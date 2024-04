„Seder in the Streets to Stop Arming Israel“: 100s Arrested at Jewish-Led Protest Near Schumer’s Home Hundreds of protesters were arrested in Brooklyn on Tuesday when Jewish New Yorkers and allies gathered for what they called a „Seder in the Streets to Stop Arming Israel“ on the second night of Passover.

„Seder in the Streets to Stop Arming Israel“: 100 Verhaftungen bei jüdisch geführtem Protest nahe Schumers Haus

April 24, 2024

Hunderte von Demonstranten wurden am Dienstag in Brooklyn verhaftet, als sich jüdische New Yorker und Verbündete in der zweiten Nacht des Pessachfestes zu einem „Seder in the Streets to Stop Arming Israel“ versammelten, wie sie es nannten. Die Demonstration, die nur einen Block vom Haus des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, entfernt stattfand, fand nur wenige Stunden vor der überwältigenden Verabschiedung eines 95 Milliarden Dollar schweren Auslandshilfepakets durch den Senat statt, das etwa 17 Milliarden Dollar an Waffen- und Sicherheitsgeldern für Israel enthält. „Der Kern der Pessach-Geschichte ist, dass wir nicht frei sein können, solange nicht alle Menschen frei sind“, sagte Beth Miller, die politische Direktorin der Jüdischen Stimme für den Frieden, gegenüber Democracy Now! „Die israelische Regierung und die Regierung der Vereinigten Staaten führen einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza durch, über 34.000 Menschen wurden in sechs Monaten im Namen der jüdischen Sicherheit, im falschen Namen der jüdischen Freiheit getötet.“

AMY GOODMAN: Bis zu 300 Demonstranten wurden am Dienstagabend in Brooklyn verhaftet, wo sich Tausende von überwiegend jüdischen New Yorkern zu einem „Seder in the Streets“ versammelten, um die Bewaffnung Israels zu stoppen, wie sie sagten, und das in der zweiten Nacht des Pessachfestes. Die Demonstration fand auf dem Grand Army Plaza statt, nur einen Block vom Haus des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, entfernt. Sie fand nur wenige Stunden vor der überwältigenden Verabschiedung eines 95-Milliarden-Dollar-Pakets für Auslandshilfen durch den Senat statt, das rund 14 Milliarden Dollar für Waffen und Sicherheitskredite an Israel enthält.

Auf der Kundgebung sprachen eine Reihe von Rednern, darunter die Journalistin und Autorin Naomi Klein, die palästinensische Aktivistin Linda Sarsour und mehrere jüdische Studenten, die von der Columbia University suspendiert wurden, wo Studenten ein Gaza-Solidaritätslager abgehalten haben. Dies sind einige der Stimmen der Demonstranten, die gestern auf dem Seder in the Streets sprachen.

BETH MILLER: Der heutige „Seder in the Streets“ findet in der zweiten Nacht des Pessachfestes statt, einem Feiertag, den wir jedes Jahr begehen und bei dem es um Befreiung geht und darum, wie unsere Befreiungen miteinander verflochten sind. Er findet nur wenige Stunden vor einer wahrscheinlichen Senatsabstimmung über 14 Milliarden Dollar an Militärgeldern und Waffen für Israel statt. Wir sind also hier, um Senator Schumer zu sagen, dass dies genug ist und wir die Komplizenschaft der USA mit Israels Völkermord an den Palästinensern beenden müssen. Und der Kern der Pessach-Geschichte ist, dass wir nicht frei sein können, solange nicht alle Menschen frei sind. Und im Moment sehen wir, dass die israelische Regierung und die Regierung der Vereinigten Staaten einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza verüben, über 34.000 Menschen wurden in sechs Monaten getötet, im Namen der jüdischen Sicherheit, im falschen Namen der jüdischen Freiheit.

PROTESTANTEN: Lasst Gaza leben! Lasst Gaza leben! Lasst Gaza leben! Lasst Gaza leben!

EVA BORGWARDT: Die sinnvollste Art und Weise, wie wir heute einen Feiertag für die jüdische Befreiung feiern können, ist auf der Straße gegen diesen Völkermord zu protestieren, denn unsere Befreiung ist mit der Befreiung der Palästinenser verbunden. Und ehrlich gesagt bin ich so bewegt wie seit Monaten nicht mehr, wenn ich sehe, wie junge Juden zusammen mit älteren Juden verhaftet werden und sagen: „Nicht in unserem Namen“, wie wir es schon seit sechs Monaten tun. Und der Senat ist immer noch dabei, dieses massive Finanzierungspaket zu verabschieden?

