Israeli politician: „The children of Gaza have brought this upon themselves“ On Monday, as the number of children killed in Gaza approached 1,000, Knesset member Meirav Ben-Ari declared „the children of Gaza have brought this upon themselves.“ Such calls by Israeli politicians for collective punishment are not uncommon.

Palästinensische Kinder werden nach einem israelischen Überfall auf Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen am 18. Oktober 2023 behandelt. (Foto: Omar Al-Dirawi/APA Images)

Israelischer Politiker: „Die Kinder von Gaza haben sich das selbst zuzuschreiben“

Von Jonathan Ofir

18. Oktober 2023

Es ist wirklich schwer, sich eine bösartigere Aussage vorzustellen als „die Kinder von Gaza haben sich das selbst zuzuschreiben“, wenn Kinder in Gaza jetzt zu Hunderten massakriert werden. Aber dies wurde tatsächlich in einer kürzlichen Knesset-Sitzung gesagt. Und zwar nicht von jemandem, der als rechtsextrem gilt, sondern von einem liberalen Zentristen – Meirav Ben-Ari von Yair Lapids Oppositionspartei Yesh Atid.

Die vollständige, über dreistündige Sitzung vom Montag können Sie sich hier ansehen. Ben-Ari regt sich offensichtlich auf, als die palästinensische Abgeordnete Aida Touma-Sliman (etwa zwei Stunden nach Beginn der Sitzung) den Verlust von Zivilistenleben „sowohl in der Umgebung von Gaza als auch in Gaza“ beklagt und darum bittet, sich um die Freilassung von Geiseln zu bemühen und „die Zivilisten aus dem Blutkreislauf herauszuholen“. „Juden wie Araber, Israelis wie Palästinenser“. „Ein Kind ist ein Kind“, erinnerte Touma-Sliman alle und wies darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt mehr als 900 Kinder durch die israelische Bombardierung des Gazastreifens getötet worden waren (einen Tag später stieg diese Zahl auf weit über tausend an).

All diese Menschlichkeit war einfach zu viel für Ben-Ari. Sie fing an, Touma-Sliman anzuschreien und zu unterbrechen und sagte: „Es gibt keine Symmetrie, es gibt keine Symmetrie!“

Touma-Sliman blieb trotz der ständigen Unterbrechungen, die nun hauptsächlich von Ben-Ari ausgingen, standhaft und las weiter aus ihren Ausführungen vor. Irgendwann wich Touma-Sliman offenbar vom Skript ab und bezog sich auf Ben-Ari:

„Zwischen Kindern gibt es eine Symmetrie“, sagte sie.

Ben-Ari wurde wütend: „Es gibt keine Symmetrie!!“

Touma-Sliman betonte: „Ein Kind ist ein Kind ist ein Kind.“

Fünfundzwanzig Minuten nach dieser unerträglichen Episode meldete sich Ben-Ari zu Wort, zugegebenermaßen ungeplant. Das ist genau 2,5 Stunden nach dem Video der Sitzung:

„Ich hatte natürlich nicht vor zu sprechen, aber ich muss etwas sagen, das klar sein sollte: Es gibt keine Symmetrie. Es gibt keine Symmetrie. Ich, meine Freunde, ok, waren am Tag von Simchat Tora auf dem Weg zur Synagoge, und sie wurden beschossen, nur weil sie Juden in diesem Staat waren. Das war’s. Und Freunde von mir – ihre Kinder gingen zur Party, um zu feiern – Säkulare, Religiöse, egal wer, nur weil sie Juden waren, wurden sie ermordet. Es gibt also keine Symmetrie! Und die Kinder in Gaza – die Kinder in Gaza haben sich das selbst eingebrockt! Wir sind eine friedliebende Nation, eine lebensliebende Nation. Es gibt keine Symmetrie – unsere Kinder werden dort drüben entführt!“ (Meine Hervorhebung)

Ben-Ari fuhr noch eine Weile mit ihrer Rede fort, fügte hinzu, dass die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt (der ermüdend wiederholte Hasbara-Punkt) und beendete sie mit einer Wiederholung des Mantras „keine Symmetrie“:

„Es gibt keine Symmetrie bei Völkermord!“

Es ist natürlich unmöglich, darin nicht die Befürwortung von Völkermord zu sehen.

Soweit ich sehen kann, haben diese Worte nicht viel Aufmerksamkeit erregt. Es genügt, darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn ein palästinensischer Führer sagen würde, israelische Kinder hätten sich das selbst zuzuschreiben. Können wir uns den Aufschrei und die Verurteilung, das Geschrei über Antisemitismus und Holocaust-Tropen überhaupt vorstellen? Es wäre ohrenbetäubend. Aber das hier geht leise vorbei. Und es war kein Versprecher.

Ben-Aris völkermörderische Rhetorik war in Wirklichkeit das Echo einer Bemerkung, die der israelische Staatspräsident Isaac Herzog gerade gemacht hatte, der auch als Liberaler bekannt ist, sogar von weiter links. Auf einer Pressekonferenz am 13. Oktober beantwortete Herzog eine Frage von Rageh Omar von ITV, die ihn fragte, was Israel tun könne, um die Auswirkungen auf die über zwei Millionen Zivilisten in Gaza zu lindern, von denen viele nichts mit der Hamas zu tun haben. Herzog antwortete:

„Wir arbeiten und operieren militärisch nach den Regeln des internationalen Rechts, Punkt. Unzweideutig. Es ist eine ganze Nation da draußen, die verantwortlich ist. Es ist nicht wahr, dass die Zivilbevölkerung nichts weiß, nichts damit zu tun hat. Das ist absolut nicht wahr. Sie hätten sich erheben können, sie hätten gegen dieses böse Regime kämpfen können, das den Gazastreifen durch einen Staatsstreich übernommen hat.“ (Meine Hervorhebung)

Das ist wirklich unmissverständlich – Herzog deutet damit an, dass ein „ganzes Volk verantwortlich ist“, und die Implikation ist, dass sie legitime Ziele sind. Später hat er jedoch bestritten, dass er dies gemeint hat.

Diese Rhetorik hat eine lange Geschichte unter israelischen Politikern. Im Jahr 2018, als Avigdor Lieberman Verteidigungsminister war, erklärte er, dass „es keine unschuldigen Menschen im Gazastreifen gibt“, weil „jeder eine Verbindung zur Hamas hat“. Das war im April 2018, als Israel anfing, auf unbewaffnete palästinensische Demonstranten beim Großen Marsch der Rückkehr mit Schüssen zu reagieren. Als ein von israelischen Scharfschützen gefilmtes Video, in dem sie die Erschießung eines regungslosen, unbewaffneten Palästinensers feiern, in den sozialen Medien auftauchte, kommentierte Lieberman, dass sie eine Medaille für ihre Schüsse verdient hätten. Ich könnte genauso gut erwähnen, dass Lieberman das Enthaupten „illoyaler“ palästinensischer Bürger mit einer Axt und das Ertränken palästinensischer Gefangener im Toten Meer befürwortet hat. Lieberman gilt inzwischen als Netanjahu-Kritiker, der erwägt, der „Einheitsregierung“ beizutreten, um „dem Kriegskabinett beizutreten, um den schnellstmöglichen Sieg herbeizuführen.“

Man mag sagen, dass dies nur Rhetorik ist, aber diese Worte führen auch zu Taten. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant bezeichnete die Palästinenser als „menschliche Tiere“, als Israel alle Wasserhähne nach Gaza schloss und die ohnehin schon unerträglichen Lebensbedingungen dort zu einem völkermörderischen Albtraum machte. Die Beziehung zwischen Worten und Taten ist offensichtlich.

Kinder waren schon oft ein Indikator dafür, ob man zu weit gegangen ist. Sobald Kinder ausdrücklich als „nicht unschuldig“ bezeichnet werden, weiß man, dass ein umfassender völkermörderischer Krieg möglich ist. Nicht umsonst zitierte Netanjahu ein Gedicht von Haim Nachman Bialik aus dem Jahr 1904, in dem es heißt: „Rache für das Blut eines kleinen Kindes hat sich der Satan ausgedacht“, als er schwor, „die [Hamas] zu zerstören“ und „diesen dunklen Tag gewaltsam zu rächen“. Dieses Gedicht mit dem Titel „On the Slaughter“ wird in der israelischen Kultur und auch von Netanjahu häufig zitiert. Es wurde im Gefolge des Pogroms von Kischinjew im Jahr 1903 geschrieben. Interessanterweise geht es bei dem Aufschrei immer um den Tod israelischer Kinder. Aber interessanterweise heißt es in der Zeile, die unmittelbar vor der zitierten Zeile steht: „Und verflucht sei der Mann, der sagt: Rache!“

Und so viele Israelis scheinen das einfach nicht zu begreifen. Sie werden von ihrer Rachsucht verflucht und vergessen dabei den Tod von über tausend Kindern. Übersetzt mit Deepl.com



