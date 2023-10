A Population With Nothing To Lose The coming days are going to be full of western news media slyly reversing the aggressor-defender relationship and reporting as though all the violence began with the Hamas offensive, spontaneously…

Eine Bevölkerung, die nichts zu verlieren hat

Von Caitlin Johnstone

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

8. Oktober 2023

In den kommenden Tagen werden die westlichen Nachrichtenmedien das Verhältnis zwischen Aggressor und Verteidiger auf den Kopf stellen und so berichten, als habe die Gewalt mit der Hamas-Offensive aus dem Nichts heraus begonnen.

❖

Das Problem bei der Unterdrückung einer Bevölkerung mit maximaler Gewalt ist, dass sie irgendwann zu der Überzeugung gelangt, dass sie nichts zu verlieren hat, wenn sie zurückschlägt.

❖

Glaube ich, dass dieser jüngste Aufstand für die Palästinenser mehr positive als negative Ergebnisse zeitigen wird? Nein. Heißt das, dass ich den palästinensischen Widerstand dafür verurteile, dass er zurückschlägt? Auch nein.

Das wäre nämlich aus mehreren Gründen unsinnig. Erstens, weil mir niemand sagen kann, was die Palästinenser stattdessen tun sollten, das sowohl realistisch als auch vernünftig ist. Es wäre ein Leichtes für mich, hier in meinem Sessel zu sitzen und zu sagen, die Palästinenser sollten entweder den Status quo beibehalten oder sich hinlegen, ihre Häuser und ihre Heimat aufgeben und jeden noch so kleinen Rest akzeptieren, den sie bekommen können, aber wir können aus palästinensischer Sicht sehen, dass das nicht vernünftig ist. Es wäre ein Leichtes für mich, in meinem Sessel zu sitzen und zu argumentieren, dass die Palästinenser sich einfach auf die Sicherung einer Ein- oder Zweistaatenlösung konzentrieren sollten, aber wir können aus der israelischen politischen Landschaft erkennen, dass das nicht realistisch ist.

Was können sie also sonst tun? Welche vernünftigen und realistischen Optionen haben sie? Niemand kann mir darauf eine befriedigende Antwort geben.

Zweitens wäre es unsinnig, die Aktionen der Hamas mit der Begründung zu verurteilen, sie würden die Lage der Palästinenser verschlimmern, denn die Tatsache, dass Israel auf palästinensischen Widerstand immer mit der Tötung vieler Palästinenser reagiert, ist selbst ein sehr konkreter Ausdruck der Missstände, gegen die sich die Palästinenser wehren. Es wäre nicht legitim, wenn ich in meinem Sessel säße und jemandem sagen würde, er solle aufhören, sich gegen seinen Peiniger zu wehren, nur weil er dadurch noch mehr Misshandlungen erleiden würde; das ist kein gültiger Grund, Widerstand zu verurteilen.

Das ist kein triftiger Grund, um Widerstand zu verurteilen. Letztendlich tun die Palästinenser nur das, was sie aus totaler Verzweiflung tun müssen, weil sie sich in die Ecke gedrängt fühlen und keine andere Wahl haben. Und sie fühlen sich in die Enge getrieben, weil sie keine andere Wahl haben, denn das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Es gibt viele Menschen, denen ich die Schuld dafür geben könnte, dass sie sich in einer solchen Situation befinden, aber der allerletzte auf dieser Liste wären die Opfer des Missbrauchs selbst.

❖

Israel-Apologeten werden jeden, der Israel kritisiert, als Antisemiten bezeichnen, während sie hartnäckig bestreiten, dass „Kritik an Israel“ zu ihrer Definition von Antisemitismus gehört. Wenn man sie bittet, einen energischen und nachhaltigen Kritiker der israelischen Missstände zu nennen, der kein Antisemit ist, werden sie in der Regel nicht in der Lage sein, dies zu tun, weil sie absolut alle Kritiker Israels als Antisemiten betrachten, aber sie können nicht zugeben, dass sie dies tun, weil sie wissen, dass die Öffentlichkeit diese Taktik durchschaut, und sie wissen, dass es ihren Propagandabemühungen schadet.

In dieser Hinsicht sind sie genau dasselbe wie Leute, die alle Kritiker der US-Außenpolitik gegenüber Russland als Kreml-Propagandisten und alle Kritiker der US-Außenpolitik gegenüber China als Geheimagenten der „KPCh“ brandmarken. Bitten Sie jeden, der Sie beschuldigt, ein Kreml-Troll zu sein, weil Sie den Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine kritisieren, einen energischen und nachhaltigen Kritiker dieses Krieges zu nennen, den er nicht für einen Kreml-Agenten hält; er wird es nicht können. Das liegt daran, dass ihre Definition von „Kreml-Aktivist“ eigentlich „jeden einschließt, der die US-Außenpolitik gegenüber Russland kritisiert“. Aber das können sie nicht zugeben, weil sie wissen, dass sie sich damit lächerlich machen.

❖

Ich bin froh, dass Trump verloren hat, denn sonst würde eine Grenzmauer gebaut werden und Kinder wären immer noch in Käfigen und der Iran-Deal wäre immer noch tot und der Militärhaushalt würde immer noch aufgebläht und Roe v Wade wäre gekippt worden. Dieser Psycho würde uns jetzt wahrscheinlich an den Rand des Dritten Weltkriegs bringen.

❖

Sie trollten sich über den Terrorismus und bewaffneten dann Al-Qaida in Libyen und Syrien.

Sie haben sich über Neonazis aufgeregt und sie dann in der Ukraine bewaffnet.

Sie warfen uigurische Separatisten nach Guantanamo und machten sich dann Sorgen um die Uiguren.

Das Imperium hat keine Prinzipien, nur Interessen. Übersetzt mit Deepl.com

____________

