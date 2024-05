Israeli strike on humanitarian zone near Gaza’s Rafah kills ‚at least 21‘ Forces targeted al-Mawasi just days after a widely condemned Israeli attack on a displacement camp

Rauch steigt am 28. Mai aus dem südlichen Gazastreifen auf (AFP/Menahem Kahana)

Die Streitkräfte griffen al-Mawasi nur wenige Tage nach einem weithin verurteilten israelischen Angriff auf ein Vertriebenenlager an

Israelischer Angriff auf humanitäre Zone in der Nähe von Rafah im Gazastreifen tötet „mindestens“ 21 Menschen

Von MEE-Mitarbeitern

28. Mai 2024

Israelische Streitkräfte haben eine Gruppe von Zelten westlich der Stadt Rafah im Gazastreifen angegriffen und dabei nach Angaben palästinensischer medizinischer Fachkräfte mindestens 21 Menschen getötet.

Der Angriff am Dienstag traf das Gebiet al-Mawasi in der Nähe von Rafah, das von den israelischen Streitkräften zur „humanitären Zone“ erklärt worden war.

Das israelische Militär hat die Palästinenser in Rafah aufgefordert, in dem Gebiet Schutz zu suchen, während es seine Offensive auf die südliche Gaza-Stadt fortsetzt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters handelt es sich bei mindestens 12 der Getöteten um Frauen, die zuvor aus anderen Gebieten des Gazastreifens vertrieben worden waren.

Nach dem Angriff bezeichnete der palästinensische Präsidentensprecher Nabil Abu Rudeineh den neuen Angriff als Massaker und forderte die Umsetzung des Urteils des Internationalen Gerichtshofs von letzter Woche, wonach Israel seine Offensive auf Rafah einstellen soll.

Der Streik am Dienstag folgt auf den weithin verurteilten israelischen Angriff auf ein Flüchtlingslager in Rafah am Sonntag, bei dem mindestens 45 Palästinenser, überwiegend Frauen und Kinder, getötet wurden.

Weitere 249 wurden zum Teil schwer verletzt, darunter Menschen mit schweren Verbrennungen und abgetrennten Gliedmaßen.

Bilder von kopflosen Kindern lösten eine breite Verurteilung Israels aus.

Angriff in Rafah

Josep Borrell, der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, nannte den Vorfall „entsetzlich“. Der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte sich „empört“ über die Angriffe.

„Diese Operationen müssen aufhören. Es gibt keine sicheren Gebiete in Rafah für palästinensische Zivilisten“, sagte er auf X.

Das israelische Militär erklärte, es habe bei dem Angriff „präzise Munition“ verwendet, um zwei Mitglieder des bewaffneten Flügels der Hamas zu töten.

Auf den von Al Jazeera bestätigten Aufnahmen des Angriffs auf al-Mawasi sind mehrere leblose Körper zu sehen, die zum Teil mit Decken zugedeckt auf dem Boden liegen.

Israels Offensive auf Rafah wird trotz der Vorbehalte seiner Unterstützer in Washington und Europa fortgesetzt.

Die USA bezeichneten den Angriff auf Rafah am Sonntag als „herzzerreißend“ und hatten Israel zuvor aufgefordert, keine Militäroffensive auf die Stadt zu starten, in der Hunderttausende von Zivilisten leben, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden.

Rafah war von dem schlimmsten Gemetzel verschont geblieben, das Israel seit Beginn des Krieges im Oktober im Gazastreifen angerichtet hat.

Die Ausweitung des Konflikts auf dieses Gebiet birgt auch die Gefahr, dass die Spannungen mit Ägypten, mit dem Israel einen Friedensvertrag geschlossen hat, zunehmen.

Am Montag wurden Einzelheiten über Zusammenstöße zwischen ägyptischen Soldaten und Israelis bekannt, die in der Nähe des Grenzübergangs Rafah zu Ägypten stationiert sind und bei denen mindestens zwei ägyptische Soldaten getötet wurden.

