Eine mit Blut bedeckte israelische Flagge und ein Aufkleber des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu während einer Demonstration, die den Rücktritt Netanjahus fordert, da er für das israelische Versagen während des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober verantwortlich gemacht wird, am 04. November 2023 in Jerusalem [Amir Levy/Getty Images]

Israels Eigentor, während es seinen hasserfüllten Ruf genießt

von Yvonne Ridley

yvonneridley

Dezember 20, 2023

Der Lieblingsspruch einiger Fußballfans in einem Teil Ostlondons lautet: „Keiner mag uns, uns ist es egal“. An Spieltagen im The Den ist es für Außenstehende schwer, keine Parallelen zwischen den Fans des Millwall Football Club und dem Schurkenstaat Israel zu ziehen. Jahrelang haben beide in ihrem schlechten Ruf geschwelgt, der aus wahlloser Gewalt, Schlägereien und anderem schlechten Verhalten resultiert. Während die heutige Fußballkultur die Millwall-Fans dazu gezwungen hat, sich zu bessern, hat Israel nichts aus seiner blutigen Geschichte oder dem Gericht der öffentlichen Meinung gelernt. Der brutale zionistische Staat und sein US-amerikanischer Sponsor sind seit der Jahrtausendwende in unangebrachter Hybris vorgeprescht, weil sie sich für unbesiegbar hielten, aber die Welt verändert sich so schnell, dass selbst Historiker Mühe haben, mitzuhalten.

Die gefährliche Bewaffnung der Obszönität des Holocaust hat Tel Aviv ermutigt, seine Massengewalt, kollektive Bestrafung und völkermörderische Absicht gegen die Palästinenser im besetzten Westjordanland und im besetzten Gazastreifen zu rechtfertigen. Seit dem 7. Oktober hat die US-Regierung unter Präsident Joe Biden von der Seitenlinie aus zugesehen, wie Israel das tut, was es am besten kann: palästinensische Zivilisten und zivile Infrastrukturen zu töten und zu zerstören. Je mehr die ironischerweise „Israel Defence Forces“ genannten Streitkräfte den Gazastreifen bombardieren, desto mehr schicken die US-Politiker Waffen, Munition und „Hilfe“, um noch mehr zu kaufen und die Bombardierung ziviler Gebiete zu verstärken.

Die Welt ist in der Lage, einen Völkermord in Echtzeit im Fernsehen und in den sozialen Medien zu verfolgen

Mit ihrer ausgefeilten Einschüchterungstaktik „ermutigen“ die USA ihre Verbündeten in Europa und anderswo, Israel bedingungslos zu unterstützen. Doch zum ersten Mal in der Militärgeschichte kann die Welt einen Völkermord in Echtzeit im Fernsehen und in den sozialen Medien verfolgen. Für die brutal ehrliche Berichterstattung der heldenhaften palästinensischen Journalisten vor Ort haben sie einen außerordentlich hohen Preis bezahlt: Mindestens 92 Journalisten wurden seit dem 7. Oktober von Israel getötet, nur weil sie über die Fakten berichteten. Ihre Berichterstattung ist brutal, roh und unerbittlich und stellt die sogenannten unparteiischen und neutralen Bilder der BBC und anderer Mainstream-Medien in den Schatten. Verbeugen Sie sich vor allem vor Al Jazeera.

Die Öffentlichkeit hat nicht lange gebraucht, um zu entscheiden, auf wessen Seite sie steht. Mit der einfachen Philosophie des verstorbenen südafrikanischen Erzbischofs Desmond Tutu als Faustregel – „Wenn du dich in Situationen der Ungerechtigkeit oder Unterdrückung neutral verhältst, hast du dich auf die Seite des Unterdrückers gestellt“ – haben sich die meisten für die Seite der Palästinenser entschieden.

Mit der ständigen Berufung auf die am 7. Oktober getöteten Israelis brachten die Regierung Biden und der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu ihre Kritiker zum Schweigen und wiesen die unterwürfigeren Staaten wie Frankreich, Großbritannien und Deutschland an, sich zu fügen. Diese Taktik hat sich nach dem 11. September bewährt, und die westlichen Mainstream-Medien haben jeden Anschein einer kritischen Analyse über Bord geworfen und sich auf eine kriecherische und unterwürfige Linie begeben.

Einige Medien gingen sogar noch weiter, indem sie die vom israelischen Militär schamlos verbreiteten Unwahrheiten unhinterfragt akzeptierten. Alte Propagandaprofis wie der in Australien geborene Mark Regev, ein Sprachrohr des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, logen weiterhin schamlos und verbreiteten die unglaubwürdige Behauptung, Israel habe die moralischste Armee der Welt.

Doch dieses Mal hat die Öffentlichkeit die Lügen nicht geglaubt. Auf ihren Fernsehern und in den sozialen Medien können sie sehen, wie sich das, was zu Recht als Völkermord bezeichnet wird, in Farbe und Dolby-Sound entfaltet. Es ist entsetzlich. Die Bilder sind so traumatisierend, dass viele nachts nicht mehr schlafen können. Israel hat im Gazastreifen eine groteske Politik der verbrannten Erde betrieben, von der es aus irgendeinem bizarren Grund glaubte, die Zuschauer würden ihr bedingungslos zustimmen. Es hat sich geirrt.

Regev und seine üblen Gesellen dachten, sie müssten nur die Hamas für alles verantwortlich machen oder irgendjemanden, der sich in unmittelbarer Nähe zu den Gräueltaten vor Ort befindet, einschließlich des Internationalen Roten Kreuzes, das beschuldigt wird, die Hamas nicht zur Auslieferung der israelischen Geiseln überredet zu haben. Tel Aviv beschimpfte sogar die UNO, weil sie es wagte, den Blitzkrieg der IDF in Gaza zu kritisieren. Die Tatsache, dass eine noch nie dagewesene Zahl von UN-Mitarbeitern von Israel getötet wurde, schien den Apartheidstaat nicht im Geringsten zu stören.

Als die Zahl der getöteten Palästinenser dramatisch anstieg, wankte die Biden-Administration unbehaglich und drängte Netanjahu, etwas Zurückhaltung zu zeigen. Selbst wenn dies von Israels Hauptsponsor kam, reichte es nicht aus. Dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres riss schließlich der Geduldsfaden und er berief sich auf Artikel 99 der UN-Charta, der es ihm erlaubt, „dem Sicherheitsrat jede Angelegenheit zur Kenntnis zu bringen, die seiner Ansicht nach die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gefährden kann“.

Für Guterres war der israelische Angriff auf die besetzten palästinensischen Gebiete eine solche Angelegenheit. Die Welt atmete erleichtert auf, als sich die Staats- und Regierungschefs nach den erstaunlichen Pro-Palästina-Protesten in aller Welt endlich dem öffentlichen Druck beugten. Beschämenderweise, aber nicht unerwartet, nutzten die USA ihr Veto (alle fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats – China, Russland, die USA, das Vereinigte Königreich und Frankreich – haben ein Vetorecht), um eine Waffenstillstandsresolution zu blockieren. Ein weiterer Versuch wurde am 18. Oktober unternommen; auch hier legten die USA ihr Veto ein, um eine Resolution zu blockieren, die den Angriff der Hamas auf Israel verurteilt und gleichzeitig eine Pause der Kämpfe gefordert hätte, um humanitäre Hilfe nach Gaza zu ermöglichen. Zwölf andere Ratsmitglieder stimmten dafür; Russland und das Vereinigte Königreich enthielten sich der Stimme.

Ohne ein Fünkchen Scham setzte Israel das Abschlachten von Palästinensern fort und griff die Anwendung von Artikel 99 durch den Generalsekretär an. Israels Botschafter bei der UNO, Gilad Erdan, bezeichnete den Schritt als „weiteren Beweis“ für Guterres‘ „moralische Verzerrung und seine Voreingenommenheit gegenüber Israel“. Wieder einmal gab der zionistische Staat die Stimmung von Millwall wieder: „Keiner mag uns, uns ist es egal.“ Sein größter Cheerleader schwieg jedoch, denn den USA ist es nicht egal, wie sie in der Welt, insbesondere im globalen Süden, wahrgenommen werden.

Sie wissen, dass Israel den Krieg um die Herzen und Köpfe verloren hat. Falls Sie daran zweifeln sollten: Es ist bemerkenswert, dass Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks, die den Schurkenstaat Israel einst uneingeschränkt unterstützten, nun ihre Meinung revidieren. Wenn Ihre treuen Anhänger Sie im Stich lassen, sollten Sie wissen, dass Sie in Schwierigkeiten sind.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, wie das militärische Ergebnis aussehen wird, aber im Moment gewinnt Israel nicht, was durch die Grausamkeit seiner Politik der verbrannten Erde bestätigt wird. Dies ist eine militärische Taktik, die normalerweise von der unterlegenen Seite in Panik angewandt wird. Sie gehen auf die Antike zurück, als ägyptische und mesopotamische Anführer üblicherweise die Ernten ihrer Feinde zerstörten, um die Belagerten vor die Wahl zwischen Kapitulation und Verhungern zu stellen. Die Spartaner zerstörten während ihrer Belagerung von Athen Ernten, Obstgärten und Weinberge, um die Athener auszuhungern und zur Unterwerfung zu zwingen. Das war im Jahr 431 v. Chr. Die Palästinenser im Jahr 2023 haben nicht einmal diese Wahl: Entweder sie sterben oder sie sterben. Und genau das ist das Problem mit dieser israelischen Strategie: Unschuldige Menschen leiden, und die Palästinenser zahlen einen schockierenden, inakzeptablen Preis.

Außerdem hat Israel die Hamas noch immer nicht vernichtet, und es ist auch nicht wahrscheinlich, dass es das tun wird. Wie kann man eine Ideologie zerstören, die auf dem unerschütterlichen Glauben an Gott und seinen letzten Gesandten (Friede sei mit ihm) beruht und zu 100 Prozent durch das Völkerrecht gestützt wird? Die Hamas ist, falls wir das vergessen haben, eine legitime Widerstandsbewegung; nur Israel und seine Verbündeten bezeichnen sie als „terroristische“ Bewegung, aber das würden sie ja auch tun, nicht wahr? Auch hat der Besatzungsstaat kein Endspiel oder eine klare Strategie für den viel beschworenen „Tag nach dem Krieg“. Mit anderen Worten: Ein weiterer Verbündeter der USA steckt im Schlamassel, den er selbst verursacht hat.

So wie die afghanische Nationalarmee gescheitert ist und die ukrainische Armee sich abmüht, befürchtet die Regierung Biden, dass die Unterstützung Israels bedeutet, dass Washington eine weitere verlorene Sache unterstützt. Vor allem aber verlieren die USA nicht gern, egal ob es sich um einen Krieg oder ein Fußballspiel handelt. Und sie haben sich als rachsüchtige, schlechte Verlierer erwiesen, genau wie ihr Schützling Israel.

Der wichtigste Hinweis darauf ist Netanjahus Strategie, Gaza unbewohnbar zu machen. Denken Sie an Berlin im März 1945, als die alliierten Streitkräfte die deutsche Hauptstadt umzingelten. Adolf Hitler erließ einen Erlass über verbrannte Erde gegen sein eigenes Land, um die Deutschen zu bestrafen, die er als Defätisten betrachtete. Das deutsche Militär wurde angewiesen, Industrieanlagen, elektrische Einrichtungen, Eisenbahnen, Schiffe, Wasserwerke, Gaswerke, Lebensmittellager, Brücken, Kommunikationseinrichtungen und vieles mehr zu zerstören. Die entsetzten Nazibeamten und Offiziere der Armee weigerten sich, den Befehl auszuführen.

Der Regierung Biden wird nicht entgangen sein, dass die USA im Korea- und im Vietnamkrieg ähnliche unmenschliche Strategien angewandt haben. Ihre Sättigungsbombardements führten schließlich zum Verhandlungstisch und zum Frieden. In vielerlei Hinsicht fürchtet Israel jedoch Verhandlungen und Frieden mehr als alles andere, weil es in den Augen einer zuschauenden Welt die moralische Überlegenheit verloren hat. Der Ruf nach einem Waffenstillstand, nach der Rückkehr der Geiseln und nach Frieden ist ungebrochen. Ob das Ergebnis zum Guten oder zum Schlechten ausfällt, hängt von Ihrem Standpunkt ab.

Wenn es überhaupt einen Sieg für irgendjemanden gibt, dann sind es die einfachen Palästinenser, die ein bemerkenswertes Maß an Mut, Würde und Widerstandskraft bewiesen haben. Und ich zweifle nicht daran, dass Studenten der Militärstrategie die heldenhafte Guerillakriegsführung und den asymmetrischen Kampf der Hamas unter die Lupe nehmen werden.

Die großen Verlierer werden vom in Ungnade gefallenen Premierminister Benjamin Netanjahu angeführt, der diesen Krieg politisch nicht überleben wird. Er hat sich als schlechter Anführer undisziplinierter Truppen erwiesen, die offenbar zu viel Zeit damit verbringen, Videos von sich selbst zu machen, während sie Geschäfte plündern und Häuser verwüsten, um sie auf TikTok zu zeigen. Wenn es darum geht, Frauen und Kinder zu verprügeln, alten Damen die Hijabs vom Kopf zu reißen und unbewaffnete Bürger zu terrorisieren, spielen die IDF in einer ganz eigenen Liga. Wenn es jedoch um die Kriegsführung des 21. Jahrhunderts geht, mag sie das am besten ausgerüstete Militär der Welt sein, aber ihre Soldaten sind der Aufgabe in Gaza, Dschenin oder anderswo in den besetzten palästinensischen Gebieten nicht gewachsen. Mit seinem hasserfüllten Ruf – „Niemand mag uns, uns ist es egal“ – hat Israel eindeutig ein Eigentor geschossen.

