regimes über die geplante Räumung von sechs arabischen Familien protestierten. Die bevorstehende Räumung erfolgte, obwohl der Oberste Gerichtshof „Israels“ in den besetzten Gebieten nicht zuständig ist.

Der Aufruhr in Sheikh Jarrah folgte auf den Besuch eines der entschiedensten Befürworter der israelischen Siedlerexpansion, des derzeitigen Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben Gvir. Im Jahr 2022 zog Ben Gvir eine Waffe gegen die protestierenden palästinensischen Bewohner und rief zur radikalen Wiederbesetzung des Gazastreifens und des Westjordanlandes auf, indem er die Ansiedlung jüdischer Siedler auf palästinensischem Land forderte. Seit dem 7. Oktober stiftete Gvir zu tödlichen Angriffen an, indem er 100.000 Waffenlizenzen für Siedler genehmigte, was im März 2024 zu den tödlichen Schüssen auf einen palästinensischen Bürger im Westjordanland führte.

Ben Gvirs Rolle beim Schüren von Zwietracht durch die Zulassung von Siedlern wirft ein Licht auf eine wichtige Dynamik in diesem Völkermord.

Es stimmt zwar, dass die Siedler schon immer eine Bedrohung, ein Hindernis und ein Hemmnis für das gerechte Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser waren, aber die Kriegsmaschinerie der rechtsextremen Netanjahu-Regierung hat es ihnen ermöglicht, ihre Aktivitäten zu verstärken und ihre mörderischen Neigungen pauschal zu billigen. Sie sind jetzt eine institutionalisierte und alltägliche Erscheinung in „Israels“ Völkermord von 2023-2024 mit Schutz und aktiver Unterstützung der Regierung. Dies erklärt, warum der Aufschrei von „Israels“ engem Verbündeten, den Vereinigten Staaten, über Siedlerangriffe in Richtung Gaza mit ohrenbetäubendem Schweigen des Netanjahu-Regimes beantwortet wurde. Auch die politische Vereinbarung der Europäischen Union, israelische Siedler zu sanktionieren, wurde von „Israel“ in Ermangelung einer Rechenschaftspflicht zurückgewiesen. Die fehlende Rechenschaftspflicht der Siedler, die Hilfskonvois und Palästinenser angreifen, kommt einige Monate, nachdem der Internationale Gerichtshof Netanjahu aufgefordert hat, der vom Hungertod bedrohten Bevölkerung im Gazastreifen ungehinderten Zugang zu Nahrungsmitteln zu gewähren.

Die Siedler dürfen jedoch Hilfskonvois angreifen und die Hilfsmaßnahmen dezimieren, während die Besatzungspolizei schweigend zusieht, wie die Hilfsgüter am helllichten Tag geplündert werden. Zu Verhaftungen kam es erst, nachdem internationale Medien und HRW ausführlich über die abscheulichen Verbrechen berichtet hatten. Auch die Polizei hat von der Netanjahu-Regierung die pauschale Erlaubnis erhalten, die Siedler und ihre ruchlosen Pläne nicht zu stoppen. Dies ähnelt auf unheimliche Weise der Art und Weise, wie die Regierung des Bundesstaates Gujarat unter dem derzeitigen indischen Premierminister Narendra Modi der Rashtriya Swayamsevak Sangh und anderen Hindutva-Gruppen erlaubte, die örtliche muslimische Bevölkerung während der landesweiten Unruhen im Jahr 2002 zu töten, zu verstümmeln, zu verbrennen und zu entwurzeln, bei denen mehr als tausend Muslime starben. Bis heute betrachten viele Wissenschaftler die Unruhen von 2002 in Indien als staatlich geförderten Völkermord.

Schon vor dem 7. Oktober profitierten israelische Siedler in Siedlungen wie Ariel und Beitar Illit von staatlichen Subventionen und ermäßigten Tarifen für die Landnutzung. Sie haben auch eine umstrittene „Preisschild“-Politik betrieben, bei der palästinensische Araber, Christen und linksgerichtete Juden angegriffen werden, um einen „Preis“ als Entschädigung für gerechtfertigte Aktionen gegen ihr Siedlungsunternehmen zu fordern. Siedlerjugendliche, die von rechtsextremen Zionisten wie Dov Lior indoktriniert werden, zitieren aus dem Kontext gerissene talmudische Texte mit bizarren Rechtfertigungen, um Araber und Muslime im Namen des Judentums zu töten.

Die zionistischen Extremisten werden sich jedoch freuen. Für das Jahr 2024 hat die Knesset einen Haushalt von rund 200,6 Millionen Dollar vorgeschlagen, indem sie Milliarden von Dollar aus dem arabischen Bildungs- und Sozialwesen abzieht, um sie an die ultraorthodoxe jüdische Bevölkerung, einschließlich derjenigen in den Siedlungen, zu verteilen. Außerdem wurde rund 1 Milliarde Dollar für den Ausbau von Straßen in illegalen Siedlungen bereitgestellt. Auf diese Weise ermöglicht es das faschistische Regime den israelischen Siedlern, sich als militante Kraft zu behaupten, die in der Lage ist, das Leben der Palästinenser zu zerstören.

Daher ist die Entscheidung der Siedler, das UNRWA-Hauptquartier anzugreifen, inmitten der Schließung des Grenzübergangs Rafah durch die Besatzungstruppen und der Bombardierung der letzten Bastion des palästinensischen Widerstands, keineswegs überraschend.

Die Siedler vertreten seit langem die Auffassung, dass die Palästinenser mit allen Mitteln eliminiert werden sollten, wozu auch die Unterbindung der Hilfe für eine belagerte Bevölkerung gehört. Ihre dunkle Geschichte als Fanatiker, die aus überwiegend einkommensschwachen, ungebildeten israelischen Haushalten stammen und von staatlichen Subventionen und rechtsextremer Ideologie angelockt wurden, verwandelt sich nun in eine von der Regierung geförderte Bewegung zur Beseitigung der Palästinenser.

Es sollte daher wenig Zweifel daran bestehen, dass die israelische Siedlergewalt eine Quelle für palästinensisches Elend, Verleugnung, Zerstörung und Eliminierung ist.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …