Israelische Streitkräfte foltern und verhaften den von der UN anerkannten Menschenrechtsverteidiger Issa Amro



Von Maya Garner



07 Oktober 2023

(Hebron, Westjordanland) Heute Mittag wurde der von den Vereinten Nationen anerkannte palästinensische Menschenrechtsverteidiger Issa Amro in der Nähe seines Hauses in Tel Rumeida, Hebron, von israelischen Streitkräften brutal geschlagen, gefoltert und festgenommen. Amro wurde zehn Stunden lang in einem israelischen Armeestützpunkt festgehalten und gefoltert, während ihm der Zugang zu medizinischer Versorgung und die Kommunikation mit seinem Anwalt verweigert wurde, der nicht über seinen Aufenthaltsort informiert wurde. Es wurde kein Grund für seine Inhaftierung genannt. Die Festnahme erfolgte Stunden, nachdem Israel den Kriegszustand ausgerufen hatte.

Amro wurde vor seinem Haus im Viertel Tel Rumeida in Hebron verhaftet, das auch als Gemeindezentrum für gewaltfreie Widerstandsmethoden dient. Mohammad Natsheh, ein Freiwilliger von Jugend gegen Siedlungen, war Zeuge der Verhaftung. Weniger als drei Stunden nachdem er den Vorfall gemeldet hatte, war Natsheh ebenfalls verschwunden.

„Heute wurde ich von Siedlern in Armeeuniform daran gehindert, mein Haus zu erreichen“, erklärte Issa Amro. „Die Siedler in ihren Armeeuniformen stürzten sich auf mich und nahmen mich fest. Ich wurde mit Handschellen sehr, sehr fest gefesselt und musste stundenlang auf einem kleinen Stuhl sitzen. Sie verbanden mir die Augen und knebelten mich sogar, weil ich um Hilfe gebeten hatte. Ich wurde von den Soldaten viele, viele Male getreten und geschlagen. Sie freuten sich und folterten andere palästinensische Gefangene in der israelischen Militärbasis“.

„Israel verteidigt sich nicht selbst“, erklärte Issa Amro. „Es ist Besatzung, es ist Apartheid, es ist jüdische Vorherrschaft. Das habe ich heute bei den Soldaten gesehen. Sie machen keinen Unterschied zwischen den Menschen. Sie sehen uns alle als ihre Feinde an. Aber wir werden niemals aufgeben.“

Im Februar wurde Amro dabei gefilmt, wie er von einem israelischen Soldaten vor den Augen eines mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten amerikanischen Journalisten brutal angegriffen wurde. Das Video wurde auf Twitter mehr als 16 Millionen Mal aufgerufen. Einige Monate zuvor hatten israelische Streitkräfte Amro verprügelt und verhaftet, weil er ein Video gefilmt hatte, in dem ein Soldat einen linken israelischen Aktivisten verprügelt hatte.

Issa Amro ist ein von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und dem US-Außenministerium anerkannter Menschenrechtsverteidiger. Er ist Gründer der Basisgruppe „Jugend gegen Siedlungen“ und Exekutivdirektor der amerikanischen NGO „Working for Peace and Justice“. Im Jahr 2016 wurde Amro von Israel wegen 18 Anschuldigungen angeklagt, die von Amnesty International als „unbegründet“ und „politisch motiviert“ verurteilt wurden. In einem Schreiben zahlreicher US-Vertreter an den Außenminister aus dem Jahr 2017 wurde Israel aufgefordert, die Anklage zu überdenken. Im Jahr 2021 traf Amro mit US-Außenminister Blinken zusammen.

Übersetzt mit Deepl.com

Kontakt: Issa Amro | +972 59-934-0549 | Email: issaamro@gmail.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …