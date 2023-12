Israeli and American leaders united for Gaza carnage Talk of conditionality on military aid to Israel is illusory.



Israel hat am 1. Dezember erneut palästinensische Zivilisten bombardiert. Rizek Abdeljawad Xinhua Nachrichtenagentur

Israelische und amerikanische Führer sind sich einig über das Blutbad in Gaza

Von Michael F. Brown

Rechte und Verantwortlichkeit

3. Dezember 2023

Während der einwöchigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas machte die israelische Führung ihre Entschlossenheit deutlich, ihren militärischen Angriff auf den südlichen Gazastreifen auszuweiten und ihn von Norden nach Süden zu dezimieren.

Der israelische Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, der 2007 von einem israelischen Gericht wegen Unterstützung einer Terrororganisation und Anstiftung zum Rassismus verurteilt wurde, gab die Richtung vor.

„Ein Ende des Krieges bedeutet die Auflösung der Regierung“, warnte Ben-Gvir am Dienstag.

עצירת המלחמה = פירוק הממשלה

– איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 28, 2023

Etwa eine Stunde später meldete sich Tally Gotliv, ein Mitglied des israelischen Parlaments, der Knesset, mit einem ähnlichen Tweet zu Wort, in dem er dazu aufrief, den Gazastreifen zu „eliminieren“ und ihn „auszuradieren und in Brand zu setzen“.

„Wenn der Krieg nicht weitergeht, hat die Regierung kein Recht zu existieren!“

אוי לנו. מה עוד מחכה לנו. אוייבנו מצאו שיטה. לרצוח, לטבוח, לשרוף ולחטוף. הם סומכים על מנהיגים וסיסמאות פומפוזיות של חיסול ומיטוט בלי אוכל בלי מים בלי דלק. הם סומכים שזה יחזיק מעמד בערך עד הסיסמא הבאה- ניתן קצת כי אין ברירה וכי ביידן אמר.

אם המלחמה לא תימשך לממשלה אין זכות קיום!

– טלי גוטליב (@TallyGotliv) November 28, 2023

Am Mittwoch meldete sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu Wort und sagte: „Es gibt keine Chance, dass wir den Krieg nicht bis zum Ende fortsetzen.“

Israels Apartheid-Militär kehrte am 1. Dezember mit einer massiven Bombenkampagne zu diesem Gemetzel zurück, wobei diesmal Khan Younis im südlichen Gazastreifen besonders hart getroffen wurde.

Die US-Medien, denen es in dieser Woche nicht gelungen war, in den Gazastreifen einzudringen, und die es versäumt hatten, die Schrecken der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen angemessen darzustellen, machten eine Katastrophe im Süden des Gazastreifens wahrscheinlicher.

Bereits am 10. Oktober erklärte der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, gegenüber CNN: „Wie der Präsident heute sagte, besteht der Unterschied zwischen Ländern wie den Vereinigten Staaten und Israel darin, dass wir nicht absichtlich auf Zivilisten zielen … Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass alle militärischen Operationen im Einklang mit der Rechtsstaatlichkeit und dem Kriegsrecht durchgeführt werden.“

Er fügte hinzu: „Das ist etwas, das Präsident [Joe] Biden und Premierminister Netanjahu diskutiert haben, nicht nur in diesem Zusammenhang, sondern auch in früheren Zusammenhängen. Das ist etwas, wofür die Vereinigten Staaten immer gestanden haben und auch weiterhin stehen werden.

Diese Gespräche sind für die palästinensische Zivilbevölkerung nicht gut ausgegangen. Und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die Worte des US-Außenministers Antony Blinken, die er diese Woche vor israelischen Beamten und versammelten Journalisten äußerte, besser ausfallen werden.

Blinken sagte, dass er in einem Gespräch mit Präsident Isaac Herzog am 30. November „die fortwährende Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israels Recht, sich in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht zu verteidigen, bekräftigt“ habe. Seine Worte an Herzog und andere israelische Führer hatten offensichtlich nur wenig Gewicht.

In meinem Gespräch mit @Isaac_Herzog habe ich die anhaltende Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israels Recht auf Selbstverteidigung in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht bekräftigt und die Notwendigkeit konkreter Schritte zur Deeskalation der Spannungen im Westjordanland betont. pic.twitter.com/zwegNum2WZ

– Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

Auch die Botschaft der humanitären Hilfe mit Netanjahu ist gescheitert.

Der israelische Premierminister @Netanyahu und ich haben über die Bemühungen gesprochen, die Freilassung aller verbleibenden Geiseln sicherzustellen und die Lieferung lebensrettender humanitärer Hilfe nach Gaza zu beschleunigen. Ich habe betont, dass Israel alle möglichen Maßnahmen ergreifen muss, um zivile Schäden zu vermeiden. pic.twitter.com/GLitYLeM1e

– Minister Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023

Wir sind mehr als nur „besorgt“ darüber, dass heute KEINE humanitäre Hilfe nach #Gaza gelassen wurde, einschließlich Treibstoff.

Die Pause ist zu Ende. Die israelischen Streitkräfte haben ihre Militäroperationen wieder aufgenommen, viele werden vertrieben werden und in den bereits überfüllten @UNRWA-Unterkünften Zuflucht suchen. Sehr traurige Tage stehen bevor

– Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) December 1, 2023

Seit dem 7. Oktober haben die USA dem Wall Street Journal zufolge 100 BLU-109, 2.000-Pfund-Bunkerbomben und 57.000 155-mm-Artilleriegranaten nach Israel geschickt. Das Journal fügt hinzu, dass die USA „mehr als 5.000 ungelenkte oder ‚dumme‘ Mk82-Bomben, mehr als 5.400 Mk84-Bomben mit 2.000 Pfund Sprengkopf, etwa 1.000 GBU-39-Bomben mit kleinem Durchmesser und ungefähr 3.000 JDAMs, die ungelenkte Bomben in gelenkte ‚intelligente‘ Bomben verwandeln,“ geschickt haben.

Das waren die Bomben, die bei dem Massaker im Flüchtlingslager Jabalya eingesetzt wurden, das einen ganzen Häuserblock dem Erdboden gleichmachte und Hunderte auf einmal tötete, darunter auch meinen Cousin und die Frau meines Cousins. https://t.co/5gXusjDjV5

– Sarah (@SarahSalibi) December 1, 2023

Die Komplizenschaft der USA bei israelischen Kriegsverbrechen ist offensichtlich, zumal die Zeitung feststellt, dass „die Flut von Waffen“ „in den letzten Tagen angehalten hat, sagten die [US] Beamten.“ Und das, obwohl diese Waffen einen enormen Tribut an die palästinensische Zivilbevölkerung fordern, darunter mehr als 6.000 palästinensische Kinder, die durch israelische Angriffe getötet wurden.

In der Tat scheinen Blinkens Worte wenig Wirkung auf Israel gehabt zu haben, denn das Gesundheitsministerium in Gaza berichtete, dass am 1. Dezember – genau am Tag nach Blinkens Äußerungen – 178 Palästinenser bei erneuten israelischen Angriffen getötet wurden, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan twitterte im Gegensatz zur Biden-Administration, dass „die Bilder, die aus Gaza kommen, entsetzlich sind“.

Die Bilder, die aus Gaza kommen, sind entsetzlich. Netanjahu hat seine völkermörderische Bombenkampagne wieder aufgenommen. Wir brauchen jetzt einen dauerhaften Waffenstillstand. Beendet die Apartheid. Befreit Palästina.

– Kongressabgeordnete Rashida Tlaib (@RepRashida) December 1, 2023

Bedingungen?

Senator Chris Murphy aus Connecticut richtete am 26. November seinen Zorn auf Netanjahu. „Benjamin Netanjahu hat geglaubt, dass man die Palästinenser ignorieren kann, dass man versuchen kann, ihre Wünsche nach einem Staat zu unterdrücken, und dass das letztendlich Frieden in der Region und in Israel bringen würde. Das ist einfach nicht der Fall.“

Er stellte auch in Aussicht, die Militärhilfe für Israel an Bedingungen zu knüpfen.

„Wir knüpfen unsere Hilfe für Verbündete regelmäßig an die Einhaltung von US-Recht und internationalem Recht. Daher denke ich, dass es sehr gut zu der Art und Weise passt, wie wir Verbündeten Hilfe geleistet haben, insbesondere in Kriegszeiten, wenn wir darüber sprechen, sicherzustellen, dass die Hilfe, die wir der Ukraine oder Israel gewähren, in Übereinstimmung mit den Menschenrechtsgesetzen verwendet wird.“

Senator Bernie Sanders aus Vermont, wo am 25. November drei palästinensische Studenten erschossen wurden, von denen zwei weiterhin schwer verletzt sind, sprach Mitte November die Konditionalität an.

Sanders hat jedoch viele enttäuscht, weil er nicht die sofortige Notwendigkeit eines Waffenstillstands gefordert hat.

„Die Netanjahu-Regierung oder hoffentlich eine neue israelische Regierung muss verstehen, dass kein einziger Penny aus den USA nach Israel fließen wird, wenn sich ihre militärische und politische Haltung nicht grundlegend ändert.“

Die Netanjahu-Regierung, oder hoffentlich eine neue israelische Regierung, muss verstehen, dass kein einziger Penny aus den USA nach Israel fließen wird, es sei denn, es gibt eine grundlegende Änderung ihrer militärischen und politischen Positionen. Lesen Sie meine Erklärung: pic.twitter.com/x3LlSRhuYO

– Bernie Sanders (@SenSanders) November 18, 2023

Die Kongressabgeordnete Ilhan Omar aus Minnesota hat in ähnlicher Weise die Möglichkeit einer Konditionierung angesprochen und dabei „die gezielte Tötung von Zivilisten in Gaza“ angeführt.

Dies ist ein schockierend beunruhigender Bericht, der bestätigt, was viele von uns über die gezielten Angriffe auf Zivilisten in Gaza befürchtet haben.

Wie können wir angesichts all dessen, was wir wissen, den IDF weiterhin einen Blankoscheck ohne jegliche Bedingungen ausstellen? https://t.co/4S70uCtKlZ

– Ilhan Omar (@IlhanMN) December 1, 2023

Murphy sagt, dass die Demokraten die Frage der Konditionalität aufgreifen werden, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass viele demokratische Kollegen bereit sind, sich anzuschließen – und schon gar nicht die Republikaner.

Präsident Biden sagte am 24. November überraschend, dass einige spezifische Bedingungen für die Militärhilfe an Israel ein „lohnender Gedanke“ seien, aber die Chancen, dass er das durchzieht, erfordern, dass er jahrzehntelange Präzedenzfälle des glühenden Unterstützers Israels ignoriert, der lange über Enteignung, Besatzung und Apartheid, die gegen Palästinenser praktiziert werden, hinweggesehen hat.

Im Jahr 2019 sagte Biden, die Idee von Bedingungen für die Hilfe an Israel wegen seiner Siedlungsaktivitäten sei „absolut empörend“ und ein „gigantischer Fehler“.

Das ist sehr viel klarer formuliert und steht im Einklang mit seiner Karriere als sein jüngster Rückzieher, dass Bedingungen ein „lohnender Gedanke“ seien.

Da ein Wahljahr bevorsteht und seine Position zu Israel und Gaza zu seinem Absturz in den Umfragen beiträgt, kann man von Biden erwarten, dass er das eine sagt, aber etwas anderes tut.

Er drängt weiterhin darauf, Israel mit mehr als 14 Milliarden Dollar Militärhilfe aufzurüsten. So ist er nun einmal.

Gegenwärtig stellen die USA Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar zur Verfügung, fast ohne Bedingungen.

Präsident Biden hat den Kongress gebeten, weitere 14,3 Milliarden Dollar zu bewilligen und auf die normalen, bereits eingeschränkten Aufsichtsregeln zu verzichten.

Dieser Blankoscheck-Ansatz muss aufhören. pic.twitter.com/zVGuO6Hosl

– Bernie Sanders (@SenSanders) December 1, 2023

Sanders hat Recht, dass der „Blankoscheck-Ansatz“ beendet werden muss.

Biden wird das aber nicht tun, und der US-Kongress auch nicht.

Mit Krokodilstränen sehen sie zufrieden zu, wie das israelische Militär Palästinenser, darunter auch Kinder, vernichtet, und schicken neue Waffen, um das Gleiche zu tun. Diese Angriffe führen dazu, dass die Palästinenser immer weiter nach Süden fliehen.

In einer Erklärung des Weißen Hauses vom Samstag heißt es: „Der Vizepräsident hat bekräftigt, dass die Vereinigten Staaten unter keinen Umständen die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem Gazastreifen oder dem Westjordanland zulassen werden.“

Da Israel die erbärmlich hohlen US-Aufrufe zum besseren Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung missachtet, wie kann man da glauben, dass Israel sich an die zweifelhaften Ermahnungen der Biden-Regierung halten wird, die „Zwangsumsiedlung“ – die ethnische Säuberung – der Palästinenser zu vermeiden?

Verzweifelte und brutalisierte Palästinenser verlassen bereits das Land – oder fliehen, wie von Netanjahu gewünscht.

Wer kann sagen, wie viele zurückkehren werden?

Übersetzt mit Deepl.com



