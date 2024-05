https://www.middleeastmonitor.com/20240528-why-is-a-global-superpower-under-the-influence-of-the-tiny-zionist-state/





Hunderte von Demonstranten, die palästinensische Fahnen und Transparente tragen, versammeln sich am 27. Mai 2024 im Grand Circus Park in Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten, um für die Palästinenser zu demonstrieren und die israelischen Angriffe auf Gaza zu verurteilen [Adam J. Dewey/Anadolu Agency].

Warum steht eine globale Supermacht unter dem Einfluss eines winzigen zionistischen Staates?

von Yvonne Ridley

28. Mai 2024

Auf der Weltbühne sind die Vereinigten Staaten von Amerika das einzige Land, das die Kriterien erfüllt, um als Supermacht zu gelten, obwohl China, die Europäische Union, Indien und Russland in der Wissenschaft als Länder diskutiert werden, die das Potenzial haben, einen solchen Status zu erreichen. Als globale Supermacht blickt der Rest der Welt auf die USA, wenn es darum geht, in heiklen Fragen wie Frieden und Gerechtigkeit, die uns alle betreffen, eine Führungsrolle zu übernehmen, insbesondere wenn es um den Nahen Osten geht.

Die Welt und auch die Region selbst brauchen dringend einen beruhigenden Einfluss. Diesen müssen wir allerdings woanders suchen, denn Washington zeigt keinerlei Anzeichen dafür, den Schurkenstaat Israel zu zügeln, gegen den derzeit wegen Völkermordes ermittelt wird, während gegen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen Verteidigungsminister Yoav Gallant Haftbefehle beantragt wurden.

Während Amerika militärisch in einer eigenen Liga spielt, ist es in Bezug auf seine Politiker nicht annähernd so gut. Die Herausforderung, einflussreiche, intellektuelle und integre US-Politiker zu finden, besteht darin, einflussreiche und integre Politiker zu finden. An der Spitze steht der achtzigjährige Präsident Joe Biden, über dessen Gesundheitszustand immer wieder Gerüchte kursieren. Wie dieses Video zeigt, gab es im vergangenen Jahr viele Ausrutscher des Präsidenten.

Biden ist dem Amt eindeutig nicht gewachsen, aber niemand, nicht einmal seine besten Freunde in Europa, wagt es, ihm diese unangenehme Tatsache zu sagen.

Es ist jedoch nicht nur das Verhalten eines verwirrten US-Präsidenten, das weltweit Besorgnis und Instabilität hervorruft, sondern es sind alle Männer des Präsidenten, die ihn in seiner unbestrittenen Unterstützung des Apartheidstaates unterstützen. Dies ist ein überparteiliches Problem. Der republikanische Senator Lindsey Graham zum Beispiel sagte, dass der Einsatz von Atombomben gegen die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs die „richtige Entscheidung“ gewesen sei. Er möchte, dass Israel die Bomben erhält, die „es braucht“, um den Krieg zu beenden.

Die Aussicht, dass ein Mainstream-Politiker Israel dazu auffordert, den Gazastreifen zu bombardieren, ist beängstigend, aber Graham ist der richtige Mann für diesen Job. „Tun Sie, was immer Sie tun müssen, um als jüdischer Staat zu überleben“, sagte der Republikaner aus South Carolina zu Israel. „Was immer Sie tun müssen.“

US-Präsident schwört, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, wenn Tel Aviv in Rafah einmarschiert – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Es war nicht das erste Mal, dass in den USA ein derartiger Irrsinn geäußert wurde. Seine Äußerungen ähneln denen eines anderen Republikaners, des Kongressabgeordneten Tim Walberg aus Illinois, der im März vorschlug, der Krieg in Gaza „sollte wie Nagasaki und Hiroshima sein. Bringen Sie es schnell hinter sich.“ Mit anderen Worten: Atomwaffen gegen die palästinensische Zivilbevölkerung einsetzen.

Im November letzten Jahres deutete der israelische Minister für Kulturerbe, Amichai Eliyahu, an, dass Israel genau dies in Erwägung ziehen könnte, bevor er von seiner eigenen Regierung auf unbestimmte Zeit suspendiert wurde. Dies war der erste – und letzte – Akt der Zurückhaltung in Netanjahus rechtsextremer Regierung seit dem 7. Oktober. Graham und Walberg wurden jedoch für ihre hetzerischen Äußerungen nicht gerügt.

Einige ungeduldige Beobachter glauben, dass die USA als Supermacht im Niedergang begriffen sind, aber sie werden wahrscheinlich enttäuscht sein, meint der angesehene Akademiker Michael Beckley, ein außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Tufts University. Deprimierenderweise glaubt er, dass die Ära der USA als einzige Supermacht der Welt und damit ihre Vorherrschaft in der Weltordnung noch Jahrzehnte andauern wird.

Während akademische Schwergewichte über den Status der USA debattieren, hat es niemand Israel gesagt. Der winzige zionistische Staat, der leicht von fast jedem der 50 amerikanischen Staaten verschluckt werden könnte, schenkt Washington, seinem wichtigsten Verbündeten und Quelle diplomatischer, wirtschaftlicher und militärischer Hilfe, keine Beachtung. Israel kümmert sich nicht im Geringsten darum, dass die Hegemonialmacht USA im Niedergang begriffen ist, solange es Waffen und Munition erhält, ohne die es nicht in der Lage ist, einen Gegner zu bekämpfen.

Der US-Verteidigungshaushalt ist auf 770 Milliarden Dollar gestiegen, um den Kalten Krieg aufrechtzuerhalten, wie aus einem anderen Beckley-Artikel – „Enemies of my Enemy“ – hervorgeht, in dem er dafür plädiert, dass der Schlüssel zu einer effektiven Weltregierung darin besteht, einen leicht zu identifizierenden Feind zu haben und zu teilen. Er sagt ganz unverblümt, dass die liberale Ordnung der Dinge nichts mit guten Absichten zu tun hat oder gar eine Kraft für das Gute ist. Stattdessen, so behauptet er, lebt sie von einer starken Dosis irrationaler Angst, die unter Freunden verbreitet werden kann.

Das bringt es auf den Punkt: Die bisher einzige Supermacht des 21. Jahrhunderts wird von Paranoia und Angst geleitet, während die größte Bedrohung für den Weltfrieden kaum ein Fleck auf der Weltkarte ist.

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten haben wir erlebt, wie Israel Anweisungen und rote Linien, die vom Weißen Haus gesetzt wurden, vollständig zurückgewiesen und ignoriert hat. Der jüngste Befehl lautete, dass Rafah nicht eingenommen werden dürfe. Ungeachtet der Verärgerung Bidens hat Israel sogar weiter gemordet, obwohl der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) beispiellose Haftbefehle ausgestellt hat und obwohl der Internationale Gerichtshof (IGH) angeordnet hat, seine Offensive gegen Rafah zu beenden.

Als die Welt von Biden und Washington Führung erwartete, bekamen wir jedoch nur einen präsidialen Wutanfall. Biden bezeichnete die Haftbefehle des IStGH als „empörend“, und US-Außenminister Antony Blinken erklärte, Washington lehne sie „grundsätzlich ab“. Es wurde über Sanktionen gegen Gerichtsbeamte nachgedacht.

Wenn sich die aktuelle Supermacht weigert, das Völkerrecht umzusetzen, welche Hoffnung gibt es dann noch für eine auf Regeln basierende internationale Ordnung? Was wollen die USA mit der Drohung erreichen, den Rechtsapparat zur Aufrechterhaltung einer solchen Ordnung zu demontieren? Wenn 335 Millionen US-Bürger nicht in der Lage sind, jemanden ins Weiße Haus zu setzen, der besser ist als Biden oder sein Vorgänger Donald Trump, erwarten sie dann wirklich, dass sich die Welt für Gerechtigkeit an Amerika wendet?

Sowohl Biden als auch Netanjahu sind sich völlig darüber im Klaren, wohin das Ganze ohne einen sofortigen Waffenstillstand und ernsthafte Friedensbemühungen führen kann. Intelligente und verantwortungsbewusste Staatsoberhäupter und ihre Berater haben immer eine Vorliebe für Fakten, nicht für Fantasie, so dass diese beiden gefährlichen Clowns eigentlich aus dem Rennen sein sollten, aber das ist nicht der Fall.

Trotz der drohenden rechtlichen Schritte hat Tel Aviv keine Anzeichen von Zurückhaltung gezeigt. Im Gegenteil, das kriegerische Verhalten des Schurkenstaates hat sich mit einer unübertroffenen Grausamkeit gegenüber den Palästinensern in Gaza noch verstärkt. Der Gesundheitssektor der Enklave wurde vor kurzem erneut schwer getroffen, als zwei weitere Krankenhäuser im Norden – Al-Adwan und Al-Aqsa – von israelischen Soldaten angegriffen wurden und das medizinische Personal sowie 1 300 Patienten zum Verlassen aufgefordert wurden (wohin?).

Am Sonntagabend wurde die Welt in Schrecken versetzt, als 2.000 Pfund schwere Bomben auf Zelte in einem Gebiet abgeworfen wurden, das von Israel als humanitäre Sicherheitszone für Zehntausende vertriebener Palästinenser deklariert worden war. Als die massiven Bomben explodierten, wurden Babys und Kinder zerstückelt und enthauptet, und ihre Mütter wurden bei lebendigem Leib verbrannt und in menschliche Fackeln verwandelt.

Dieses Grauen wurde auf Smartphones festgehalten und über die sozialen Medien an die schockierte Welt weitergegeben. Gerade als die Beobachter über die israelischen Kriegsverbrechen den Atem anhalten, fällt dem zionistischen Staat eine weitere Möglichkeit ein, Tod und Zerstörung über die Palästinenser zu bringen, zur perversen Befriedigung kranker Zionisten in aller Welt.

Was hat Netanjahu zu diesem jüngsten Massaker gesagt? Er drückte sein Bedauern aus und versprach eine Untersuchung, als hätte jemand gerade eine Tasse Tee auf seinem Büroboden verschüttet. Wir alle wissen, dass israelische Untersuchungen bedeutungslose Schönfärbereien sind, und jede Aufrichtigkeit, die er gezeigt haben könnte, wurde sofort durch sein Versprechen, Rafah weiter zu bombardieren, zunichte gemacht.

Israel hat nun mit von den USA hergestellten und gelieferten Waffen 38.000 unschuldige Palästinenser in Gaza massakriert, darunter 14.000 Kinder und 9.500 Frauen. Schätzungsweise 12.000 Kinder sind unter den Trümmern ihrer Häuser begraben, und es gibt 80.000 Verwundete. Israels Appetit, Araber und Muslime zu töten, scheint unersättlich zu sein.

Der Völkermord entwickelt sich nun zu einem Holocaust, und die Welt scheint machtlos zu sein, ihn zu stoppen. Die Menschen in Deutschland sind nach wie vor von Schuldgefühlen überwältigt für das, was die Generation ihrer Großeltern während des Zweiten Weltkriegs getan hat, indem sie während des Nazi-Holocausts, bei dem sechs Millionen Juden ermordet wurden, weggeschaut haben. Doch heute kann niemand mehr wegschauen, denn die grausamen Bilder und Augenzeugenberichte von Kriegsverbrechen sind allgegenwärtig, selbst wenn sie von den Nachkommen der Überlebenden dieses Massenmords in Europa verübt werden. Der israelische Völkermord an den Palästinensern wird in Echtzeit übertragen. Niemand wird sagen können: „Ich habe es nicht gewusst.“

Und was werden wir sagen, wenn unsere Enkelkinder fragen, was wir getan haben, um den Massenmord in Gaza zu stoppen? Wir können unsere Stimme erheben, wir können boykottieren, wir können auf Sanktionen drängen, aber die wirkliche Macht, das Morden zu beenden, liegt in den USA. Die Verantwortung wird in Washington liegen, denn Washington ist, ob es einem gefällt oder nicht, die Supermacht. Es wird kein Versteck für die Senatoren geben, die von der Pro-Israel-Lobby gekauft und bezahlt wurden, oder für die Beamten, die die mörderischen Befehle ihrer Führer ausgeführt haben, oder für die Streitkräfte, die ihrem Oberbefehlshaber ohne zu fragen gehorchen. Diese Person ist natürlich der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und ob das nun Joe Biden, Donald Trump oder einer ihrer Vorgänger ist, jeder von ihnen ist diesem bösen, elenden Schurkenstaat, der im Nahen Osten hockt, hörig. „Wir haben nur Befehle befolgt“ galt nicht, als die Nazis in Nürnberg vor Gericht standen, und es gilt auch heute nicht für ihre politischen Erben, die in Israel das Sagen haben.

